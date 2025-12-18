Oficialul din Bănie, prima reacție după AEK Atena - Craiova: „A arătat că e depășit”
Gazeta Sporturilor, 19 decembrie 2025 01:10
Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a comentat eșecul echipei oltene cu AEK Atena, scor 2-3, în ultima etapă a grupei de Conference League.Badea a fost extrem de dezamăgit, considerând că și arbitrajul lui Giorgi Kruashvili a influențat rezultatul. Craiova a condus până în prelungiri, dar a fost întoarsă în ultimele minute. Golul decisiv a fost înscris din penalty, la ultima fază. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
01:30
Antrenorul celor de la AEK, direct după triumful în fața oltenilor: „A fost o victorie corectă” # Gazeta Sporturilor
Marko Nikolic, antrenorul celor de la AEK Atena, a reacționat după ce echipa sa a reușit să întoarcă scorul pe OPAP Arena și a învins Universitatea Craiova, scor 3-2, eliminând oltenii din Conference League.Golurile date în prelungirile partidei l-au entuziasmat pe antrenorul sârb al celor de la AEK Atenta. Acesta și-a lăudat elevii și a vorbit despre ce înseamnă calificarea grecilor în primăvara europeană. ...
Acum 15 minute
01:20
Pus pe liber de Universitatea Craiova, după calificarea ratată dramatic! Și-a semnat sentința în dezastrul de la Atena # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a încheiat cu un coșmar grupa unică de Conference League, eșec dramatic, în minutul 105, scor 2-3, după ce a condus cu 2-0. După acest rezultat, un jucător și-a semnat sentința și este sigur că nu va mai continua din iarnă la formația din Bănie: mijlocașul ofensiv Lyes Houri (29 de ani).Din informațiile GSP, Houri nu mai era văzut ca o soluție pentru viitorul echipei, prestațiile lui fiind sub cele din sezoanele precedente. ...
Acum 30 minute
01:10
Oficialul din Bănie, prima reacție după AEK Atena - Craiova: „A arătat că e depășit” # Gazeta Sporturilor
Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a comentat eșecul echipei oltene cu AEK Atena, scor 2-3, în ultima etapă a grupei de Conference League.Badea a fost extrem de dezamăgit, considerând că și arbitrajul lui Giorgi Kruashvili a influențat rezultatul. Craiova a condus până în prelungiri, dar a fost întoarsă în ultimele minute. Golul decisiv a fost înscris din penalty, la ultima fază. ...
01:10
Gică Craioveanu îl face praf pe Coelho: „Groaznic! Nu ai niciodată voie să pierzi! Am fost ca un extraterestru” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu, legenda Craiovei, a spus care au fost emoțiile pe care le-a trăit la finalul meciului pierdut de olteni cu AEK Atena, scor 2-3. Gică Craioveanu s-a aflat în stare de joc după ultimul gol al atenienilor. A spus că timp de 10 minute a fost „ca un extraterestru”. L-a criticat pe Coelho pentru faptul că echipa s-a retras și le-a permis grecilor să devină periculoși. I-a mai reproșat antrenorului că nu l-a băgat pe Nsimba. ...
Acum o oră
00:50
Ce scriu grecii, după finalul ireal din AEK Atena - Universitatea Craiova: „Cadou minunat!” # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii din Grecia jubilează după meciul thriller dintre AEK Atena și Craiova, scor 3-2, în care oltenii au condus până în minutul 90+8, însă au pierdut partida și au ratat calificarea.În materialul postat de greci imediat după fluierul final, aceștia nu s-au concentrat foarte mult pe victoria gazdelor, ci pe ceea ce înseamnă rezultatul în economia clasamentului UEFA, acolo unde duc o luptă aprigă cu polonezii. ...
00:50
Răzvan Marin, singurul român fericit de la Atena: „Așa am reușit să îi întoarcem. Asta îi transmit Craiovei” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Marin, mijlocașul român de la AEK Atena, a vorbit la finalul meciului dramatic pentru Craiova, în care oltenii s-au văzut învinși de greci cu 2-3. Răzvan Marin a recunoscut că oltenii au fost superiori în mai multe momente, însă crede că echipa lui a meritat victoria, chiar dacă aceasta a venit în ultimul minut. Îi dorește mult succes Craiovei pe viitor. ...
00:50
Filipe Coelho a fost nemulțumit de un isingur lucru în meciul cu AEK: „Cred că a fost incorect” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul celor de Universitatea Craiova, a reacționat după ce oltenii au pierdut calificarea în play-off-ul Conference League la ultima fază a partidei cu AEK, scor 3-2. Antrenorul portughez a fost calm la flash-interviul de după partidă. Acesta a acuzat faptul că partida s-a prelungit mai mult decât ar fi trebuit, iar apoi a transmis că este mulțumit de ecoluția jucătorilor săi în partida de la Atena. ...
Acum 2 ore
23:40
Primul club care salută ideea cu 12 echipe în Superliga, lansată de Gino Iorgulescu: „Are viață, bravo! Interesant, un sâmbure de adevăr” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ce Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a venit cu ideea ca în Superliga să rămână doar 12 echipe.În ciuda curentului general care respinge complet ideea unui campionat cu 12 echipe, Valeriu Iftime a transmis că ideea este una interesantă, mai ales din perspectivă financiară. ...
Acum 4 ore
23:30
Age Hareide, unul dintre cei mai mari jucători norvegieni din istorie, a murit la vârsta de 72 de ani. Fostul fundaș de la Hødd, Molde, Manchester City și Norwich suferea de cancer la creier. A fost diagnosticat în iulie 2025.Hareide s-a stins la jumătate de an după ce a primit diagnosticul.Age Hareide a murit la vârsta de 72 de ani„Una dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului norvegian s-a stins din viață. ...
22:50
Guvernul american, responsabil pentru cel mai grav accident aviatic din ultimele două decenii » Mai mulți patinatori de elită și-au pierdut viața # Gazeta Sporturilor
Guvernul american și-a asumat parțial responsabilitatea pentru cel mai grav accident aviatic de pe teritoriul Statelor Unite din ultimele două decenii. Printre cele 67 de persoane care au decedat în urma coliziunii dintre un elicopter al armatei și un avion de linie s-au numărat și niște patinatori care se întorceau de la Campionatele Naționale de Patinaj Artistic.În urmă cu mai puțin de 11 luni, în 29 ianuarie, în apropierea Washington, D.C. ...
22:50
Farul și-a lansat programul de socios, Gică Popescu a dat detalii din spatele ușilor închise: „E pe biroul domnului Bolojan!” # Gazeta Sporturilor
Într-o atmosferă de mare sărbătoare, în sala de evenimente a Cazinoului din Constanța, Farul a făcut o mișcare pe modelul marilor cluburi europene. Gruparea din orașul de la malul mării a lansat o ofertă către constănțeni pentru a intra în familia alb-albastră. Un proiect de tip „socios” intitulat simplu, „Eu sunt Farist”, care aduce clubul în era digitală, propunându-și să creeze o comunitate plecând de la simpla scanare a unui cod QR. ...
22:20
„George Pușcaș, la un pas de Dinamo” » Expertul italian în mercato a făcut anunțul de ultimă oră # Gazeta Sporturilor
George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract din vară, ar fi la un pas de Dinamo. Internaționalul român nu a mai jucat din iunie, din finalul sezonului trecut, când era la Bodrumspor.Jucătorul de 29 de ani a rămas liber de contract din vară, de la despărțirea de formația turcă. Pușcaș nu și-a găsit alt angajament, dar ar fi la un pas de a juca pentru prima dată în carieră în Liga 1. ...
22:00
O nouă despărțire în lumea tenisului: „8 ani! A fost o călătorie incredibilă alături de tine” # Gazeta Sporturilor
Grigor Dimitrov (34 de ani, 44 ATP) a anunțat despărțirea de Daniel Vallverdu (39 de ani), antrenor care îl pregătise, cu o pauză de trei ani, din 2016. Așadar, la o zi după ce liderul mondial Carlos Alcaraz a încheiat colaborarea cu Juan Carlos Ferrero, în tenisul masculin a apărut o nouă separare între un jucător și un antrenor.Este perioada din an în care tenismenii iau decizii, își fac planuri și se pregătesc pentru sezonul următor. ...
Acum 6 ore
21:10
Superliga a „votat” la foc automat planul revoluționar al lui Gino Iorgulescu. Concluzia e CLARĂ # Gazeta Sporturilor
Conducătorii din Superliga României resping in corpore schimbarea de sistem competițional evocată de Gino Iorgulescu. Șeful Ligii Profesioniste, căruia cluburile i-au deschis recent culoarul spre un nou mandat în fruntea forului pe care-l conduce încă din 2013, a adus azi în discuție necesitatea implementării unui sistem cu 12 echipe în prima ligă a României. Cluburile resping clar această ipoteză și fac front comun. ...
20:50
Donald Trump le interzice prezența la Mondial! » Cetățenii din încă două țări NU au voie să intre în Statele Unite # Gazeta Sporturilor
Donald Trump a impus marți o interdicție de intrare în Statele Unite pentru cetățenii Senegalului și Coastei de Fildeș. Fanii acestor două țări ar putea rata astfel posibilitatea de a participa la unele meciuri ale Campionatului Mondial de fotbal, care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA.Senegal s-a calificat la Cupa Mondială pentru a patra oară în istoria sa, în timp ce pentru Coasta de Fildeș va fi a treia participare. ...
20:40
Plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj a intrat în linie dreaptă! » Ardelenii plâng: „Suma e mai mică” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele de la CFR Cluj, a oferit detalii despre plecarea atacantului Louis Munteanu (23) din Gruia. După ce transferul lui Lindon Emmerllahu în Ucraina a fost rezolvat, CFR se pregătește să piardă un alt om de bază, iar acesta este chiar Louis Munteanu, vedeta echipei. Mureșan a dezvăluit că tratativele pentru transferul golgheterului din sezonul trecut sunt avansate. ...
20:40
Reacții variate după despărțirea dintre Alcaraz și Ferrero: „Nu știu dacă va fi pregătit mental să facă față restului carierei” # Gazeta Sporturilor
Miercuri, 17 decembrie, liderul mondial Carlos Alcaraz a anunțat despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani), care l-a pregătit în ultimii 7 ani. Această veste a stârnit numeroase reacții în tenis, cele mai multe venind, evident, din Spania.Printre cei care s-au pronunțat pe marginea acestui subiect se numără Toni Nadal, fostul antrenor al lui Rafael Nadal, Kiko Navarro, primul antrenor al lui Carlos Alcaraz, și Feliciano Lopez, directorul Mutua Madrid Open. ...
20:30
Victor Angelescu, după șocul anunțat de Gino Iorgulescu: „Vă spun care e cel mai ok sistem” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a reacționat după ce Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de fotbal, a anunțat că vrea să facă un campionat de 12 echipe.Acționarul minoritar și președintele de la Rapid a declarat pentru Gazeta Sporturilor că scăderea de la 16 la 12 echipe ar fi prea drastică. Victor Angelescu e de părere că un campionat cu 14 echipe ar fi ideal. ...
20:30
Gigi Becali, reacție vehementă, după ce a auzit planul lui Iorgulescu pentru Superligă » Vine cu o altă propunere # Gazeta Sporturilor
Gino Iorgulescu, președintele LPF, a declarat azi că și-ar dori azi o schimbare drastică a formatului Superligii, trecerea la 12 echipe, cu 4 mai puține decât acum. (Detalii AICI). FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a afirmat că se opune vehement ideii, la fel cum au făcut-o deja șefii lui CFR Cluj și Rapid.Contactat telefonic de Gazeta Sporturilor, după declarațiile lui Iorgulescu, Gigi Becali a criticat mesajul președintelui Ligii. ...
20:30
Vot live, în studio, pe propunerea lui Gino Iorgulescu » Cristi Săpunaru a fost tranșant # Gazeta Sporturilor
Gino Iorgulescu, președintele LPF, a vorbit despre schimbarea numărului de echipe din Superliga. Imediat după ce vestea a căpătat amploare, mai multe voci din lume fotbalului românesc au reacționat.Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF, și foștii internaționali români Bogdan Stelea și Cristian Săpunaru au fost invitați să comenteze ideea.Cristian Săpunaru a fost cel mai vocal: „Eu prefer așa! Ne-am obișnuit cu 16 echipe”. ...
19:50
„N-am cuvinte sunt șocată” » Iubita româncă a lui Juan Bauza prinsă în haosul din America de Sud. Fanii s-au bătut cu bestialitate: „Sunt criminali!” # Gazeta Sporturilor
Finala Cupei Columbiei, disputată joi între Independiente Medellín și Atlético Nacional, scor 0-1, s-a transformat într-un haos general, după ce fanii celor două echipe s-au luat la bătaie pe teren. Francesca Simionescu, iubita lui Juan Bauza, a fost prezentă pe stadion, în mijlocul ultrașilor columbieni. ...
19:50
AEK Atena - Universitatea Craiova » Oltenii întâlnesc echipa lui Răzvan Marin în Conference League # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 18 decembrie, ora 21:30, cu prilejul meciului dintre AEK Atena și Universitatea Craiova contând pentru runda a șasea a grupei Conference League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
19:40
Handbalista României a jucat la Campionatul Mondial cu un deget rupt! Când va reveni pe parchet # Gazeta Sporturilor
Internaționala Dunării Brăila, Andreea Popa, a jucat la Campionatul Mondial în trei partide cu un deget rupt. Ea se află acum în perioada de recuperare și speră să revină pe teren în luna ianuarie.Andreea Popa (25 de ani) s-a accidentat în meciul din grupa principală cu Ungaria, scor 29-34. În repriză secundă, la un contact cu o adversară, Andreea și-a rupt prima falangă de la degetul arătător al mâinii stângi, dar a continuat să joace. ...
Acum 8 ore
19:30
Cu un indice al eficienței de +43, Mitch Creek, liderul lui U-BT, e MVP-ul rundei a 11-a în EuroCup: „Am vrut să mă distrez” # Gazeta Sporturilor
Mitch Creek (33 de ani) a fost numit MVP-ul rundei a 11-a în BKT EuroCup, după ce a marcat 40 de puncte în victoria clară obținută de U-BT Cluj-Napoca împotriva lui Neptunas Klaipeda: 118-97. Australianul a devenit al doilea jucător al campioanei României care obține această distincție în sezonul 2025-2026 și al 6-lea din toate timpurile. ...
19:30
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre faptul că ar trebui ca prima ligă din fotbalul românesc să aibă mai puține echipe pentru a maximiza performanțele.Nu este prima dată când apare o astfel de informație. Marius Mitran, directorul de comunicare de la LPF, a vorbit despre faptul că există o discuție acest sens, o reducere de la 16 la 14 acum. ...
19:20
„Gigantul din SuperLig vrea să detoneze bomba” » Informații noi despre transferul lui Umit Akdag # Gazeta Sporturilor
Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Alanyaspor, a atras atenția lui Trabzonspor, fostă campioană a Turciei. Fostul jucător al României U21 a devenit titular în acest sezon la Alanyaspor. Coleg cu Ianis Hagi, Akdag a jucat 14 meciuri în campionatul Turciei, din 16 posibile. Stoperul de 1,92m înălțime are un gol și un assist, fiind folosit uneori și pe postul de mijlocaș central. ...
19:10
Jucătorii de la FCSB, ajutoarele Moșului pentru copiii din Academie » Pantea a luat microfonul GSP și l-a întrebat pe Lixandru: „Ce v-ați dori de Crăciun?” # Gazeta Sporturilor
La FCSB, Moș Crăciun a venit mai devreme pentru copiii de la academia roș-albaștrilor. Ajutoarele lui Moș Crăciun au fost o parte dintre fotbaliștii lui Charalambous. Alexandru Pantea, Mihai Lixandru, Mihai Toma, David Popa și Andrei Dâncuș au oferit azi cadouri pentru 14 grupe de copii și juniori de la FCSB. ...
19:10
Grupa Ligii Campionilor de fotbal feminin s-a încheiat iar cele 4 echipe calificate direct în faza următoare sunt Barcelona, Lyon, Chelsea și Bayern.Din grupa de 18 echipe a UEFA Women Champions League, 4 echipe s-au calificat direct în sferturi, iar alte 8 vor juca play-off-ul.Cele 4 echipe calificate direct în sferturile Ligii CampionilorPe primul loc în grupa la finalul celor 6 etape a fost Barcelona, cu 16 puncte, la egalitate cu Lyon, care a terminat pe locul 2. ...
18:50
Galatasaray vrea să dea lovitura cu un campion mondial cu Franța » Are 44 de goluri pentru națională # Gazeta Sporturilor
Galatasaray ar fi stabilit ca obiectiv principal pentru viitoarea perioadă de transferuri aducerea lui Antoine Griezmann (34 de ani), atacantul celor de la Atletico Madrid. Această știre surprinzătoare vine cu doar câteva săptămâni înainte de confruntarea europeană crucială dintre cele două cluburi, programată pentru 21 ianuarie 2026. ...
18:50
Încă un campionat european va fi organizat la Cluj, în BTarena! Premieră pentru un sport de tradiție în România: „Un pas esențial” # Gazeta Sporturilor
România a obținut dreptul de organizare a Campionatului European de Judo pentru echipe mixte din 2027. Competiția va avea loc la Cluj-Napoca, în BTarena, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice din Los Angeles.Astăzi, 18 decembrie, Federația Română de Judo a anunțat că, în 2027, BTarena din Cluj-Napoca va găzdui, în premieră, Campionatul European de Judo pentru echipe mixte. ...
18:30
Meciul Emiratelor Arabe Unite, naționala lui Cosmin Olăroiu, cu Arabia Saudită, din finala mică a Cupei Arabe, a fost abandonat la pauză. Terenul arenei din Doha a fost inundat de o ploaie torențială, motiv pentru care nu s-a mai putut juca la revenirea de la cabine. La 3 ore după ce meciul a fost întrerupt, FIFA a anunțat că nu se va mai juca deloc.Echipa lui Cosmin Olăroiu era la egalitate cu Arabia Saudită, scor 0-0, după 45 de minute. ...
18:20
Nutriționista care a fugit de la Real Madrid dezvăluie detalii ce ar putea explica numeroasele accidentări: „În acel moment, am cerut să reziliem!” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid se confruntă din nou cu o criză de accidentări în acest sezon, linia defensivă fiind cea mai afectată. Cazurile cele mai notabile sunt cele ale lui Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Antonio Rudiger și Eder Militao, care au ratat o parte semnificativă a campaniei. ...
18:20
Cvadrupla campioană mondială Danemarca și-a anunțat lotul pentru Campionatul European: ce jucători o vor înfrunta pe România! # Gazeta Sporturilor
Campioana mondială și olimpică Danemarca a anunțat lotul cu care va aborda Campionatul European de handbal masculin (15 ianuarie – 1 februarie 2026), la care a fost repartizată în aceeași grupă cu România.Grupa B a Campionatului European de handbal masculin e alcătuită din următoarele naționale: Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord și România. ...
18:10
Bazinul din Palatul Copiilor a fost închis, copiii fac cursuri teoretice de înot în clase » Încă o grozăvie în sportul românesc: țintă pentru „rechinii” imobiliari # Gazeta Sporturilor
Apelurile campionului David Popovici pentru construirea de noi bazine de înot au rămas fără ecou. Autoritățile nici nu sunt în stare să le mențină deschise pe cele ridicate în urmă cu zeci de ani, pe vremea comunismului. La Constanța, singurul bazin de înot public, cel de la Palatul Copiilor, este închis de aproape 8 luni din cauza datoriilor acumulate către societatea de termoficare a orașului.Instituția subordonată Ministerului Educației are restanțe de 447. ...
18:00
Bojana Popovic a ajuns în România! Prima reacție a antrenoarei lui CSM București: „Vrem să arătăm un handbal de calitate” # Gazeta Sporturilor
Bojana Popovic (46 de ani), noua antrenoare a lui CSM București, a ajuns în capitala României și a făcut cunoștință cu jucătoarele sale. Muntenegreanca a oferit și un prim interviu în care a analizat ce urmează pentru „tigroaice” și și-a dezvăluit obiectivele. ...
Acum 12 ore
17:20
Am aflat de ce a dispărut Caio din lotul lui FC Argeș » Care e situația brazilianului: „E normal să apară discuții” # Gazeta Sporturilor
Caio Martins, vedeta din Brazilia a lui FC Argeș, n-a fost inclus în lot la ultimul meci alb-violeților, remiza cu FC Botoșani, 0-0. Extrema în vârstă de 25 de ani începuse din postura de rezervă și precedentele două meciuri din campionat, suporterii întrebându-se care e situația reală a fotbalistului cu 18 apariții, trei goluri și trei assist-uri în actuala stagiune și dacă nu cumva acesta e menajat în perspectiva unui posibil transfer. ...
17:10
„Extraterestrul” de la AEK Atena » Preferatul antrenorului Nikolic are cifre care dau fiori Craiovei # Gazeta Sporturilor
Orbelin Pineda (29 de ani) traversează un sezon excelent la AEK Atena, adversara din această seară a Universității Craiova, în ultima rundă a Conference League. Mijlocaș central a devenit, în ultimul an, liderul echipei din Grecia, iar evoluțiile sale, din ultima vreme, l-au impresionat pe antrenorul sârb Marko Nikolic, cel care în interviuri îl numește „Extraterestrul”. ...
17:10
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu UTA (sâmbătă, ora 22:00), abordând mai multe subiecte în cadrul conferinței de presă. Printre altele, a confirmat ceea ce v-a informat GSP.ro, că-l are pe George Pușcaș pe lista de dorințe pentru mercato de iarnă.Dinamo nu a mai pierdut de pe 19 octombrie, când ceda cu 0-2 în fața Rapidului. Sâmbătă, „câinii” vor juca la Arad cu șansa de a urca provizoriu pe prima poziție în Superligă. ...
16:50
Probleme la CFR Cluj, înaintea deplasării pe terenul unde nimeni nu a câștigat în acest sezon » Pancu: „Nu vreau să caut alibiuri” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat ultimul meci al anului, pe care echipa lui îl joacă vineri seara, în deschiderea rundei cu numărul 21 din Superliga. În cadrul conferinței de presă, tehnicianul ardelenilor a vorbit cu îngrijorare despre problemele importante de lot pe care le are înaintea acestui joc. Botoșani - CFR Cluj, în etapa a 21-a din Superliga, se joacă vineri seara, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
16:50
Sora lui Cristiano Ronaldo, vizată de o investigație pentru evaziune fiscală » Portughezul s-a implicat personal: „El i-a spus asta” # Gazeta Sporturilor
Elma Aveiro (52 de ani), sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo (40), ar fi vizată de o investigație pentru presupusă fraudă fiscală, acuzație venită din partea unui fost partener de afaceri al antreprenoarei.Joi, Elma a oferit o reacție scurtă la acest proces, prin intermediul jurnalistei Sara Avelar în emisiunea „Passadeira Vermelha” de la Sic Caras. ...
16:40
În iunie 2025, când Inter l-a instalat antrenor pe Cristi Chivu la nici 45 de ani, pe care-i va împlini în 26 octombrie, destui s-au arătat neîncrezători. Firește că nu-i puteau imputa românului că a nimerit greșit, de vreme ce acesta jucase pentru gruparea milaneză în intervalul 2007-2014 și câștigase 8 trofee majore. Inclusiv Liga Campionilor în 2010, cu Mourinho pe bancă. Atunci scepticii s-au grăbit să-i reproșeze lui Chivu lipsa de experiență. ...
16:30
16:30
Țintă-șoc la Manchester City: ar vrea să-l înlocuiască pe Guardiola cu un rival din Premier League! # Gazeta Sporturilor
Pe lista scurtă de posibili înlocuitori ai lui Pep Guardiola la Manchester City, chiar în vârful acesteia, se află Enzo Maresca (45 de ani), managerul lui Chelsea.În toamna lui 2024, Pep Guardiola a semnat prelungirea contractului cu Manchester City până în 2027, dar în birourile de pe Etihad Stadium așteptările sunt ca antrenorul spaniol să plece mai devreme de la cârma echipei, chiar la finele sezonului în curs!Dezvăluirea a fost făcută de unul dintre cei mai reputați ...
15:30
Adrian Șut le-a pus gând rivalilor înainte de FCSB - Rapid: „Vrem să ajungem pe primul loc cât mai repede” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașii lui FCSB, Adrian Șut (26 de ani) și Mihai Lixandru (24 de ani), au prefațat derby-ul cu Rapid din etapa 21 a Superligii, ultima a acestui an calendaristic.FCSB - Rapid se joacă duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Reporterii Gazetei Sporturilor vor fi prezenți la Arena Națională și vor transmite în timp real cele mai relevante informații de la stadion. ...
15:30
Spion pentru greci, jucătorul din Superliga pune „piedică” Universității Craiova și lansează avertismentul la Atena # Gazeta Sporturilor
Konstantinos Doumtsios (28 de ani), atacantul grec al celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit cu jurnaliștii de la Atena înaintea meciului de joi seara, din ultima etapă a grupei unice de Conference League, dintre AEK și Universitatea Craiova, dezvăluind detalii despre jucătorii olteni. AEK Atena - Universitatea Craiova se joacă astăzi, de la ora 22:00, pe Stadionul „Agia Sophia”, în ultima rundă a grupei de Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.