Răsturnare de situație nr. 2 în cazul Rodica Stănoiu: „Nu i-am fost iubit, mi-a fost ca o mamă”, spune bărbatul din intimitatea fostei ministre a Justiției (și cu 50 de ani mai tânăr)
B365.ro, 18 decembrie 2025 16:30
O nouă răsturnare de situație în cazul Rodica Stănoiu. Presupul iubit cu 50 de ani mai tânăr spune că fostul ministru al Justiției a fost ca o mamă pentru el și a mai spus că
• • •
Acum 15 minute
16:40
Pariuri pe fotbalul european în ianuarie: meciuri tari și opțiuni de pariere pentru fanii din România (P) # B365.ro
Ianuarie e luna în care fotbalul „repornește" în forță după perioada sărbătorilor, iar pentru mulți suporteri din România asta înseamnă și mai mult interes pentru meciurile din campionatele mari. În același timp, crește apetitul pentru
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:00
VIDEO | A doua bucată din noul Planșeu de la Unirii este turnată. Se fac pregătiri pentru următoarele faze de lucrări # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că se toarnă a doua bucată din noul Planșeu de la Unirii, din București. Lucrările aici au avansat. Ce e nou la șantierul de la Unirii Primarul Sectorului 4,
16:00
FOTO | Obiectul străvechi „Blocator de loc de parcare” reapare în București, a fost zărit printre blocuri din Sectorul 2. Artefact pe cât de galben, pe atât de interzis # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei a reapărut un blocator de loc de parcare. Unul dintre lucrurile care apare chiar în regulamentul de la ADP Sector 2 strict pe lista neagră cu privire la parcări. Dar
Acum 2 ore
15:20
FOTO | Încă o încercare la Linia 5, unde s-au făcut noi probe, dar tot nu știm când revine pe traseu Tramvaiul Corporatiștilor. Bucureștean: Poate acum e cu noroc, vine și Crăciunu’… # B365.ro
Un bucureștean a suprins noi probe pe Linia 5 de tramvai din Capitală. Lucrările sunt gata, dar circulația nu a fost deschisă. Administrația locală nu a precizat o nouă dată când va reintra pe traseu
Acum 4 ore
14:20
Lovitura „Negoiță”: +600 de lei metrul pătrat de pavele și betoane. Un acord-cadru de 20 de milioane de euro a trecut ca prin brânză prin Consiliul Local S3 # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea unui acord-cadru în valoare de aproape 100 de milioane de lei, destinat întreținerii și amenajării curților clădirilor publice aflate în administrarea primăriei. În document sunt enumerate 186
14:20
FOTO | Întrebarea e nu dacă, ci când și peste cine cade gardul acesta de pe una dintre cele mai iubite străzi din centrul Bucureștiului. Rănile deschise de pe Arthur Verona # B365.ro
Sunt foarte multe case în București peste care au trecut anii, a fel de multe lăsate în paragină și poate tot atâtea pe care proprietarii încearcă se le vândă. Nelocuite sau nu sunt în continuare
14:00
VIDEO | Momentul delicios în care o droaie de cățeluși primesc un munte de jucării de pluș. Frenezie la adăpostul ASPA, cu fugăreală în tunel și baie în bile # B365.ro
ASPA București a publicat imagini care topesc inimi cu blănoșii micuți din adăposturi: O droaie de cățeluși au primit o mulțime de jucării, donate de DGASMB (Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București). Cățeii
13:50
Concertele Metallica și Iron Maiden din București riscă să fie anulate. Liga Profesionistă de Fotbal vrea ca Arena Națională să fie doar pentru evenimente sportive # B365.ro
Concertele Metallica și Iron Maiden, de pe Arena Națională din București, de anul viitor riscă să fie anulate. Liga Profesionistă de Fotbal vrea ca stadionul să fie doar la dispoziția evenimentelor sportive și va solicita
13:10
Bijuteriile grecești Anna Maria Mazaraki ajung din București. Primul magazin se deschide în ParkLake Mall # B365.ro
Brandul grecesc de bijuterii Anna Maria Mazaraki deschide primul magazin din România în București, în ParkLake Shopping Center. Acesta aduce pe piața locală colecții de bijuterii din aur, argint și pietre semiprețioase, într-un format de
13:00
Aparent, Moș Crăciun vine călare pe-un val de aer polar, poate renii sunt răciți. Cum va fi vremea în București în zilele ce vin, potrivit prognozei ANM # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că un nou val de aer polar ajunge în România, astfel că vremea se răcește de săptămâna ce urmează. Mai jos, informații despre cum va fi vremea în București
Acum 6 ore
12:50
FOTO | Atracția turistică „Aberație Urbanistică”, monument fără sens mermelit la dl. Negoiță în sector. Pomul din beton și copaci „evacuați” din Parcul Titănel # B365.ro
Sectorul 3 este cunoscut în Capitală pentru felul cum arată. Deseori, mai mulți bucureșteni vin cu reclamații privind felul cum sunt făcute trotuarele de aici și că se taie copaci prea mult sau uneori arborii
12:30
Amenzi uriașe pentru bucureștenii din S1 care folosesc de sărbători artificii și petarde. „De banii ăia, îți iei 75 de kile de sarmale sau 60 de cozonac bun, cu nucă!” # B365.ro
Poliția Locală Sector 1 verifică articolele pirotehnice. Persoanele care folosesc sau vând artificii interzise riscă amenzi între 1.000 și 7.500 de lei sau chiar răspundere penală. Poliția Locală Sector 1 verifică articolele pirotehnice Poliția Locală
12:20
VIDEO | Salvare spectaculoasă în București, unde o femeie copleșită de probleme s-a baricadat în casă. Momentul în care salvatorii ajung la ea, pe ușă și ferestre # B365.ro
Polițiștii bucureșteni au salvat astăzi o femeie care se baricadase în locuința sa, din cauza unor probleme personale. Aceasta a fost preluată în siguranță de echipele de salvare și transportată la spital. O femeie a
11:30
Moment oribil în tramvai, cu o perversiune greu ascunsă după borsetă. Bucureșteancă: Acest domn s-a uitat insistent la mine, apoi a început și nu s-a lăsat…” # B365.ro
O postare de pe site-urile de socializare atrage atenția asupra unui bărbat care s-ar fi comportat inadecvat într-un tramvai din București. Acesta a provocat disconfort unei pasagere și a stârnit reacții mixte în rândul utilizatorilor.
11:30
VIDEO | Frichinindu-se ciudat, Negoiță anunță de ce nu e gata exorbitantul AquaPark din Pantelimon: e lucrare dificilă și mai trebuie bani aruncați în această Groapă a Marianelor # B365.ro
Lucrările la AquaPark din Pantelimon mai durează. Primarul Robert Negoiță a explicat motivele pentru care proiectul nu a fost finalizat la termen. Potrivit edilului, lucrările sunt extrem de complexe. A spus că o mare parte
Acum 8 ore
10:40
VIDEO | Tramvaiele se leagănă pe Calea Rahovei precum corăbiile lui Aivazovski. Șina este strâmbă și denivelată și există risc mare de deraiere # B365.ro
O porțiune a șinei de tramvai de pe Calea Rahovei, din București, s-a deformat vizibil. Aceasta a luat acum formă de „valuri". Șina pune în pericol circulația tramvaielor, iar călătorii și vatmanii se tem de
10:30
Ok, să-nceapă festinul! Se deschide Târgul de Crăciun de la Ministerul Agriculturii. E plin de brânzeturi, cozonaci, miere, vinuri și alți dușmani ai dietelor # B365.ro
Bucureștenii sunt așteptați începând de astăzi la Târgul de Crăciun organizat în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Aici vor fi expuse și comercializate produse agroalimentare românești autentice. Astăzi începe Târgul de Crăciun de
09:50
Mărirea taxelor și impozitelor locale se simte azi și-n traficul din București. E protest la Cotroceni, sindicaliști din patru confederații îi cer lui Nicușor Dan să vorbească cu Bolojan # B365.ro
Sindicaliștii din patru confederații protestează joi, de la ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate și de lipsa dialogului cu Guvernul. Aceștia cer Președinției să intervină și să medieze discuțiile
09:50
Mocirleala din Berceni, pacostea care i-a căpiat pe bucureștenii lângă care se ridică un bloc nou. Tot noroiul de pe roțile basculantelor e împrăștiat prin cartier # B365.ro
Un locuitor din Berceni reclamă lipsa reacției autorităților la mizeria și disconfortul create de șantierele imobiliare. Acesta acuză noroi pe străzi, trotuare care nu pot fi folosite și controale inexistente în București. Noroiul de pe
09:20
Geneza Beznei: Întunericul s-a născut la București, pe Bulevardul Apicultorilor. Concitadină: Facem sesizări, primim numere de înregistrare și asta e tot # B365.ro
Pe bulevardul Apicultorilor din Sectorul 1 nu funcționează iluminatul stradal de 2 săptămâni. Bucureștenii se plâng că au făcut nenumărate sesizări, dar problema lor nu este rezolvată. Bulevardul Apicultorilor este în beznă de două săptămâni
09:00
Un bărbat i-a promis unei bucureștence că îi va scoate fiul din închisoare în schimbul la 10.000 de euro. A fost arestat preventiv și este cercetat pentru trafic de influență # B365.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv în București pentru trafic de influență, după ce a primit 10.000 de euro de la o femeie. Acesta îi promisese femeii intervenții inexistente pentru eliberarea din închisoare a fiului
Acum 12 ore
08:30
Clădirea Colegiului „Mircea cel Bătrân” a fost cumpărată de PS1. Ani la rând administrația locală a plătit chirie pe spațiu # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a decis să cumpere clădirea în care funcționează Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân", pentru ca elevii și profesorii să își poată continua activitatea în aceeași locație, fără riscul pierderii spațiului. Această clădire
Acum 24 ore
19:50
Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu, între 18 -20 decembrie. Prelungirea Ghencea, Obor, Buftea, printre zonele afectate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite că în următoarele zile din această săptămână vor avea loc mai multe întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Compania a dat lista zonelor afectate în perioada 18 – 20
18:50
ESENȚIAL | Salariul minim crește de la 1 iulie 2026. Coaliția de Guvernare a ajuns la un acord, după ședința de la Palatul Victoria # B365.ro
Coaliția de Guvernare a ajuns la un acord, miercuri, 17 decembrie, după ședința de la Palatul Victoria din București: Salariul minim crește de la data de 1 iulie 2026. Coaliția a ajuns la un acord
18:20
Nume nou pentru Stadionul Giulești, din nou. Contractul cu sponsorul a ajuns la final, iar sigla a fost scoasă de pe arena sportivă # B365.ro
Stadionul sportiv din Giulești nu se va mai numi „Superbet Arena". Contractul cu compania de jocuri de noroc s-a încheiat. Arena sportivă va fi iar cunoscută cu același nume dinainte de schimbare. A fost scoasă
17:30
FOTO | A picat sistemul de evidență a populației: mii de bucureșteni, programați la buletinele noi, stau la coadă degeaba. „Am venit în S6 special pentru CEI” # B365.ro
Digitalizarea mai dă și rateuri: A picat sistemul de evidență a populației, iar mii de bucureșteni sau chiar mai mulți, s-au prezentat degeaba la ghișeuri, miercuri după-amiază, 17 decembrie 2025. Oamenii au venit la programările
Ieri
16:30
Horațiu Potra, transferat la Penitenciarul Rahova, alături de fiu și nepot. Curtea de Apel București a respins o măsură preventivă mai uşoară # B365.ro
Mercenarul Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul lui, este dus la Penitenciarul Rahova. Cei trei vor fi încarcerați acolo. Potra ajunge la Penitenciarul Rahova În cursul acestei seri, Horațiu Potra, alături de fiul și
16:20
Ilie Bolojan dezminte nunta secretă de la București. „Nu este real. Uneori, afli lucruri noi despre tine”, spune Premierul României # B365.ro
Ilie Bolojan face lumină în cazul „nunta secretă de la București". Premierul țării spune că, la fel ca noi, a aflat lucruri despre el din presă și a declarat că nu este adevărat. Explicațiile vin
15:50
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de la plata impozitului pe clădiri. Măsura a fost votată în Senat și a fost transmisă în Camera Deputaților, unde este decizia finală # B365.ro
Senatul a aprobat o hotărâre prin care spațiile din Palatul Parlamentului sunt scutire de la plata impozitului pe clădiri. Astăzi are loc o ședință extraordinară pentru modificarea legislației privind diferite taxe. S-a votat în Senat
15:40
PS3 oferă gratuit semnătură electronică pentru accesarea serviciilor online, dar doar pentru 3 luni. Pentru ce acte e necesară și cum o activezi # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a intrat într-o etapă de digitalizare a serviciilor, începând din iunie 2025, ce a dus la multe nelămuriri în rândul bucureștenilor care vor să depună anumite acte în format electronic. Acum, reprezentanții
15:00
Metrorex vrea să cumpere șină nouă pentru rețeaua feroviară subterană din București. Licitația a fost lansată în SEAP, contractul valorează peste trei milioane de euro # B365.ro
Metrorex vrea să cumpere o șină nouă. Licitația pentru aceasta a fost lansată în SEAP, contractul înscris este de peste trei milioane de euro. Ofertele se pot depune până la finalul lui ianuarie 2026 Metrorex
14:50
Universul sărbătorilor de iarnă ajunge în weekend pe Calea Victoriei la Bazaar de Crăciun. Între 20 și 21 decembrie găsiți cadouri pentru cei dragi, dar și un stand de Tarot # B365.ro
Goana după cadourile de Crăciun continuă și dacă sunteți în pană de idei aveți șanse mari să fiți inspirați, în weekend, 20-21 decembrie, la Bazaar de Crăciun. Târgul dedicat artizanilor și creatorilor locali revine pe
14:40
Veste bună de la meteorologi: Va ninge de Crăciun în București! ☃️ Până atunci va fi frig, ceață și burniță, inclusiv în acest weekend # B365.ro
În zilele ce urmează vom avea parte de maxime termice ce vor atinge până la 10 grade Celsius, în București, însă pe timpul nopții vor fi temperaturi negative. Va fi ceață și burniță, existând posbilitatea
13:50
VIDEO | Coregrafie-protest „Bolojan, te sună România!” în Piața Victoriei, diseară. Mesajul pentru premier a apărut pe clădirea Cocor și alte puncte cheie din Capitală # B365.ro
Astăzi, va avea loc o nouă manifestație în Piața Victoriei, după documentarul Recorder „Justiția Capturată". Evenimentul va începe la ora 18:30 și va avea o coregrafie-protest cu trei pânze, care vor forma „Bolojan, te sună
13:20
Plăcinte, tobă, șorici și alte bunătăți de sezon găsim la piața volantă din Bucureștii Noi, în perioada 18-22 decembrie. Producători locali sunt prezenți în zona Teatrului Masca # B365.ro
Piața volantă revine în acest final de săptămână în Bucureștii Noi. Vor fi 5 zile în care bucureștenii ăși vor putea cumpăra fructe și legume proaspete și alte bunătăți de sezon. Piața volantă se mută
13:20
Un camion a derapat la urcarea pe Autostrada Bucureștiului A0 dinspre A1, anunță un martor. Trafic îngreunat # B365.ro
Incident neplăcut în traficul de pe Autostrada Bucureștiului, miercuri, 17 decembrie: Un camion a derapat la urcarea pe A0 dinspre A1, anunță un șofer. Ceilalți participanți la trafic trebuie să știe că traficul este îngreunat
13:10
ALERTĂ | Accident grav, cu victimă, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu. Martor: Se resuscitează, trafic îngreunat # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, în București. Cadrele medicale resuscitează victima lovită. Traficul din zonă a fost restricționat pentru intervenția paramedicilor. Accident pe Bulverdul Tudor Vladimirescu
13:10
Șocul trăit într-un Pepco din București, unde probabil s-au bătut clienții pe acest articol aparent banal. Iar la DM și Bebe Tei era coadă până-n Cosmos # B365.ro
Am început să cumpăr cadourile de Crăciun din timp, chiar de luna trecută, însă pe câteva le-am lăsat pe ultima sută de metri. Astfel că am fost nevoită să dau iar o tură prin mall,
12:50
Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce a fost deshumată din cimitirul Izvorul Nou din București. Nepoții vor ridica trupul fostului ministru al Justiției de la INML # B365.ro
Rodica Stănoiu urmează să fie înmormântată a doua oară, după ce oamenii legii au decis să fie deshumată din cimitirul Izvorul Nou din București. Nepoții vor ridica trupul fostului ministru al Justiției de la Institutul
12:40
FOTO | Un nou cămin modern va fi gata în curând la Universitatea Politehnică București. Clădirea are 350 de camere, plus o parcare subterană # B365.ro
Constructorul Erbașu transmite că în curând va fi finalizat noul cămin studențesc de la Universitatea Politehnică București. Noua clădire va pune la dispoziție 350 de camere pentru studenții care urmează cursurile acestei universități din Capitală.
12:10
VIDEO | „Suferința Jumbo”, o nouă boală semnalată în București. „E o durere mare, cum n-am mai simțit!” # B365.ro
Crăciunul se apropie cu pași repezi. Mai sunt doar 7 zile până la această sărbătoare care aduce bucurie în inimile noastre. La fel ca în fiecare an, tradiția merge mai departe și oferim și primim
11:50
ESENȚIAL | Cresc tarifele de parcare în București, plus restul taxelor și impozitelor locale. Guvernul Bolojan, în ședință extraordinară pentru exact aceste decizii # B365.ro
Cresc, de la anul, tarifele de parcare, dar aceste devine doar un detaliu al planului Guvernului Bolojan de „salvare a bugetului", pentru că mai mari vor fi, de fapt, toate taxele și impozitele locale, iar
11:30
Daniel Băluță, la mulți ani matinali către sine și ceilalți Daniel și Daniela, inclusiv cu poză-felicitare cu dumnealui. Cine e sfântul sărbătorit azi # B365.ro
Astăzi, 17
11:20
Super distracția de Anul Nou, propusă de Femei pe Mătăsari: Shukar Revelion, la Terra Events Hall. Cântă, până-n 2026, DJ Mă-ta, Balkandreea și alții, încă mai sunt bilete # B365.ro
Femei pe Mătăsari invită bucureștenii la un altfel de Revelion, pentru a petrece împreună trecea dintre ani. O nouă ediție a evenimentului „Shukar Revelion” are loc la Terra Events Hall, pe 31 decembrie, de la […] Articolul Super distracția de Anul Nou, propusă de Femei pe Mătăsari: Shukar Revelion, la Terra Events Hall. Cântă, până-n 2026, DJ Mă-ta, Balkandreea și alții, încă mai sunt bilete apare prima dată în B365.
10:30
Mirarea lui Nicușor Dan în chestiunea Justiției, exprimată la Londra. Nu înțelege de ce magistrații nemulțumiți n-au dat sistemul în judecată, așa cum curajos a făcut el # B365.ro
Nicușor Dan a transmis încă un mesaj cu privire la situația din justiție, în contextul nemulțumirilor exprimate de unii magistrați și de cetățeni. El a spus că se întrebă de ce niște magistrați care au […] Articolul Mirarea lui Nicușor Dan în chestiunea Justiției, exprimată la Londra. Nu înțelege de ce magistrații nemulțumiți n-au dat sistemul în judecată, așa cum curajos a făcut el apare prima dată în B365.
10:10
Alte două trenuri Alstom Coradia au ajuns în Depoul Grivița. Două sunt deja în teste pentru a intra în circulație # B365.ro
Două noi trenuri Alstom Coradia au ajuns în România, anunță producătorul, și în curând în Depoul Alstom Grivita. Două noi trenuri Alstom au ajuns în România, alte două sunt în teste Potrivit unei postări Alstom […] Articolul Alte două trenuri Alstom Coradia au ajuns în Depoul Grivița. Două sunt deja în teste pentru a intra în circulație apare prima dată în B365.
10:00
FOTO | O imensă creatură cu tentacule și aspect extraterestru s-a cocoțat pe o stație STB din Titan. Bucureșteancă: „Am văzut cu ochii mei, nu sunt poze măsluite!” Percy este explicația # B365.ro
Bucureștiul este un oraș extrem de frumos în această perioadă. Este încărcat de luminițe și tot felul de decorațiuni de Crăciun. Dar acest lucru nu se oprește aici. Sunt fel de fel de stații STB […] Articolul FOTO | O imensă creatură cu tentacule și aspect extraterestru s-a cocoțat pe o stație STB din Titan. Bucureșteancă: „Am văzut cu ochii mei, nu sunt poze măsluite!” Percy este explicația apare prima dată în B365.
09:30
ALERTĂ | Mașină în flăcări pe DN1, pe sensul dinspre Ploiești spre București. Martor: Incendiul auto, în apropiere de Dimieni. Multe echipaje de intervenție # B365.ro
O mașină a luat foc – și arde cu flăcări uriașe – pe DN1, în apropierea rondului de la Dimieni, adică la doar câțiva kilometri de ieșirea prin nord din capitală. Un martor, membru al […] Articolul ALERTĂ | Mașină în flăcări pe DN1, pe sensul dinspre Ploiești spre București. Martor: Incendiul auto, în apropiere de Dimieni. Multe echipaje de intervenție apare prima dată în B365.
09:10
Aeroportul militar Boboc, din județul Buzău, ar putea să fie transformat într-unul mixt, civil și militar și ar urma să se numească „Otopeni II”. MApN a precizat că este nevoie de un aviz, iar decizia […] Articolul Aeroportul militar Boboc ar putea deveni „Otopeni II”. Proiectul a fost propus Guvernului apare prima dată în B365.
