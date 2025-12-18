Următorul film cu Tom Cruise, regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu, se intitulează „Digger” şi va fi lansat în 2026
Mult aşteptatul următor film al regizorului Alejandro Gonzalez Inarritu va fi lansat anul viitor şi are un titlu evocator: „Digger". Primul poster şi un teaser al acestui film produs de Warner Bros şi Legendary Entertainment au fost lansate joi, cu un slogan care descrie pelicula drept „o comedie de proporţii catastrofale" şi cu o dată
Trupa Jane's Addiction se destramă, deşi membrii săi s-au împăcat după altercaţia din 2024
Este aproape un miracol de Crăciun: după mai bine de un an de acuzaţii reciproce, procese în instanţă şi altercaţii fizice, membrii din componenţa originală a trupei rock Jane's Addiction au anunţat miercuri că s-au împăcat, însă grupul se va destrăma, informează site-ul Deadline.com. Într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Instagram a trupei americane,
Administraţia Trump anunţă măsuri care interzic accesul tinerilor transgender la tratamente de tranziţie de gen
Secretarul Sănătăţii din administraţia preşedintelui Donald Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat joi o serie de măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului tinerilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale, relatează AFP, conform Agerpres. Acest anunţ, cel mai recent al
Facebook ar putea restricționa postarea a mai mult de două linkuri pentru utilizatorii fără abonament
Meta testează introducerea unei limite asupra numărului de linkuri pe care unii utilizatori le pot partaja atunci când postează pe Facebook și testează un abonament pentru partajarea a mai mult de două linkuri. Unii utilizatori din Marea Britanie și SUA au primit notificări prin care sunt informați că pot partaja doar un anumit număr de
Actorul american Kevin Spacey revine pe ecrane anul acesta într-unul din rolurile principale în serialul de comedie "Minimarket", realizat de televiziunea italiană, informează joi DPA conform Agerpres. Portalul de streaming RaiPlay intenţionează să lanseze primele cinci episoade ale serialului pe 26 decembrie. Spacey, în vârstă de 66 de ani, interpretează rolul unui premiat cu Oscar,
Bulgarii protestează împotriva corupției și cer alegeri corecte / Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și joi seara, la Sofia și în alte orașe din țară
Zeci de mii de oameni au umplut joi străzile capitalei Bulgariei și ale altor orașe importante din țară, cerând alegeri corecte și un sistem judiciar independent, capabil să combată eficient corupția răspândită, scrie AP. Demonstrațiile din Sofia și din alte orașe au avut loc după protestele de săptămâna trecută, provocate de planurile bugetare ale guvernului
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că va reclasifica marijuana drept substanţă care creează dependenţă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală fără a deschide imediat calea pentru dezincriminare la nivel federal, relatează AFP, conform Agerpres. Liderul de la Casa Albă a afirmat că „oamenii m-au implorat" să iau această decizie,
Ministrul USR Radu Miruță: Îi irită fantastic pe cei de la PSD că noi, în ministerele noastre, nu ducem mai departe modul de lucru pe care l-au lăsat ei acolo
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat joi la Prima News că tensiunile din coaliția de guvernare nu sunt generate de conflicte politice directe, ci de refuzul unor miniștri de a continua practicile moștenite din mandatele anterioare, în special în relația cu PSD. Declarațiile au fost făcute în contextul apelului la „resetarea" coaliției lansat recent de
Autobuzele CT Bus Constanța revin pe trasee vineri, anunță compania municipală de transport / Marți, salariații CT Bus au declanșat un protest
Autobuzele CT Bus vor reveni pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor societăţii prin întreruperea activităţii, programul de transport desfăşurându-se normal, au anunţat joi seară reprezentanţii companiei de transport public din municipiul Constanţa.„Se reia transportul public în comun în Constanţa. De vineri, 19 decembrie, de la ora 05:15, autobuzele CT
Arhiva Goethe şi Schiller, care se află în oraşul german Weimar, a anunţat joi că a cumpărat la licitaţie o scrisoare necunoscută până acum, precum şi alte materiale scrise de Johann Wolfgang von Goethe, informează DPA. "Suntem foarte fericiţi că am reuşit să obţinem documente atât de importante ale clasicismului de la Weimar pentru public
Trump îşi pune numele pe Centrul Kennedy, un spațiu cultural american emblematic din Washington DC
Consiliul de Administraţie al Centrului „John F. Kennedy", un hub cultural național iconic din Washington DC – condus acum de apropiaţi ai preşedintelui SUA, Donald Trump – a decis să redenumească spaţiul în „Trump-Kennedy Center", a anunţat joi secretarul de presă al Casei Albe, conform AFP. Decizia salută „munca incredibilă depusă în acest an de
Hidratarea în timpul iernii este mai importantă decât credeți, potrivit experților în sănătate
Hidratarea poate fi surprinzător de dificilă în timpul lunilor de iarnă, dar experții în sănătate spun că este la fel de importantă – dacă nu chiar mai importantă – decât în timpul verii, scrie Euronews. Yadira Santiago Banuelos, profesor asistent clinic și asistent medical de familie la Școala de Asistență Medicală a Universității Purdue, spune
Un pensionar bavarez în vârstă de 85 de ani a prins un escroc care se dădea polițist și încerca să-l păcălească la telefon să îi dea 10 mii de euro / Anul trecut, a prins altul care voia 60.000 de euro
Un bavarez în vârstă de 85 de ani a reușit – de două ori – să prindă în capcană escroci telefonici care încercau să-i smulgă bani și obiecte de valoare, scrie The Guardian. Pensionarul german a primit marți un apel aparent urgent de la un bărbat care se dădea drept polițist și îi spunea că
Tânăr de 23 ani, supranumit de poliţişti „Grinch-ul decorurilor festive", reţinut în Bistrița Năsăud pentru furt şi distrugere
Polițiștii din Bistrița Năsăud l-au reținut joi seara, pe un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Beclean, acuzat că la data de 8 decembrie a furat şi distrus mai multe decoruri de Crăciun din zona centrală a municipiului Bistriţa. Denumit de poliţişti „Grinch-ul decorurilor festive", tânărul va fi prezentat Parchetului de pe
Povestea omului care a adus dronele în fermele din România: „Dronele nu sunt o jucărie. Sunt eficiente doar dacă sunt folosite corect"
Ce te face să lași o carieră de 20 de ani în televiziune, pentru un domeniu complet nou? Pentru Marius Tatu, răspunsul a fost clar: dronele și agricultura viitorului. Și încă ceva: în pandemie, și-a dat seama că afacerile care vor dăinui, în orice condiții, sunt cele legate de mâncare. Fondator TMC Drone Solutions, el
Percheziţii au fost efectuate joi la domiciliul ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, precum şi la primăria districtului din Paris pe care ea îl conduce, în cadrul unei anchete de corupţie, potrivit unei surse apropiate cazului, relatează AFP, conform Agerpres. Ministrul, care este şi candidată la primăria Parisului, este suspectat că a primit 299.000 de
Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi" să reclame discriminările rasiste care îi vizează la job
Un oficial din administraţia preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat joi pe „bărbaţii albi" care consideră că sunt victime ale discriminării la locul de muncă să adreseze cereri pentru despăgubiri unei agenţii anti-discriminare, care a fost creată în anii '60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane, relatează Agerpres. Potrivit administraţiei preşedintelui republican,
Un deţinut condamnat pentru tâlhărie calificată este căutat după ce a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă
Un deţinut în vârstă de 24 de ani, de la secţia exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Poarta Albă, condamnat la aproape 5 ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, este căutat după ce a evadat joi seară, au informat reprezentanţii unităţii de detenţie din judeţul Constanţa, transmite Agerpres. Deţinutul a escaladat gardul penitenciarului şi a
Israelul a încheiat cu Germania un acord major pentru furnizarea de echipamente militare, care se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari
Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE, transmite
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat că nu poate conduce țara pentru totdeauna, transmite agenția rusă de presă TASS, citată de BTA. „Deși sunt adesea criticat pentru asta, când menționez acest lucru, nu sunt etern. Da, noi am creat sistemul, multe depind de președinte și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat", a declarat Lukașenko la cea
Patriarhia Română și-a lansat propriul netflix: Trinitas Film, platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox, abonament 2 euro
Patriarhia Română și-a lansat joi platforma de streaming cu conținut creștin-ortodox Trinitas Film, despre care susține într-un comunicat că e prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume, potrivit agenției oficiale Basilica. Peste jumătate dintre materiale sunt disponibile gratuit, prin înregistrarea pe platformă, iar restul prin abonament, la un cost de 2 euro pe
ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei 3 producători de
Trei producători de gaze offshore, Black Sea Oil & Gas S.A, Petro Ventures Resources SRL şi Gaz Plus Dacia SRL, au fost amendaţi cu o sumă totală de 54,5 milioane de lei de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru că nu au vândut gazul la preţul reglementat, a anunţat instituţia, printr-un […] © G4Media.ro.
Aromele care definesc sărbătorile europene / O călătorie printre condimente, tradiții și deserturi / Cum „miroase” Crăciunul din Europa # G4Media
Sărbătorile de iarnă pun astăzi mâncarea în centrul tradițiilor europene, dar această legătură nu este nouă. În Roma antică, Saturnaliile erau marcate prin mese publice, sacrificii și ofrande aduse zeităților, pentru a-i îmbuna și a crește din nou zilele. Exista obiceiul ca cei mai bogați să împartă mâncare cu cei săraci, iar comunitatea era puternic […] © G4Media.ro.
Guvernul danez a atribuit două atacuri cibernetice – unul în timpul alegerilor municipale şi regionale din noiembrie şi celălalt împotriva unei staţii de tratare a apei la sfârşitul anului 2024 – unor grupări legate de statul rus, a anunţat joi ministrul danez al Apărării, citat de Agerpres. Guvernul îl va convoca pe ambasadorul rus, a […] © G4Media.ro.
Asociația ProInfrastructura, despre epopeea Autostrăzii Transilvania: Vara viitoare se vor împlini 22 de ani de la prima lopată dată de Bechtel. Tot cam atunci ar trebui să inaugurăm și cei 26,35 kilometri ai tronsonului Chiribiș-Suplacu de Barcău # G4Media
„Blestemul autostrăzii transilvănene se apropie de final după 22 de ani de chin și rușine”, transmite Asociația ProInfrastructura, subliniind că la a„aniversarea” din vara anului 2026 ar mai trebui dați în folosință și cei 26,35 kilometri ai tronsonului Chiribiș-Suplacu de Barcău. „Vara viitoare se vor împlini douăzeci și doi (22!) de ani de la prima […] © G4Media.ro.
Rusia și regimul separatist pro-rus de la Tiraspol reactivează criza energetică artificială în Transnistria pentru a pune presiune pe Chișinău, care pregătește un pachet pentru reintegrarea economică a regiunii separatiste, arată o analiză Deutsche Welle. Așa-zișii „aleși” din pretinsul „legislativ” de la Tiraspol se întrunesc joi pentru a aviza formal un „decret” emis deja de […] © G4Media.ro.
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanţii de securitate puternice pentru Kiev # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, dar a afirmat că garanţiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune rusă să ducă la un răspuns „devastator”, relatează EFE, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă […] © G4Media.ro.
SUA și Canada încearcă să salveze cocorul de care depinde supraviețuirea unei specii întregi # G4Media
Una dintre cele mai rare și mai cunoscute păsări din lume, cocorul american, se află din nou în centrul unor eforturi de salvare, după ce în secolul trecut a fost la un pas de dispariție, transmite agenția Mediafax. Această ultimă populație sălbatică este cheia supraviețuirii întregii specii. Dacă ea dispare, cocorul american ar mai putea […] © G4Media.ro.
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a 29 de nave şi a companiilor care le administrează, a anunţat Departamentul Trezoreriei SUA, în condiţiile în care Washingtonul continuă să vizeze „flota fantomă” a Teheranului, despre care susţine că exportă petrol şi produse petroliere iraniene supuse sancţiunilor, relatează Reuters. Navele şi companiile vizate au transportat produse […] © G4Media.ro.
Confidentul lui Putin care s-a opus războiului / Momentul în care Kozak i-a spus lui Putin că este pregătit să fie arestat sau împușcat pentru refuzul de a-i respecta ordinul (NYT) # G4Media
În a doua zi a invaziei Rusiei în Ucraina, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Vladimir V. Putin a refuzat să îi urmeze ordinele. Potrivit a trei persoane apropiate lui Dmitri N. Kozak, Putin i-a cerut acestuia să solicite capitularea Ucrainei. Kozak a refuzat, insistând că nu știe ce încearcă să realizeze liderul […] © G4Media.ro.
Israel, Grecia și Cipru iau în considerare crearea unei forțe militare comune în estul Mediteranei, pe fondul tensiunilor cu Turcia (surse) # G4Media
Israel, Grecia și Cipru explorează posibilitatea formării unei forțe militare comune în estul Mediteranei, potrivit unor informații apărute în mass-media greacă, pe fondul consolidării legăturilor strategice dintre cele trei țări, în contextul continuării consolidării militare a Turciei în regiune, relatează ynetnews.com. Forța propusă ar include unități terestre, maritime și aeriene și ar funcționa ca o […] © G4Media.ro.
Suma destinată Aqua Parc Pantelimon, majorată cu 56 de milioane de lei printr-o hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, joi, o hotărâre în baza căreia suma destinată complexului Aqua Parc Pantelimon a fost majorată cu 56 de milioane de lei, ajungând la un total de 216 milioane lei, TVA inclus, transmite Agerpres. Hotărârea pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon” a fost aprobată […] © G4Media.ro.
Visit Harghita lansează o campanie naţională de vouchere pentru sprijinirea turismului din Praid # G4Media
Visit Harghita a lansat o campanie naţională de vouchere menită să relanseze turismul din Praid şi să sprijine economia locală, afectate după inundarea saline din localitate, transmite Agerpres. „Iniţiativa se adresează companiilor din România, care sunt invitate să se alăture campaniei printr-o ofertă specială ’20 + 20′, contribuind astfel la susţinerea comunităţii locale şi oferind, […] © G4Media.ro.
Preşedintele CNAS: Putem plăti toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi # G4Media
Casa Naţională Asigurări de Sănătate (CNAS) va putea plăti toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi, în urma suplimentării Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară, a declarat, joi, preşedintele instituţiei, Horaţiu-Remus Moldovan, transmite Agerpres. „Decizia premierului Ilie […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătăţii: Se pot organiza concursuri pentru posturile vacante sau temporar vacante din spitale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi că se pot organiza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale şi, totodată, va continua şi în 2026 cumulul pensiei cu salariul, o măsură necesară în special în specialităţile deficitare unde fiecare medic contează, transmite Agerpres. „Astăzi, în şedinţa de Guvern, am modificat […] © G4Media.ro.
Universitatea de Medicină din Târgu Mureș începe construcţia unui campus modern la Bistriţa, unde deține o extensie universitară / Investiţia se ridică la aproximativ 10 milioane de euro # G4Media
Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, a anunţat, joi, după primirea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Bistriţa-Năsăud, că în curând UMFST va începe la Bistriţa construirea unui campus universitar modern, o investiţie de aproximativ 10 milioane de euro, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
BREAKING Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare cu executare după ce a fumat o țigară de cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!” / El e considerat un ”dealer” care promovează consumul de droguri prin muzica sa # G4Media
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat joi la 9 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța pentru că a consumat droguri pe scena festivalului „Beach, Please!” în 2024, potrivit minutei de ședință. Artistul american Wiz Khalifa, cu numele real Cameron Jibril Thomaz, a fost trimis în judecată în România imediat după ce a fost […] © G4Media.ro.
Patriarhul Daniel, în Pastorala de Crăciun: Hristos ia faţă de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent faţa spre El # G4Media
Domnul Iisus Hristos ia faţă de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent faţa spre El, afirmă Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, în Pastorala de Crăciun, transmite Agerpres. „Ca păstor, vindecător şi mântuitor de suflete, odată cu începerea misiunii Sale, Hristos Domnul mergea din cetate în cetate ca să adune oile cele […] © G4Media.ro.
Mercedes GLC 400 EQ a avut preview-ul în România. Cât costă noul rival al Teslei Model Y Performance # G4Media
Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ a fost prezentat oficial în România, în cadrul unui eveniment de tip preview organizat pe 12 decembrie. Modelul marchează intrarea mărcii germane într-o zonă tot mai disputată a pieței SUV-urilor electrice premium de clasă medie, unde competiția se intensifică. GLC 400 EQ este poziționat ca o alternativă complet […] © G4Media.ro.
Biroul Politic Naţional al PNL a validat acordul din coaliţia de guvernare ce vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice # G4Media
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, joi, prin vot, acordul din coaliţia de guvernare care vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice, reducerea cu 10% a subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor, creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 […] © G4Media.ro.
Mark Rutte: Ungaria, Statele Unite, Slovacia și poate încă câteva țări se opun aderării Ucrainei la NATO # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, joi, într-o conferință de presă în Polonia, că Ungaria, Statele Unite, Slovacia și poate încă câteva țări se opun aderării Ucrainei la Alianță, transmite The Guardian. El a fost întrebat în mod specific despre perspectivele Ucrainei de a adera la NATO. „Elementul principal, după cum știți, este […] © G4Media.ro.
UE sancţionează alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei care evită sancţiunile impuse exporturilor de petrol # G4Media
Uniunea Europeană (UE) a sancţionat joi alte 41 de nave despre care afirmă că fac parte din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, care ajută Moscova să evite sancţiunile comunitare impuse exporturilor sale de petrol, informează agenția de știri EFE. Aceste petroliere au fost adăugate pe lista navelor supuse interdicţiei de acces în porturi şi de […] © G4Media.ro.
Mark Selby, victorie spectaculoasă la Openul Scoției: Adversarul nu a trimis vreo bilă în buzunar # G4Media
Mark Selby a obținut joi un succes spectaculos la Scottish Open la snooker, multiplul campion mondial trecând cu 4-0 de Noppon Saengkham. Adversarul lui Selby nu a reușit să trimită vreo bilă în buzunar de-a lungul duelului. Surpriză mare la Openul Scoției la snooker: Campionul mondial Zhao Xintong, eliminat în turul doi De patru ori […] © G4Media.ro.
Adjunctul Poliției Capitalei, comisarul Radu Gavriș, a câștigat procesul cu ANI care l-a declarat incompatibil pentru că a ținut cursuri în calitate de expert la Institutul Magistraturii și la Ministerul de Interne din Republica Moldova, în cadrul Misiunii Uniunii Europene / Decizia nu e definitivă # G4Media
Curtea de Apel București a anulat joi, 18 decembrie, raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, prin care îl declarase incompatibil pe comisarul-șef de poliție Radu Gavriș pentru că a ținut cursuri la Institutul Național al Magistraturii și la Ministerul de Interne din Republica Moldova, în cadrul Misiunii Uniunii Europene. Decizia nu este definitivă. […] © G4Media.ro.
Ucraina are un deficit de finanţare externă de 45-50 de miliarde de euro pentru 2026, avertizează Zelenski # G4Media
Ucraina are un deficit de finanţare externă de 45-50 de miliarde de euro pentru 2026, avertizează Zelenski, care a susţinut că dacă Kievul nu primeşte măcar o primă tranşă din activele ruseşti îngheţate în UE, active a căror utilizare pentru un împrumut destinat Ucrainei este acum discutată de liderii europeni, ţara sa va trebui să-şi […] © G4Media.ro.
Max Verstappen va concura cu cifra 3 pe monopostul său în sezonul 2026 din Formula 1, dar nu este singurul pilot al cărui număr de start va fi unul nou. Pe listă se mai găsesc Lando Norris, campionul mondial en-titre, și debutantul Arvid Lindblad, transmite gpblog.com. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să […] © G4Media.ro.
Protest agresiv al fermierilor la Bruxelles, în zona Consiliului European: străzi blocate de tractoare, incendieri și confruntări violente cu forțele de ordine # G4Media
Haos pe străzile din Bruxelles, joi după-masă, generat de un protest al fermierilor europeni care coincide cu summit-ul Uniunii Europene la care participă și președintele României, Nicușor Dan. Aproximativ 10.000 de fermieri, provenind din peste 40 de organizaţii din toate statele membre ale UE, s-au organizat pentru a manifesta pe străzile Bruxellesului, pentru a denunţa […] © G4Media.ro.
BREAKING Baronul de Ilfov Hubert Thuma a pierdut funcția de coordonare a PNL București, preluată de Ciprian Ciucu. Noul primar general va face propuneri pentru șefia organizațiilor de sector – SURSE # G4Media
Influentul baron de Ilfov Hubert Thuma a pierdut joi funcția de coordonare a PNL București, care a fost preluată de Ciprian Ciucu, au declarat pentru G4Media surse liberale. Decizia a fost luată de conducerea partidului la ședința Biroului Politic Național. Thuma este un pol important de putere în PNL și principalul contestatar al președintelui Ilie […] © G4Media.ro.
Maraton artistic de 144 de ore în curs de desfăşurare în sudul Italiei / Îmbină teatrul, muzica, dansul, filmul şi atelierele artistice # G4Media
Un maraton artistic de 144 de ore, „Amami Teatro 2025”, se desfăşoară în oraşul Chieti, din sudul Italiei, atrăgându-i atât pe localnici, cât şi pe vizitatori în universul teatrului, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres. Evenimentul din acest an, care a început luni, îmbină teatrul, muzica, dansul, filmul şi atelierele artistice într-o experienţă […] © G4Media.ro.
Trump Media, care deţine reţeaua de socializare Truth Social, se lansează în domeniul fuziunii nucleare # G4Media
Compania-mamă a reţelei Truth Social, fondată de Donald Trump, va colabora cu compania americană TAE, care dezvoltă o tehnologie de fuziune nucleară, pe fondul unei cereri explozive de energie, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Trump Media and Technology Group (TMTG), activă şi în domeniul serviciilor financiare şi al criptomonedelor, va fuziona cu […] © G4Media.ro.
