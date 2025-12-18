Reorganizarea şi comasarea unor instituţii, în atenția Guvernului
TeleM Iași , 18 decembrie 2025 10:20
Executivul dorește reducerea costurilor şi valorificarea eficientă a resurselor umane disponibile. Guvernul analizează mai multe...
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
10:40
Amenzi Antifraudǎ ANAF de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ # TeleM Iași
În perioada august-noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o...
10:40
USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul...
10:40
Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere au elevii de Crăciun și Revelion și când revin la școală # TeleM Iași
Vacanța de iarnă din 2025 este una dintre cele mai așteptate perioade din an pentru...
10:40
Ministrul Muncii: Alocaţiile pentru copii ar trebui regândite. Economiile nu trebuie să înceapă de aici # TeleM Iași
Ministrul Muncii susţine că îngheţarea alocaţiilor, decisă la începutul actualei guvernări, ar trebui reevaluată, în...
Acum 15 minute
10:30
O soluție de matematică avansată dezvoltată la UAIC ar putea salva sateliții de coliziuni cu gunoi spațial # TeleM Iași
În spațiu există peste 100 de milioane de deșeuri spațiale – bucăți de satelit, trepte...
10:30
Incendiu puternic la două locuințe din Drăgești, stins de pompierii din Negrești și Vaslui # TeleM Iași
În cursul nopții trecute, pompierii Stației Negrești au intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu...
Acum 30 minute
10:20
Cel mai mare terminal de pasageri din sud-vestul României va fi inaugurat joi. Este un proiect strategic pentru mobilitatea din regiune # TeleM Iași
Cel mai mare terminal de pasageri din sud-vestul României, construit la Craiova de compania Erbașu,...
10:20
Guvernul României urmează să discute și, cel mai probabil, să adopte astăzi un proiect de...
10:20
Executivul dorește reducerea costurilor şi valorificarea eficientă a resurselor umane disponibile. Guvernul analizează mai multe...
Acum o oră
10:10
Lecții de empatie și responsabilitate față de animale, în Săptămâna „Școala altfel” în Galați # TeleM Iași
Pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Săptămânii „Școala altfel", polițiștii din cadrul Inspectoratului de...
10:10
Nicio medie de 10 nu a fost înregistrată la simularea Evaluării Naționale din județul Iași # TeleM Iași
Nicio medie de 10 nu a fost înregistrată la simularea Evaluării Naționale din județul Iași,...
10:00
În această dimineață în jurul orei 06:50 prin apel la 112 a fost anunțat...
09:50
Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puțin timp, pe DJ 291, în localitatea...
Acum 2 ore
09:40
Doi frați din Siret au fost trimiși în judecată de procurorii de la DIICOT –...
09:40
Cu ce se va interveni pentru deszăpezirea celor aproape 900 km de drumuri județene din Suceava # TeleM Iași
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a informat Colegiul Prefectural Suceava cu privire la...
09:40
Au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o...
09:30
Zelenski, înainte de întâlnirea de la Miami: Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război în 2026” # TeleM Iași
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în...
09:30
Estonia a început, săptămâna trecută, construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte...
09:20
Protestul se va suprapune pe ultimul Consiliu European din acest an, la care liderii discută...
Acum 24 ore
21:40
Astăzi, la Teatrul Municipal „Bacovia", am trăit momente calde și pline de emoție la spectacolul...
21:30
Guvernul anunță că ar urma să crească salariul minim de la 1 iulie 2026. Potrivit...
17:20
Președintele Nicușor Dan a comentat miercuri, la o conferință de presă, decizia Guvernului de a...
17:10
Filarmonica „Moldova" Iași și alte instituții de cultură ar putea avea tarife modificate din 2026,...
15:30
Direcția Silvică Iași încheie anul cu rezultate financiare solide și o activitate susținută în administrarea...
15:30
Reabilitarea Palatului Sturdza de la Miroslava intră pe agenda administrației judetene, printr-un proiect de investiții...
15:30
Lucrările la „Școala Verde" din Valea Adâncă se apropie de final, iar pe șantier se...
12:50
Investitorii străini cer eliminarea impozitului minim. Guvernul ia în calcul două variante pentru 2026 # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în...
12:10
Galați | Polițiștii au prins în flagrant o femeie care a primit prin colet arme de foc din Elveția # TeleM Iași
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore,...
12:00
Metinvest, grupul industrial controlat de miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov, a finalizat achiziția ArcelorMittal Tubular Products...
11:50
De la 1 ianuarie 2026, scade valoarea maxima a suprataxei aplicabila in cazul depasirii limitelor...
11:40
Foști demnitari și funcționari ANPC, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu și șantaj în cazul mutării unui comisar de protecția consumatorilor # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au trimis în judecată patru foști demnitari...
11:40
Mai multe localități din opt județe ale țării se află sub avertizare de Cod galben de...
11:40
Prețul petrolului WTI, de referință pe piața americană, a coborât, marți, sub pragul de 55...
11:30
Un accident rutier s-a produs la iesirea din localitatea Rasesti, dupa ce, o cisterna incarcata...
11:10
DNA trimite în judecată 24 de inculpați în dosarul parcărilor de biciclete din Bacău. Prejudiciul este estimat la 6,3 milioane lei # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au finalizat cercetările într-un dosar complex privind...
Ieri
09:40
Operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani ajustează prețurile pentru apa potabilă și tariful la...
09:30
Profesor universitar din Iași, arestat preventiv pentru viol după o sesizare depusă de o studentă # TeleM Iași
La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar Iași au...
09:10
Președintele Nicușor Dan va pleca miercuri, 17 decembrie, spre Bruxelles, unde va participa la summitul...
09:10
La Timişoara va fi azi zi de doliu în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din...
16 decembrie 2025
22:50
Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit la un accident rutier produs la ieșirea din municipiul...
18:20
Tudorel Toader despre legile justiției și presiunile lui Dragnea din timpul mandatului său la minister: „Presiunea de sus s-a simțit încă de la început!” # TeleM Iași
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, revine în spațiul public cu o serie de dezvăluiri...
18:10
Zeci de persoane din Lugoj sunt evacuate de pompieri din cauza unor scapari de gaze la un punct de distributie # TeleM Iași
In aceasta dupa amiaza, în jurul orei 16:30, am fost anunțați prin SNUAU 112 despre...
17:50
ICCJ a repins recursul în casație formulat de Vlad Pascu. Acesta rămâne cu 10 ani de închisoare în dosarul accidentului soldat cu doi morți și trei răniți # TeleM Iași
Înalta Curte de Casație și Justiție a pus capăt definitiv procesului în care este implicat...
17:10
CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag # TeleM Iași
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că, în ședința de astazi, Secția pentru procurori a...
17:00
Un fost ministru al Transporturilor a fost reținut de DNA pentru complicitate la dare de mită # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au...
16:40
Antreprenorul Dan Amurăriței a câștigat contractul pentru drumul expres Bacău – Piatra Neamț # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit astăzi, unei asocieri româno-bulgare contractul pentru proiectarea și...
16:20
Neamț | Grav accident cu 6 persoane rănite pe DN2. A fost solicitat și elicopterul SMURD Iași # TeleM Iași
In aceasta dupa amiaza, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs...
15:00
În cadrul programului „Săptămâna Altfel", mai multe licee din Iași au avut ocazia de a...
14:00
Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași au prelevat astăzi noi probe de apă la...
13:50
Un tânăr de 23 de ani din Galați continuă să stârnească controverse în cartierul Filești,...
