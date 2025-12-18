Eurostat: 25,2% din energia consumată în UE în 2024 a provenit din surse regenerabile. România, peste media europeană

18:30

Liderii mai multor ţări, printre care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, au asistat marţi la Haga la semnarea unui document pentru a înființa Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, un organism care să compenseze Kievul pentru pagubele de sute de miliarde de dolari cauzate de atacurile ruseşti şi presupusele crime […] The post UE și 34 de state au semnat, în prezența lui Zelenski și a Maiei Sandu, înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Documentul, semnat și de România appeared first on caleaeuropeana.ro.