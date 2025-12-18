Cum se numește platforma de streaming, lansată în mai 2025, care oferă gratuit peste 4.200 de filme. Utilizatorii nu au nevoie de niciun cont

14:50

Dramoletă siciliană. Un restaurant din Catania a decis să realizeze un videoclip de promovare pe care l-a postat apoi pe rețelele de socializare. Însă, soția unui bărbat care apărea în videoclip l-a văzut pe acesta alături de amanta sa la masă, așa că a decis să divorțeze. Ce ar fi trebuit să fie o reclamă […]