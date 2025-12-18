Donald Tusk, înaintea summitului UE privind finanțarea Ucrainei: „Bani azi sau sânge mâine”

07:50

Au trecut 19 ani. În dimineața acelei zile am apucat sa trec pe la Revista 22 și la ICR. Cu o seară înainte apucasem sa discut cu Horia Patapievici si Mircea Mihaies despre semnificațiile momentului ce avea sa urmeze. Ajung la Parlament. Pe unul din coridoare, Răzvan Theodorescu mă admonestează zicând ca el a suferit […] © G4Media.ro.