Împrumuturi comune pentru Ucraina vs. active rusești imobilizate: Cum a reușit veteranul Macron să impună o soluție “realistă” în contrast cu poziția dură a lui Merz privind Rusia
CaleaEuropeana, 19 decembrie 2025 08:50
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au ieșit în evidență la summitul Consiliului European prin poziționări diferite privind modul de finanțare a sprijinului pentru Ucraina, în contextul în care liderii UE au ajuns la un acord pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Kievului pentru perioada 2026–2027, relatează Politico
Acum 5 minute
09:10
Consiliul European salută organizarea summitului flancului estic al UE la Helsinki, în urma căruia Finlanda și Polonia vor conduce inițiativa “Eastern Flank Watch” # CaleaEuropeana
Consiliul European a salutat joi, în concluziile summitului său de iarnă, organizarea summitului flancului estic la Helsinki, care a avut loc luni în capitala Finlandei și în care statele membre de frontieră ale Uniunii Europene au convenit să elaboreze un concept comun pentru un program-pilot în domeniul apărării la nivelul UE, axat pe frontiera estică.
Acum 15 minute
09:00
UE și-a definit prioritățile legislative pentru 2026: Competitivitate, protejarea mediului de afaceri, acord privind bugetul UE post-2027 și o nouă eră pentru apărare și securitate # CaleaEuropeana
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au transmis joi un semnal de unitate politică într-un moment marcat de presiuni geopolitice, competiție economică acerbă și dezbateri intense privind viitorul buget al Uniunii, prin semnarea Declarației comune privind prioritățile legislative ale UE pentru anul 2026, în marja reuniunii Consiliului European. Documentul a fost semnat de
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Macron consideră “util” ca Europa, nu doar SUA, să discute cu Putin “în forma cuvenită”: Să nu lăsăm conversația condusă exclusiv “de intermediari” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri dimineață, la finalul Consiliului European de iarnă, că „va fi util" ca liderii europeni să discute cu liderul rus Vladimir Putin. „Cred că noi, europenii și ucrainenii, trebuie să găsim un cadru pentru a iniția o discuție în forma cuvenită", a afirmat acesta, după summitul la care liderii
08:20
de Iulian Chifu* Summitul de la Helsinki de săptămâna asta a ridicat o problemă importantă care a stârnit valuri în România relativ la formatul B9 al cărui titular era țara noastră, și cu numele e Formatul București, alături de Polonia. La origine, s-a dorit o reuniune a statelor din flancul Estic al NATO, sau a
08:20
Nicușor Dan: UE împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro, iar activele rusești înghețate sunt “o armă în mâna UE” în viitoarele negocieri # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European. El a explicat că este vorba despre un împrumut contractat de Uniunea Europeană în beneficiul Ucrainei, care va fi rambursat de autoritățile de la Kiev după încheierea războiului. Președintele a precizat că,
Acum 2 ore
08:10
“Ne-am angajat și am livrat”: Liderii UE au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără utilizarea activelor rusești înghețate # CaleaEuropeana
Liderii statelor membre ale Uniunii Europene s-au angajat să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoi financiare urgente, dar nu au reușit să ajungă la un acord asupra opțiunii preferate de mulți dintre șefii de stat sau de guvern, respectiv garantarea acestui împrumut cu activele rusești înghețate în
Acum 12 ore
00:50
Bogdan Ivan: Proiectul SMR de la Doicești, în linie dreaptă. Este analizată extinderea proiectelor similare de energie nucleară în România # CaleaEuropeana
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului de reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești, aflat în prezent în Faza 2 a studiilor de design și fezabilitate (FEED 2). După discuții cu acționarii companiei de proiect RoPower Nuclear, a fost identificată soluția de finanțare integrală a acestei etape, ceea ce permite continuarea proiectului conform
18 decembrie 2025
23:50
Eurostat: 25,2% din energia consumată în UE în 2024 a provenit din surse regenerabile. România, peste media europeană # CaleaEuropeana
România se situează peste media Uniunii Europene în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2024. La nivelul UE, energia regenerabilă a reprezentat 25,2% din consumul final brut de energie, în creștere cu 0,7 puncte procentuale față de
Acum 24 ore
17:50
17:00
Amenințările juridice din partea Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale”, le transmite Zelenski belgienilor # CaleaEuropeana
Amenințările juridice ale Rusiei „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia se află la granițele tale", le-a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski cetățenilor belgieni, informează The Guardian. Rugat de un post de televiziune belgian să răspundă îngrijorărilor opiniei publice privind utilizarea activelor rusești înghețate, Zelenski a spus că, din punct de vedere
16:20
Independența Poloniei ar putea fi amenințată dacă Ucraina va fi forțată să capituleze, avertizează Donald Tusk # CaleaEuropeana
„Independența Poloniei ar fi pusă în pericol dacă, din cauza unor decizii greșite sau a lipsei de acțiune din partea Europei, Ucraina ar fi forțată să capituleze", a avertizat joi premierul polonez Donald Tusk, într-o scurtă intervenție în fața jurnaliștilor polonezi, subliniind ferm miza negocierilor de astăzi de la Bruxelles, informează The Guardian. Tusk a
16:20
Metsola: Parlamentul European, pregătit să voteze în ianuarie, prin procedură de urgență, împrumutul pentru reparații acordat Ucrainei # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat joi, la reuniunea Consiliului European, că în prezent suntem „cel mai aproape" de obținerea unui acord de pace pentru Ucraina, subliniind însă că menținerea sprijinului politic, militar și financiar pentru Kiev rămâne esențială. „Am făcut progrese reale în ultimele săptămâni pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Este
15:30
UE sancționează încă 41 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, implicate în exporturi de petrol și sprijinirea efortului de război # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a decis joi impunerea de măsuri restrictive împotriva a încă 41 de nave care fac parte din așa-numita „flotă fantomă" a Rusiei, utilizată pentru transportul de petrol și pentru generarea de venituri destinate sectorului energetic rus. Cele 41 de nave au fost adăugate pe lista celor supuse interdicției de acces în porturile
15:10
Ministrul Transporturilor anunță noi investiții în infrastructura portuară: „Portul Constanța își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră” # CaleaEuropeana
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a semnat, miercuri, contractul de finanțare pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța, o investiție în valoare de 164,96 milioane de lei. „Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța", o
14:40
Belgia ar fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei doar în condițiile unei împărțiri integrale a riscurilor între statele UE: Vom sări cu toții în prăpastie și vom spera ca parașuta să reziste # CaleaEuropeana
Europa riscă „cea mai mare rușine geopolitică" dacă liderii UE nu ajung la un acord privind finanțarea Ucrainei, a avertizat joi premierul Belgiei, Bart De Wever, într-un discurs susținut în fața parlamentului național, înaintea summit-ului european decisiv pe acest subiect, relatează Politico. „Dacă e nevoie, atunci vom sări cu toții în prăpastie… și vom spera
14:20
Oficiali americani și ruși ar urma să se întâlnească la Miami pentru continuarea discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Oficiali ai Statelor Unite și ai Rusiei sunt așteptați să se întâlnească în acest weekend la Miami, în contextul demersurilor administrației președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, aflat în al patrulea an, potrivit a două surse familiarizate cu subiectul, citate de Politico. Planurile sunt încă în lucru, însă,
13:40
Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică prin politici fiscale, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia propune pachetul de relansare și creștere economică prin politici fiscale pentru investiții, reforme structurale și mobilizarea capitalului autohton pentru competitivitate. Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, pachetul vizează șapte domenii strategice de acțiune: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică. Reprezentanții Concordia subliniază că economia românească are resurse,
12:30
Ideea de a utiliza activele rusești înghețate este „stupidă” și echivalează cu „intrarea în război”, afirmă Viktor Orbán # CaleaEuropeana
Principalul oponent al alocării de fonduri suplimentare către Ucraina, premierul ungar Viktor Orbán, a declarat reporterilor, înainte de Consiliul European de la Bruxelles, că ideea de a folosi activele rusești înghețate este „stupidă" și echivalează cu „intrarea în război", relatează The Guardian. „Întreaga idee este stupidă. Există două țări care se află în război –
12:30
Formatul “București 9” nu este mort. Dar va deceda dacă nu va fi reinventat cu prioritate # CaleaEuropeana
A început să curgă ceva cerneală pe tema decesului formatului "București 9" și substituirea acestuia cu formatul apărut la summitul de la Helsinki al statelor UE de pe flancul estic. Nu este nici adevărat, dar nici fals în totalitate. Din momentul în care a apărut știrea cu acest summit, era de așteptat să apară această
12:10
Von der Leyen, la summitul Consiliului European: La finalul zilei, finanțarea pentru Ucraina trebuie să fie asigurată. Obiectivul nostru este pacea prin forță # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, înaintea reuniunii Consiliului European din 18 decembrie, că liderii UE se reunesc într-un „moment decisiv", având ca obiectiv principal asigurarea păcii pentru Ucraina prin consolidarea sprijinului financiar și politic. „Acest Consiliu European are un obiectiv final: pacea pentru Ucraina. Pace prin forță. Pentru asta, Ucraina
11:50
50/50, șansele pentru un acord privind finanțarea împrumutului pentru Ucraina prin activele înghețate ale Rusiei: Ori avem unanimitate, ori nu vom merge mai departe # CaleaEuropeana
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri, înaintea summitului Consiliului European de la Bruxelles, că acordarea împrumutului pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate poate avea loc doar în baza unui acord unanim al statelor membre, avertizând că fără sprijinul explicit al Belgiei planul nu va putea fi pus în aplicare. „Nu cred că
11:50
„Nu vom părăsi Consiliul fără o decizie finală care să asigure nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027”, dă asigurări António Costa # CaleaEuropeana
Cu puțin timp înainte de summitul Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni se pregătesc pentru negocieri tensionate privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în sprijinul apărării Ucrainei, președintele Consiliului European, António Costa, a afirmat că discuțiile vor continua atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la un acord, relatează The
11:00
Congresul SUA alocă 800 milioane de dolari pentru asistență militară destinată Ucrainei în următorii doi ani. Fondurile vor fi direcționate către companii americane de armament # CaleaEuropeana
Senatul Statelor Unite a aprobat pe 17 decembrie un amplu proiect de lege privind cheltuielile de apărare, în valoare de aproximativ 900 miliarde de dolari, care prevede și alocarea a 800 milioane de dolari pentru asistență militară destinată Ucrainei. Proiectul fusese adoptat anterior de Camera Reprezentanților. Legea a trecut de Senat cu sprijin bipartizan, cu
10:50
Consiliul UE și Parlamentul European stabilesc un nou cadru pentru investițiile individuale, sprijinind consumatorii și competitivitatea piețelor financiare # CaleaEuropeana
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind un nou cadru pentru investițiile individuale, conceput pentru a sprijini și proteja mai bine consumatorii atunci când investesc. Potrivit comunicatului oficial, măsurile vor contribui totodată la creșterea încrederii și la consolidarea competitivității piețelor financiare din Uniunea Europeană. Noile reguli vor extinde opțiunile de investiții
10:30
În ajunul summitului UE, Zelenski avertizează asupra unui “nou an de război”, iar Putin atacă aliații europeni ai Kievului drept “purcelușii europeni” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Rusia se pregătește să transforme anul 2026 într-un nou „an de război" în Ucraina, după ce omologul său rus Vladimir Putin a afirmat că obiectivele Moscovei în această țară vor fi „fără îndoială atinse" și i-a descris pe europeni ca fiind niște "purceluși", relatează AFP. „Am auzit
10:20
“Fie bani astăzi, fie sânge mâine” – Apelul lui Tusk pentru utilizarea activelor rusești în sprijinirea Ucrainei: Toți liderii europeni trebuie să accepte această provocare # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a emis joi un avertisment puternic înainte de summitul Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni sunt așteptați să aibă negocieri dure privind utilizarea activelor imobilizate ale Rusiei pentru a finanța nevoile de apărare și de redresare ale Ucrainei. "Acum ne confruntăm cu o alegere simplă: fie bani astăzi, fie
10:10
de Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale PPC România Anunțul recent al Comisiei Europene privind viitorul sectorului auto a fost întâmpinat, în nu puține cercuri, cu un entuziasm aproape jubilant cu mesaje din registrul: „Green Deal-ul a eșuat", „UE se întoarce la realism", „forțarea mașinilor electrice a fost o greșeală". Dincolo de emoție și de declarații
10:10
PPC blue își dublează numărul de stații într-un an și ajunge la peste 1100 puncte de încărcare # CaleaEuropeana
Rețeaua PPC blue, companie parte a grupului PPC în România a ajuns anul acesta la peste 1100 de puncte de încărcare, din care peste jumătate rapide și ultra-rapide, fiind una dintre cele mai extinse rețele de încărcare pentru automobile electrice din România, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. "La PPC Blue Romania am depășit anul acesta
10:00
Ucraina: Merz afirmă că “următorul pas” este ca SUA să prezinte Rusiei planul de pace revizuit și să îndemne Moscova “să pună capăt războiului” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că următorul pas în procesul de negociere privind războiul din Ucraina este ca Statele Unite să prezinte Rusiei versiunea revizuită a planului de pace și să o îndemne să accepte încetarea conflictului pe baza poziției comune agreate între Washington, Kiev și aliații europeni, relatează EFE și AFP, potrivit […] The post Ucraina: Merz afirmă că “următorul pas” este ca SUA să prezinte Rusiei planul de pace revizuit și să îndemne Moscova “să pună capăt războiului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Undă verde în Senatul SUA: Congresul american aprobă strategia de apărare și bugetul Pentagonului în 2026, reafirmând sprijinul pentru aliații din Europa # CaleaEuropeana
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP, potrivit Agerpres. NDAA, adoptată anual de ambele camere ale Congresului cu un anumit grad de consens între democrați și republicani, prezintă domeniile asupra cărora […] The post Undă verde în Senatul SUA: Congresul american aprobă strategia de apărare și bugetul Pentagonului în 2026, reafirmând sprijinul pentru aliații din Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
23:50
Giorgia Meloni semnalează că utilizarea activelor rusești înghețate necesită „o bază juridică solidă”: Altfel riscăm să-i oferim lui Putin prima sa victorie # CaleaEuropeana
Premierul italian Giorgia Meloni a semnalat miercuri riscurile legate de utilizarea activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în Europa și a solicitat clarificări în această privință, cu o zi înainte de summitul Consiliului European, considerat de mai mulți lideri europeni, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un moment crucial pentru decizia […] The post Giorgia Meloni semnalează că utilizarea activelor rusești înghețate necesită „o bază juridică solidă”: Altfel riscăm să-i oferim lui Putin prima sa victorie appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:20
Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Buckingham de regele Charles al III-lea al Marii Britanii # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit miercuri de Regele Charles al III-lea, la Palatul Buckingham. “Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a transmis Nicuşor Dan. Președintele Nicușor Dan a efectuat marți și miercuri o vizită de lucru la Londra, unde s-a întâlnit cu reprezentanții […] The post Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Buckingham de regele Charles al III-lea al Marii Britanii appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu oameni de afaceri români și britanici: Voi încuraja investiții care aduc în România tehnologie de ultimă generație # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că va încuraja investiții care aduc în România tehnologie de ultimă generație, noi locuri de muncă bine plătite și care prin creșterea producției interne vor ajuta la reducerea deficitului comercial. Precizările au fost făcute după întâlnirea avută la Londra cu oameni de afaceri români, dar și cu reprezentanți ai […] The post Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu oameni de afaceri români și britanici: Voi încuraja investiții care aduc în România tehnologie de ultimă generație appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Germania aprobă cheltuieli militare de peste 50 miliarde de euro în contextul amenințării de securitate reprezentate de agresiunea rusă # CaleaEuropeana
Comisia pentru buget din Bundestag a aprobat, miercuri, cheltuieli de peste 50 miliarde de euro pentru achiziții de armament și echipamente militare, în contextul consolidării capacităților de apărare ale Germaniei pe fondul amenințărilor generate de agresiunea Rusiei, relatează DW. Ministerul german al Apărării a confirmat că este vorba despre cea mai mare sumă unică aprobată […] The post Germania aprobă cheltuieli militare de peste 50 miliarde de euro în contextul amenințării de securitate reprezentate de agresiunea rusă appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
17:10
Senatorul Titus Corlățean a reprezentat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la Convenția de înființare a Comisiei internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Senatorul Titus Corlățean a reprezentat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la Conferința diplomatică de nivel înalt de la Haga, dedicată adoptării Convenției pentru înființarea Comisiei Internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina. „Pe scurt, cine comite o crimă de agresiune trebuie să și plătească pentru distrugerile cauzate. O prezență politică deosebită a statelor europene și […] The post Senatorul Titus Corlățean a reprezentat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la Convenția de înființare a Comisiei internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Fondul pentru modernizare anunță investiții noi în energia curată, valoarea totală pe 5 ani depășind 20 miliarde de euro. În 2025, România a primit 1,24 miliarde de euro # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au anunțat plata a 1,8 miliarde de euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 45 de investiții legate de energia curată în 12 state membre diferite. Potrivit comunicatului oficial, aceasta include prima investiție realizată vreodată în Portugalia, care a devenit stat membru beneficiar în 2024. Finanțată din […] The post Fondul pentru modernizare anunță investiții noi în energia curată, valoarea totală pe 5 ani depășind 20 miliarde de euro. În 2025, România a primit 1,24 miliarde de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Parlamentul European sprijină inițiativa cetățenească pentru îmbunătățirea accesului la avort sigur în UE # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care susține inițiativa cetățenească europeană „My Voice My Choice”, care vizează îmbunătățirea accesului femeilor din Europa la servicii de avort sigur și legal, printr-un mecanism voluntar de solidaritate financiară la nivelul Uniunii Europene. Textul a fost adoptat cu 358 de voturi pentru, 202 împotrivă și 79 de […] The post Parlamentul European sprijină inițiativa cetățenească pentru îmbunătățirea accesului la avort sigur în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Președintele ASF a discutat cu prim-viceguvernatorul BNR și șefa AMLA despre alinierea la noile standarde europene în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului # CaleaEuropeana
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a avut miercuri, la sediul Băncii Naționale a României, alături de prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, o întâlnire de lucru aplicată Bruna Szego, președinta Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (AMLA). Discuțiile, la care au contribuit inclusiv reprezentanți ai structurii de specialitate de la nivelul ASF, […] The post Președintele ASF a discutat cu prim-viceguvernatorul BNR și șefa AMLA despre alinierea la noile standarde europene în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Strategia de securitate a SUA, un “simptom al lumii de astăzi”, afirmă Ursula von der Leyen: O lume a războaielor și a prădătorilor în care noi, europenii, trebuie să depindem de noi înșine # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, în plenul Parlamentului European, că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze capacitatea de a acționa independent, pe fondul schimbărilor majore din ordinea globală și al repoziționării strategice a Statelor Unite, reflectate în strategia de securitate națională americană. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii pregătitoare […] The post Strategia de securitate a SUA, un “simptom al lumii de astăzi”, afirmă Ursula von der Leyen: O lume a războaielor și a prădătorilor în care noi, europenii, trebuie să depindem de noi înșine appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
„Nu există un gest mai important pentru apărarea europeană decât sprijinirea apărării Ucrainei”, subliniază Ursula von der Leyen: Zilele următoare sunt cruciale. Depinde de noi să alegem modul în care finanțăm lupta Kievului # CaleaEuropeana
Liderii europeni trebuie să ajungă la un acord privind finanțarea Ucrainei în cadrul summitului crucial de la Bruxelles din această săptămână, a declarat miercuri Ursula von der Leyen, informează Politico Europe. În cadrul discursului său din Parlamentul European de la Strasbourg, președinta Comisiei Europene a amintit că a „propus două opțiuni diferite pentru viitorul Consiliu […] The post „Nu există un gest mai important pentru apărarea europeană decât sprijinirea apărării Ucrainei”, subliniază Ursula von der Leyen: Zilele următoare sunt cruciale. Depinde de noi să alegem modul în care finanțăm lupta Kievului appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Deputații europeni solicită eliminarea frontierelor interne pentru circulația trupelor și a echipamentelor militare în UE pentru a face față unei eventuale agresiuni ruse # CaleaEuropeana
Deputații europeni solicită eliminarea frontierelor interne pentru circulația trupelor și a echipamentelor militare în UE, precum și modernizarea căilor ferate, a drumurilor, a tunelurilor și a podurilor, potrivit comunicatului oficial. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a atras din nou atenția asupra mobilității militare și asupra necesității urgente de a facilita circulația rapidă transfrontalieră a trupelor, echipamentelor […] The post Deputații europeni solicită eliminarea frontierelor interne pentru circulația trupelor și a echipamentelor militare în UE pentru a face față unei eventuale agresiuni ruse appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Bolojan a prezentat Consiliului Investitorilor Străini două scenarii pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în contextul consultărilor guvernamentale pentru legislația necesară pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026, informează Guvernul într-un comunicat. Discuțiile s-au axat asupra impozitului minim pe cifra de afaceri și a regimului fiscal, factori determinanți pentru derularea investițiilor și pentru economie. În […] The post Bolojan a prezentat Consiliului Investitorilor Străini două scenarii pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Cătălin Predoiu, întâlnire cu șeful FBI: România și SUA vor crea un “task force” pentru combaterea criminalității, migrației ilegale, amenințărilor cibernetice și a activităților actorilor statali ostili # CaleaEuropeana
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut marți o întrevedere cu directorul Biroului Federal de Investigații, Kash Patel, discuțiile vizând consolidarea cooperării bilaterale în domeniul securității și intensificarea schimbului de informații pentru combaterea amenințărilor transfrontaliere, informează MAI într-un comunicat. La întâlnire au participat, din delegația română, Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite […] The post Cătălin Predoiu, întâlnire cu șeful FBI: România și SUA vor crea un “task force” pentru combaterea criminalității, migrației ilegale, amenințărilor cibernetice și a activităților actorilor statali ostili appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
“Un eveniment istoric: UE face un pas uriaș către o nouă eră, fără gaze și petrol rusesc”: PE a votat eliminarea treptată a importurilor energetice din Rusia # CaleaEuropeana
Eurodeputații au aprobat miercuri, în plenul de la Strasbourg un nou act legislativ care prevede interzicerea treptată a importurilor de gaze naturale rusești, atât prin gazoducte, cât și sub formă de gaze naturale lichefiate (GNL), începând cu 2026, precum și pregătirea cadrului legal pentru interzicerea importurilor de petrol din Rusia cel târziu până la finalul […] The post “Un eveniment istoric: UE face un pas uriaș către o nouă eră, fără gaze și petrol rusesc”: PE a votat eliminarea treptată a importurilor energetice din Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Acordul UE–Mercosur: Parlamentul European aprobă o clauză de salvgardare pentru protejarea agriculturii europene # CaleaEuropeana
Parlamentul European a aprobat marți introducerea unei clauze de salvgardare în cadrul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, menită să prevină situațiile în care importurile agricole din America de Sud ar putea afecta negativ producătorii europeni. Poziția Parlamentului a fost adoptată cu 431 de voturi pentru, 161 împotrivă și 70 de abțineri. Negocierile […] The post Acordul UE–Mercosur: Parlamentul European aprobă o clauză de salvgardare pentru protejarea agriculturii europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
După o pauză însemnată provocată de Brexit, Marea Britanie va reveni în programul emblematic al UE Erasmus+ începând cu anul 2027 # CaleaEuropeana
Studenții britanici vor putea participa din nou la programul de schimb Erasmus+ al UE începând din ianuarie 2027, după o pauză de șase ani cauzată de Brexit, informează Politico Europe. Miniștrii britanici afirmă că au obținut o reducere de 30% a plăților pentru reintrarea în program, ceea ce reprezintă „un echilibru just între contribuția noastră […] The post După o pauză însemnată provocată de Brexit, Marea Britanie va reveni în programul emblematic al UE Erasmus+ începând cu anul 2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
12:30
Comisia Europeană a prezentat pachetul de măsuri pentru sectorul auto pentru a sprijini eforturile sectorului în tranziția către o mobilitate curată # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat astăzi pachetul de măsuri pentru sectorul auto, menit să sprijine eforturile sectorului în tranziția către mobilitatea curată. Potrivit unui comunicat al executivului european, acesta stabilește un cadru politic ambițios, dar pragmatic, pentru a asigura neutralitatea climatică și independența strategică până în 2050, oferind în același timp mai multă flexibilitate producătorilor. De […] The post Comisia Europeană a prezentat pachetul de măsuri pentru sectorul auto pentru a sprijini eforturile sectorului în tranziția către o mobilitate curată appeared first on caleaeuropeana.ro.
