IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
Gândul, 18 decembrie 2025 20:20
Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este gândit pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată din artă și design, și pentru a facilita interacțiunea într-un mod relaxat și autentic. Redeschiderea magazinul IQOS din AFI Cotroceni […]
• • •
Acum 10 minute
20:50
Femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită acum după mai bine de 40 de ani. Unde a fost în tot acest timp # Gândul
Michelle Newton, o fetiță de 3 ani din Kentucky, SUA, dispăruse în anii ’80, dar cazul său a fost elucidat recent, la mai bine de patru decenii. Femeia a fost găsită într-un alt stat, vie și nevătămată, după o anchetă a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. Ea habar n-avea că fusese, de fapt, răpită. Michelle […]
Acum o oră
20:20
20:10
De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre motivul pentru care Virgil Măgureanu a participat la execuția lui Ceaușescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Asistă pe toată durata lui, până la execuție. Este […]
20:10
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din dosarul Epstein # Gândul
Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA au publicat astăzi o nouă tranșă de 68 de fotografii provenite din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. Această acțiune face parte dintr-un efort de transparență mai amplu, în contextul în care Departamentul de Justiție are termen până pe 19 decembrie să facă publice dosarele oficiale legate […]
20:10
Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Grindeanu a spus că și-ar dori ca cei propuși pentru ministere „să nu-și facă specializarea la locul de muncă” și a dat drept exemplu situația de la Ministerul Mediului. Sorin Grindeanu a lansat un nou atac asupra USR, […]
20:00
Investiția de 73 de milioane de lire sterline a Regelui Charles: berăria Guinness Open Gate din Londra # Gândul
Astăzi, Regele Charles al Marii Britanii a tăiat panglica la noua fabrică de bere Guinness Open Gate din Londra, un eveniment ce marchează finalizarea unei investiții de 73 de milioane de lire sterline în centrul cartierului Covent Garden din Londra. Aceasta a reprezentat prima sa apariție publică după mesajul video al regelui, în care acesta […]
Acum 2 ore
19:50
Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori # Gândul
Administrația Donald Trump a anunțat un set extins de reguli care au menirea de a elimina accesul minorilor la îngrijirea bazată pe gen la nivel național (tratamentele de afirmare a genului), anunță New York Times. Această mișcare reflectă intenția lui Donald Trump de a opri schimbările de gen la minori, care în primele sale zile […]
19:40
Guvernul achită o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac # Gândul
Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care România va plăti o datorie de aproximativ 6,8 milioane de dolari către Statele Unite, sumă provenită dintr-un credit contractat în 1992 pentru importul de bumbac destinat industriei textile, datorie care a rămas neachitată timp de peste trei decenii. Decizia a fost adoptată joi, 18 decembrie, iar […]
19:40
Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum teoria revoluției lui Lenin se baza pe o situație revoluționară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Cu toate că asta știm, că Lenin a […]
19:30
Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a oferit o analiză elaborată a principalelor grupuri de disidență care s-au dezvoltat în umbră, în anii dictaturii ceaușiste. Deși activitatea lor era atent monitorizată de Securitate, aceste facțiuni au pregătit subtil terenul pentru mutarea de regim radicală din 1989. Anterior grupării […]
19:20
Primele declarații ale lui Miruță, după ce a fost propus la Apărare: „E nevoie de studiile pe care le am la MApN/Există război hibrid” # Gândul
Radu Miruță a făcut declarații la Prima News despre preluare portofoliului de ministru al Apărării. „A fost o propuynere a colegilor mei din conducerea partidului care mă onorează. În cele șase luni la Minitserul Economiei am demonstrat că pot pune pe picioare o instituție care nu prea funcționa”, a spus Miruță. DEspre lipsa studiilor el […]
19:20
Cum se numește platforma de streaming, lansată în mai 2025, care oferă gratuit peste 4.200 de filme. Utilizatorii nu au nevoie de niciun cont # Gândul
O platformă de streaming, lansată anul acesta, în luna mai, de către contribuitori Wikipedia și Wikimedia Germania, oferă acces gratuit la peste 4.200 de filme clasice și de epocă, printre care „Nosferatu”, „Metropolis” și „Călătoria spre Lună”, fără a fi nevoie de niciun cont. Ce este Wikiflix, platforma gratuită de streaming Wikiflix, o platformă gratuită […]
19:10
Strategia Recorder:„jocul” generalităților. Interviuri cerute despre justiție, nu despre acuzații # Gândul
O serie de documente publicate pe Facebook de fostul judecător, Cristian Danileț, un susținător al taberei USR/ Rezist din Justiție și luate din documentarul Recorder, indică faptul că jurnaliștii au solicitat punct de vedere de la ÎCCJ și de Curtea de Apel înainte de publicarea filmului controversat „Justiție capturată”, dar judecătorul nu menționează și modul […]
19:10
Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică # Gândul
Un pod peste fluviul Nistru, situat pe traseul Odesa-Reni, a fost lovit în această seară de drone explozive în urma unui atac aerian asupra Ucrainei. Incidentul a declanșat o alertă a Poliției de Frontieră, care a anunțat măsuri imediate de securitate. Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră, care a precizat că activitatea […]
Acum 4 ore
18:40
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit cu cât a fost plătită ca să ppozez în celebra revistă ”Playboy” America. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model […]
18:40
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025. Report la Joker – categoria I de peste 8,46 milioane de euro # Gândul
Joi, 18 decembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 21 decembrie 2025. La tragerile loto de duminică, 14 decembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 25.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,90 […]
18:40
Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache și transmisă live de Gândul, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a prezentat atmosfera de dinainte de asasinarea lui Nicolae Ceaușescu, începând cu evenimentele de la Timișoara, și a explicat cine au fost principalii actori implicați. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
18:20
Un italian avea vilă și Lamborghini, dar trăia din salariul minim. Cu ce se ocupa, de fapt, bărbatul # Gândul
Povestea „de succes” a unui sicilian a făcut înconjurul presei din Italia, dar și din străinătate. De fapt, polițiștii au descoperit că, deși primea salariu minim, iar de-a lungul anilor nu a declarat niciun venit, bărbatul ducea o viață de lux. Era greu de explicat, până când perchezițiile autorităților au scos la iveală întreaga schemă. […]
18:10
17:50
Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acele zile tulbure să o păzească pe doamna Nina” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre perioada tulbure de dinaintea Revoluției din 1989 și despre bărbatul care le-a fost aproape soților Iliescu, fiind considerat în zilele noastre adevăratul moștenitor al lui Ion Iliescu. Urmăriți […]
17:40
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit care este preparatul pe care îl preferă în mod special de sărbătorile de iarnă. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră […]
17:40
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv într-un dosar de escrocherii cu fonduri europene # Gândul
Patricia Potra, nepoata mercenarului Horațiu Potra, a fost arestată preventiv într-un dosar de înșelăciune, fiind acuzată că ar fi obținut peste 25.000 de euro de la mai multe persoane, sub pretextul oferirii de servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene. Faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2025, interval în care Patricia Potra ar fi […]
17:30
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România # Gândul
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare. Decizia este definitivă. „Dec.nr. 1222 În baza art. 421 pct. 2 lit. a CPP, Admite apelul formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (…) condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa […]
17:30
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector # Gândul
Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, va prelua șefia PNL București și îl va înlocui astfel pe Sebastian Burduja. Ciucu urmează să realizeze o analiză a organizațiilor liberale din sectoarele 2, 3, 4 și 5, până la finalul lui ianuarie 2026. Decizia a fost luată joi, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, la propunerea lui Ilie […]
17:30
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer # Gândul
Trump Media and Technology Group a preluat compania de energie prin fuziune TAE Technologies, care este evaluată la peste 6 miliarde de dolari. Tranzacția este realizată integral în acțiuni și se așteaptă să se încheie la mijlocul anului 2026. După această acțiune pe piață, acțiunile Trump Media, care se tranzacționează la bursa Nasdaq sub simbolul […]
17:20
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor # Gândul
Meta limitează numărul de link-uri pe care le pot posta utilizatorii pe Facebook, cu excepția celor cu abonament Meta Verified, în cadrul perioadelor de testare. La momentul actual, utilizatorii pot avea doar două link-uri active, dacă nu au un abonament Meta Verified, care costă minimum 9,99 de lire sterline pe lună. Test limitat sau o schimbare […]
17:10
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la o pedeapsă de 9 luni de închisoare. Știre în curs de actualizare.
17:00
Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită # Gândul
Dacă ții post, încearcă această rețetă de ciorbă de burtă falsă, cu ciuperci pleurotus și smântână vegetală de soia. Este delicioasă, se prepară destul de rapid și nici nu-ți dai seama că e un preparat de post, atât de gustoasă este! Această ciorbă de burtă falsă seamănă cu „originalul” atât vizual, cât și în privința […]
17:00
Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei # Gândul
Fotbalistul argentinian Lionel Messi a fost oaspetele de onoare al celei mai bogate familii din Asia, săptămâna aceasta. Este vorba despre familia Ambani, una dintre cele mai bogate și influente din India, condusă de Mukesh Ambani, președintele și cel mai mare acționar al Reliance Industries, un conglomerat imens din sectoare precum petrol, gaze, telecomunicații și […]
Acum 6 ore
16:50
România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament # Gândul
Inflația, controversa economiei românești, rămâne un pericol major pentru nivelul de trai al fiecăruia dintre noi. Deși rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,4% în luna noiembrie, România rămâne țara cu cele mai mari scumpiri și o inflație record de 8,6%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Inflația din România continuă să […]
16:50
Singura țară mai drastică decât Coreea de Nord: „Stingerea” la ora 23:00, toate mașinile albe, interzis fotografiatul și rețelele sociale # Gândul
Dictaturile sunt locuri ciudate și de foarte multe ori vin cu tot felul de reguli pentru a satisface egoul persoanei din vârful puterii. De foarte multe ori vor exista ceremonii stridente menite să-i laude pe liderii dragi nemeritați și să-i aline nesiguranțele că nu sunt de fapt ceea ce se spun ei că sunt. Când mulți […]
16:40
Fostul politician Cristian Boureanu, în vârstă de 53 de ani, a afirmat că greutățile prin care a trecut de-a lungul anilor l-au întărit. Cristian Boureanu este un fost politician. A fost căsătorit de două ori. În perioada 2000-2004, Cristian Boureanu a fost căsătorit cu Irina, mama fiicei lui, Ioana. Ulterior, în perioada 2007-2014, Cristian Boureanu […]
16:40
Este timpul pentru un exercițiu care să vă pună mintea și atenția în mișcare. Ne vom testa abilitățile, iar azi poți face acest lucru prin rezolvarea unui test IQ. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție. Testul propus nu este neapărat simplu, iar puțini sunt cei care reușesc să identifice răspunsul corect […]
16:30
Bancul de la această oră, propus de Gândul, este despre Bulă, Bubulina și date-ul nocturn din parc. Așadar…. Bulă și Bubulina se duc în parc. Se așază în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, […]
16:30
Prințul și Prințesa de Wales, William și Catherine, au publicat recent pe Instagram un nou portret de familie care va fi folosit pentru felicitarea lor de Crăciun din 2025. Aceștia sunt surprinși într-o fotografie informală, stând pe o pajiște verde, înconjurați de narcise de primăvară, alături de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa […]
16:20
Bogații devin și mai bogați. Mark Zuckerberg, șeful Facebook, s-a îmbogățit cu peste 20 de miliarde de dolari în ultimul an # Gândul
Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, este cu 23 de miliarde de dolari mai bogat în mai puțin de 15 luni, dar a coborât de pe locul 2 pe locul 6 în lista celor mai bogați oameni ai planetei, arată Business Insider. Zuckerberg a devenit al doilea cel mai bogat om din lume în octombrie 2024, dar […]
16:20
Bogdan Matei a anunțat, în social media, că renunță la funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Acesta devenit preşedintele ANS în ianuarie 2025. În vârstă de 45 de ani, el a fost ministru al Tineretului şi Sportului și în perioada noiembrie 2018 – noiembrie 2019. Motivele din spatele demisiei șefului ANS, Bogdan Matei! […]
16:00
Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Potrivit acestuia, deciziile sunt contradictorii, lipsite de coerență strategică, pentru că favorizează marile companii, în special pe cele străine și pun presiune pe IMM-urile românești, crescând inflația și riscul intrării în recesiune. Peiu mai spune că a fost anunţat „un soi de compromis. […]
15:50
Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători # Gândul
Sărbătorile de iarnă vin și cu riscuri serioase pentru sănătate. Medicii atrag atenția că excesele alimentare, consumul crescut de alcool și schimbările bruște în rutina zilnică pot declanșa sau agrava problemele de sănătate, punând presiune pe organism și pe sistemul de urgență. În timpul sărbătorilor, mesele festive bogate în grăsimi, zaharuri și alcool, alături de […]
15:40
Rocsana Marcu, despre momentul când a plecat din România. ”Dacă într-un an nu sunt în stare de nimic, mă întorc acasă” # Gândul
Rocsana Marcu a vorbit despre momentul când a plecat din România și a ales să stea o perioadă în Marea Britanie. Rocsana Marcu este cunoscută publicului din România din postura de cântăreață, actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Vedeta este mama a două fete: Mayra și Indira. De ceva vreme, Rocsana Marcu a plecat […]
15:40
Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari # Gândul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a semnat miercuri, 17 decembrie, un acord de 35 miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt, în contextul eforturilor Statelor Unite de a facilita un summit între liderii ambelor state. În baza acordului, Israelul va construi o conductă suplimentară de gaze între orașele Ramat Hovav și Nitzana, permițând creșteri […]
15:30
Protestele din Bruxelles au degenerat în fața Parlamentului European. Străzile au fost blocate. Politiștii intervin în forță cu gaze lacrimogene # Gândul
Mii de fermieri plănuiesc să protesteze la Bruxelles împotriva tratatului UE-Mercosur, în cadrul întâlnirii Consiliului European, unde liderii europeni s-au întâlnit pentru a discuta teme critice despre securitate și economie. Protestatarii sunt îngrijorați de perspectivele unui aflux de produse din America de Sud în blocul comunitar și de reforma subvențiilor agricole, anunță France24. Pactul UE-Mercosur […]
15:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi FM, că în România există un birou vamal în care, din totalul de 11 angajați, nouă figurează ca persoane cu handicap. Șeful Guvernului a spus că situația ridică semne serioase de întrebare și a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să verifice modul în care au fost eliberate […]
15:20
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre # Gândul
Nepoata Rodicăi Stănoiu a ezitat să comenteze acuzațiile aduse iubitului fostei ministre, cu privire la decesul acesteia. Procurorii au deschis dosar pentru moartea suspectă, în urma sesizărilor făcute de apropiați. Cunoscuți de-ai Rodicăi Stănoiu au susținut că iubitul cu 50 de ani mai tânăr și-ar fi exercitat controlul asupra ei pentru a o transforma într-o […]
15:20
Legea care vizează funcția de administrator de bloc este reglementată strict prin legislație. Noile norme stabilesc criterii obligatorii de calificare și atestare pentru a fi administrator de bloc. Aceste persoane trebuie să obțină certificat de calificare profesională Legislația actuală impune ca doar persoanele care dețin o calificare profesională să poată ocupa funcția de administrator de bloc. […]
15:20
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională” # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a participat la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova, un proiect major de infrastructură realizat cu finanțare guvernamentală, care are ca obiectiv creșterea siguranței pasagerilor, îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a Olteniei. Potrivit comunicatului emis pe rețelele de socializare, noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova este […]
15:10
BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare” # Gândul
Sindicaliştii Blocului Naţional tună şi fulgeră din cauza faptului că România va majora salariul minim abia de la 1 iulie, în timp ce republica Moldova va opera aceste schimbări de la 1 ianuarie 2026. Cei de la BNS spun chiar că acest lucru „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat. Salariul minim trebuie majorat de […]
15:10
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele # Gândul
În decembrie 2025, puse în „vitrina Recorder” pentru publicul larg, judecătoarea Raluca Moroșanu și fostele judecătoare Daniela Panioglu și Andrea Annamaria Chiș – par, pentru un ochi neavizat, că nu au nicio legătură. Însă majoritatea personajelor care apar în prezent în scandalul din Justiție se cunosc bine între ele. Unii dintre judecători au fost colegi, […]
15:00
Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu # Gândul
Dramoletă siciliană. Un restaurant din Catania a decis să realizeze un videoclip de promovare pe care l-a postat apoi pe rețelele de socializare. Însă, soția unui bărbat care apărea în videoclip l-a văzut pe acesta alături de amanta sa la masă, așa că a decis să divorțeze. Ce ar fi trebuit să fie o reclamă […]
15:00
Bolojan plătește 1,9 miliarde de lei pentru restanțele din Sănătate. Cele mai mari datorii, la concediile medicale # Gândul
În ședința de guvern de joi, premierul Ilie Bolojan a aprobat plata în valoare de 1,9 miliarde de lei pentru restanțele din domeniul sănătății. Măsura vine pentru a debloca plăți restante și pentru a reduce presiunea financiară asupra instituțiilor și a mediului economic. Un miliard de lei din suma alocată către CNAS este destinat decontării […]
