Patriarhul Daniel a primit primii colindători, cărora le-a spus că aduc bucurie Bisericii, Școlii și familiei
Basilica.ro, 18 decembrie 2025 22:20
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit joi seară primii colindători la Reședința Patriarhală. Patru grupuri au cântat colinde tradiționale și compoziții originale cu temă religioasă sau patriotică, primind de la Patriarhul României daruri și felicitări pentru că sunt o bucurie pentru școală, pentru Biserică și pentru familie. Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Parascheva” din…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum o oră
22:20
Patriarhul Daniel a primit primii colindători, cărora le-a spus că aduc bucurie Bisericii, Școlii și familiei # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit joi seară primii colindători la Reședința Patriarhală. Patru grupuri au cântat colinde tradiționale și compoziții originale cu temă religioasă sau patriotică, primind de la Patriarhul României daruri și felicitări pentru că sunt o bucurie pentru școală, pentru Biserică și pentru familie. Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Parascheva” din…
22:10
FOTO: Primele grupuri de colindători au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală # Basilica.ro
Primele grupuri de colindători i-au vestit Patriarhului Daniel Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală, joi, 18 decembrie. Vezi mai multe fotografii pe pagina de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Acum 4 ore
20:20
Pr. Adrian Agachi despre libertatea câștigată în 1989: Dacă nu am urmat Adevărului, adică lui Hristos, încă nu suntem liberi # Basilica.ro
Părintele Adrian Agachi a scris pe o rețea socială o scurtă reflecție despre libertate marți, în contextul împlinirii a 36 de ani de la începutul revoluției anti-comuniste în România. „Libertate a fost strigătul izvorât din zeci de mii de inimi sincere la Timișoara în data de 16 decembrie 1989. Însă această libertate a venit cu…
19:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a pomenit joi, la Timișoara, pe eroii căzuți în Revoluția din anul 1989. Slujba de pomenire a reunit, într-un gest colectiv de reculegere, clerici de la Centrul Eparhial și de la Catedrala Mitropolitană, oficialități și membri ai familiilor îndoliate, care au pierdut persoane apropiate în zilele sângeroase din decembrie 1989.…
19:30
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar este nevoie de fonduri suplimentare, edificiul urmând să fie reconstruit de la zero după demolarea controlată realizată în octombrie-noiembrie 2025. De aceea, luna aceasta, românii din Franța strâng fonduri pentru a începe lucrările de construcție propriu-zisă. Campania se desfășoară sub forma unei serii de recitaluri de colinde și manifestări…
Acum 6 ore
18:10
Versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române a fost lansat joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Platforma facilitează accesul publicului internațional la viața, activitatea misionară și pastorală din Patriarhia Română. Biserica și lumea contemporană Prezentarea a fost făcută de către arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Relații…
18:10
La onomastică, Patriarhul Daniel a vorbit despre isihasm și paraclisul închinat Sf. Daniil Sihastrul la Catedrala Națională # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, prilej cu care a vorbit despre isihasm ca dăruire de către Dumnezeu a luminii nevăzute celor care Îl cheamă, precum și despre paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale, pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Daniil Sihastrul. Ceremoniile, moderate de…
Acum 8 ore
16:20
„Ghete calde pentru iarnă”: O parohie românească din Marea Britanie a oferit daruri pentru 470 de copii # Basilica.ro
Parohia românească din Birmingham, Marea Britanie, a oferit daruri pentru 470 de copii vulnerabili social din județul Botoșani, în luna decembrie. Campania intitulată „Ghete calde pentru iarnă” a fost realizată prin implicarea comunității parohiale și a Asociației „Nectarie și Prietenii” din Botoșani. Copiii au primit daruri și articole de încălțăminte adecvate pentru sezonul rece. Demersul…
16:20
Trinitas Film: Prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox, lansată oficial # Basilica.ro
Trinitas Film a fost lansat oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Este prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume. Trinitas Film este platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române și oferă acces la o vastă arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate în ultimii…
16:10
Mai multe coruri de colindători au adus vestea Nașterii Domnului la Centrul Bisericesc din München, sâmbăta trecută. Festivitatea s-a intitulat „Alaiului Colindătorilor” și a ajuns la a patra ediție. Evenimentul a început în prima parte a zilei cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Sofian, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Preasfințitul…
16:00
Patriarhul Daniel, colindătorii și publicul le-au dăruit speranță copiilor Ioan și Teodor la concertul caritabil ASTO # Basilica.ro
Trei coruri au dăruit bucurie publicului miercuri seară, la concertul caritabil de colinde „După datini colindăm”, organizat anual Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO). La rândul lor, membrii publicului au dăruit speranță donând pentru terapia genetică a copiilor Ioan și Teodor, doi frați care pot fi salvați prin administrarea câte unei doze unice dintr-un un tratament…
15:50
Preasfințitul Părinte episcop vicar Timotei Prahoveanul a oficiat joi, 18 decembrie 2025, slujba de Te Deum, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, cu ocazia zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La eveniment au participat membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc, membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor și părinții protopopi din Arhiepiscopia Bucureștilor. După…
Acum 12 ore
14:50
Slujirea a devenit zidire: Au fost lansate două cărți dedicate Centenarului Patriarhiei Române și Catedralei Naționale # Basilica.ro
Două cărți dedicate Centenarului Patriarhiei Române și Catedralei Naționale au fost lansate joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a prezentat cele două cărți ca fiind procesul prin care „slujirea a devenit zidire, iar memoria s-a transformat în faptă”. Lansarea de carte s-a desfășurat în contextul aniversării onomasticii…
14:00
Episcopul Australiei și Noii Zeelande îndeamnă la pace și dialog interreligios după tragedia de la Sydney # Basilica.ro
Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande a transmis un mesaj de solidaritate și rugăciune după tragedia de la Bondi Beach, Sydney, îndemnând la pace, respect reciproc și dialog interreligios în societatea australiană. În mesajul transmis după atacul armat care s-a soldat cu 15 morți și peste 20 de răniți, Preasfinția Sa a arătat că…
13:00
IPS Casian s-a alăturat bucuriei colindătorilor la Serbarea de Crăciun a Seminarului Teologic din Galați # Basilica.ro
Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a participat marți la Serbarea de Crăciun a Seminarului Teologic din Galați, unde, la final s-a alăturat colindătorilor de pe scenă în vestirea bucuriei prilejuite de Nașterea Domnului. De asemenea, ierarhul a dialogat cu elevii, i-a felicitat pentru munca depusă și le-a oferit daruri. Evenimentul s-a desfășurat la Teatrul…
12:00
ASCOR Iași a dăruit 500 de ursuleți de pluș copiilor internați la Spitalul „Sfânta Maria” # Basilica.ro
Voluntarii Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Iași au dăruit marți 500 de ursuleți copiilor internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, în cadrul campaniei caritabile „Moș Crăciun la copiii din spitale”. Prin colinde și daruri, tinerii voluntari au adus un strop de bucurie micilor pacienți, fiecare copil primind câte un…
10:10
Ziua Internațională a Migranților este marcată anual în data de 18 decembrie. Tema anului 2025 este „Marea mea poveste: culturi și dezvoltare”, care evidențiază rolul experiențelor personale ale migranților în conectarea comunităților, îmbogățirea culturală și susținerea dezvoltării la nivel global. Potrivit datelor furnizate de Divizia pentru Populație a Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale…
Acum 24 ore
09:40
Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților îl cinstește ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Sebastian. Sfântul Sebastian, cinstit în data de 18 decembrie, a fost un nobil credincios care îi ajuta pe creștinii persecutați. S-a născut în secolul 3 în oraşul Narbona din Galia (Franţa de astăzi), dar a crescut în Mediolan (Milan – Italia)…
09:10
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Hristos, colindător în lume, vine la noi sub chipul oricărui om, scrie Patriarhul Daniel în Pastorala de Crăciun Preafericitul Părinte Patriarh Daniel scrie în Pastorala de Crăciun din acest an despre „Hristos, Călătorul și Pelerinul, Care colindă pretutindeni pentru a…
00:30
Galerie foto: Concertul tradițional de colinde „După datini colindăm” organizat de ASTO (2025) # Basilica.ro
Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) a organizat miercuri, 17 decembrie, concertul tradițional de colinde „După datini colindăm”. Anul acesta, studenții susțin cauza lui Ioan și Teodor, doi frați cu o afecțiune rară, dar cu șanse mari de vindecare. Puteți vedea mai multe imagini de la concert pe Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
00:10
†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 18 decembrie Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul S-a născut într-un sat nu departe de Rădăuţi, din părinţi binecredincioşi, primind la botez numele de Dimitrie. Iubind cele duhovniceşti, a părăsit încă de la vârsta de 16 ani casa părintească şi a intrat în obştea mănăstirii din Rădăuţi închinată Sfântului Nicolae, nevoindu-se şi sporind în credinţă…
00:00
PS Varlaam Ploieșteanul l-a pomenit în Sf. Munte pe Arhim. Dometie Trihenea, starețul român al Mănăstirii Zografu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, s-a aflat marți și miercuri la Chilia „Sf. Ipatie” a Mănăstirii Vatoped din Sf. Munte Athos, unde a oficiat, împreună cu părinți athoniți, Privegherea și Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Gheorghe de la Cernica, precum și o slujbă de pomenire pentru Arhim. Dometie Trihenea, fost stareț al Mănăstirii…
Ieri
20:10
Mitropolitul Irineu îndeamnă la rugăciune pentru cei aflați în suferință, în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
În Pastorala de Crăciun, Mitropolitul Irineu al Olteniei îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune pentru cei aflați în suferință și la păstrarea speranței aduse de Nașterea Domnului, în contextul provocărilor lumii contemporane. „În această zi, când privim icoana Nașterii Domnului, să ne rugăm în mod special pentru frații noștri care sunt în războaie și pentru…
19:10
Potrivit unei statistici publicate de Wikimedia, pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a înregistrat aproape 86.000 de vizualizări în luna octombrie, devenind cea mai citită pagină a enciclopediei online în acea perioadă. Interesul ridicat a fost generat de sfințirea picturii Catedralei Naționale, eveniment care a avut loc în data de 26 octombrie și care a atras…
18:40
Președintele României la Londra: Biserica este foarte importantă în viața românilor din Marea Britanie # Basilica.ro
„Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneți atașați de România – și aici e foarte importantă Biserica – și eu cred că reprezentați un potențial uriaș pentru România”, a subliniat marți Președintele României, Nicușor Dan, la întâlnirea cu românii din Marea Britanie. Întâlnirea a avut loc la Ambasada României din Londra, în cadrul unui…
17:40
Peste 1500 de profesori au participat la o conferință internațională online despre dialogul intercultural și interreligios # Basilica.ro
Peste 1500 de cadre didactice din țară și din diaspora au participat la Conferința Internațională „Interculturalitate și interreligiozitate: perspective și practici în spațiul educațional”. Conferința s-a desfășurat exclusiv online, în perioada 10-12 decembrie, iar în fiecare seară au fost susținute câte nouă prezentări, urmate de sesiuni de dialog și dezbateri. Agenda a inclus intervenții ale…
17:20
Mănăstirea Pantocrator: Concertul „Plecarea Magilor” încheie seria de evenimente dedicate Nașterii Domnului # Basilica.ro
Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, va organiza concertul „Plecarea magilor”, în data de 20 decembrie, începând cu ora 19:00. Tradiționalul concert de colinde, ajuns la a 3-a ediție, încheie seria de concerte caritabile intitulată „După datini colindăm”. Programul concertului cuprinde colinde interpretate de: Grupul Psaltic de fete „Sfânta Tatiana” de la Craiova…
17:20
La un secol de la construirea Bisericii „Sf. Apostoli” din Balș, lăcașul de cult a fost resfințit # Basilica.ro
Biserica „Sfinții Apostoli” din Balș a fost resfințită duminică de Preasfințitul Părinte Sebastian la aniversarea unui secol de la edificare. Slujba de binecuvântare a fost oficiată după ce în ultimii ani, lăcașul de cult și ansamblul parohial au trecut printr-o serie de lucrări de renovare și modernizare. Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților a explicat…
17:00
Caravana „Dar de Crăciun” a Episcopiei Hușilor a ajuns la final: Peste 2.000 de copii au fost ajutați # Basilica.ro
Caravana „Dar de Crăciun” a Episcopiei Hușilor a ajuns la final. Peste 2.000 de copii au fost ajutați, în prima parte a lunii decembrie. Tinerii au primit cadouri de la Moș Crăciun, alimente și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Mulți vârstnici rămași singuri și fără ajutor au primit pachete cu alimente și lemne pentru iarnă.…
16:50
Studenții Academiei Forțelor Terestre au colindat la Palatul Patriarhiei: Educația militară formează ambasadori ai culturii # Basilica.ro
Corul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu a colindat miercuri la Palatul Patriarhiei. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat faptul că „educația militară formează nu doar specialiști ai Armatei României, ci și ambasadori ai culturii și tradițiilor naționale”. Ansamblul coral dirijat de studentul militar Alexandru Szasz a colindat în sala „Europa Christiana” în…
16:30
Asociația „Miruna” din Micherechi a adus daruri pentru familii în dificultate din Ungaria și România # Basilica.ro
Asociația caritabilă „Miruna”, cu sediul în Micherechi, Ungaria, a distribuit, într-o săptămână, peste 11 tone de bunuri destinate familiilor în dificultate din localități din Ungaria și România, informează Arhiepiscopia Aradului. Campania umanitară a debutat pe data de 6 decembrie în Ungaria, unde 80 de familii din localități precum Bedő, Pocsaj sau Méhkerék au primit pachete…
16:00
PS Benedict despre suferința din iubire pentru om a lui Dumnezeu, Care nu este indiferent la răspunsul nostru # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a subliniat duminică faptul că Dumnezeu suferă când omul nu răspunde la dragostea Sa. Vorbind la Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, despre Pilda celor chemați la cină, Preasfinția Sa a spus că „pilda aceasta exprimă suferința lui Dumnezeu, că El ne pregătește ospăț, ne pregătește Împărăția Lui și noi găsim mereu…
15:50
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului oferă sute de pachete persoanelor vulnerabile din eparhie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a oferit, marți, pachete cu alimente neperisabile, persoanelor nevoiașe din evidența Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După ce a ajutat la împărțirea pachetelor, IPS Andrei le-a adresat beneficiarilor și un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre marele praznic al Nașterii Domnului. „Crăciunul este…
15:30
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat vineri la Gala Perfomanței Școlare, eveniment dedicat excelenței în educație, unde a oferit icoane laureaților și organizatorilor. IPS Ioachim a rostit rugăciunea „Tatăl nostru” după care a binecuvântat elevii cu rezultate excepționale și pe profesorii acestora. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre conlucrarea dintre Biserică,…
15:30
Hristos, colindător în lume, vine la noi sub chipul oricărui om, scrie Patriarhul Daniel în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel scrie în Pastorala de Crăciun din acest an despre „Hristos, Călătorul și Pelerinul, Care colindă pretutindeni pentru a aduna și a mântui pe oameni”. „Călător sau colindător în lume, în timpul vieții Sale pe pământ, Hristos Domnul ni Se arată uneori ca un călător tainic chiar și după moartea și învierea…
15:20
Arhiepicopia Vadului, Feleacului și Clujului oferă sute de pachete persoanelor vulnerabile din eparhie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a oferit, marți, pachete cu alimente neperisabile, persoanelor nevoiașe din evidența Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După ce a ajutat la împărțirea pachetelor, IPS Andrei le-a adresat beneficiarilor și un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre marele praznic al Nașterii Domnului. „Crăciunul este…
15:20
Consulatul României la Londra, colindat de corul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord # Basilica.ro
Membri ai Corului Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord au colindat recent Consulatul General al României la Londra. Colindătorii au fost întâmpinați de Excelența Sa Robert Marin, Consulul General al României la Londra, împreună cu angajații instituției. „Prin colindele tradiționale și cântările bisericești interpretate, a fost vestită Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, aducând lumină, mângâiere…
15:20
Corul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu a colindat la Palatul Patriarhiei | În imagini # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a primit miercuri 17 decembrie 2025, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, corul militar al Academiei Forțelor Terestre din Sibiu pentru susținerea unui recital de colinde. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
15:10
Arhiepicopia Vadului, Feleacului și Clujului oferă sute de pachete persoanelor nevoiașe din eparhie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a oferit, marți, pachete cu alimente neperisabile, persoanelor nevoiașe din evidența Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După ce a ajutat la împărțirea pachetelor, IPS Andrei le-a adresat beneficiarilor și un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre marele praznic al Nașterii Domnului. „Crăciunul este…
14:10
Adriana Ene va prezenta concertul de colinde de la Așezămintele Brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa” # Basilica.ro
Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria poveștilor” de la Radio Trinitas și Trinitas TV, va fi amfitrioana Concertului tradițional de colinde „Legănelul Lui Iisus”, organizat de Așezămintele Brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa” din Capitală. Datorită prezenței Adrianei Ene, melosul și mesajul colindelor va fi îmbinat cu farmecul poveștilor pentru toate vârstele. Vor cânta Corul de copii al…
13:30
Text integral: Patriarhul Daniel despre frumusețea harică a picturii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Publicăm integral cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la Palatul Patriarhiei miercuri, 12 noiembrie 2025, la întâlnirea cu pictorii care au realizat pictura Catedralei Naționale. Textul a fost revăzut și rezumat de autor. Frumusețea harică a picturii Catedralei Naționale Ne bucurăm, dragi pictori, că vă vedem față către față, nu pe schelă, deoarece,…
13:30
Pr. Cristinel Ioja a lansat lucrarea „O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română” # Basilica.ro
Părintele profesor Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, a lansat, marți, volumul „O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română” la Sala „Regele Ferdinand” din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Potrivit Arhiepiscopiei Aradului, lucrarea reprezintă un proiect de cercetare structurat în trei volume, care însumează peste 1900 de pagini, astfel:…
12:50
În anul 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat hotărâri cu un impact semnificativ pentru viața duhovnicească a credincioșilor și pentru patrimoniul spiritual al Patriarhiei Române. Anul care tocmai se încheie a fost marcat de evenimente unice în spațiul ortodox românesc, precum sărbătorirea Centenarului Patriarhiei Române, sfințirea picturii Catedralei Naționale, canonizarea și proclamarea…
11:20
Copiii români din Protoieria Castellon sunt atât de numeroși, încât festivalul de colinde s-a desfășurat în două locații # Basilica.ro
Anul acesta, Festivalul de colinde „Bun ești, Doamne, bun” din Protopopiatul Castellon s-a desfășurat duminică în două locații, pentru a putea primi copiii români, care, alături de părinții lor, participă în număr tot mai mare de la an la an. Membrii comunităților ortodoxe române Valencia I, Lliria, Requena, Torrent și Valencia II s-au întâlnit la…
11:20
Constantin Brâncuși va fi pivotul Anului Cultural România-Italia 2026, spune Ambasadorul României la Roma # Basilica.ro
Pe 1 decembrie statul român a marcat un moment extrem de important: în data în care sărbătorim Ziua Națională a României s-a dat startul, oficial, al Anului Cultural România – Italia 2026. Prin acest demers bilateral, cele două țări își propun să aducă în prim-plan patrimoniul, creativitatea și valorile comune. Anul Cultural România – Italia…
11:10
Voluntarii „Ambulanței pentru Monumente” au adus, sâmbătă, vestea Nașterii Domnului la biserica de lemn din comuna Creaca, județul Sălaj, în prezența Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Comunitatea din localitate s-a strâns în curtea bisericii pentru acest moment festiv, alături de cetățeni fiind prezenți și reprezentanții autorităților județene și locale: prefectul Cristian Bîrsan, primarul din Creaca,…
10:40
ATOR Onești a lansat, săptămâna trecută, un grup de dezbateri ocrotit de Sfântul Ioan Gură de Aur. Activitatea s-a adresat tinerilor care își doresc să învețe arta argumentării și a comunicării în public, dar și să dezvolte o gândire critică și abilitățile unui bun orator. Invitatul special al întâlnirii a fost părintele Răzvan Popovici, multiplu…
09:40
Onomastica Părintelui Patriarh Daniel: Poartă numele profetului care a arătat că istoria este în mâinile lui Dumnezeu # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își cinstește miercuri unul dintre ocrotitori: pe Sf. Proroc Daniel, profetul care a arătat în repetate rânduri că istoria lumii se află în mâna lui Dumnezeu. În acest sens, poate că deloc întâmplător, Preafericirea Sa a fost principalul ctitor care a lucrat neobosit, punând în mâna lui Dumnezeu eforturile de împlinire…
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel către colindătorii de la Palatul Patriarhiei: Colindul românesc este o mărturisire a Întrupării Fiului lui Dumnezeu „Colindul românesc este o mărturisire a Întrupării Fiului lui Dumnezeu”, a transmis marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul…
00:00
Calendar Ortodox, 17 decembrie Când orașul sfânt a fost cucerit de împăratul Nabucodonosor, Daniel a fost dus în robia Babilonului în anul 597 împreună cu regele Ioachim al iudeilor și cu alți tineri iudei, între care și trei prieteni buni ai lui Daniel: Anania, Azaria și Misail. Ca să poată lega poporul robit de năzuințele…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.