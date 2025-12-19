Militarii din Miercurea Ciuc l-au colindat pe PS Andrei
Basilica.ro, 19 decembrie 2025 17:50
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a fost vizitat, luni, de cete de colindători ale unităților militarizate din Miercurea Ciuc. Preasfinția Sa a vorbit celor prezenți despre dubla valoare a colindului, punctând rolul esențial în mărturisirea credinței creștine. „Colindul este bun pentru că ne îndeamnă și pe noi să fim buni și milostivi”, a…
Acum 10 minute
18:20
Cine Îl primește pe Hristos, primește curajul de a iubi: IPS Atanasie în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
„Cine Îl primește pe Hristos, primește curajul de a iubi, de a ierta și de a trăi fără frică. În El, frica se transformă în încredere, iar singurătatea – în întâlnire tainică”, scrie Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Pastorala de Crăciun. „Pentru omul contemporan, Întruparea este antidotul singurătății, pentru…
Acum 30 minute
18:10
Mănăstirea Negru Vodă a oferit sprijin copiilor cu dizabilități și familiilor vulnerabile # Basilica.ro
Călugării Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung Muscel au demarat o serie de acțiuni caritabile în luna decembrie. Activitatea a început la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități din Câmpulung, unde monahii au oferit produse de primă necesitate, răspunzând nevoilor copiilor aflați în îngrijire. Campania filantropică a continuat cu distribuirea de pachete cu alimente…
Acum o oră
17:50
17:30
Catedrala Patriarhală va găzdui un concert de colinde susținut de Corala „Nicolae Lungu” și Grupul Psaltic Tronos # Basilica.ro
Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul Psaltic Tronos vor susține miercuri, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, un concert de colinde la Catedrala Patriarhală. Evenimentul de pe Dealul Patriarhiei a devenit deja o tradiție în Ajunul Crăciunului. Ca în fiecare an, Trinitas TV va difuza concertul în direct pe paginile de Facebook și Youtube,…
Acum 2 ore
17:00
Maica Magdalena de la Essex: „Sfântul Sofronie mi-a dat binecuvântarea să-mi dedic duminicile copiilor” # Basilica.ro
Maica Magdalena de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex a lucrat, timp de decenii, cu copii, tineri, părinți și mame, cu binecuvântarea și îndrumarea Sfântului Sofronie Saharov. Din această experiență s-au născut dialoguri, conferințe și s-au publicat cărți. În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, Maica Magdalena vorbește despre copil ca persoană unică creată de Dumnezeu,…
Acum 4 ore
16:10
Viitorii miri care își planifică nunta în anii 2026 și 2027 trebuie să țină cont de rânduielile Bisericii Ortodoxe, care prevăd anumite perioade de post și zile de sărbătoare în care nu se oficiază cununii religioase. Potrivit tradiției ortodoxe, nu se fac nunți în zilele de post de peste an (miercurea și vinerea), în posturile…
16:10
Fotbalistul Adrian Ilie a fost pelerin la Muntele Athos alături de Episcopul Siluan al Ungariei # Basilica.ro
Fostul fotbalist Adrian Ilie s-a aflat printre pelerinii care l-au însoțit pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, prăznuită după calendarul iulian nerevizuit, la Schitul românesc Lacu din Sfântul Munte Athos. Preasfințitul Părinte Siluan a fost însoțit în acest pelerinaj de părintele arhimandrit Calinic Covaci, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Ungariei, aflat…
15:50
În anul 2025 s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie. De la sfințiri de biserici și momente liturgice, la proclamarea noilor sfinți canonizați sau la sfințirea picturii Catedralei Naționale, fiecare clipă a reflectat împreuna-slujire a clericilor și credincioșilor. Vă aducem o retrospectivă în imagini ce surprinde cele…
15:30
Eveniment dedicat cuviosului athonit Dometie Trihenea în satul său natal din Mărginimea Sibiului # Basilica.ro
Preoții din Mărginimea Sibiului l-au comemorat pe Arhim. Dometie Trihenea joi în satul natal al cuviosului athonit. În această perioadă se împlinesc 40 de ani de trecerea sa la Domnul. Evenimentul a avut loc în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tilişca, judeţul Sibiu, în prezența preotului paroh Paul Vecerzan, a pr. Petru Damian,…
15:20
Rezultatele studiului Hristocentric au fost prezentate în premieră la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Rezultatele studiului Hristocentric au fost prezentate în premieră public joi în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Studiul reprezintă cea mai amplă cercetare realizată până în prezent în România pe această temă, fiind realizat pe un eșantion de peste 1.000 de participanți – preoți din țară și diaspora, psihologi, psihoterapeuți,…
15:00
Să ne străduim a păstra și a zidi unitatea cu cei din jurul nostru, îndeamnă Mitropolitul Teofan în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
În Pastorala de Crăciun, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei îi îndeamnă pe credincioși să cultive unitatea, răbdarea și responsabilitatea față de aproapele. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu ca fundament al vieții creștine și ca izvor al unei viețuiri marcate de unitate, iubire și responsabilitate față de ceilalți. „Fiul lui…
14:50
Încep lucrările la căminul de îngrijiri paliative din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat marți piatra de temelie a Centrului de îngrijiri paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, care va funcționa în cadrul Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” – Filiala Suceava. Pr. Alexandru-Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a citit…
14:50
Banca Națională a României (BNR) a marcat, luni, împlinirea a 145 de ani de la nașterea scriitorului Mihail Sadoveanu, prin lansarea, în circuitul numismatic, a unei monede, informează instituția. Aversul monedei prezintă o scenă inspirată din povestea „Dumbrava minunată”, alături de inscripția „România” în arc de cerc și stema țării. Pe revers este înfățișat portretul lui…
Acum 6 ore
14:10
„Sărbătoarea Crăciunului este o zi a bucuriei, a păcii și a vieții”, a subliniat Episcopul Visarion al Tulcii, în Pastorala de Crăciun adresată credincioșilor, în care vorbește despre pacea și bucuria aduse în lume de Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor. Preasfințitul Părinte Visarion arată că pacea nu este un dat pământesc, ci este un…
13:50
Universitatea București: Cele mai bune lucrări de licență și doctorat din anul 2025 sunt ale studenților teologi # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s-a remarcat la Gala Premiilor Senatului Universității București (UB) 2025, obținând distincțiile pentru cea mai bună teză de licență și cea mai bună teză de doctorat în domeniul Științelor umaniste. Gala ajunsă la cea de-a 9-a ediție s-a desfășurat miercuri în Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu” al…
13:30
Arhiepiscopia Bucureștilor dăruiește electrocasnice, mobilă și alte produse celor afectați de explozia din cartierul Rahova # Basilica.ro
30 din cele 54 de familii afectate de explozia din cartierul bucureștean Rahova au fost ajutate miercuri de Arhiepiscopia Bucureștilor cu obiectele pe care le-au cerut: de la lenjerii de pat și articole de uz casnic până la frigidere, mașini de spălat și mobilă. O nouă acțiune de sprijin este planificată pentru ianuarie 2026, pe…
12:30
Evenimentul central al lunii noiembrie a fost prima celebrare a hramului Catedralei Naționale, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Slujba, la care au participat numeroși credincioși din întreaga țară, a fost condusă de trei episcopi, iar cuvântul de binecuvântare de la final a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În noul număr al…
Acum 8 ore
12:10
Minunea Betleemului: Dumnezeu Însuși devine Darul. Să devenim și noi dar pentru ceilalți, îndeamnă Mitropolitul Laurențiu # Basilica.ro
„Pruncul născut în ieslea Betleemului este bogăția noastră cea adevărată, căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii (Coloseni 2, 9)”, amintește Mitropolitul Laurențiu al Ardealului în Pastorala de Crăciun. „Minunea Betleemului este un paradox pe care mintea omenească nu poate să îl înțeleagă: Dumnezeu, Dăruitorul, nu vine la noi trimițându-ne ceva de la Sine, o bogăție detașată…
11:40
Comunicat: Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 # Basilica.ro
Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să…
11:30
De Crăciun, să-I cântăm Domnului cu faptele noastre, îndeamnă Mitropolitul celor două Americi # Basilica.ro
Îndemnul de Crăciun al Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, este de a-I cânta Domnului cu faptele noastre, nu doar cu vocile noastre. În scrisoarea pastorală pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, Mitropolitul Nicolae aduce în prim-plan tâlcuirile Sfântului Nicodim Aghioritul la canonul praznicului, atribuit Sfântului Grigorie Teologul. Sfântul Nicodim este editorul antologiei…
10:40
Toate Mitropoliile din Grecia sunt îndemnate să cinstească noii cuvioși români athoniți # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Greciei îndeamnă toate mitropoliile din cuprinsul țării la cinstirea celor patru sfinți părinți aghioriți de origine română, canonizați anul acesta de Patriarhia Ecumenică. Potrivit documentului emis luni la Atena, Patriarhia Constantinopolului a canonizat sfinții „în deplină concordanță cu practica și rânduiala în vigoare a Sfintei noastre Biserici”, în urma emiterii Actului…
10:40
În anul 2026, angajații din România vor beneficia de mai multe zile libere legale care cad în timpul săptămânii, oferind oportunități pentru minivacanțe și perioade de odihnă. Zile libere legale care vor fi în timpul săptămânii vor fi următoarele: 1 ianuarie (joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou 6 ianuarie (marți) –…
Acum 12 ore
09:50
Peste 450 de copii și tineri din județul Vaslui au vestit marți bucuria Nașterii Domnului la Reședința Episcopală din Huși. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a primit grupurile de colindători, care au adus atmosfera de sărbătoare în incinta Episcopiei. Episcopul Ignatie a fost colindat de corul Mănăstirii „Alexandru Vlahuță” din jud. Vaslui, de Grupul psaltic…
09:30
În data de 19 decembrie se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a avut loc într-un context dificil, la inițiativa clericilor și credincioșilor români din Basarabia, reuniți în Adunarea Eparhială de la Chișinău. Adunarea a…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. La onomastică, Patriarhul Daniel a vorbit despre isihasm și paraclisul închinat Sf. Daniil Sihastrul la Catedrala Națională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, prilej cu care a vorbit despre isihasm ca dăruire de către Dumnezeu…
Acum 24 ore
00:00
Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești; Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 19 decembrie Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești Sfânta Evloghia s-a născut în 24 noiembrie 1908, în satul Nevesca (azi Nimfeo), din nordul Greciei, primind la botez numele Ecaterina. Părinții ei, Evanghelița și Panaiot, făceau parte dintr-o comunitate istorică de vlahi care locuiau în acele ținuturi. De timpuriu s-au abătut asupra acestei…
18 decembrie 2025
22:20
Patriarhul Daniel a primit primii colindători, cărora le-a spus că aduc bucurie Bisericii, Școlii și familiei # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit joi seară primii colindători la Reședința Patriarhală. Patru grupuri au cântat colinde tradiționale și compoziții originale cu temă religioasă sau patriotică, primind de la Patriarhul României daruri și felicitări pentru că sunt o bucurie pentru școală, pentru Biserică și pentru familie. Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Parascheva” din…
22:10
FOTO: Primele grupuri de colindători au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală # Basilica.ro
Primele grupuri de colindători i-au vestit Patriarhului Daniel Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală, joi, 18 decembrie. Vezi mai multe fotografii pe pagina de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
20:20
Pr. Adrian Agachi despre libertatea câștigată în 1989: Dacă nu am urmat Adevărului, adică lui Hristos, încă nu suntem liberi # Basilica.ro
Părintele Adrian Agachi a scris pe o rețea socială o scurtă reflecție despre libertate marți, în contextul împlinirii a 36 de ani de la începutul revoluției anti-comuniste în România. „Libertate a fost strigătul izvorât din zeci de mii de inimi sincere la Timișoara în data de 16 decembrie 1989. Însă această libertate a venit cu…
19:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a pomenit joi, la Timișoara, pe eroii căzuți în Revoluția din anul 1989. Slujba de pomenire a reunit, într-un gest colectiv de reculegere, clerici de la Centrul Eparhial și de la Catedrala Mitropolitană, oficialități și membri ai familiilor îndoliate, care au pierdut persoane apropiate în zilele sângeroase din decembrie 1989.…
19:30
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar este nevoie de fonduri suplimentare, edificiul urmând să fie reconstruit de la zero după demolarea controlată realizată în octombrie-noiembrie 2025. De aceea, luna aceasta, românii din Franța strâng fonduri pentru a începe lucrările de construcție propriu-zisă. Campania se desfășoară sub forma unei serii de recitaluri de colinde și manifestări…
Ieri
18:10
Versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române a fost lansat joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Platforma facilitează accesul publicului internațional la viața, activitatea misionară și pastorală din Patriarhia Română. Biserica și lumea contemporană Prezentarea a fost făcută de către arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Relații…
18:10
La onomastică, Patriarhul Daniel a vorbit despre isihasm și paraclisul închinat Sf. Daniil Sihastrul la Catedrala Națională # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, prilej cu care a vorbit despre isihasm ca dăruire de către Dumnezeu a luminii nevăzute celor care Îl cheamă, precum și despre paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale, pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Daniil Sihastrul. Ceremoniile, moderate de…
16:20
„Ghete calde pentru iarnă”: O parohie românească din Marea Britanie a oferit daruri pentru 470 de copii # Basilica.ro
Parohia românească din Birmingham, Marea Britanie, a oferit daruri pentru 470 de copii vulnerabili social din județul Botoșani, în luna decembrie. Campania intitulată „Ghete calde pentru iarnă” a fost realizată prin implicarea comunității parohiale și a Asociației „Nectarie și Prietenii” din Botoșani. Copiii au primit daruri și articole de încălțăminte adecvate pentru sezonul rece. Demersul…
16:20
Trinitas Film: Prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox, lansată oficial # Basilica.ro
Trinitas Film a fost lansat oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Este prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume. Trinitas Film este platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române și oferă acces la o vastă arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate în ultimii…
16:10
Mai multe coruri de colindători au adus vestea Nașterii Domnului la Centrul Bisericesc din München, sâmbăta trecută. Festivitatea s-a intitulat „Alaiului Colindătorilor” și a ajuns la a patra ediție. Evenimentul a început în prima parte a zilei cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Sofian, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Preasfințitul…
16:00
Patriarhul Daniel, colindătorii și publicul le-au dăruit speranță copiilor Ioan și Teodor la concertul caritabil ASTO # Basilica.ro
Trei coruri au dăruit bucurie publicului miercuri seară, la concertul caritabil de colinde „După datini colindăm”, organizat anual Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO). La rândul lor, membrii publicului au dăruit speranță donând pentru terapia genetică a copiilor Ioan și Teodor, doi frați care pot fi salvați prin administrarea câte unei doze unice dintr-un un tratament…
15:50
Preasfințitul Părinte episcop vicar Timotei Prahoveanul a oficiat joi, 18 decembrie 2025, slujba de Te Deum, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, cu ocazia zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La eveniment au participat membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc, membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor și părinții protopopi din Arhiepiscopia Bucureștilor. După…
14:50
Slujirea a devenit zidire: Au fost lansate două cărți dedicate Centenarului Patriarhiei Române și Catedralei Naționale # Basilica.ro
Două cărți dedicate Centenarului Patriarhiei Române și Catedralei Naționale au fost lansate joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a prezentat cele două cărți ca fiind procesul prin care „slujirea a devenit zidire, iar memoria s-a transformat în faptă”. Lansarea de carte s-a desfășurat în contextul aniversării onomasticii…
14:00
Episcopul Australiei și Noii Zeelande îndeamnă la pace și dialog interreligios după tragedia de la Sydney # Basilica.ro
Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande a transmis un mesaj de solidaritate și rugăciune după tragedia de la Bondi Beach, Sydney, îndemnând la pace, respect reciproc și dialog interreligios în societatea australiană. În mesajul transmis după atacul armat care s-a soldat cu 15 morți și peste 20 de răniți, Preasfinția Sa a arătat că…
13:00
IPS Casian s-a alăturat bucuriei colindătorilor la Serbarea de Crăciun a Seminarului Teologic din Galați # Basilica.ro
Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a participat marți la Serbarea de Crăciun a Seminarului Teologic din Galați, unde, la final s-a alăturat colindătorilor de pe scenă în vestirea bucuriei prilejuite de Nașterea Domnului. De asemenea, ierarhul a dialogat cu elevii, i-a felicitat pentru munca depusă și le-a oferit daruri. Evenimentul s-a desfășurat la Teatrul…
12:00
ASCOR Iași a dăruit 500 de ursuleți de pluș copiilor internați la Spitalul „Sfânta Maria” # Basilica.ro
Voluntarii Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Iași au dăruit marți 500 de ursuleți copiilor internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, în cadrul campaniei caritabile „Moș Crăciun la copiii din spitale”. Prin colinde și daruri, tinerii voluntari au adus un strop de bucurie micilor pacienți, fiecare copil primind câte un…
10:10
Ziua Internațională a Migranților este marcată anual în data de 18 decembrie. Tema anului 2025 este „Marea mea poveste: culturi și dezvoltare”, care evidențiază rolul experiențelor personale ale migranților în conectarea comunităților, îmbogățirea culturală și susținerea dezvoltării la nivel global. Potrivit datelor furnizate de Divizia pentru Populație a Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale…
09:40
Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților îl cinstește ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Sebastian. Sfântul Sebastian, cinstit în data de 18 decembrie, a fost un nobil credincios care îi ajuta pe creștinii persecutați. S-a născut în secolul 3 în oraşul Narbona din Galia (Franţa de astăzi), dar a crescut în Mediolan (Milan – Italia)…
09:10
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Hristos, colindător în lume, vine la noi sub chipul oricărui om, scrie Patriarhul Daniel în Pastorala de Crăciun Preafericitul Părinte Patriarh Daniel scrie în Pastorala de Crăciun din acest an despre „Hristos, Călătorul și Pelerinul, Care colindă pretutindeni pentru a…
00:30
Galerie foto: Concertul tradițional de colinde „După datini colindăm” organizat de ASTO (2025) # Basilica.ro
Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) a organizat miercuri, 17 decembrie, concertul tradițional de colinde „După datini colindăm”. Anul acesta, studenții susțin cauza lui Ioan și Teodor, doi frați cu o afecțiune rară, dar cu șanse mari de vindecare. Puteți vedea mai multe imagini de la concert pe Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
00:10
†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 18 decembrie Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul S-a născut într-un sat nu departe de Rădăuţi, din părinţi binecredincioşi, primind la botez numele de Dimitrie. Iubind cele duhovniceşti, a părăsit încă de la vârsta de 16 ani casa părintească şi a intrat în obştea mănăstirii din Rădăuţi închinată Sfântului Nicolae, nevoindu-se şi sporind în credinţă…
00:00
PS Varlaam Ploieșteanul l-a pomenit în Sf. Munte pe Arhim. Dometie Trihenea, starețul român al Mănăstirii Zografu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, s-a aflat marți și miercuri la Chilia „Sf. Ipatie” a Mănăstirii Vatoped din Sf. Munte Athos, unde a oficiat, împreună cu părinți athoniți, Privegherea și Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Gheorghe de la Cernica, precum și o slujbă de pomenire pentru Arhim. Dometie Trihenea, fost stareț al Mănăstirii…
17 decembrie 2025
20:10
Mitropolitul Irineu îndeamnă la rugăciune pentru cei aflați în suferință, în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
În Pastorala de Crăciun, Mitropolitul Irineu al Olteniei îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune pentru cei aflați în suferință și la păstrarea speranței aduse de Nașterea Domnului, în contextul provocărilor lumii contemporane. „În această zi, când privim icoana Nașterii Domnului, să ne rugăm în mod special pentru frații noștri care sunt în războaie și pentru…
19:10
Potrivit unei statistici publicate de Wikimedia, pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a înregistrat aproape 86.000 de vizualizări în luna octombrie, devenind cea mai citită pagină a enciclopediei online în acea perioadă. Interesul ridicat a fost generat de sfințirea picturii Catedralei Naționale, eveniment care a avut loc în data de 26 octombrie și care a atras…
