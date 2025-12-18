Premierul slovac Robert Fico a rămas fără avion / Aeronava a fost avariată puternică pe aeroportul din Bruxelles / „Nu se mai poate zbura cu avionul şi trebuie să-l lăsăm aici”
G4Media, 18 decembrie 2025 12:50
Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest, a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles, relatează agenţia slovacă TASR preluată de Agerpres. Premierul a anunţat că un vehicul cu scară mobilă a zdrobit aeronava până […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
13:10
FOTO | Peste 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului european / Agricultorii sunt împotriva Acordului UE-Mercosur # G4Media
Sute de tractoare și 10.000 de fermieri din toate cele 27 țări ale UE blochează centrul Bruxelles-ului încă de azi dimineață, într-o acțiune de protest fără precedent. Este, poate, cel mai mare protest ale fermierilor europeni, din ultimii 30 de ani! Aceștia solicită ca ajutoarele PAC să nu fie reduse și, în plus, protestează față […] © G4Media.ro.
13:10
Impozitele pe locuință ar urma să se majoreze în 2026 cu 79% în București / Pentru un apartament cu două camere în Arad, de 60 de metri pătraţi, se vor plăti 578 de lei, faţă de 322 de lei în 2025 / La Baia Mare impozitul pe locuinţă va crește si cu 91 % # G4Media
Primăriile din țară vor fi nevoite să pună în practică majorări substanțiale de impozite pe locuințe în 2026, în urma adoptării ordonanței de urgență a Guvernului care prevede cadrul legislativ pentru ca autoritățile locale să poată calcula noile grile de impozitare. Primăria Municipiului București (PMB) propune majorări dramatice ale taxelor și impozitelor locale, în 2026, […] © G4Media.ro.
13:10
Calitatea aerului a atins niveluri „periculoase” în mai multe zone ale Ungariei din cauza concentraţiei ridicate de particule de praf în suspensie, a anunţat joi Centrul Naţional de Sănătate Publică (NNGYK), transmite agenţia de știri MTI, citată de Agerpres. Conform măsurătorilor recente, aerul este în prezent „periculos” în Debrecen şi Bekescsaba, în estul, respectiv sud-estul […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:00
512 miliarde de euro în 2026: Germania va emite o datorie record anul viitor pentru a-și relansa economia # G4Media
Guvernul german intenționează să emită datorii în valoare de aproximativ 512 miliarde de euro în 2026, a anunțat joi Agenția Federală de Finanțe, care a detaliat planurile pentru anul viitor, potrivit BFM TV. Prima economie din zona euro dorește să strângă 318 miliarde de euro pe piața de capital și 176 miliarde de euro pe […] © G4Media.ro.
13:00
La începutul anului 2026, companiile sunt nevoite să se adapteze unui nou val de modificări fiscale, care generează o serie de incertitudini, presiuni suplimentare și provocări semnificative pentru mediul de afaceri. TaxEU Forum, eveniment cu o tradiție de 20 de ani în domeniul fiscal, revine cu o nouă ediție, ce va avea loc în București, […] © G4Media.ro.
12:50
Premierul slovac Robert Fico a rămas fără avion / Aeronava a fost avariată puternică pe aeroportul din Bruxelles / „Nu se mai poate zbura cu avionul şi trebuie să-l lăsăm aici” # G4Media
Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest, a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles, relatează agenţia slovacă TASR preluată de Agerpres. Premierul a anunţat că un vehicul cu scară mobilă a zdrobit aeronava până […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:30
Charles Leclerc nu este fericit la Ferrari, sezonul 2025 fiind unul de uitat pentru echipa italiană. Jurnalistul Ted Kravitz, o voce importantă din paddock, trage un semnal de alarmă în direcția Scuderiei și spune că pilotul monegasc ar putea pleca de la echipa din Maranello înaintea lui Lewis Hamilton. Leclerc a încheiat al șaptelea sezon […] © G4Media.ro.
12:20
Profesorul Radu Gologan: Interzicerea telefoanelor în școli e o mare prostie / Mesaje de tipul „n-am făcut școală, dar câștig bine” produc cele mai mari daune # G4Media
„Cea mai mare daună este când părintele spune: «eu am fost slab la matematică, deci și copilul meu va fi»”, afirmă profesorul Radu Gologan, unul dintre cei mai importanți formatori ai olimpicilor români, relatează Mediafax. Matematicianul vorbește despre greșelile aparent mărunte făcute acasă, despre frica de efort și despre cum respectul pentru școală începe în […] © G4Media.ro.
12:20
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia: Creşterea salariului minim trebuie condiţionată de o plasă de siguranţă pentru unele întreprinderi în perioadele lor mai dificile # G4Media
Creşterea salariului minim trebuie condiţionată de crearea unei plase de siguranţă în perioadele dificile ale unor întreprinderi, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o conferinţă de presă pentru prezentarea pachetului de măsuri al organizaţiei pentru relansarea economiei şi consolidarea competitivităţii României, transmite Agerpres. „Creşterea salariului minim trebuie condiţionată de crearea unei plase […] © G4Media.ro.
12:20
Primarul orașului Mangalia, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani / Ar fi primit șpagă peste 600.000 de euro # G4Media
Procurorii DNA Constanța l-au trimis în judecată joi, 18 decembrie, în stare de arest preventiv, pe Cristian Radu, primar al municipiului Mangalia, pentru luare de mită, în formă continuată (două infracțiuni), spălare a banilor în formă continuată și instigare la folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:10
Efectul ascuns al plafonării prețurilor la energie: consumatorii nu au luat măsuri de eficiență energetică timp de 4 ani # G4Media
Timp de patru ani, cât facturile la energie electrică și gaze naturale au fost plafonate, consumatorii nu au știut care este prețul real al energiei și, prin urmare, nu au luat măsuri de eficiență energetică. Datele statistice ne arată că, în loc să scadă, consumul populației a crescut cu 2,5% în prima jumătate a acestui […] © G4Media.ro.
12:10
BREAKING Florin Mitroi și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța: „Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat” # G4Media
Florin Mitroi (PNL) a anunțat, joi, că își dă demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, transmite Info-sud-est. „Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Județean Constanța încetează prin renunțare la funcție. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut […] © G4Media.ro.
12:10
Primarul din Târgovişte: Creşterea taxelor loveşte în cei vulnerabili şi cu venituri reduse, impactul la buget e zero # G4Media
Actul normativ prin care se stabileşte creşterea taxelor şi a impozitelor locale reprezintă moartea principiului autonomiei locale, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, primarul municipiul Târgovişte, Daniel Cristian Stan, transmite Agerpres. Edilul spune că impactul pentru bugetul local al creşterii taxelor şi impozitelor este nesemnificativ, însă persoanele cu venituri medii şi mici, precum şi […] © G4Media.ro.
12:10
„Vederea termică” a șerpilor îi inspiră pe oamenii de știință să creeze un sistem de imagistică 4K pentru smartphone. Telefoanele viitorului vor vedea prin fum, ceață și întuneric # G4Media
Ochiul uman poate detecta doar lungimi de undă din gama luminii vizibile, dar un nou sistem de imagistică ne va permite să „vedem” radiațiile infraroșii folosind smartphone-uri. Cercetătorii au creat un sistem inspirat de șerpi care transformă căldura în imagine 4K vizibilă pe telefonul mobil Oamenii de știință din China au creat un sistem de […] © G4Media.ro.
12:00
Donald Tusk, înaintea summitului UE privind finanțarea Ucrainei: „Bani azi sau sânge mâine” # G4Media
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat joi dimineața că liderii europeni au de făcut „o alegere simplă: fie bani astăzi, fie sânge mâine”, scrie The Guardian. „Nu vorbesc doar despre Ucraina, vorbesc despre Europa”, a subliniat el, în condițiile în care liderii UE se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru summitul de sfârșit de an, unde […] © G4Media.ro.
12:00
Verstappen dezvăluie mesajele primite de la Christian Horner după demiterea acestuia de la RedBull # G4Media
Mandatul de 20 de ani al lui Christian Horner de la RedBull s-a încheiat în luna iulie a acestui an. Chiar și după ce a fost dat afară, fostul șef al echipei de la Milton Keynes a continuat să țină legătura cu Max Verstappen, cel căruia îi scria „în fiecare săptămână, în timpul fiecărei curse, […] © G4Media.ro.
12:00
CSM prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar” # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Termenul inițial era 18 decembrie. „În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor […] © G4Media.ro.
11:50
Vânzările de medicamente pentru mahmureală în Rusia au crescut cu 27% între ianuarie şi octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor trei ani, o situaţie pe care companiile farmaceutice ruseşti o atribuie creşterii concurenţei şi unei tendinţe tot mai mari în rândul ruşilor către un stil de viaţă mai sănătos, relatează joi agenția EFE, citată […] © G4Media.ro.
11:40
Rutte: Rusia ar putea deveni mai puternică decât NATO în câțiva ani dacă alianța nu își va respecta angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru apărare # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că, dacă țările alianței nu își vor respecta angajamentul de a aloca cel puțin 5% din PIB pentru apărare, Rusia ar putea deveni mai puternică decât ele în câțiva ani, potrivi BBC. Într-un interviu acordat BBC Radio, Rutte a comentat și recentele declarații ale președintelui rus Vladimir […] © G4Media.ro.
11:40
Protest al sindicaliștilor din patru confederații, la Palatul Cotroceni / Sunt așteptați în jur de 4.000 de participanți # G4Media
Sindicaliști din patru confederații sindicale protestează joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, anunță Agenția de presă Rador. Sindicaliștii cer Președinției să inițieze o mediere între Guvern și partenerii sociali, în contextul nemulțumirilor legate de politicile de austeritate și de salariul minim pe economie. Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere […] © G4Media.ro.
11:40
Așa numitul fumat pasiv la mâna a treia, un poluant ascuns al aerului din spaţiile închise, arată un nou studiu # G4Media
Un nou studiu, publicat în revista ştiinţifică Building and Environment, dezvăluie o ameninţare persistentă şi cu o evoluţie continuă la adresa calităţii aerului din spaţiile închise, cunoscută sub numele de „fumat la mâna a treia”, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Deşi riscurile fumatului pasiv, la mâna a doua, sunt cunoscute, acest studiu, […] © G4Media.ro.
11:30
Metodele de intimidare a magistraţilor sunt subtile, a declarat preşedintele Nicuşor Dan şi a adăugat că este atent la acestea şi că „orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată”, transmite Agerpres. „Ceea ce s-a spus în spaţiul public, s-a spus că metodele de, să spunem, intimidare a acestor magistraţi sunt mult […] © G4Media.ro.
11:20
VIDEO Percheziții efectuate de Parchetul General în 37 de locații, între care sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie și la Serviciul Stării Civile Sector 6, în legătură cu obținerea ilegală de documente de identitate românești de către 300 de oligarhi și infractori ruși # G4Media
Procurorii Parchetului General au efectuat joi, 18 decembrie, percheziții în 37 de locații, între care sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie și la Primăria Sectorului 6 – Serviciul Stării Civile Sector 6, în legătură cu modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale falsificate. La una dintre locații s-au găsit […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:10
Cine este Irineu Darău, propus de USR ministru al Economiei: Informatician de profesie, a lucrat câțiva ani în Franța, unde are o firmă / De cinci ani este senator de Brașov # G4Media
Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Aceasta în contextul în care actualul ministru, Radu Miruță va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării, lăsată liberă după demisia lui Ionuț Moșteanu. Acesta este de profesie informatician și a lucrat […] © G4Media.ro.
11:00
Nicușor Dan, despre anularea prescripției pentru marea corupție: Problema fundamentală este de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în ceea ce privește marea corupție, că problema fundamentală este de ce un astfel de dosar nu poate fi cercetat și judecat în termen de 15 ani, cât este termenul de prescripție în momentul de față. “Este o discuție pe care să o avem în spațiul public”, a spus […] © G4Media.ro.
11:00
Locuințe sociale la preț de lux, în Iași: 1.500 euro metrul pătrat / CJ Iași plătește 8,5 milioane lei pentru cinci locuințe incluzive / „Devize supraevaluate, cu mult. Peste 40-50%” # G4Media
Investiții de peste 8,5 milioane lei pentru cinci locuințe incluzive de câte 75 mp fiecare. Asta a aprobat CJ Iași la ultima ședință, scrie Ziarul de Iași. Pe alocuri, DGASPC recunoaște că prețurile sunt ridicate, dar le pune pe seama standardului nZEB. Specialiștii din imobiliare și construcții spun însă că devizele sunt umflate și lasă […] © G4Media.ro.
11:00
Cine este Radu Miruță, propus de USR ministru al Apărării: Doctor în Telecomunicații, a absolvit și Dreptul ca „hobby”, a lucrat în mari companii telecom / A fost implicat direct în negocierea contractelor din imensul pachet SAFE de finanțare pentru Apărare # G4Media
Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării și vicepremier, este în prezent ministru al Economiei. În vârstă de 40 de ani, Radu Miruță este doctor în Telecomunicații, dar a absolvit și Dreptul ca „hobby”, după cum spune în propriul CV. A lucrat în mari companii telecom, iar în anul 2020 a […] © G4Media.ro.
10:50
Cine este Irineu Darău, propus ministru al Economiei: Informatician de profesie, a lucrat câțiva ani în Franța, unde are o firmă/ De cinci ani este senator de Brașov # G4Media
Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, este propunerea pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Aceasta în contextul în care actualul ministru, Radu Miruță va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării, lăsată liberă după demisia lui Ionuț Moșteanu. Acesta este de profesie informatician și a lucrat […] © G4Media.ro.
10:40
O lege care interzice tratamentele pentru minorii transgender a fost adoptată de Camera Reprezentanţilor din SUA # G4Media
Camera Reprezentanţilor a adoptat miercuri o propunere de lege împotriva „mutilărilor corporale” ale minorilor, interzicând astfel tratamentele de tranziţie pentru minorii transgender, un text criticat de asociaţiile de apărare a drepturilor LGBT+, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Textul, depus de reprezentanta dreptei radicale Marjorie Taylor Greene, a fost aprobat cu 216 de […] © G4Media.ro.
10:40
VIDEO | Da, se poate! Meniu complet de Crăciun pentru patru persoane, cu doar 300 de lei / Rețete simple din produse accesibile # G4Media
Crăciunul nu trebuie să fie o competiție a cheltuielilor. Poate fi despre gust, echilibru și mese care adună familia. Prăjiturela, cunoscuta creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România un meniu sățios, variat și festiv, cu un buget redus, cu cheltuieli pentru o masă de patru persoane care se pot […] © G4Media.ro.
10:30
Anul 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900, avertizează serviciul de meteorologie din Marea Britanie # G4Media
Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, potrivit serviciului de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de agenția de știri DPA/PA Media, informație preluată de Agerpres. În estimările sale anuale privind temperaturile medii globale, […] © G4Media.ro.
10:20
Liderii țărilor membre ale Uniunii Europene trebuie să analizeze joi propunerile privind modul de utilizare a activelor rusești înghețate – deținute în majoritate de compania Euroclear, cu sediul în Belgia – pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei în următorii ani, scrie agenția Reuters. Principala problemă provine din faptul că Belgia solicită ca toate cele 27 […] © G4Media.ro.
10:20
O nouă tulpină dominantă provoacă un sezon gripal timpuriu şi intens în Europa, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii # G4Media
Gripa se răspândeşte în această iarnă în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) mai devreme decât în mod obişnuit, o nouă tulpină dominantă A(H3N2) exercitând o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări, a declarat miercuri Biroul Regional al OMS pentru Europa, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Biroul OMS […] © G4Media.ro.
10:10
Proiectul de ordonanţă care prevedea comasarea Oficiului pentru Drepturile de Autor cu Ministerul Culturii, retras de pe ordinea de zi a ședinței de guvern # G4Media
Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează, a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de joi, potrivit biroului de presă al Executivului. […] © G4Media.ro.
10:10
Guvernul Statelor Unite şi-a recunoscut responsabilitatea în coliziunea din ianuarie de la Washington dintre un avion de pasageri şi un elicopter militar # G4Media
Guvernul SUA şi-a recunoscut responsabilitatea în coliziunea dintre un avion de pasageri şi un elicopter militar survenită la Washington în ianuarie, soldată cu 67 de morţi, potrivit unui document judiciar publicat miercuri citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. „Statele Unite recunosc că aveau datoria de a-i proteja pe reclamanţi, lucru pe […] © G4Media.ro.
10:00
SUA aprobă cea mai mare vânzare de armament către Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari # G4Media
Statele Unite au aprobat vânzări de armament în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare pachet de arme furnizat vreodată de SUA insulei, potrivit agenției Mediafax. Anunțul privind vânzarea de armament către Taiwan vine în contextul în care Beijingul își intensifică presiunile militare și diplomatice asupra Taiwanului, al cărui guvern respinge […] © G4Media.ro.
10:00
Doar câteva pensiuni vor di deschise în Deltă de sărbători / ”Trebuie să-ţi permiți să plăteşti curentul, încălzirea. Ai cheltui până de Revelion banii de care ai nevoie să redeschizi locaţia, în primavară” # G4Media
Puţine pensiuni din Delta Dunării sunt deschise în perioada sărbătorilor de iarnă, din cauza costurilor mari pe care le presupune încălzirea unităţilor de cazare, în condiţiile în care în rezervaţie nu există reţea de gaze naturale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În schimb, în zona centrală a Rezervaţiei, în comuna Crişan, […] © G4Media.ro.
10:00
Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 22:00, în deplasare cu AEK Atena în Conference League. Meciul este unul foarte important pentru olteni, gruparea din Bănie țintind calificarea în primăvarea competiției. Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărit în direct pe Digi 1 și Prima Sport […] © G4Media.ro.
09:20
BREAKING Radu Miruță va fi propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării / Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, […] © G4Media.ro.
09:20
Surpriză mare la Openul Scoției la snooker: Campionul mondial Zhao Xintong, eliminat în turul doi # G4Media
Joe O’Connor a oferit marea surpriză a zilei de la Scottish Open la snooker, ocupantul locului 28 mondial eliminându-l pe Zhao Xintong, nimeni altul decât campionul mondial en-titre de la Crucible. „The Rocket” se întoarce: Ronnie O’Sullivan, din nou la Berlin după 9 ani de absență Zhao era mare favorit înainte de duelul din turul […] © G4Media.ro.
09:20
Managerul Spitalului Județean Sibiu (36 de ani) a suferit un AVC / Atribuțiile sale au fost preluate de directorul de îngrijiri / România are cea mai mare rata de mortalitate prin AVC din Europa (21,64%) # G4Media
Managerul interimar al spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Robert Fotache, a suferit la începutul acestei săptămâni un AVC, potrivit unor surse ale publicației Turnul Sfatului. În acest moment atribuțiile sale au fost preluate de directorul de îngrijiri. Directorul medical al unității, dr. Călin Remus Cipăian spune că în acest moment se află în concediu […] © G4Media.ro.
09:20
Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuţii critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina / Folosirea activelor rusești înghețate, cel mai tensionat punct # G4Media
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc joi la Bruxelles cu scopul de a conveni asupra modului de finanţare a nevoilor economice şi militare ale Ucrainei în următorii ani, informează dpa, citată de Agerpres. Cel mai dezbătut model de finanţare implică punerea la dispoziţia Ucrainei a activelor statului rus, îngheţate în temeiul sancţiunilor UE, sub forma unui […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:10
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, […] © G4Media.ro.
09:00
O nouă întrevedere între emisari ruşi şi americani va avea loc, la sfârşitul săptămânii, la Miami / Rusia se pregăteşte de un nou „an de război” în 2026, avertizează Zelenski # G4Media
O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP, preluată de Agerpres. Preşedinţia americană nu a furnizat niciun detaliu cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, SUA vor fi reprezentate […] © G4Media.ro.
09:00
Românii, hoți de șampanie în Italia / Doi tineri au fugit dintr-un supermarket cu 25 de sticle # G4Media
Doi tineri români de 20 și de 33 de ani au fost reținuți în Italia, după ce au încercat să fugă dintr-un supermarket cu 25 de sticle de șampanie, scrie presa italiană. Fapta s-a produs în Turbigo, lângă Milano, iar cei doi vor fi judecați pentru furt în stare de libertate. În mașina lor, un […] © G4Media.ro.
09:00
Juan Pablo Montoya, fost pilot de Formula 1, precizează că Oscar Piastri și agentul său Mark Webber poartă deja negocieri cu alte echipe. Intenția australianului este aceea de a părăsi McLaren după un sezon în care a scăpat printre degete titlul mondial din Marele Circ. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi […] © G4Media.ro.
09:00
Erdogan îi cere lui Putin să ia înapoi sistemul de rachete S-400 cumpărat de Ankara, pentru a putea debloca achiziția de aeronave F-35 de către Turcia # G4Media
Turcia încearcă să restituie sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat de la Rusia în urmă cu aproape un deceniu, un demers ce ar pune capăt unui acord controversat care a tensionat relația sa cu Statele Unite și alți membri NATO, transmite publicația greacă Capital, citată de Rador. Bloomberg relatează că această restituire […] © G4Media.ro.
08:50
Giorgia Meloni: „Pretențiile Moscovei nu sunt rezonabile. Nu ignorați riscurile pentru UE, dacă aceasta va ieși mai puternică. Italia nu va trimite trupe în Ucraina” # G4Media
„Afirmăm clar că nu intenționăm să abandonăm Ucraina în cea mai delicată etapă din ultimii ani”, a declarat premierul italian, Giorgia Meloni, în discursul său adresat Camerei Deputaților înaintea Consiliului UE, discutând rezultatul Summitului de la Berlin cu alți lideri europeni și negociatori americani, transmite Rador. Este important „să menținem presiunea asupra Rusiei”, care, contrar […] © G4Media.ro.
08:50
Proiectul sălii de bal de la Casa Albă al lui Donald Trump poate continua momentan, a decis un judecător federal / Reamenjarea ar putea costa 400 de milioane de dolari # G4Media
Preşedintele Donald Trump poate continua pentru moment construcţia unei săli de bal masive pe locul Aripii de Est demolate, a decis miercuri un judecător federal, respingând o solicitare a unui grup de conservare de a suspenda imediat lucrările, relatează Reuters. Judecătorul districtual Richard Leon a respins solicitarea Fondului naţional pentru conservare de emitere a unui […] © G4Media.ro.
08:40
SURSE Radu Miruță, luat în calcul pentru Ministerul Apărării. El va fi înlocuit la Ministerul Economiei de Florin Șipoș # G4Media
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, e luat în calcul de președintele USR Dominic Fritz pentru a fi propus la Ministerul Apărării în locul demisionarului Ionuț Moșteanu, au declarat surse politice pentru G4Media. Miruță e acum ministru interimar al Apărării. El ar urma să fie înlocuit la Ministerul Economiei de Florin Șipoș, potrivit surselor citate. […] © G4Media.ro.
