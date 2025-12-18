Ministerul Energiei explorează posibilitatea dezvoltării unor proiecte noi tip SMR în România; Proiectul SMR de la Doicești merge înainte, cu același acționariat
Financial Intelligence, 18 decembrie 2025 14:20
Nova Power & Gas: Continuăm să investim, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești Ministerul Energiei își […]
Acum 30 minute
14:20
Ministerul Energiei explorează posibilitatea dezvoltării unor proiecte noi tip SMR în România; Proiectul SMR de la Doicești merge înainte, cu același acționariat
Nova Power & Gas: Continuăm să investim, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești Ministerul Energiei își […]
Acum o oră
14:00
Liderul ucrainean Zelenski se deplasează vineri în Polonia pentru o primă întrevedere cu preşedintele naţionalist Nawrocki # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa vineri la Varşovia pentru o primă întrevedere cu omologul său polonez, […]
13:50
Codlea consolidează parteneriatul dintre administrația publică și mediul de afaceri # Financial Intelligence
Primăria Municipiului Codlea a organizat, în data de 17 decembrie, la Serenity Resort, cea de-a doua ediție a […]
Acum 2 ore
13:20
Jianu: Salariul minim trebuia menţinut la valoarea actuală, în 2026;deciziile nu trebuie luate într-o coaliţie politică # Financial Intelligence
Salariul minim trebuia menţinut la valoarea actuală, în 2026 şi mi se pare o lipsă de respect asupra […]
13:10
Rusia susţine că speră ca Trump să nu facă “o greeşeală fatală” în privinţa Venezuelei # Financial Intelligence
Ministerul de Externe rus a afirmat joi că speră că administraţia preşedintelui american Donald Trump nu va face […]
13:00
Şucu, despre impozitul minim pe cifra de afaceri: O frână mai mică rămâne tot o frână # Financial Intelligence
O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o […]
Acum 4 ore
12:40
Avionul cu care premierul slovac Robert Fico a venit la summitul UE de la Bruxelles, avariat puternic într-un accident pe pista aeroportului # Financial Intelligence
Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit […]
12:30
Hanga: Încheiem, astăzi, un an în care am derulat 11 emisiuni de titluri de stat, prin care statul a ridicat peste 4 miliarde de euro # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a derulat anul acesta 11 emisiuni de titluri de stat, prin care statul […]
12:30
Carlyle angajează Goldman Sachs pentru oferta de cumpărare a activelor internaţionale ale Lukoil (surse) # Financial Intelligence
Fondul american de capital privat Carlyle a angajat Goldman Sachs pentru a se ocupa de oferta sa de […]
12:30
Jianu (IMM România): 8 din 10 antreprenori susţin că partidele politice nu au programe şi platforme de susţinere a mediului de afaceri # Financial Intelligence
Partidele politice nu au programe şi platforme de susţinere pentru mediul de afaceri, doar 11% dintre antreprenorii români […]
12:30
Nanu: Anul acesta, în afară de scadenţele ce au fost rostogolite, văd 23 de miliarde lei bani noi în titluri de stat # Financial Intelligence
Fidelis şi Tezaur sunt două programe care au mers peste aşteptările noastre şi care au atras aproape 47 […]
12:20
Senatul SUA a validat miercuri numirea antreprenorului miliardar Jared Isaacman în funcţia de şef al NASA, după luni […]
12:10
Japonia: Numărul de turişti străini a crescut în noiembrie, în pofida avertismentelor de călătorie emise de China # Financial Intelligence
Recentele tensiuni diplomatice dintre Japonia şi China au avut un impact redus asupra turismului, numărul vizitatorilor străini în […]
11:50
Nicuşor Dan spune că are încredere în cei propuşi la Apărare (Radu Miruţă) şi Economie (Irineu Darău) # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că propunerile USR pentru portofoliile de la Apărare şi Economie, Radu Miruţă, […]
11:40
Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică: politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate # Financial Intelligence
Pachetul propus vizează șapte domenii strategice de acțiune: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică. […]
11:20
PPC blue îşi dublează numărul de staţii într-un an şi ajunge la peste 1.100 puncte de încărcare # Financial Intelligence
Reţeaua PPC blue, companie parte a grupului PPC în România, a ajuns anul acesta la peste 1.100 de […]
11:20
ANAF: Amenzi de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianţilor care au încălcat regulile de plafonare a preţurilor la alimentele de bază # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de aproape […]
11:20
Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile; suntem atenţi la toate # Financial Intelligence
Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent […]
11:00
Tranziția la IFRS 18 și implicațiile asupra raportării financiare: între noutate conceptuală și necesitatea pregătirii anticipate (Alina Angelescu) # Financial Intelligence
Autor: Alina Angelescu, Partener în cadrul TPA România Adoptarea Standardului Internațional de Raportare Financiară 18 Prezentare și descriere în […]
Acum 6 ore
10:10
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București # Financial Intelligence
Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din […]
10:00
Peste 50–60% din prețul carburanţilor sunt taxe și impozite; orice modificare fiscală se vede imediat în preț # Financial Intelligence
Ivan: "Am chemat toţi operatorii şi le-am transmis direct ca o să avem nevoie ca ei să păstreze […]
10:00
Dobânda pe termen lung, redusă la 6,82%. România a trecut pe locul 2, după Ungaria # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în octombrie 2025 până la 6,82% […]
09:10
Comitetul Politic al USR, convocat pentru nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță, propus la Apărare. Irineu Darău, la Economie # Financial Intelligence
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie […]
08:50
Ucraina/ O nouă întrevedere între emisari ruşi şi americani va avea loc la sfârşitul săptămânii la Miami # Financial Intelligence
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de […]
Acum 8 ore
08:40
Washingtonul a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din acest an, în valoare de 11 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui […]
08:30
Sindicalişti din patru confederaţii protestează joi la Palatul Cotroceni şi cer medierea Preşedinţiei # Financial Intelligence
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze […]
08:10
ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării unei poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A. # Financial Intelligence
Consiliul local al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță reluarea procedurii […]
07:10
Concluzii din discursul de sfârșit de an al lui Trump către națiune; Trump îl învinovățește pe Biden pentru problemele economice și politice; Puține anunțuri privind noi politici # Financial Intelligence
Venezuela absentă din discursul lui Trump Președintele SUA, Donald Trump, a folosit miercuri un discurs de dinaintea sărbătorilor, […]
07:00
Netanyahu anunţă că Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, “cel mai mare din istoria ţării” # Financial Intelligence
Israelul a aprobat o înţelegere care va furniza gaze naturale Egiptului, a anunţat miercuri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, […]
07:00
O autoritate europeană solicită companiilor aeriene să inspecteze avioanele Airbus A320 pentru panouri defecte # Financial Intelligence
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia A320 să efectueze […]
07:00
Christopher Waller se declară un susţinător categoric al independenţei Băncii centrale a SUA # Financial Intelligence
Christopher Waller, membru al Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale, şi persoana care se află pe lista scurtă pentru a-i […]
07:00
Fondul pentru modernizare anunţă investiţii noi în domeniul energiei curate în valoare de 1,8 miliarde euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat, joi, plata a 1,8 miliarde euro din Fondul pentru […]
06:50
Ministrul Energiei: Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate,mai ales în prag de sărbători # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în […]
06:50
Codirlaşu(CFA România): S-ar putea să avem în trimestrul IV faţă de trimestrul III un alt minus;n-ar fi exclusă recesiunea tehnică # Financial Intelligence
Scăderea consumului în octombrie ar putea influenţa evoluţia PIB-ului, iar o eventuală contracţie a economiei şi în trimestrul […]
Acum 24 ore
19:50
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie în 2028 dacă JD Vance decide să candideze # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus miercuri posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie […]
19:50
Codîrlaşu (CFA România): Ar trebui eliminat impozitul minim pe cifră de afaceri şi crescut salariul minim pe economie # Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră preşedintele Asociaţiei […]
19:50
Washingtonul face presiune asupra europenilor să nu utilizeze activele ruseşti îngheţate (oficial ucrainean) # Financial Intelligence
Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează" […]
18:50
Merz despre Ucraina:Următorul pas este ca SUA să prezinte Rusiei planul de pace revizuit şi să o “îndemne” să îl accepte # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că următorul pas în discuţiile privind conflictul din Ucraina este ca […]
18:30
Ungaria: Parlamentul a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei # Financial Intelligence
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de […]
18:30
Fico spune că nu va sprijini la summitul UE folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru continuarea războiului în Ucraina # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat miercuri, în parlamentul de la Bratislava, că la viitorul summit UE de […]
18:30
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide (vezi comunicat USR) # Financial Intelligence
USR a transmis voncluziile ședinței de astăzi a coaliției de guvernare: Coaliția de guvernare, reunită pe 17 decembrie, […]
17:50
Guvern: Consiliile locale vor aproba până la 31 decembrie hotărârile privind cotele impozitelor pe 2026 # Financial Intelligence
Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vor aproba, până la data de 31 decembrie, hotărârile […]
17:00
Impozitul pe cifra de afaceri a băncilor nu ar trebui eliminat, a declarat, miercuri, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, […]
16:40
Ministerul Finanțelor alocã peste 3,8 miliarde lei pentru susținerea investițiilor publice și stingerea arieratelor în sectoare cheie precum dezvoltarea, transporturile și agricultura # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat astăzi o Hotărâre de Urgențã, prin care Ministerul Finanțelor alocã aproape 2,5 miliarde lei, destinate […]
16:20
Ucraina: Rusia a cheltuit pentru război 5,1% din PIB în 2025 şi se declară pregătită să menţină ritmul în 2026 # Financial Intelligence
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există "toate condiţiile" ca războiul în Ucraina să […]
16:10
Consiliul Concurenţei a amendat cu 135,2 milioane de lei companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA, pentru fixarea preţurilor # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii care activează pe piaţa tutunului din România cu amenzi în valoare totală […]
16:10
Bolojan: Impozitele pe proprietate puteau fi crescute de trei ani; se discută despre eliminarea sau reducerea IMCA # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu trei […]
16:10
Vucic: Nu voi merge la summitul UE-Balcanii de Vest, dar Serbia continuă pe drumul spre UE # Financial Intelligence
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat marţi seară că nu va participa la summitul UE-Balcanii de Vest de […]
16:10
Nicuşor Dan, la Londra: Voi încuraja investiţii care aduc în România tehnologie de ultimă generaţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că va încuraja investiţii care aduc în România tehnologie de ultimă generaţie, […]
16:10
Italia: Premierul Giorgia Meloni vorbeşte despre riscuri şi solicită clarificări în privinţa îngheţării activelor ruseşti din UE # Financial Intelligence
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a menţionat miercuri riscurile legate de utilizarea activelor Băncii Centrale a Federaţiei Ruse […]
