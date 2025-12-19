România a primit primul elicopter rescEU destinat rezervei europene de protecție civilă
TeleM Iași , 19 decembrie 2025 10:20
Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne anunță... Articolul România a primit primul elicopter rescEU destinat rezervei europene de protecție civilă apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
10:40
După 15 ore de negocieri, UE aprobă o finanțare de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, dar nu din activele rusești înghețate # TeleM Iași
Guvernele europene nu au reușit să ajungă la un acord privind transferul activelor rusești înghețate către Ucraina... Articolul După 15 ore de negocieri, UE aprobă o finanțare de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, dar nu din activele rusești înghețate apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
10:30
O mașină cu imigranți georgieni a lovit un cap de pod în județul Constanta. 6 persoane sunt în stare gravă # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineata in localitatea Deleni din judetul Constanta.... Articolul O mașină cu imigranți georgieni a lovit un cap de pod în județul Constanta. 6 persoane sunt în stare gravă apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
România a primit primul elicopter rescEU destinat rezervei europene de protecție civilă # TeleM Iași
Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne anunță... Articolul România a primit primul elicopter rescEU destinat rezervei europene de protecție civilă apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
10:00
A fost alerta in aceasta dimineata in Tudor Vladimirescu dupa ce o persoana a cazut... Articolul O persoană a fost salvată de polițiști după ce a căzut în Bahlui apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a avut ieri o întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației... Articolul Proiectul monorailului, în discuție la Primăria Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
09:40
Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata in zona Trei Iazuri, dupa ce, un... Articolul Un camion cu cereale s-a răsturnat în zona Trei Iazuri apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Profesorul universitar şi analistul economic Mircea Coşea, fost viceprim-ministru al României, a încetat din viaţa... Articolul A murit cunoscutul economist, Mircea Coșea apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Președintele Nicușor Dan încurajează partidele care formează coaliția de guvernare să continue împreună # TeleM Iași
Pentru anul viitor, președintele Nicuşor Dan le recomandă liderilor politici de la putere să se... Articolul Președintele Nicușor Dan încurajează partidele care formează coaliția de guvernare să continue împreună apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
19:10
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – prin Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Unirii –... Articolul Târgul de Crăciun al Meșterilor Populari revine la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
La propunerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru... Articolul România achită o datorie istorică de 6,8 milioane de dolari către SUA apare prima dată în TeleM Regional.
18:40
Bacău | Șoferul unei autoutilitare și-a pierdut viața în această dupa amiază într-un accident produs în comuna Scorțeni # TeleM Iași
În jurul orei 15:15, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești au fost solicitați să... Articolul Bacău | Șoferul unei autoutilitare și-a pierdut viața în această dupa amiază într-un accident produs în comuna Scorțeni apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
La Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași a fost finalizată instalarea unui nou... Articolul Spitalul „Sfânta Parascheva” din Iași modernizează radiologia apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Doi bărbați au fost reținuți după ce au furat trei inele cu diamante, în valoare... Articolul Jaf la un magazin de bijuterii din Piatra Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Un urs de dimensiuni impresionante a fost filmat într-o gospodărie dintr-o comună din Vrancea, în... Articolul Urs uriaș surprins într-o gospodărie din Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Consiliul Local Suceava vrea sa reduca numărul de taxiuri și introducerea unei taxe anuale de... Articolul Suceava reduce numărul de taxiuri și introduce taxe noi apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Primăria Miroslava anunță că majoritatea proiectelor începute în acest an sunt la zi sau chiar... Articolul Sfârșit de an cu investiții majore la Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Spațiul din jurul Pământului este din ce în ce mai aglomerat, cu peste 130 de... Articolul UAIC creează o soluție AI-matematică pentru monitorizarea deșeurilor din spațiu apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Guvernul a alocat, miercuri, peste 188 de milioane de lei pentru finanțarea a 74 de... Articolul Guvernul a alocat peste 188 milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
ApaVital a intrat in vizorul decidentilor politici care trag un semna de alarma cu privire... Articolul Transparența ApaVital, în atenția PSD Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Un fost profesor universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științele Vieții... Articolul Profesor de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, reținut pentru viol apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Rezultate surprinzătoare la simularea Evaluării Naționale în județul Iași! Nicio medie generală de 10 nu... Articolul Rezultate slabe la Simularea Evaluării Naționale apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Investiție majoră la Iași! O fostă fabrică importantă din județ a fost preluată de un... Articolul Un magnat ucrainean preia o fostă fabrică din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Incident rutier în Podu de Piatră: un șofer a fost surprins de Poliție cu un comportament agresiv # TeleM Iași
Un incident rutier a avut loc în intersecția din Podu de Piatră, unde un șofer... Articolul Incident rutier în Podu de Piatră: un șofer a fost surprins de Poliție cu un comportament agresiv apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:40
Amenzi Antifraudǎ ANAF de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ # TeleM Iași
În perioada august-noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o... Articolul Amenzi Antifraudǎ ANAF de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul... Articolul USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere au elevii de Crăciun și Revelion și când revin la școală # TeleM Iași
Vacanța de iarnă din 2025 este una dintre cele mai așteptate perioade din an pentru... Articolul Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere au elevii de Crăciun și Revelion și când revin la școală apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Ministrul Muncii: Alocaţiile pentru copii ar trebui regândite. Economiile nu trebuie să înceapă de aici # TeleM Iași
Ministrul Muncii susţine că îngheţarea alocaţiilor, decisă la începutul actualei guvernări, ar trebui reevaluată, în... Articolul Ministrul Muncii: Alocaţiile pentru copii ar trebui regândite. Economiile nu trebuie să înceapă de aici apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
O soluție de matematică avansată dezvoltată la UAIC ar putea salva sateliții de coliziuni cu gunoi spațial # TeleM Iași
În spațiu există peste 100 de milioane de deșeuri spațiale – bucăți de satelit, trepte... Articolul O soluție de matematică avansată dezvoltată la UAIC ar putea salva sateliții de coliziuni cu gunoi spațial apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Incendiu puternic la două locuințe din Drăgești, stins de pompierii din Negrești și Vaslui # TeleM Iași
În cursul nopții trecute, pompierii Stației Negrești au intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu... Articolul Incendiu puternic la două locuințe din Drăgești, stins de pompierii din Negrești și Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Cel mai mare terminal de pasageri din sud-vestul României va fi inaugurat joi. Este un proiect strategic pentru mobilitatea din regiune # TeleM Iași
Cel mai mare terminal de pasageri din sud-vestul României, construit la Craiova de compania Erbașu,... Articolul Cel mai mare terminal de pasageri din sud-vestul României va fi inaugurat joi. Este un proiect strategic pentru mobilitatea din regiune apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Guvernul României urmează să discute și, cel mai probabil, să adopte astăzi un proiect de... Articolul Noi reguli pentru depozitele bancare: cum va proteja FGDB economiile românilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Executivul dorește reducerea costurilor şi valorificarea eficientă a resurselor umane disponibile. Guvernul analizează mai multe... Articolul Reorganizarea şi comasarea unor instituţii, în atenția Guvernului apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Lecții de empatie și responsabilitate față de animale, în Săptămâna „Școala altfel” în Galați # TeleM Iași
Pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Săptămânii „Școala altfel”, polițiștii din cadrul Inspectoratului de... Articolul Lecții de empatie și responsabilitate față de animale, în Săptămâna „Școala altfel” în Galați apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Nicio medie de 10 nu a fost înregistrată la simularea Evaluării Naționale din județul Iași # TeleM Iași
Nicio medie de 10 nu a fost înregistrată la simularea Evaluării Naționale din județul Iași,... Articolul Nicio medie de 10 nu a fost înregistrată la simularea Evaluării Naționale din județul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
https://www.facebook.com/v10.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df962fe1f294a2547e%26domain%3Dwww.radioiasi.ro%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.radioiasi.ro%252Ff9a78b6d23a13d682%26relation%3Dparent.parent&container_width=868&href=https%3A%2F%2Fwww.radioiasi.ro%2Fstiri%2Fregional%2Ffoto-neamt-eveniment-rutier-produs-in-satul-tarpesti-din-comuna-petricani%2F&layout=standard&locale=ro_RO&sdk=joey&share=true&show_faces=false&size=small&width=450 În această dimineață în jurul orei 06:50 prin apel la 112 a fost anunțat... Articolul NEAMȚ: Eveniment rutier produs în satul Târpești din comuna Petricani apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puțin timp, pe DJ 291, în localitatea... Articolul Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Doi frați din Siret au fost trimiși în judecată de procurorii de la DIICOT –... Articolul Suceava | Doi frați, trimiși în judecată pentru trafic internațional de droguri apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Cu ce se va interveni pentru deszăpezirea celor aproape 900 km de drumuri județene din Suceava # TeleM Iași
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a informat Colegiul Prefectural Suceava cu privire la... Articolul Cu ce se va interveni pentru deszăpezirea celor aproape 900 km de drumuri județene din Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o... Articolul Autoturism ieșit în afara părții carosabile între localitățile Șcheia și Stroiești apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Zelenski, înainte de întâlnirea de la Miami: Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război în 2026” # TeleM Iași
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în... Articolul Zelenski, înainte de întâlnirea de la Miami: Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război în 2026” apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Estonia a început, săptămâna trecută, construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte... Articolul Estonia începe construcţia de buncăre şi tranşee antitanc la graniţa cu Rusia apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Protestul se va suprapune pe ultimul Consiliu European din acest an, la care liderii discută... Articolul Mii de fermieri europeni vor să protesteze la Bruxelles apare prima dată în TeleM Regional.
17 decembrie 2025
21:40
Astăzi, la Teatrul Municipal „Bacovia”, am trăit momente calde și pline de emoție la spectacolul... Articolul Bucurie și solidaritate la spectacolul caritabil ‘Crăciunul sufletelor bune’ apare prima dată în TeleM Regional.
21:30
Guvernul anunță că ar urma să crească salariul minim de la 1 iulie 2026. Potrivit... Articolul Salariul minim brut ar urma să crească la 4.325 de lei brut de la 1 iulie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
Președintele Nicușor Dan a comentat miercuri, la o conferință de presă, decizia Guvernului de a... Articolul Nicușor Dan susține că majorarea impozitelor nu este o fericire dar nici o catastrofă apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Filarmonica „Moldova” Iași și alte instituții de cultură ar putea avea tarife modificate din 2026,... Articolul Taxele instituțiilor de cultură, în analiză la CJ Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Direcția Silvică Iași încheie anul cu rezultate financiare solide și o activitate susținută în administrarea... Articolul Direcția Silvică Iași încheie anul cu rezultate financiare în creștere apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Reabilitarea Palatului Sturdza de la Miroslava intră pe agenda administrației judetene, printr-un proiect de investiții... Articolul Palatul Sturdza de la Miroslava intră în reabilitare apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Lucrările la „Școala Verde” din Valea Adâncă se apropie de final, iar pe șantier se... Articolul Școala Verde din Valea Adâncă, aproape de finalizare apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Investitorii străini cer eliminarea impozitului minim. Guvernul ia în calcul două variante pentru 2026 # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în... Articolul Investitorii străini cer eliminarea impozitului minim. Guvernul ia în calcul două variante pentru 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.