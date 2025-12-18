CSM prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”
G4Media, 18 decembrie 2025 12:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Termenul inițial era 18 decembrie. „În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
12:10
Efectul ascuns al plafonării prețurilor la energie: consumatorii nu au luat măsuri de eficiență energetică timp de 4 ani # G4Media
Timp de patru ani, cât facturile la energie electrică și gaze naturale au fost plafonate, consumatorii nu au știut care este prețul real al energiei și, prin urmare, nu au luat măsuri de eficiență energetică. Datele statistice ne arată că, în loc să scadă, consumul populației a crescut cu 2,5% în prima jumătate a acestui […] © G4Media.ro.
12:10
BREAKING Florin Mitroi și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța: „Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat” # G4Media
Florin Mitroi (PNL) a anunțat, joi, că își dă demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, transmite Info-sud-est. „Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Județean Constanța încetează prin renunțare la funcție. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut […] © G4Media.ro.
12:10
Primarul din Târgovişte: Creşterea taxelor loveşte în cei vulnerabili şi cu venituri reduse, impactul la buget e zero # G4Media
Actul normativ prin care se stabileşte creşterea taxelor şi a impozitelor locale reprezintă moartea principiului autonomiei locale, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, primarul municipiul Târgovişte, Daniel Cristian Stan, transmite Agerpres. Edilul spune că impactul pentru bugetul local al creşterii taxelor şi impozitelor este nesemnificativ, însă persoanele cu venituri medii şi mici, precum şi […] © G4Media.ro.
12:10
„Vederea termică” a șerpilor îi inspiră pe oamenii de știință să creeze un sistem de imagistică 4K pentru smartphone. Telefoanele viitorului vor vedea prin fum, ceață și întuneric # G4Media
Ochiul uman poate detecta doar lungimi de undă din gama luminii vizibile, dar un nou sistem de imagistică ne va permite să „vedem” radiațiile infraroșii folosind smartphone-uri. Cercetătorii au creat un sistem inspirat de șerpi care transformă căldura în imagine 4K vizibilă pe telefonul mobil Oamenii de știință din China au creat un sistem de […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:00
Donald Tusk, înaintea summitului UE privind finanțarea Ucrainei: „Bani azi sau sânge mâine” # G4Media
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat joi dimineața că liderii europeni au de făcut „o alegere simplă: fie bani astăzi, fie sânge mâine”, scrie The Guardian. „Nu vorbesc doar despre Ucraina, vorbesc despre Europa”, a subliniat el, în condițiile în care liderii UE se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru summitul de sfârșit de an, unde […] © G4Media.ro.
12:00
Verstappen dezvăluie mesajele primite de la Christian Horner după demiterea acestuia de la RedBull # G4Media
Mandatul de 20 de ani al lui Christian Horner de la RedBull s-a încheiat în luna iulie a acestui an. Chiar și după ce a fost dat afară, fostul șef al echipei de la Milton Keynes a continuat să țină legătura cu Max Verstappen, cel căruia îi scria „în fiecare săptămână, în timpul fiecărei curse, […] © G4Media.ro.
12:00
CSM prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar” # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Termenul inițial era 18 decembrie. „În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:50
Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au crescut cu 27% între ianuarie şi octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor trei ani, o situaţie pe care companiile farmaceutice ruseşti o atribuie creşterii concurenţei şi unei tendinţe tot mai mari în rândul ruşilor către un stil de viaţă mai sănătos, relatează joi agenția EFE, citată […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:40
Rutte: Rusia ar putea deveni mai puternică decât NATO în câțiva ani dacă alianța nu își va respecta angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru apărare # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că, dacă țările alianței nu își vor respecta angajamentul de a aloca cel puțin 5% din PIB pentru apărare, Rusia ar putea deveni mai puternică decât ele în câțiva ani, potrivi BBC. Într-un interviu acordat BBC Radio, Rutte a comentat și recentele declarații ale președintelui rus Vladimir […] © G4Media.ro.
11:40
Protest al sindicaliștilor din patru confederații, la Palatul Cotroceni / Sunt așteptați în jur de 4.000 de participanți # G4Media
Sindicaliști din patru confederații sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, anunță Agenția de presă Rador. Sindicaliștii cer Președinției să inițieze o mediere între Guvern și partenerii sociali, în contextul nemulțumirilor legate de politicile de austeritate și de salariul minim pe economie. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere […] © G4Media.ro.
11:40
Așa numitul fumat pasiv la mâna a treia, un poluant ascuns al aerului din spaţiile închise, arată un nou studiu # G4Media
Un nou studiu, publicat în revista ştiinţifică Building and Environment, dezvăluie o ameninţare persistentă şi cu o evoluţie continuă la adresa calităţii aerului din spaţiile închise, cunoscută sub numele de „fumat la mâna a treia”, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Deşi riscurile fumatului pasiv, la mâna a doua, sunt cunoscute, acest studiu, […] © G4Media.ro.
11:30
Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent la acestea şi că „orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată”, transmite Agerpres. „Ceea ce s-a spus în spaţiul public, s-a spus că metodele de, să spunem, intimidare a acestor magistraţi sunt mult […] © G4Media.ro.
11:20
VIDEO Percheziții efectuate de Parchetul General în 37 de locații, între care sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie și la Serviciul Stării Civile Sector 6, în legătură cu obținerea ilegală de documente de identitate românești de către 300 de oligarhi și infractori ruși # G4Media
Procurorii Parchetului General au efectuat joi, 18 decembrie, percheziții în 37 de locații, între care sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie și la Primăria Sectorului 6 – Serviciul Stării Civile Sector 6, în legătură cu modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale falsificate. La una dintre locații s-au găsit […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:10
Cine este Irineu Darău, propus de USR ministru al Economiei: Informatician de profesie, a lucrat câțiva ani în Franța, unde are o firmă / De cinci ani este senator de Brașov # G4Media
Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Aceasta în contextul în care actualul ministru, Radu Miruță va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării, lăsată liberă după demisia lui Ionuț Moșteanu. Acesta este de profesie informatician și a lucrat […] © G4Media.ro.
11:00
Nicușor Dan, despre anularea prescripției pentru marea corupție: Problema fundamentală este de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în ceea ce privește marea corupție, că problema fundamentală este de ce un astfel de dosar nu poate fi cercetat și judecat în termen de 15 ani, cât este termenul de prescripție în momentul de față. “Este o discuție pe care să o avem în spațiul public”, a spus […] © G4Media.ro.
11:00
Locuințe sociale la preț de lux, în Iași: 1.500 euro metrul pătrat / CJ Iași plătește 8,5 milioane lei pentru cinci locuințe incluzive / „Devize supraevaluate, cu mult. Peste 40-50%” # G4Media
Investiții de peste 8,5 milioane lei pentru cinci locuințe incluzive de câte 75 mp fiecare. Asta a aprobat CJ Iași la ultima ședință, scrie Ziarul de Iași. Pe alocuri, DGASPC recunoaște că prețurile sunt ridicate, dar le pune pe seama standardului nZEB. Specialiștii din imobiliare și construcții spun însă că devizele sunt umflate și lasă […] © G4Media.ro.
11:00
Cine este Radu Miruță, propus de USR ministru al Apărării: Doctor în Telecomunicații, a absolvit și Dreptul ca „hobby”, a lucrat în mari companii telecom / A fost implicat direct în negocierea contractelor din imensul pachet SAFE de finanțare pentru Apărare # G4Media
Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării și vicepremier, este în prezent ministru al Economiei. În vârstă de 40 de ani, Radu Miruță este doctor în Telecomunicații, dar a absolvit și Dreptul ca „hobby”, după cum spune în propriul CV. A lucrat în mari companii telecom, iar în anul 2020 a […] © G4Media.ro.
10:50
Cine este Irineu Darău, propus ministru al Economiei: Informatician de profesie, a lucrat câțiva ani în Franța, unde are o firmă/ De cinci ani este senator de Brașov # G4Media
Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Aceasta în contextul în care actualul ministru, Radu Miruță va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării, lăsată liberă după demisia lui Ionuț Moșteanu. Acesta este de profesie informatician și a lucrat […] © G4Media.ro.
10:40
O lege care interzice tratamentele pentru minorii transgender a fost adoptată de Camera Reprezentanţilor din SUA # G4Media
Camera Reprezentanţilor a adoptat miercuri o propunere de lege împotriva „mutilărilor corporale” ale minorilor, interzicând astfel tratamentele de tranziţie pentru minorii transgender, un text criticat de asociaţiile de apărare a drepturilor LGBT+, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Textul, depus de reprezentanta dreptei radicale Marjorie Taylor Greene, a fost aprobat cu 216 de […] © G4Media.ro.
10:40
VIDEO | Da, se poate! Meniu complet de Crăciun pentru patru persoane, cu doar 300 de lei / Rețete simple din produse accesibile # G4Media
Crăciunul nu trebuie să fie o competiție a cheltuielilor. Poate fi despre gust, echilibru și mese care adună familia. Prăjiturela, cunoscuta creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România un meniu sățios, variat și festiv, cu un buget redus, cu cheltuieli pentru o masă de patru persoane care se pot […] © G4Media.ro.
10:30
Anul 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900, avertizează serviciul de meteorologie din Marea Britanie # G4Media
Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, potrivit serviciului de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de agenția de știri DPA/PA Media, informație preluată de Agerpres. În estimările sale anuale privind temperaturile medii globale, […] © G4Media.ro.
10:20
Liderii țărilor membre ale Uniunii Europene trebuie să analizeze joi propunerile privind modul de utilizare a activelor rusești înghețate – deținute în majoritate de compania Euroclear, cu sediul în Belgia – pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei în următorii ani, scrie agenția Reuters. Principala problemă provine din faptul că Belgia solicită ca toate cele 27 […] © G4Media.ro.
10:20
O nouă tulpină dominantă provoacă un sezon gripal timpuriu şi intens în Europa, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii # G4Media
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Biroul OMS […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:10
Proiectul de ordonanţă care prevedea comasarea Oficiului pentru Drepturile de Autor cu Ministerul Culturii, retras de pe ordinea de zi a ședinței de guvern # G4Media
Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează, a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de joi, potrivit biroului de presă al Executivului. […] © G4Media.ro.
10:10
Guvernul Statelor Unite şi-a recunoscut responsabilitatea în coliziunea din ianuarie de la Washington dintre un avion de pasageri şi un elicopter militar # G4Media
Guvernul SUA şi-a recunoscut responsabilitatea în coliziunea dintre un avion de pasageri şi un elicopter militar survenită la Washington în ianuarie, soldată cu 67 de morţi, potrivit unui document judiciar publicat miercuri citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. „Statele Unite recunosc că aveau datoria de a-i proteja pe reclamanţi, lucru pe […] © G4Media.ro.
10:00
SUA aprobă cea mai mare vânzare de armament către Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari # G4Media
Statele Unite au aprobat vânzări de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare pachet de arme furnizat vreodată de SUA insulei, potrivit agenției Mediafax. Anunțul privind vânzarea de armament către Taiwan vine în contextul în care Beijingul își intensifică presiunile militare și diplomatice asupra Taiwanului, al cărui guvern respinge […] © G4Media.ro.
10:00
Doar câteva pensiuni vor di deschise în Deltă de sărbători / ”Trebuie să-ţi permiți să plăteşti curentul, încălzirea. Ai cheltui până de Revelion banii de care ai nevoie să redeschizi locaţia, în primavară” # G4Media
Puţine pensiuni din Delta Dunării sunt deschise în perioada sărbătorilor de iarnă, din cauza costurilor mari pe care le presupune încălzirea unităţilor de cazare, în condiţiile în care în rezervaţie nu există reţea de gaze naturale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În schimb, în zona centrală a Rezervaţiei, în comuna Crişan, […] © G4Media.ro.
10:00
Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 22:00, în deplasare cu AEK Atena în Conference League. Meciul este unul foarte important pentru olteni, gruparea din Bănie țintind calificarea în primăvarea competiției. Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărit în direct pe Digi 1 și Prima Sport […] © G4Media.ro.
09:20
BREAKING Radu Miruță va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării / Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, […] © G4Media.ro.
09:20
Surpriză mare la Openul Scoției la snooker: Campionul mondial Zhao Xintong, eliminat în turul doi # G4Media
Joe O’Connor a oferit marea surpriză a zilei de la Scottish Open la snooker, ocupantul locului 28 mondial eliminându-l pe Zhao Xintong, nimeni altul decât campionul mondial en-titre de la Crucible. „The Rocket” se întoarce: Ronnie O’Sullivan, din nou la Berlin după 9 ani de absență Zhao era mare favorit înainte de duelul din turul […] © G4Media.ro.
09:20
Managerul Spitalului Județean Sibiu (36 de ani) a suferit un AVC / Atribuțiile sale au fost preluate de directorul de îngrijiri / România are cea mai mare rata de mortalitate prin AVC din Europa (21,64%) # G4Media
Managerul interimar al spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Robert Fotache, a suferit la începutul acestei săptămâni un AVC, potrivit unor surse ale publicației Turnul Sfatului. În acest moment atribuțiile sale au fost preluate de directorul de îngrijiri. Directorul medical al unității, dr. Călin Remus Cipăian spune că în acest moment se află în concediu […] © G4Media.ro.
09:20
Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuţii critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina / Folosirea activelor rusești înghețate, cel mai tensionat punct # G4Media
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc joi la Bruxelles cu scopul de a conveni asupra modului de finanţare a nevoilor economice şi militare ale Ucrainei în următorii ani, informează dpa, citată de Agerpres. Cel mai dezbătut model de finanţare implică punerea la dispoziţia Ucrainei a activelor statului rus, îngheţate în temeiul sancţiunilor UE, sub forma unui […] © G4Media.ro.
09:10
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, […] © G4Media.ro.
09:00
O nouă întrevedere între emisari ruşi şi americani va avea loc, la sfârşitul săptămânii, la Miami / Rusia se pregăteşte de un nou „an de război” în 2026, avertizează Zelenski # G4Media
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP, preluată de Agerpres. Preşedinţia americană nu a furnizat niciun detaliu cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, SUA vor fi reprezentate […] © G4Media.ro.
09:00
Românii, hoți de șampanie în Italia / Doi tineri au fugit dintr-un supermarket cu 25 de sticle # G4Media
Doi tineri români de 20 și de 33 de ani au fost reținuți în Italia, după ce au încercat să fugă dintr-un supermarket cu 25 de sticle de șampanie, scrie presa italiană. Fapta s-a produs în Turbigo, lângă Milano, iar cei doi vor fi judecați pentru furt în stare de libertate. În mașina lor, un […] © G4Media.ro.
09:00
Juan Pablo Montoya, fost pilot de Formula 1, precizează că Oscar Piastri și agentul său Mark Webber poartă deja negocieri cu alte echipe. Intenția australianului este aceea de a părăsi McLaren după un sezon în care a scăpat printre degete titlul mondial din Marele Circ. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi […] © G4Media.ro.
09:00
Erdogan îi cere lui Putin să ia înapoi sistemul de rachete S-400 cumpărat de Ankara, pentru a putea debloca achiziția de aeronave F-35 de către Turcia # G4Media
Turcia încearcă să restituie sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat de la Rusia în urmă cu aproape un deceniu, un demers ce ar pune capăt unui acord controversat care a tensionat relația sa cu Statele Unite și alți membri NATO, transmite publicația greacă Capital, citată de Rador. Bloomberg relatează că această restituire […] © G4Media.ro.
08:50
Giorgia Meloni: „Pretențiile Moscovei nu sunt rezonabile. Nu ignorați riscurile pentru UE, dacă aceasta va ieși mai puternică. Italia nu va trimite trupe în Ucraina” # G4Media
„Afirmăm clar că nu intenționăm să abandonăm Ucraina în cea mai delicată etapă din ultimii ani”, a declarat premierul italian, Giorgia Meloni, în discursul său adresat Camerei Deputaților înaintea Consiliului UE, discutând rezultatul Summitului de la Berlin cu alți lideri europeni și negociatori americani, transmite Rador. Este important „să menținem presiunea asupra Rusiei”, care, contrar […] © G4Media.ro.
08:50
Proiectul sălii de bal de la Casa Albă al lui Donald Trump poate continua momentan, a decis un judecător federal / Reamenjarea ar putea costa 400 de milioane de dolari # G4Media
Preşedintele Donald Trump poate continua pentru moment construcţia unei săli de bal masive pe locul Aripii de Est demolate, a decis miercuri un judecător federal, respingând o solicitare a unui grup de conservare de a suspenda imediat lucrările, relatează Reuters. Judecătorul districtual Richard Leon a respins solicitarea Fondului naţional pentru conservare de emitere a unui […] © G4Media.ro.
08:40
SURSE Radu Miruță, luat în calcul pentru Ministerul Apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Florin Șipoș # G4Media
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, e luat în calcul de președintele USR Dominic Fritz pentru a fi propus la Ministerul Apărării în locul demisionarului Ionuț Moșteanu, au declarat surse politice pentru G4Media. Miruță e acum ministru interimar al Apărării. El ar urma să fie înlocuit la Ministerul Economiei de Florin Șipoș, potrivit surselor citate. […] © G4Media.ro.
08:30
Salariul minim pe țară în Republica Moldova în 2026 va fi de 6.300 de lei lunar (circa 1644 lei românești), potrivit unei decizii a Guvernului de la Chișinău. Autoritățile au decis, totodată, majorarea indemnizației unice la nașterea unui copil, ca parte a măsurilor de sprijin pentru familii și de stimulare a forței de muncă, transmite […] © G4Media.ro.
08:20
Scandal în Camera Deputaților / Silviu Vexler, inițiatorul legii care combate extremismul, a rupt, în mod simbolic, în plen, o fotografie cu portretele lui Eminescu, Goga și Eliade, personalități controversate pentru xenofobia și antisemitismul lor # G4Media
Votul asupra Legii care înăsprește pedepsele pentru fapte, gesturi sau declarații ce au legătură cu extremisme precum fascismul, legionarismul, rasismul sau xenofobia, votată, miercuri, decizional, de Camera Deputaților, a creat tensiuni, în plen, după un gest provocator al deputatului Alecu Robert, ales pe listele AUR, în prezent neafiliat. Acesta a lipit pe tribuna vorbitorilor din […] © G4Media.ro.
08:20
Analiză a publicației franceze Les Echos, via Rador: Liderii a opt țări din Uniunea Europeană s-au reunit marți la Helsinki, în Finlanda, într-un format inedit. Acest Eastern Flank Summit a reunit Suedia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, România și Bulgaria. Sunt state care împart o frontieră maritimă și terestră cu Rusia. Obiectivul lor este să își coordoneze […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:10
Un motor al unui avion Malta Air, parte a grupului Ryanair, s-a oprit brusc chiar la decolare / Parasolarul din cabina piloților s-a desprins și a căzut peste o manetă # G4Media
A fost descoperit motivul pentru care piloții unui Boeing 737 Max au lansat în 8 decembrie un apel de urgență, scrie Corriere della Sera. Incidentul s-a produs pe 8 decembrie la bordul unui avion operat de Malta Air, o filială a grupului Ryanair, care a plecat din Cracovia, spre Bergamo. După repornirea motorului, piloții au […] © G4Media.ro.
08:00
Patru morţi într-un nou atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni suspectate de narcotrafic în Pacific / Peste 90 de persoane ar fi fost ucise până în prezent în aceste operaţiuni # G4Media
Statele Unite au efectuat miercuri o nouă lovitură care a vizat o ambarcaţiune despre care au considerat că este legată de traficul de droguri în estul Pacificului, ucigând „patru narco-terorişti”, a anunţat armata americană – transmite Agerpres, care preia France Presse. Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a anunţat pe platforma de socializare X că ambarcaţiunea […] © G4Media.ro.
08:00
SURSE Judecătorul Bogdan Mateescu vrea să plece de la Ministerul Justiției, unde e detașat secretar general la Ministerul Justiției / Mateescu, un apropiat al Liei Savonea, a fost cercetat într-un dosar penal împreună cu tatăl său, primar PSD-PNL la Govora, dar cazul a fost clasat / A votat pentru excluderea lui Cristi Danileț din magistratură # G4Media
Controversatul judecător Bogdan Mateescu, un apropiat al Liei Savonea, vrea să plece de la Ministerul Justiției, unde e detașat secretar general la Ministerul Justiției. Secția pentru judecători a CSM discută în ședința de azi încetarea detașării sale, după cum arată ordinea de zi postată pe site.. Mateescu, un apropiat al Liei Savonea, a fost cercetat […] © G4Media.ro.
07:50
Au trecut 19 ani. În dimineața acelei zile am apucat sa trec pe la Revista 22 și la ICR. Cu o seară înainte apucasem sa discut cu Horia Patapievici si Mircea Mihaies despre semnificațiile momentului ce avea sa urmeze. Ajung la Parlament. Pe unul din coridoare, Răzvan Theodorescu mă admonestează zicând ca el a suferit […] © G4Media.ro.
07:40
Părinții din Sibiu cheltuiesc 1,5 milioane de euro pe an pentru a-și duce zilnic copiii la școală cu mașina personală / „Când și cum scăpăm de aglomerație?” # G4Media
Aproximativ 10.000 de mașini se înghesuie în fiecare zi pe străzile municipiului Sibiu, cu părinți la volan și copii de dus la școală drept pasageri. Transportul public, inclusiv cel metropolitan, este perceput, deocamdată, drept singura soluție pe termen mediu pentru reducerea traficului rutier. Sunt câteva dintre informațiile și concluziile unei dezbateri pe tema mobilității urbane, […] © G4Media.ro.
07:40
NASA are un nou șef, susținător ferm al misiunilor pe Marte / Isaacman va conduce o agenție cu 14.000 de angajați # G4Media
Senatul SUA l-a confirmat pe astronautul miliardar Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA, numind un susținător ferm al misiunilor pe Marte la conducerea agenției spațiale, în contextul în care aceasta se confruntă cu reduceri bugetare substanțiale, anunță Mediafax. Senatul SUA l-a confirmat miercuri pe astronautul miliardar Jared Isaacman în funcția de administrator NASA […] © G4Media.ro.
07:30
Brașovul nu rămâne fără apă, deși lacul Tărlung a ajuns la doar 60% din capacitate / Apa Brașov: Sunt 46 de foraje de mare adâncime, 22 au fost au fost curățate anul acesta # G4Media
Brașovul este unul dintre județele din România în care apa a fost furnizată 24 de ore din 24 chiar și pe timp de secetă, iar în viitor lucrurile ar urma să stea la fel, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. În primăvara anului 2024, lacul Tărlung a ajuns la doar 60% din […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.