Proteste cu 10 000 de oameni la Bruxelles și Strasbourg. Au fost și...
StiriDiaspora.ro, 18 decembrie 2025 16:00
• • •
Acum 30 minute
16:00
Acum 2 ore
15:10
Un angajat al unei primării din Germania a furat 1 milion euro,...
14:50
Aplicație de 3 milioane euro, disponibilă gratuit pentru românii...
14:30
Microbuz furat din Olanda, folosit pentru transportul românilor....
Acum 4 ore
13:10
Câți imigranți sunt de fapt în România. Ai putea umple un oraș mare...
12:40
Cum obțineau rușii cetățenia română. S-a aflat tot traseul
Acum 6 ore
11:10
Horoscop 19 decembrie 2025: Ziua în care adevărul se așază, iar...
10:50
Român, expulzat din Elveția după ce a îngrozit oamenii din mai...
Acum 8 ore
10:10
Seif smuls în câteva minute dintr-o casă din Italia. Hoții au...
Acum 24 ore
23:40
Un român s-a urcat beat a volan și a făcut praf trei mașini în...
22:50
Zelenski spune că Rusia se pregăteşte de încă un an de război
22:10
Caz misterios în Italia: Român de 38 de ani, găsit rănit grav sub...
21:10
Germania se înarmează. Parlamentul a aprobat achiziţii de 50...
20:20
18 ani de închisoare pentru românul din Liechtenstein care și-a...
19:10
Vladimir Putin îi numește pe liderii UE "purceluşi europeni" și...
18:50
Ce se întâmplă cu salariul minim în 2026. Coaliția de guvernare a...
18:20
Nicușor Dan, primit de Regele Charles la Palatul Buckingham
17:40
Românii din diaspora trimit din ce în ce mai puțini bani acasă
16:50
Germania taie celebrul "venit de cetățean". Fără ajutoare sociale...
16:50
Germania deschide conturi de pensie pentru copiii de 6 ani
Ieri
16:20
Cetăţean spaniol de 75 de ani, dat dispărut de familie într-o...
15:50
Programul Erasmus revine în Marea Britanie. Șansă bună pentru...
15:30
"Frații Dedeman" au cumpărat Carrefour. Sumă uriașă plătită
15:00
Ilie Bolojan, mesaj pentru cei care-l numesc "Ilie Sărăcie"
14:00
Leul s-a prăbușit. Cursul euro a ajuns la cel mai înalt nivel din...
13:00
O româncă a murit după ce a fost dată jos de șoferul de microbuz...
12:10
Români, duși forțat să muncească la abatoarele din Olanda, deși...
11:30
Super salariu pentru badantele din Italia în decembrie. Ce sume...
10:30
Pedeapsa primită de românul din Italia care și-a omorât cumnatul la...
09:00
Nicușor Dan, dialog inedit cu protestatari AUR de la Londra
02:00
A vrut să ducă un Porsche din România în Spania, dar a rămas în...
16 decembrie 2025
23:30
Românul care a înjunghiat o fetița de 11 ani în Londra a fost...
22:30
Rusia temperează aşteptările de încheiere a războiului. Moscova...
21:40
Român din Italia, dat afară din casă de iubită în timp ce se afla...
20:40
Deputatul PSD Rădulescu "Mitralieră", care a jignit Diaspora,...
19:50
A vrut să ducă un Porsche din România în Spania, dar a rămas în...
19:10
Danileţ îi cere Liei Savonea să plece acasa: Vă scrieţi demisia şi...
18:10
Criză de șoferi în Spania. Străinii, printre care mulți români,...
17:20
Inundații în Valencia. Apele revărsate au intrat în casele oamenilor
17:20
Fostul ministru PSD Răzvan Cuc, reținut de DNA. Ar fi intermediat o...
16:50
CSM trimite Inspecţia Judiciară pe capul șefului DNA
16:40
Un șofer român s-a simțit brusc rău și s-a culcat într-o parcare...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
ANAF încearcă din nou să obțină despăgubiri de la Klaus Iohannis....
15:50
Arestări și intimidări la protest? Jandarmeria reacționează după...
15:10
Un procent uriaș din românii din străinătate vor să investească în...
13:50
George, românul dispărut în timp ce mergea la muncă în Spania, a...
13:00
Român, arestat în Italia. A făcut scandal, deși știa că e urmărit
10:00
De ce a murit Rodica Stănoiu. Rezultatul autopsiei
09:30
Percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Se...
09:00
Donald Trump anunță că un acord de pace Ucraina - Rusia e mai...
