Uniunea Europeană sancționează 'flota fantomă' a Rusiei
Profit.ro, 18 decembrie 2025 18:00
Uniunea Europeană sancționează alte 41 de nave, parte din 'flota fantomă' a Rusiei.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
18:20
Lovitură pentru Polonia la Curtea de Justiție a UE: Curtea Constituțională să respecte supremația dreptului UE și deciziile CJUE. Instanțele naționale nu pot stabili limitele competențelor atribuite UE # Profit.ro
Curtea Constituțională a Poloniei nu a respectat supremația, autonomia, efectivitatea și aplicarea uniformă a dreptului Uniunii și nici efectul obligatoriu al hotărârilor Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE), a decis instanța europeană. Acesta amintește că o instanță națională nu poate pune în discuție limitele dreptului comunitar, de vreme ce statul membru a aderat în mod liber la Tratatul UE.
Acum 15 minute
18:10
Lululemon, care tocmai intră în România, îl atrage pe miliardarul "vultur" Paul Singer. Fondul Elliott Management cumpără o participație de 1 miliard de dolari # Profit.ro
Fondul american de investiții Elliott Investment Management a acumulat o participație importantă, de peste 1 miliard de dolari, în retailerul canadian Lululemon, care tocmai și-a anunțat intrarea în România, iar acum caută un potențial candidat la funcția de CEO, în contextul în care încearcă să revitalizeze retailerul de îmbrăcăminte sport, aflat în dificultate.
18:10
Protestul declanșat la Bruxelles de mii de persoane din toate țările membre, cu utilaje agricole, chiar în ziua summitului UE, a degenerat în lupte de stradă.
Acum 30 minute
18:00
Uniunea Europeană sancționează alte 41 de nave, parte din 'flota fantomă' a Rusiei.
18:00
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce privește cât de accentuată va fi răcirea, dar și în ce privește precipitațiile este destul de mare.
18:00
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, a adus în România și brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă.
Acum o oră
17:50
VIDEO Pasaj deschis în România lângă cel mai mare producător de mobilă din Italia, care a mutat parte din producție pe piața locală # Profit.ro
Autoritățile au dat în trafic un pasaj rutier important pentru fluidizarea traficului și îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona Maramureșului.
17:40
Zara a început să folosească inteligența artificială.
17:40
Ultima ediție FIDELIS 2025. „Încheiem anul cu un record absolut." Titlurile au debutat la BVB # Profit.ro
Titlurile de stat Fidelis emise in decembrie de Ministerul Finantelor - de aproape 1.5 mld. lei - au debutat la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti.
17:40
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București.
17:30
ULTIMA ORĂ Cumulul pensiei cu salariul de la stat, valabil și anul viitor, cu prioritate în unele domenii # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că și anul viitor va continua cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice.
Acum 2 ore
17:20
Una dintre cele mai mari confuzii când treci la electrică este legată de costul real pe kWh.
17:10
Un bărbat din Prahova este suspectat că a primit mii de lei cu un anunț fals de închiriere a unei pensiuni la munte, pentru Revelion.
17:00
Pe fondul unei cereri explozive de energie, compania-mamă a rețelei Truth Social, fondată de Donald Trump, va colabora cu compania americană TAE, care dezvoltă o tehnologie de fuziune nucleară.
16:40
Sport Guru preia unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România - Tranzacție # Profit.ro
Retailer-ul de echipamente sportive Sport Guru a preluat integral Bikexpert, unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România.
16:40
Noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova a fost deschis.
16:30
Dominic Fritz a primit cetățenia română. Întrebări despre Zamolxis și Basarab FOTO&VIDEO # Profit.ro
Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și președintele USR, a depus jurământul de credință pentru obținerea cetățeniei române.
16:30
Guvernul alocă 1 miliard lei pentru plata concediilor medicale, dar restanțele sunt de peste 5 miliarde lei. Bani și pentru decontarea serviciilor medicale # Profit.ro
Guvernul a stabilit astăzi transferul a circa 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru plata unor arierate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Acum 4 ore
16:10
Banca Națională a ridicat nivelul de alertă la creditare în valută și disciplina firmelor GRAFICE # Profit.ro
Banca Națională a României a ridicat nivelul de alertă.
16:10
Personalul din cadrul Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă vor folosi înregistratoare audio-video portabile de tip body worn camera.
16:10
DECIZIE Contractul colectiv de muncă din asigurări a fost extins și va acoperi drepturile a peste 8.000 de salariați # Profit.ro
Guvernul a aprobat procedura legală pentru extinderea aplicării Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă nr.42 – „Activități de asigurare și reasigurare”.
15:50
Atrași de stabilitate și siguranță, pe fondul înrăutățirii perspectivelor economice și al scăderii oportunităților din sectorul privat în a doua economie a lumii, un număr record de tineri chinezi cu studii superioare se îndreaptă spre locuri de muncă în sectorul public.
15:30
Instagram și-a lansat prima aplicație de TV.
15:20
Serviciul american de ride-sharing Uber a introdus, pe aeroportul LaGuardia din New York, panouri digitale pentru comandarea unei mașini.
15:10
Pentru acest proiect China a recrutat foști ingineri ai companiei olandeze ASML, lider în domeniu.
15:00
Robert Fico a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles cu avionul guvernamental al Departamentului de Aviație al Ministerului de Interne.
15:00
Naftali Bennett, fost premier israelian și candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce pirați informatici au afirmat că i-au pătruns în telefon.
14:50
DECIZIE Centru de date mobil care să reziste și la război. Transelectrica are 3 luni să îl ridice cu bani din RePowerEU. Guvernul a modificat Legea energiei pentru proiect # Profit.ro
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, are circa 3 luni la dispoziție, până pe 31 martie 2026, pentru a finaliza și operaționaliza o investiție constând în optimizarea rețelei de comunicații aferente sistemului și crearea unui centru de date, finanțată cu bani europeni din componenta RePowerEU a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul necesitând modificarea Legii energiei, conform datelor Profit.ro.
14:50
Liceul Teoretic „Little London”, instituție de învățământ privat, ia în calcul extinderea cu un nou sediu în București, în următorii trei ani.
14:40
Mii de persoane din toate țările membre au ieșit pe străzi, cu utilaje agricole, chiar în ziua summitului UE.
14:40
ATENȚIE - De astăzi, amenzile aplicate angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată sunt înăsprite substanțial # Profit.ro
Sancțiunile aplicate angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată vor fi înăsprite substanțial.
14:40
Interviu oferit de Ana Maria Sztankovics, Managing Partner Ideal Residence Developer
14:30
DECIZIE Telenovela fără sfârșit a bumbacului importat pe datorie de România de la americani în anii ’90. Se încearcă din nou plata restanțelor de milioane de dolari # Profit.ro
Statul român a inițiat o nouă tentativă de reglementare și plată a unei datorii neachitate care a ajuns să se apropie de 7 milioane dolari, față de Administrația de la Washington, legată de bumbacul importat de mai multe firme românești din Statele Unite cu decenii în urmă, în anii ’90, și pentru care americanii au derogat de la legislația proprie, pentru ca România să poată continua să cumpere de la ei armament în rate fără avans.
Acum 6 ore
14:20
Softul cere utilizatorului să-și dezvăluie o singură dată anul nașterii, apoi prezintă rețelelor sociale o “dovadă digitală” protejată a vârstei.
14:20
Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susțină și să investească, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești.
14:20
ULTIMA ORĂ Mini-reactoarele nucleare SUA dorite la Doicești: Ministerul Energiei a respins și a doua tentativă a coreenilor de a intra în compania românească de proiect # Profit.ro
Ministerul Energiei a respins a doua oară la rând intrarea ca acționar a fondului de investiții DSPE Beta Private Equity Fund, controlat de DS Private Equity Co. Ltd (DSPE) din Coreea de Sud, în RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului de construire la Doicești a unei centrale nucleare de 462 MW, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) a americanilor de la NuScale, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:20
CEC Bank lansează fluxurile online de înrolare a non-clienților și de activare a serviciului de Mobile Banking, direct din aplicația CEC app # Profit.ro
CEC Bank lansează fluxuri online de înrolare și activare a serviciului de Mobile Banking direct din aplicație.
14:10
În mai multe zone ale Ungariei, din cauza concentrației ridicate de particule de praf în suspensie, calitatea aerului a atins niveluri "periculoase".
14:10
Penitenciar din România oferă deținuți ca ajutor la muncă. Atât pentru gospodării, cât și pentru firme FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Penitenciarul Mioveni, din județul Argeș, confirmă că oferă serviciile deținuților pentru prestarea diferitor activități către persoanele fizice și firme doritoare, mișcare anunțată anterior de Profit.ro.
14:00
Brand celebru de magazine intră în România. Cea mai mare extindere din istoria companiei FOTO # Profit.ro
Retailerul canadian de îmbrăcăminte sportivă lululemon va intra pe piața din România.
13:50
ING anunță în România o premieră, cu schimbări substanțiale pentru clienți FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
ING Bank anunță în România că marchează trecerea de la conceptul clasic de cont curent la cel de pachete de cont curent și introduce, în premieră pe piața bancară, trei opțiuni: ING Go, ING More și ING Extra, cu beneficii în plus pentru actualii și viitorii clienți ING.
13:50
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat în Faza 2 a Studiilor de Design și Fezabilitate.
13:50
OpenAI poartă discuții cu Amazon privind o posibilă investiție și un acord pentru utilizarea cipurilor sale de inteligență artificială.
13:30
Grupul francez Orange își anunță clienții din România că, începand cu luna ianuarie 2026, transmisia canalelor TV în format analogic va înceta.
13:20
Schimbare radicală pregătită - România va controla mai strict muncitorii străini DOCUMENT # Profit.ro
Guvernul pregătește noi reguli, mai drastice, pentru agențiile care recrutează muncitori non-UE.
13:20
Zeci de percheziții într-un dosar de obțineri frauduloase a cetățeniei române. Sunt vizați avocați și funcționari # Profit.ro
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au efectuat 37 de percheziții într-o anchetă ce vizează modul de redobândire sau de acordare a cetățeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale falsificate.
13:10
Retailerul german Kaufland anunță în România o promoție fulger.
13:10
VIDEO Mii de bugetari protestează în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern # Profit.ro
Mii de oameni protestestează în fața Palatului Cotroceni față de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0911 lei, de la 5,0923 lei, curs înregistrat miercuri.
13:10
GRAFICE Marii producători de carne din România care vând prin La Cocoș, Auchan, Carrefour, Lidl, Profi, Kaufland, eMAG: Comtim lider , urmat de Abatorul Periș și Doly-Com Distribuție # Profit.ro
Industria de prelucrare și conservare a cărnii a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 11 miliarde lei, în creștere cu 1,3% față de anul anterior.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.