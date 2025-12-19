Împrumuturi comune pentru Ucraina vs. active rusești imobilizate: Cum a reușit veteranul Macron să impună o soluție “realistă” în contrast cu poziția dură a lui Merz privind Rusia

08:10

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene s-au angajat să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoi financiare urgente, dar nu au reușit să ajungă la un acord asupra opțiunii preferate de mulți dintre șefii de stat sau de guvern, respectiv garantarea acestui împrumut cu activele rusești înghețate în […]