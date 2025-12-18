„George Pușcaș, la un pas de Dinamo” » Expertul italian în mercato a făcut anunțul de ultimă oră

22:50

Primarul Vergil Chițac a anunțat că stadionul din Constanța va fi primul la care vor începe lucrările dintre cele aprobate de Guvern.Chiar dacă au trecut mai mult de doi ani de la demolarea vechii arene din strada Primăverii, la Constanța nu s-a dat nici acum startul lucrărilor la noul stadion. Degeaba au tot avansat termene sigure atât Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, cât și președintele de la Farul Constanța, Gică Popescu. ...