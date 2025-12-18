Kremlinul se îndoieşte că liderii europeni au contribuit cu ceva pozitiv la planul de pace american pentru Ucraina
Financial Intelligence, 18 decembrie 2025 20:20
Kremlinul şi-a exprimat joi îndoieli cu privire la contribuţia liderilor europeni la planul Statelor Unite privind soluţionarea războiului […]
• • •
Brazilia: Preşedintele Lula propune să fie mediator pentru “evitarea unui conflict armat” între SUA şi Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat joi că este dispus să medieze o "soluţie paşnică" […]
Franţa: Anchetă pentru corupţie şi percheziţii la ministrul Culturii, Rachida Dati # Financial Intelligence
Percheziţii au fost efectuate joi la domiciliul ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, precum şi la primăria districtului […]
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanţii de securitate puternice pentru Kiev # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, […]
Banca Angliei a redus dobânda la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape patru ani # Financial Intelligence
Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, […]
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat joi că se aşteaptă ca economia zonei euro să accelereze mai puternic […]
ANRE aplică amenzi de 54,5 milioane de lei pentru 3 producători de gaze offshore care nu au vândut gazul la prețul reglementat # Financial Intelligence
ANRE aplică amenzi de 54,5 milioane de lei pentru 3 producători de gaze offshore care nu au vândut […]
Titlurile de stat Fidelis emise în decembrie de Ministerul Finanțelor, în valoare de aproape 1,5 miliarde lei, au debutat la tranzacționare la Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor (MF) a atras, în decembrie, 464,6 milioane lei și, respectiv, 201,5 milioane euro (valori însumând aproape […]
Volker Raffel (AHK): România are nevoie de un cadru fiscal stabil, coerent şi aliniat practicilor europene # Financial Intelligence
România are nevoie de un cadru fiscal stabil, coerent şi aliniat practicilor europene, care să încurajeze investiţiile şi […]
Guvern: Fondul de garantare a depozitelor bancare inclus în categoria entităţilor acceptate ca beneficiar şi furnizor de garanţii financiare # Financial Intelligence
Executivul a aprobat joi un proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de […]
Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER, au aprobat cu unanimitate de […]
Guvernul a aprobat un proiect pentru achitarea datoriei istorice către SUA pentru importul de bumbac fibră # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, un proiect pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin […]
Hotărârile Adunării generale a acționarilor EVERGENT Investments din 18 decembrie 2025 # Financial Intelligence
Adunarea generală a acționarilor EVERGENT Investments S.A. a avut loc în data de 18 decembrie 2025, la prima […]
Ministerul Energiei explorează posibilitatea dezvoltării unor proiecte noi tip SMR în România; Proiectul SMR de la Doicești merge înainte, cu același acționariat # Financial Intelligence
Nova Power & Gas: Continuăm să investim, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești Ministerul Energiei își […]
Liderul ucrainean Zelenski se deplasează vineri în Polonia pentru o primă întrevedere cu preşedintele naţionalist Nawrocki # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa vineri la Varşovia pentru o primă întrevedere cu omologul său polonez, […]
Codlea consolidează parteneriatul dintre administrația publică și mediul de afaceri # Financial Intelligence
Primăria Municipiului Codlea a organizat, în data de 17 decembrie, la Serenity Resort, cea de-a doua ediție a […]
Jianu: Salariul minim trebuia menţinut la valoarea actuală, în 2026;deciziile nu trebuie luate într-o coaliţie politică # Financial Intelligence
Salariul minim trebuia menţinut la valoarea actuală, în 2026 şi mi se pare o lipsă de respect asupra […]
Rusia susţine că speră ca Trump să nu facă “o greeşeală fatală” în privinţa Venezuelei # Financial Intelligence
Ministerul de Externe rus a afirmat joi că speră că administraţia preşedintelui american Donald Trump nu va face […]
Şucu, despre impozitul minim pe cifra de afaceri: O frână mai mică rămâne tot o frână # Financial Intelligence
O frână mai mică rămâne tot o frână, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o […]
Avionul cu care premierul slovac Robert Fico a venit la summitul UE de la Bruxelles, avariat puternic într-un accident pe pista aeroportului # Financial Intelligence
Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit […]
Hanga: Încheiem, astăzi, un an în care am derulat 11 emisiuni de titluri de stat, prin care statul a ridicat peste 4 miliarde de euro # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a derulat anul acesta 11 emisiuni de titluri de stat, prin care statul […]
Carlyle angajează Goldman Sachs pentru oferta de cumpărare a activelor internaţionale ale Lukoil (surse) # Financial Intelligence
Fondul american de capital privat Carlyle a angajat Goldman Sachs pentru a se ocupa de oferta sa de […]
Jianu (IMM România): 8 din 10 antreprenori susţin că partidele politice nu au programe şi platforme de susţinere a mediului de afaceri # Financial Intelligence
Partidele politice nu au programe şi platforme de susţinere pentru mediul de afaceri, doar 11% dintre antreprenorii români […]
Nanu: Anul acesta, în afară de scadenţele ce au fost rostogolite, văd 23 de miliarde lei bani noi în titluri de stat # Financial Intelligence
Fidelis şi Tezaur sunt două programe care au mers peste aşteptările noastre şi care au atras aproape 47 […]
Senatul SUA a validat miercuri numirea antreprenorului miliardar Jared Isaacman în funcţia de şef al NASA, după luni […]
Japonia: Numărul de turişti străini a crescut în noiembrie, în pofida avertismentelor de călătorie emise de China # Financial Intelligence
Recentele tensiuni diplomatice dintre Japonia şi China au avut un impact redus asupra turismului, numărul vizitatorilor străini în […]
Nicuşor Dan spune că are încredere în cei propuşi la Apărare (Radu Miruţă) şi Economie (Irineu Darău) # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că propunerile USR pentru portofoliile de la Apărare şi Economie, Radu Miruţă, […]
Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică: politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate # Financial Intelligence
Pachetul propus vizează șapte domenii strategice de acțiune: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică. […]
PPC blue îşi dublează numărul de staţii într-un an şi ajunge la peste 1.100 puncte de încărcare # Financial Intelligence
Reţeaua PPC blue, companie parte a grupului PPC în România, a ajuns anul acesta la peste 1.100 de […]
ANAF: Amenzi de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianţilor care au încălcat regulile de plafonare a preţurilor la alimentele de bază # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de aproape […]
Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile; suntem atenţi la toate # Financial Intelligence
Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent […]
Tranziția la IFRS 18 și implicațiile asupra raportării financiare: între noutate conceptuală și necesitatea pregătirii anticipate (Alina Angelescu) # Financial Intelligence
Autor: Alina Angelescu, Partener în cadrul TPA România Adoptarea Standardului Internațional de Raportare Financiară 18 Prezentare și descriere în […]
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București # Financial Intelligence
Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din […]
Peste 50–60% din prețul carburanţilor sunt taxe și impozite; orice modificare fiscală se vede imediat în preț # Financial Intelligence
Ivan: "Am chemat toţi operatorii şi le-am transmis direct ca o să avem nevoie ca ei să păstreze […]
Dobânda pe termen lung, redusă la 6,82%. România a trecut pe locul 2, după Ungaria # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în octombrie 2025 până la 6,82% […]
Comitetul Politic al USR, convocat pentru nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță, propus la Apărare. Irineu Darău, la Economie # Financial Intelligence
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie […]
Ucraina/ O nouă întrevedere între emisari ruşi şi americani va avea loc la sfârşitul săptămânii la Miami # Financial Intelligence
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de […]
Washingtonul a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din acest an, în valoare de 11 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui […]
Sindicalişti din patru confederaţii protestează joi la Palatul Cotroceni şi cer medierea Preşedinţiei # Financial Intelligence
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze […]
ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării unei poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A. # Financial Intelligence
Consiliul local al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță reluarea procedurii […]
Concluzii din discursul de sfârșit de an al lui Trump către națiune; Trump îl învinovățește pe Biden pentru problemele economice și politice; Puține anunțuri privind noi politici # Financial Intelligence
Venezuela absentă din discursul lui Trump Președintele SUA, Donald Trump, a folosit miercuri un discurs de dinaintea sărbătorilor, […]
Netanyahu anunţă că Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, “cel mai mare din istoria ţării” # Financial Intelligence
Israelul a aprobat o înţelegere care va furniza gaze naturale Egiptului, a anunţat miercuri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, […]
O autoritate europeană solicită companiilor aeriene să inspecteze avioanele Airbus A320 pentru panouri defecte # Financial Intelligence
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia A320 să efectueze […]
Christopher Waller se declară un susţinător categoric al independenţei Băncii centrale a SUA # Financial Intelligence
Christopher Waller, membru al Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale, şi persoana care se află pe lista scurtă pentru a-i […]
Fondul pentru modernizare anunţă investiţii noi în domeniul energiei curate în valoare de 1,8 miliarde euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat, joi, plata a 1,8 miliarde euro din Fondul pentru […]
Ministrul Energiei: Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate,mai ales în prag de sărbători # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în […]
Codirlaşu(CFA România): S-ar putea să avem în trimestrul IV faţă de trimestrul III un alt minus;n-ar fi exclusă recesiunea tehnică # Financial Intelligence
Scăderea consumului în octombrie ar putea influenţa evoluţia PIB-ului, iar o eventuală contracţie a economiei şi în trimestrul […]
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie în 2028 dacă JD Vance decide să candideze # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus miercuri posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie […]
Codîrlaşu (CFA România): Ar trebui eliminat impozitul minim pe cifră de afaceri şi crescut salariul minim pe economie # Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră preşedintele Asociaţiei […]
Washingtonul face presiune asupra europenilor să nu utilizeze activele ruseşti îngheţate (oficial ucrainean) # Financial Intelligence
Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează" […]
