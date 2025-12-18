Ucraina/ O nouă întrevedere între emisari ruşi şi americani va avea loc la sfârşitul săptămânii la Miami

08:00

de Andrei Rădulescu Departamentul de statistică a muncii din SUA a publicat ieri după-amiază datele cu privire la […] The post Rata șomajului din SUA, în creștere la 4,6% în noiembrie; probabilitatea ca FED să intensifice ciclul de reducere a ratei de dobândă de politică monetară în 2026 este în creștere (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.