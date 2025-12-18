USR vrea să-l mute pe Radu Miruță de la Economie la Apărare
18 decembrie 2025
Comitetul Politic al USR a fost convocat pentru nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță, propus la Apărare. Irineu Darău, la Economie
Acum 4 ore
07:40
Comisia Europeană a decis: mașinile cu motor cu ardere internă vor continua să fie permise după 2035 # Euractiv.ro
După luni de presiuni din partea Italiei, Germaniei și a industriei auto, Comisia Europeană a anunțat o schimbare de direcție: interdicția totală a motoarelor cu ardere internă din 2035 este revizuită, notează „RAI News” (Italia).
07:30
Administrația Trump a adăugat alte cinci țări și persoane care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Națională Palestiniană (ANP) pe lista țărilor supuse unei interdicții complete, notează „Euronews” (Italia).
07:20
Turcia încearcă să restituie sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat de la Rusia în urmă cu aproape un deceniu, un demers ce ar pune capăt unui acord controversat care a tensionat relația sa cu Statele Unite și alți membri NATO.
07:10
La aproape șase decenii de la „Provocarea americană”, avertismentul lui Servan-Schreiber pare să prindă contur: o Americă care presează Europa și Turcia, redeschizând dosare explozive – de la Ucraina la Marea Neagră și Convenția de la Montreux.
06:50
Keir Starmer: 2,5 mld. £ din fondurile lui Abramovici vor fi direcționate către Ucraina # Euractiv.ro
Premierul spune că oligarhul va trebui să predea fondurile obținute din vânzarea unui club londonez de fotbal sau riscă să fie trimis în judecată, scrie „The Guardian” (Marea Britanie) sub semnătura Jessicăi Elgot.
06:50
Putin numește „minciună” apelurile occidentale de a se pregăti pentru un război cu Rusia # Euractiv.ro
Președintele rus a declarat că Rusia nu dorește război cu Europa, dar este pregătită să-l poarte dacă aceasta este alegerea Bătrânului Continent, scrie „Le Figaro” (Franța).
06:40
Acord de pace în Ucraina: iată ce plănuiește Donald Trump dacă Putin îi respinge planul # Euractiv.ro
Volodimir Zelenski a negociat la Berlin, însă Moscova rămâne inflexibilă, iar Statele Unite ale Americii iau în considerare sancțiuni, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
06:30
Rusia respinge apelurile la un armistițiu de Crăciun, respinge prezența trupelor NATO în Ucraina și respinge orice fel de compromis privind Donbasul, relatează ANSA (Italia).
06:20
Vladimir Putin a început o nouă etapă a agresiunii hibride împotriva Europei, pe fondul presiunii sancțiunilor, ca reacție la consolidarea globală și la sprijinul acordat Ucrainei, relatează „Ukrinform” (Ucraina).
Acum 6 ore
06:10
Prim-ministrul maghiar, Viktor Orbán, l-a însărcinat pe ministrul său de finanțe și guvernator al Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri de retragere a rezervelor valutare ale Ungariei deținute în Belgia, relatează agenția Bloomberg.
06:00
Ursula von der Leyen: Consolidarea rolului Uniunii Europene la nivel global este o „prioritate” # Euractiv.ro
Zilele următoare vor fi „cruciale pentru viitorul apărării europene și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, este mesajul transmis de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său adresat Parlamentului European, miercuri.
06:00
„Afirmăm clar că nu intenționăm să abandonăm Ucraina în cea mai delicată etapă din ultimii ani”, a declarat premierul italian, Giorgia Meloni, în discursul său adresat Camerei Deputaților înaintea Consiliului UE, relatează „Il Messaggero” (Italia).
Acum 24 ore
20:10
Românii au ieșit din nou în stradă, dar nu sunt singurii din regiune. Europa de Sud-Est este cuprinsă încet-încet nu doar de febra sărbătorilor de iarnă, ci și de un val de proteste care au în centru (din nou) lupta împotriva corupției.
18:30
Coaliția a decis să taie din banii partidelor și ai parlamentarilor și să crească salariul minim # Euractiv.ro
Coaliția de guvernare, reunită miercuri, a căzut de acord asupra mai multor aspecte.
18:30
Premieră: Magistrații din Brașov denunță concentrarea puterii decizionale în sistemul judiciar # Euractiv.ro
Curtea de Apel Brașov a convocat Adunarea Generală a judecătorilor la care au participat 37 de magistrați din cei 41 de judecători din cadrul instanței.
17:40
Raluca Moroșanu, scoasă din dosarul unui traficant de droguri cu sprijinul conducerii CAB # Euractiv.ro
Un banal proces cu obiect „verificare măsuri preventive” al unui traficant de droguri cercetat de DIICOT Ialomița riscă să se transforme într-un scandal de proporții la Curtea de Apel București.
17:00
Putin atacă dur Europa: îi numește pe liderii UE „little pigs” și reconfirmă planurile în Ucraina # Euractiv.ro
Miercuri, Vladimir Putin, a lansat un atac verbal dur la adresa liderilor europeni, numindu-i „little pigs” („porcușori”), în timp ce a reconfirmat că Rusia își va atinge obiectivele în războiul din Ucraina, potrivit presei internaționale.
14:10
Noua Strategie națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030 are drept concept-cheie "independența solidară", născut din analiza lucidă a actualității și dintr-o viziune pe termen mediu cu privire la România.
14:00
Noua lege adoptată miercuri de plenul Parlamentului European de la Strasbourg va garanta că securitatea energetică a Uniunii nu va fi folosită drept armă de către Federația Rusă.
12:40
Guvernul discută reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri din 2026 și anularea lui din 2027 # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în contextul consultărilor guvernamentale pentru legislația necesară pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026.
12:40
Polițiștii locali vor primi bodycam-uri și le vor putea folosi fără acordul persoanei înregistrate # Euractiv.ro
Un proiect de lege inițiat de PNL a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților și prevede puteri sporite pentru polițiștii locali.
12:20
Țoiu și Smith: NATO e piatra de temelie a apărării colective și a securității tuturor Aliaților # Euractiv.ro
Oana Țoiu l-a primit marți pe Christopher W. Smith, subsecretar de stat adjunct pentru Europa și Eurasia, cei doi oficiali reiterând sprijinul pentru NATO și rolul său ca piatră de temelie a apărării colective și a securității tuturor Aliaților.
12:10
Proiect: Neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere, violență economică, pedepsită penal # Euractiv.ro
Deputata PNL Alina Gorghiu a depus în Parlament un proiect de lege care modifică art. 378 din Codul penal, în sensul eliminării plângerii prealabile pentru infracțiunea de abandon de familie
11:40
Partidul extremist AUR a anunțat miercuri depunerea a două moțiuni simple care vizează activitatea Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Justiției.
10:30
Două coridoare, o miză strategică: UE contrapune axa Salonic – București rutei chineze din Pireu # Euractiv.ro
UE încearcă să contrabalanseze influența Chinei în Balcani printr-un nou coridor Salonic–București, parte a axei Baltică–Neagră–Egee, într-o competiție directă cu ruta logistică dezvoltată de Beijing din portul Pireu, scrie Political.gr (Grecia).
10:20
Pe fondul tensiunilor sporite cu Berlinul, Rusia declară o instituție media germană „indezirabilă” # Euractiv.ro
Rusia a declarat instituția media germană Deutsche Welle „indezirabilă”, interzicându-i efectiv operațiunile în țară, pe fondul tensiunilor sporite dintre Moscova și Berlin din cauza conflictului din Ucraina, s-a aflat marți.
Ieri
10:10
La Budapesta a fost înființat, luni, Consiliul Ungar pentru Inteligență Artificială. Organismul va monitoriza, printre altele, evoluțiile tehnologice și practicile autorităților, și va face recomandări și propuneri de politici, anunță MTI (Ungaria).
10:00
Lepra revine în Europa, după mai bine de 30 de ani: cazuri înregistrate în România și Croația # Euractiv.ro
Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent, relatează „RAI News” (Italia).
09:50
Statele Unite au atacat luni trei nave care „navigau pe rute cunoscute de trafic de droguri în Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, potrivit armatei SUA, care a raportat moartea a opt „narcoteroriști” în cadrul operațiunilor.
09:50
Acordul comercial UE-Mercosur este în pericol, iar Italia ar putea fi factorul decisiv # Euractiv.ro
Tăcerea Italiei cu privire la pactul comercial Mercosur este asurzitoare și potențial decisivă. Roma ar putea deveni factorul decisiv între susținătorii acordului și țările care încearcă să îl blocheze, notează „Euronews” (Italia).
09:30
În Madagascar și în Comore, Moscova își continuă strategia de destabilizare a influenței franceze, prezentându-se drept apărătoare a Sudului global și profitând de nevoile vitale ale populațiilor, constată „Le Monde” (Franța).
09:30
Guvernul maghiar a inițiat declararea mișcării Antifa drept organizație teroristă în UE # Euractiv.ro
Urmând exemplul Statelor Unite, Guvernul maghiar a inițiat clasificarea mișcării Antifa drept organizație teroristă în Uniunea Europeană, a anunțat luni, la Bruxelles, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó.
09:00
Exilul lui Assad în Moscova luxului: „Locuiește într-una dintre cele mai scumpe zone din lume” # Euractiv.ro
După 14 ani de război civil, 600.000 de morți și 14 milioane de refugiați, fostul președinte sirian Bashar al-Assad se întoarce la iubitele sale oftalmoscoape, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
08:30
În ce stare este Hong Kong-ul? Care este semnificația condamnării lui Jimmy Lai, editorul unui ziar independent care riscă să-și petreacă zilele în închisoare?, se întreabă „Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Aproape jumătate dintre bulgari (40,3%) consideră că cel mai bine este ca țara să fie guvernată de o nouă forță politică, conform datelor dintr-un studiu sociologic realizat de Alfa Research, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
08:10
Comisia Europeană intenționează să introducă cote pentru naționalitățile slab reprezentate # Euractiv.ro
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de cote pentru a mări numărul angajaților din țări slab reprezentate precum Irlanda și Danemarca, scrie „Politico” (Belgia) sub semnătura lui Nicholas Vinocur.
07:50
Escaladează tensiunile în Marea Neagră: Turcia intervine cu avioane F-16 și doboară o dronă # Euractiv.ro
Ministerul turc al Apărării a anunțat marți că avioanele F-16 turcești au intervenit pentru a elimina amenințarea reprezentată de o dronă „scăpată de sub control”, care se apropia de spațiul său aerian național din Marea Neagră.
07:40
Rusia este principala amenințare la adresa păcii astăzi, mâine și în viitorul previzibil, au declarat la Helsinki opt țări din Alianță, scrie „Sega” (Bulgaria), state participante la ceea ce pare a fi un nou format al Flancului Estic.
07:30
Kievul a salutat luni „progresele” în negocierile cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, în timpul discuțiilor cu emisarii americani în capitala Germaniei, sintetizează „Courrier International” rezultatul discuțiilor de la Berlin.
16 decembrie 2025
19:00
18:50
Secția pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea șefului DNA, Marius Voineag, aspecte semnalate în materialul difuzat de Recorder.
18:10
Președintele Nicușor Dan a fost pus marți să comenteze dacă își menține opinia că problemele din justiție trebuie rezolvate strict din interiorul sistemului, după victoria la CEDO a judecătorului Cristi Danileț.
16:50
Cetățeanul Nicușor Dan spune că ar vrea să audă din partea Coaliției „mai puțin zgomot de fond" # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Helsinki, dacă votarea moțiunii simple inițiată de AUR împotriva ministrei USR a Mediului și fără o demisie a ei lucrurile în Coaliție nu mai funcționează.
16:00
PSD va vota oricând contra unui ministru din Guvern, dacă el pune în pericol oameni, spune Grindeanu # Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat marți de ce PSD a votat alături de AUR demiterea ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, deși gestul încalcă protocolul Coaliției de guvernare.
16:00
Președintele PSD, Sori Grindeanu, a venit marți cu o reacție după scandalul din Justiție iscat de investigația jurnaliștilor de la Recorder.
12:30
Guvernul chinez consideră că prețurile cărnii de porc din UE este dumping și impune tarife punitive. Experții văd măsura mai mult ca pe un mijloc de exercitare a presiunii pentru promovarea exportului de mașini electrice.
12:10
Nicușor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace imediată # Euractiv.ro
Înaintea participării la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est din Finlanda, președintele Nicușor Dan s-a declarat sceptic cu privire la faptul că Rusia vrea o pace imediată.
11:40
Birourile permanente reunite au trimis Comisiilor de apărare din Parlament solicitarea privind obținerea aprobării prealabile pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant de la Centrul de Instruire F-16.
11:30
Procurorii anticorupție efectuează marți percheziții în București și Ilfov într-un dosar în care se investighează infracțiuni comise în acest an.
