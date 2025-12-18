Little London vizează extinderea cu un nou sediu în București
Profit.ro, 18 decembrie 2025 14:50
Liceul Teoretic „Little London”, instituție de învățământ privat, ia în calcul extinderea cu un nou sediu în București, în următorii trei ani.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
15:10
Pentru acest proiect China a recrutat foști ingineri ai companiei olandeze ASML, lider în domeniu.
Acum 30 minute
15:00
Robert Fico a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles cu avionul guvernamental al Departamentului de Aviație al Ministerului de Interne.
15:00
Naftali Bennett, fost premier israelian și candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce pirați informatici au afirmat că i-au pătruns în telefon.
14:50
DECIZIE Centru de date mobil care să reziste și la război. Transelectrica are 3 luni să îl ridice cu bani din RePowerEU. Guvernul a modificat Legea energiei pentru proiect # Profit.ro
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, are circa 3 luni la dispoziție, până pe 31 martie 2026, pentru a finaliza și operaționaliza o investiție constând în optimizarea rețelei de comunicații aferente sistemului și crearea unui centru de date, finanțată cu bani europeni din componenta RePowerEU a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul necesitând modificarea Legii energiei, conform datelor Profit.ro.
14:50
Liceul Teoretic „Little London”, instituție de învățământ privat, ia în calcul extinderea cu un nou sediu în București, în următorii trei ani.
Acum o oră
14:40
Mii de persoane din toate țările membre au ieșit pe străzi, cu utilaje agricole, chiar în ziua summitului UE.
14:40
ATENȚIE - De astăzi, amenzile aplicate angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată sunt înăsprite substanțial # Profit.ro
Sancțiunile aplicate angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată vor fi înăsprite substanțial.
14:40
Interviu oferit de Ana Maria Sztankovics, Managing Partner Ideal Residence Developer
14:30
DECIZIE Telenovela fără sfârșit a bumbacului importat pe datorie de România de la americani în anii ’90. Se încearcă din nou plata restanțelor de milioane de dolari # Profit.ro
Statul român a inițiat o nouă tentativă de reglementare și plată a unei datorii neachitate care a ajuns să se apropie de 7 milioane dolari, față de Administrația de la Washington, legată de bumbacul importat de mai multe firme românești din Statele Unite cu decenii în urmă, în anii ’90, și pentru care americanii au derogat de la legislația proprie, pentru ca România să poată continua să cumpere de la ei armament în rate fără avans.
14:20
Softul cere utilizatorului să-și dezvăluie o singură dată anul nașterii, apoi prezintă rețelelor sociale o “dovadă digitală” protejată a vârstei.
14:20
Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susțină și să investească, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești.
14:20
ULTIMA ORĂ Mini-reactoarele nucleare SUA dorite la Doicești: Ministerul Energiei a respins și a doua tentativă a coreenilor de a intra în compania românească de proiect # Profit.ro
Ministerul Energiei a respins a doua oară la rând intrarea ca acționar a fondului de investiții DSPE Beta Private Equity Fund, controlat de DS Private Equity Co. Ltd (DSPE) din Coreea de Sud, în RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului de construire la Doicești a unei centrale nucleare de 462 MW, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) a americanilor de la NuScale, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:20
CEC Bank lansează fluxurile online de înrolare a non-clienților și de activare a serviciului de Mobile Banking, direct din aplicația CEC app # Profit.ro
CEC Bank lansează fluxuri online de înrolare și activare a serviciului de Mobile Banking direct din aplicație.
Acum 2 ore
14:10
În mai multe zone ale Ungariei, din cauza concentrației ridicate de particule de praf în suspensie, calitatea aerului a atins niveluri "periculoase".
14:10
Penitenciar din România oferă deținuți ca ajutor la muncă. Atât pentru gospodării, cât și pentru firme FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Penitenciarul Mioveni, din județul Argeș, confirmă că oferă serviciile deținuților pentru prestarea diferitor activități către persoanele fizice și firme doritoare, mișcare anunțată anterior de Profit.ro.
14:00
Brand celebru de magazine intră în România. Cea mai mare extindere din istoria companiei FOTO # Profit.ro
Retailerul canadian de îmbrăcăminte sportivă lululemon va intra pe piața din România.
13:50
ING anunță în România o premieră, cu schimbări substanțiale pentru clienți FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
ING Bank anunță în România că marchează trecerea de la conceptul clasic de cont curent la cel de pachete de cont curent și introduce, în premieră pe piața bancară, trei opțiuni: ING Go, ING More și ING Extra, cu beneficii în plus pentru actualii și viitorii clienți ING.
13:50
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat în Faza 2 a Studiilor de Design și Fezabilitate.
13:50
OpenAI poartă discuții cu Amazon privind o posibilă investiție și un acord pentru utilizarea cipurilor sale de inteligență artificială.
13:30
Grupul francez Orange își anunță clienții din România că, începand cu luna ianuarie 2026, transmisia canalelor TV în format analogic va înceta.
13:20
Schimbare radicală pregătită - România va controla mai strict muncitorii străini DOCUMENT # Profit.ro
Guvernul pregătește noi reguli, mai drastice, pentru agențiile care recrutează muncitori non-UE.
13:20
Zeci de percheziții într-un dosar de obțineri frauduloase a cetățeniei române. Sunt vizați avocați și funcționari # Profit.ro
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au efectuat 37 de percheziții într-o anchetă ce vizează modul de redobândire sau de acordare a cetățeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale falsificate.
Acum 4 ore
13:10
Retailerul german Kaufland anunță în România o promoție fulger.
13:10
VIDEO Mii de bugetari protestează în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern # Profit.ro
Mii de oameni protestestează în fața Palatului Cotroceni față de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0911 lei, de la 5,0923 lei, curs înregistrat miercuri.
13:10
GRAFICE Marii producători de carne din România care vând prin La Cocoș, Auchan, Carrefour, Lidl, Profi, Kaufland, eMAG: Comtim lider , urmat de Abatorul Periș și Doly-Com Distribuție # Profit.ro
Industria de prelucrare și conservare a cărnii a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 11 miliarde lei, în creștere cu 1,3% față de anul anterior.
13:00
DECIZIE Lovitură pentru locatarii din blocuri cu risc seismic, care vor să își vândă casa. Clasa va fi obligatoriu înscrisă în cartea funciară - cumpărătorii o vor vedea în extras. Măsuri și pentru reconstrucția blocurilor afectate de explozii, ca în Raho # Profit.ro
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a unui imobil în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte funciară, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern.
13:00
INTERVIU PRIMA Solis și PRIMA Astera: arhitectură premiată și eficiență energetică într-un nou model de locuire urbană # Profit.ro
Interviu oferit de către Adrian Stoichina, co-CEO PRIMA Development
13:00
Retailerul german Kaufland anunță în România o promoție fulger.
12:50
Retailerul irlandez Primark, care a deschis în decembrie 2022 primul magazin din România, operațiune anunțată din 2017 de Profit.ro ca fiind pregătită, va inaugura patru noi magazine în România până la finalul anului viitor, dublându-și astfel prezența pe piață și generând peste 450 de noi locuri de muncă.
12:50
BRD Groupe Société Générale anunță lansarea oficială a funcționalităților RoPay pentru plățile instant în e-Commerce, prin care clienții pot efectua plăți direct din aplicațiile de mobile banking, utilizând deep-link, scanare cod QR și funcționalitatea de refund tot ca o plată instant.
12:50
Prețul argintului a atins un preț record și a depășit pragul de 66 de dolari pe uncie.
12:40
Bacanalia continuă extinderea și deschide în această lună al doilea magazin, în franciză, din zona Bucureștiului, la Balotești.
12:30
Bacanalia continuă extinderea și deschide în această lună al doilea magazin, în franciză, din zona Bucureștiului, la Balotești.
12:20
Banca Comercială Română lansează, în premieră, în România funcționalitatea „Move & Save", în aplicația George.
12:20
Carrefour anunță în România un program special de Sărbători, pentru toate magazinele FOTO # Profit.ro
Retailerul francez Carrefour anunță în România un program special de Sărbători, valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.
12:00
În Rusia, vânzările de medicamente pentru mahmureală au crescut cu 27% între ianuarie și octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor trei ani.
12:00
Rusia lansează o uniformă de camuflaj revoluționară. Va permite soldaților să treacă nedetectați de drone # Profit.ro
ZaVOZ, o companie specializată în proiectarea de echipamente militare, începe producția în masă a unei noi uniforme de camuflaj care va permite soldaților să treacă nedetectați de dronele inamice, chiar și de cele echipate cu camere cu infraroșu.
11:50
Anna Maria Mazaraki, designer grec de bijuterii, deschide primul său magazin în România.
11:30
Salariul minim în Republica Moldova în 2026 va fi de 6.300 de lei lunar, potrivit unei decizii a Guvernului de la Chișinău.
11:20
Popeyes a inaugurat primul restaurant din Oradea mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
Acum 6 ore
11:10
Premieră - ANAF intră în hipermarketuri în număr mare. Grindeanu a cerut verificări serioase după plafonarea prețurilor la alimente # Profit.ro
Acțiunea declanșată de Direcția Antifraudă a ANAF în principal în hipermarketuri, pentru a verifica cum sunt respectate condițiile de plafonare a prețurilor, reprezintă o premieră din punct de vedere al numărului unităților controlate.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
YouTube a câștigat drepturile exclusive de transmitere a ceremoniei de decernarea premiilor Oscar începând din 2029.xx
11:00
FOTO Noi critici la adresa lui Biden și Obama. Donald Trump a schimbat plăcuțele din „Galeria președinților” de la Casa Albă # Profit.ro
Donald Trump i-a insultat pe predecesorii săi Joe Biden și Barack Obama, punând să se agațe, la Casa Albă, niște plăci cu nemulțumirile pe care le are împotriva celor doi președinți democrați.
10:50
Facebook derulează un test care limitează abilitatea paginilor și a creatorilor de conținut de a posta link-uri, facilitate care ar rămâne disponibilă doar celor care plătesc un abonament lunar.
10:40
VIDEO Trump s-a adresat națiunii: America va cunoaște un boom economic cum lumea nu a mai cunoscut vreodată! Critici dure la adresa lui Biden # Profit.ro
„Bună seara, America. Acum unsprezece luni am moștenit un dezastru și îl repar", astfel și-a început Donald Trump un scurt discurs de sfârșit de an, în care și-a menținut ferm cursul economic, în ciuda nemulțumirii crescânde a americanilor, criticând în același timp dur predecesorul său democrat Joe Biden și atacând violent imigranții.
10:30
Raiffeisen Bank International l-a numit pe fostul director financiar Michael Hoellerer în funcția de director general al grupului bancar austriac începând din iulie 2026.
10:10
Parlamentarii bulgari s-au bătut în timpul dezbaterilor bugetului de stat.
10:10
Radu Miruță la Ministerul Apărării și pe Irineu Darău la Ministerul Economiei sunt nominalizările USR, aceastea urmând să fie validate de Comitetul Politic al partidului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.