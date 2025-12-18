Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile; suntem atenţi la toate
Financial Intelligence, 18 decembrie 2025 11:20
Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent
11:40
Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică: politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate # Financial Intelligence
Pachetul propus vizează șapte domenii strategice de acțiune: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică.
11:20
PPC blue îşi dublează numărul de staţii într-un an şi ajunge la peste 1.100 puncte de încărcare # Financial Intelligence
Reţeaua PPC blue, companie parte a grupului PPC în România, a ajuns anul acesta la peste 1.100 de
11:20
ANAF: Amenzi de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianţilor care au încălcat regulile de plafonare a preţurilor la alimentele de bază # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de aproape
11:20
Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile; suntem atenţi la toate # Financial Intelligence
Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent
11:00
Tranziția la IFRS 18 și implicațiile asupra raportării financiare: între noutate conceptuală și necesitatea pregătirii anticipate (Alina Angelescu) # Financial Intelligence
Autor: Alina Angelescu, Partener în cadrul TPA România Adoptarea Standardului Internațional de Raportare Financiară 18 Prezentare și descriere în
10:10
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București # Financial Intelligence
Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din
10:00
Peste 50–60% din prețul carburanţilor sunt taxe și impozite; orice modificare fiscală se vede imediat în preț # Financial Intelligence
Ivan: "Am chemat toţi operatorii şi le-am transmis direct ca o să avem nevoie ca ei să păstreze
10:00
Dobânda pe termen lung, redusă la 6,82%. România a trecut pe locul 2, după Ungaria # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în octombrie 2025 până la 6,82%
09:10
Comitetul Politic al USR, convocat pentru nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță, propus la Apărare. Irineu Darău, la Economie # Financial Intelligence
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie
08:50
Ucraina/ O nouă întrevedere între emisari ruşi şi americani va avea loc la sfârşitul săptămânii la Miami # Financial Intelligence
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de
08:40
Washingtonul a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan din acest an, în valoare de 11 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Guvernul american a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui
08:30
Sindicalişti din patru confederaţii protestează joi la Palatul Cotroceni şi cer medierea Preşedinţiei # Financial Intelligence
Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze
08:10
ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării unei poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A. # Financial Intelligence
Consiliul local al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță reluarea procedurii
07:10
Concluzii din discursul de sfârșit de an al lui Trump către națiune; Trump îl învinovățește pe Biden pentru problemele economice și politice; Puține anunțuri privind noi politici # Financial Intelligence
Venezuela absentă din discursul lui Trump Președintele SUA, Donald Trump, a folosit miercuri un discurs de dinaintea sărbătorilor,
07:00
Netanyahu anunţă că Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, “cel mai mare din istoria ţării” # Financial Intelligence
Israelul a aprobat o înţelegere care va furniza gaze naturale Egiptului, a anunţat miercuri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu,
07:00
O autoritate europeană solicită companiilor aeriene să inspecteze avioanele Airbus A320 pentru panouri defecte # Financial Intelligence
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia A320 să efectueze
07:00
Christopher Waller se declară un susţinător categoric al independenţei Băncii centrale a SUA # Financial Intelligence
Christopher Waller, membru al Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale, şi persoana care se află pe lista scurtă pentru a-i
07:00
Fondul pentru modernizare anunţă investiţii noi în domeniul energiei curate în valoare de 1,8 miliarde euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat, joi, plata a 1,8 miliarde euro din Fondul pentru
06:50
Ministrul Energiei: Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate,mai ales în prag de sărbători # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în
06:50
Codirlaşu(CFA România): S-ar putea să avem în trimestrul IV faţă de trimestrul III un alt minus;n-ar fi exclusă recesiunea tehnică # Financial Intelligence
Scăderea consumului în octombrie ar putea influenţa evoluţia PIB-ului, iar o eventuală contracţie a economiei şi în trimestrul
19:50
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie în 2028 dacă JD Vance decide să candideze # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus miercuri posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie
19:50
Codîrlaşu (CFA România): Ar trebui eliminat impozitul minim pe cifră de afaceri şi crescut salariul minim pe economie # Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră preşedintele Asociaţiei
19:50
Washingtonul face presiune asupra europenilor să nu utilizeze activele ruseşti îngheţate (oficial ucrainean) # Financial Intelligence
Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează"
18:50
Merz despre Ucraina:Următorul pas este ca SUA să prezinte Rusiei planul de pace revizuit şi să o “îndemne” să îl accepte # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că următorul pas în discuţiile privind conflictul din Ucraina este ca
18:30
Ungaria: Parlamentul a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei # Financial Intelligence
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de
18:30
Fico spune că nu va sprijini la summitul UE folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru continuarea războiului în Ucraina # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat miercuri, în parlamentul de la Bratislava, că la viitorul summit UE de
18:30
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide (vezi comunicat USR) # Financial Intelligence
USR a transmis voncluziile ședinței de astăzi a coaliției de guvernare: Coaliția de guvernare, reunită pe 17 decembrie,
17:50
Guvern: Consiliile locale vor aproba până la 31 decembrie hotărârile privind cotele impozitelor pe 2026 # Financial Intelligence
Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vor aproba, până la data de 31 decembrie, hotărârile
17:00
Impozitul pe cifra de afaceri a băncilor nu ar trebui eliminat, a declarat, miercuri, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu,
16:40
Ministerul Finanțelor alocã peste 3,8 miliarde lei pentru susținerea investițiilor publice și stingerea arieratelor în sectoare cheie precum dezvoltarea, transporturile și agricultura # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat astăzi o Hotărâre de Urgențã, prin care Ministerul Finanțelor alocã aproape 2,5 miliarde lei, destinate
16:20
Ucraina: Rusia a cheltuit pentru război 5,1% din PIB în 2025 şi se declară pregătită să menţină ritmul în 2026 # Financial Intelligence
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există "toate condiţiile" ca războiul în Ucraina să
16:10
Consiliul Concurenţei a amendat cu 135,2 milioane de lei companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA, pentru fixarea preţurilor # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii care activează pe piaţa tutunului din România cu amenzi în valoare totală
16:10
Bolojan: Impozitele pe proprietate puteau fi crescute de trei ani; se discută despre eliminarea sau reducerea IMCA # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu trei
16:10
Vucic: Nu voi merge la summitul UE-Balcanii de Vest, dar Serbia continuă pe drumul spre UE # Financial Intelligence
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat marţi seară că nu va participa la summitul UE-Balcanii de Vest de
16:10
Nicuşor Dan, la Londra: Voi încuraja investiţii care aduc în România tehnologie de ultimă generaţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că va încuraja investiţii care aduc în România tehnologie de ultimă generaţie,
16:10
Italia: Premierul Giorgia Meloni vorbeşte despre riscuri şi solicită clarificări în privinţa îngheţării activelor ruseşti din UE # Financial Intelligence
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a menţionat miercuri riscurile legate de utilizarea activelor Băncii Centrale a Federaţiei Ruse
15:20
Miruţă: Am primit, pe persoană fizică, o amendă de 15.000 lei pentru că am vrut conduceri curate la o companie de stat # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a anunţat miercuri, pe contul său de Facebook, că a
15:20
Comisia Europeană va emite obligaţiuni UE în valoare de 90 de miliarde euro în prima jumătate a anului viitor # Financial Intelligence
Comisia Europeană şi-a anunţat intenţia de a emite obligaţiuni ale UE în valoare de până la 90 de
14:20
Bolojan: Nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a apreciat, miercuri, că nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie.
14:10
Parlamentul European a aprobat miercuri un regulament ce va permite eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia,
13:30
România Eficientă: Clădirile, responsabile pentru aproape 40% din consumul final de energie la nivelul UE # Financial Intelligence
Creşterea performanţei energetice a clădirilor este considerată una dintre cele mai rapide şi mai puţin costisitoare metode de
13:30
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxellesul pentru a reintra din 2027 în programul european de
13:10
Senat: Proiectul plăţii pensiilor private – adoptat în acord cu decizia CCR; excepţia la bolnavul oncologic, eliminată # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private,
12:50
Prima instalație de compensare a energiei reactive de tip STATCOM din Rețeaua Electrică de Transport, pusă în funcțiune la Sibiu # Financial Intelligence
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a pus în funcțiune, dupã finalizarea cu succes a
11:40
FAIR REVIVE SPRL, cu sediul în Str. Slt. Dima Cristescu, nr. 3B, et. 1, ap. 5, Sector 2,
11:30
IEA: Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025 # Financial Intelligence
Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025, în pofida tendinţelor regionale divergente în
11:20
DNA i-a trimis în judecată pe Constantin Nedelcea, secretar de stat Ministerul Economiei, și pe Sebastian Hotca, vicepreședinte ANPC, pentru instigare la abuz și abuz în serviciu # Financial Intelligence
DNA i-a trimis în judecată pe Constantin Nedelcea, secretar de stat Ministerul Economiei, și pe Sebastian Hotca, vicepreședinte
10:40
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare îi cere lui Bolojan ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) i-a cerut, miercuri, prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, ca România să
10:30
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products # Financial Intelligence
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products Iași, pe 16 decembrie. Fabrica produce țevi structurale
10:20
2026 aduce două noi situații de inactivitate fiscală pentru firme. Ce riscă acestea (avocat) # Financial Intelligence
ANAF va putea declara firmele ca fiind inactive în două noi situații, conform Legii 239/2025, respectiv Pachetul 2
