Alege ce citești

National.ro, 19 decembrie 2025 01:20
Marijuana, reclasificată de Donald Trump: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie” # National.ro
Marijuana va fi reclasificată la nivel federal în Statele Unite, a anunțat joi președintele american Donald Trump, precizând că substanța va fi încadrată într-o categorie considerată mai puțin periculoasă din perspectiva riscului de dependență. Potrivit AFP, decizia urmărește să încurajeze cercetarea medicală și utilizarea controlată în scop terapeutic, fără a conduce însă la dezincriminarea consumului […] The post Marijuana, reclasificată de Donald Trump: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie” first appeared on Ziarul National.
Tratamentele de afirmare a genului, restricționate de administrația Trump: reguli dure pentru minori în SUA # National.ro
Tratamentele de afirmare a genului pentru minori ar putea deveni inaccesibile la nivel național în Statele Unite, după ce administrația Trump a anunțat un pachet amplu de reguli menite să limiteze drastic îngrijirea medicală bazată pe gen, relatează New York Times. Măsurile anunțate vin în contextul unei poziții ferme asumate de liderul de la Casa […] The post Tratamentele de afirmare a genului, restricționate de administrația Trump: reguli dure pentru minori în SUA first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
Pașapoarte românești obținute fraudulos: 37 de percheziții, avocați și funcționari anchetați într-un dosar al Parchetului ICCJ # National.ro
Pașapoarte românești obținute prin proceduri suspectate ca fiind frauduloase se află în centrul unei acțiuni de amploare derulate joi, 18 decembrie 2025, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și polițiști, care au efectuat 37 de percheziții în două cauze penale. Potrivit anchetatorilor, este vizată o rețea care ar fi […] The post Pașapoarte românești obținute fraudulos: 37 de percheziții, avocați și funcționari anchetați într-un dosar al Parchetului ICCJ first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
Vizita „de lucru” a lui Nicușor Dan la Paris nu a fost nici protocolară, nici decorativă. Mai degrabă am asistat la o lecție de subordonare geopolitică predată cât se poate de profesionist și ambalată franțuzește într-un „déjeuner de travail”. Dincolo de meniuri și zâmbete, Bucureștiul a primit o foaie de parcurs clară: cine conduce Justiția, […] The post Ordin dat lui Nicușor Dan: Justiția și serviciile secrete, decise de Franța! first appeared on Ziarul National.
Tăcerea și evitarea subiectului liberalizării pieței gazelor de către Guvernul Bolojan are acum o explicație. De la o creștere de 5%, vehiculată de Asociația Furnizorilor de Energie din România, Executivul scapă porumbelul și spune că liberalizarea completă a pieței ar putea genera creșteri apreciabile ale prețului acestui bun energetic. Într-un context marcat de fluctuații tot […] The post SE ÎNCHIDE TOT. Guvernul anunță o EXPLOZIE a prețului la gaze first appeared on Ziarul National.
LIVE VIDEO. Haos la Bruxelles! Mii de fermieri în stradă, încăierări cu poliția. Europarlamentar român: „Protestatarii așteptau să discute cu cineva, nu cu forțele de ordine” # National.ro
Scene foarte tensionate pe străzile din Bruxelles, din apropierea Parlamentului European. Mii de fermieri au ieșit să-și facă auzite mai bine nemulțumirile, iar pe măsură ce au trecut orele, iar revolta din stradă a crescut, nu au lipsit nici incidentele. Aproximativ 10.000 de fermieri din mai multe state europene s-au adunat joi la Bruxelles. Imaginile […] The post LIVE VIDEO. Haos la Bruxelles! Mii de fermieri în stradă, încăierări cu poliția. Europarlamentar român: „Protestatarii așteptau să discute cu cineva, nu cu forțele de ordine” first appeared on Ziarul National.
Numele lui Leo Messi revine în prim-plan la FC Barcelona, nu pe teren, ci în lupta pentru putere din club. Transferul starului argentinian este folosit ca principal argument electoral înaintea alegerilor pentru funcția de președinte, unde competiția este strânsă. Marc Ciria, unul dintre cei patru candidați la conducerea Barcelonei, a anunțat oficial că revenirea lui […] The post Messi, instrument de campanie electorală la Barcelona first appeared on Ziarul National.
Războiul din Ucraina nu se va opri, deoarece negocierile de pace se lovesc de zidul intransigenței ruse. În ciuda „progreselor semnificative” menționate de europeni, discuțiile se învârt în cerc. Apropierea dintre emisarii americani și Kremlin alimentează neîncrederea prietenilor lui Volodimir Zelenski. Vladimir Putin a avertizat că obiectivele sale vor fi atinse: cucerirea a patru regiuni […] The post Liderii europeni îl ascultă pe Putin sau se prefac surzi? first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
Numele Ibrahimovic revine pe foaia de joc la AC Milan. Maximilian Ibrahimovic, fiul de 19 ani al lui Zlatan, a fost convocat pentru prima dată la echipa mare a „rossonerilor”, pentru semifinala Supercupei Italiei cu Napoli, disputată în Arabia Saudită. După ce Zlatan Ibrahimovic a scris istorie pe San Siro în două mandate ca jucător […] The post Ibrahimovic, din nou la Milan! first appeared on Ziarul National.
Pentru piețele europene umbrite de Statele Unite încă din vară, investitorii speră că o explozie a cheltuielilor în Germania – cea mai mare economie a Uniunii Europene – va schimba situația în 2026. Acțiunile europene au depășit performanțele acțiunilor americane în prima jumătate a anului. Germania și-a modificat regulile de împrumut, iar tarifele impuse de […] The post De cine depinde revenirea tranzacțiilor „Make Europe Great Again” first appeared on Ziarul National.
Animalele infectate intră fără control în România. Comisia Europeană prelungește restricțiile la export # National.ro
Comisia Europeană a decis să prelungească restricțiile la export în UE a ovinelor și caprinelor din România până la 31 ianuarie 2026, din cauza apariției unor noi focare de variolă ovină în Teleorman, în afara zonelor de protecție și supraveghere. Șeful Direcției Sanitar-Veterinare din acest județ suspectează că animalele au fost importate din Bulgaria, țară […] The post Animalele infectate intră fără control în România. Comisia Europeană prelungește restricțiile la export first appeared on Ziarul National.
Amenințarea lui Vladimir Putin de a lua măsuri de retorsiune împotriva companiilor occidentale în urma deciziei Uniunii Europene de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești a amplificat îngrijorările în unele capitale europene. UE a convenit să mențină imobilizate 210 miliarde de euro din activele Rusiei pentru viitorul previzibil, ca parte a planurilor de a […] The post Finanțarea Ucrainei, teren minat first appeared on Ziarul National.
Atenție când vă căutați cazări de Revelion! Bărbat suspectat că ar fi închiriat o pensiune la munte pe care nu o deținea # National.ro
Pe măsură ce se apropie Sărbătorile de iarnă, românii caută oferte avantajoase pentru a petrece Revelionul la munte. Doar că, din păcate, în tot acest timp și profitorii sunt „pe fază”, astfel că înșelăciunile cu cazările fictive fac victime. Dacă de cele mai multe ori românii obișnuiesc să petreacă acasă Crăciunul, pentru a fi alături […] The post Atenție când vă căutați cazări de Revelion! Bărbat suspectat că ar fi închiriat o pensiune la munte pe care nu o deținea first appeared on Ziarul National.
Prăpăd la MApN. Militarii pensionați și familiile lor, dați afară din locuințele de serviciu # National.ro
Facilitatea prevăzută prin lege, prin care pensionarii militari și urmașii militarilor decedați își pot păstra calitatea de chiriaș în locuințele de serviciu ale MApN, va fi anulată. Guvernul Bolojan a decis să-i dea afară pe toți cei care ocupă aceste locuințe de serviciu. Măsura va fi aplicată și procurorilor pensionari, personalului auxiliar de specialitate al […] The post Prăpăd la MApN. Militarii pensionați și familiile lor, dați afară din locuințele de serviciu first appeared on Ziarul National.
Atrase de promisiunea unor câștiguri semnificative, o serie de mărci chinezești pătrund tot mai adânc în comerțul american pentru a compensa cheltuielile reduse de pe piața internă. Pe tot parcursul acestui an, companii precum Pop Mart, Miniso, gigantul de îmbrăcăminte sport Anta și brandul de fast-fashion Urban Revivo au anunțat deschiderea de noi magazine sau […] The post În ciuda tarifelor vamale, companiile chinezești dau năvală în SUA first appeared on Ziarul National.
În timp ce Germania investește zeci de miliarde de euro în reînarmarea susținută de cancelarul Friedrich Merz, gigantul Rheinmetall se adaptează la schimbarea majoră a politicii de apărare națională printr-o decizie radicală. Rheinmettal a anunțat că se va separa de toate activitățile sale civile pentru a se concentra exclusiv pe sectorul militar. Grupul cu sediul […] The post Adio,civilie! Rheinmetall mizează all-in pe sectorul militar first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Tensiuni uriașe în stradă, la Bruxelles! Poliția intervine cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestează # National.ro
Situație tensionată pe străzile din Bruxelles, chiar în ziua în care liderii UE se întâlnesc în cadrul reuniunii Consiliului European. Fermierii au ieșit în număr mare la protest și nu au lipsit incidentele. Bruxelles-ul, orașul care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confrunta joi, 18 decembrie, cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor. […] The post VIDEO. Tensiuni uriașe în stradă, la Bruxelles! Poliția intervine cu tunuri cu apă şi gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestează first appeared on Ziarul National.
Comisia Europeană a atenuat interdicția planificată pentru 2035 privind vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină. Această decizie vine în urma presiunilor din partea Germaniei, Italiei și unei industrii auto aflate în dezacord cu strategia climatică a UE. Interdicția, convenită în 2023, a fost prezentată drept o ruptură istorică față de trecut. Motorul cu […] The post Fisură în strategia verde a UE first appeared on Ziarul National.
Paraditorii își zic reformiști și vor să aplice din nou schema ”dați-ne omul! Cazul îl facem noi!” # National.ro
1. Cearceaf hapciupalitic în Piața Victoriei. ”Bolojan, te sună România!” Nu, domnule Bolojan, nu vă sună România! Vă sună useriștii radicali. USR are 10% în sondaje și nu cred că mai mult de patru din zece useriști sunt fundamentaliști. Din Piața Victoriei vă sună oengeurile, domnule Bolojan! Vă sună cu tot felul de țicneli. Paraditorii […] The post Paraditorii își zic reformiști și vor să aplice din nou schema ”dați-ne omul! Cazul îl facem noi!” first appeared on Ziarul National.
Demisie la vârful Consiliului Județean Constanța. Liberalul Florin Mitroi a anunțat joi, 18 decembrie, că renunță la șefia CJ-ului. Președintele Consiliului Județean (CJ) Constanța, Florin Mitroi, a demisionat, joi, din funcție. Acesta și-a motivat decizia prin faptul că nu poate realiza ceea și-a propus din cauza obstacolelor administrative și a lipsei de implicare a unor […] The post Șeful CJ Constanța demisionează. Florin Mitroi: „A fost o decizie foarte grea” first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
Un cutremur de peste 3 grade pe scara Richter s-a produs joi, 18 decembrie, în România, în zona seismică Vrancea, cu doar câteva minute înainte de ora 11. Conform primelor informații făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 85 […] The post Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul de joi, 18 decembrie first appeared on Ziarul National.
În mare secret, China construieşte cel mai mare baraj din lume. Ce beneficii va aduce “mega-mamutul” din Munţii Himalaya # National.ro
În mare secret, China construiește cel mai puternic baraj din lume, în adâncul munților Himalaya. Proiectul mamut de infrastructură cuprinde tuneluri prin teren activ din punct de vedere seismic, însă detaliile de siguranță sunt clasificate. Proiectul este estimat la 168 de miliarde de dolari, dar indienii au avertizat că barajul ar putea fi folosit ca […] The post În mare secret, China construieşte cel mai mare baraj din lume. Ce beneficii va aduce “mega-mamutul” din Munţii Himalaya first appeared on Ziarul National.
Intervenție ca în filme în Capitală! Cum a fost salvată o femeie care se baricadase în locuință! – VIDEO # National.ro
O intervenție de proporții, desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc miercuri, în Capitală. O echipă complexă coordonată de Poliţia Capitalei a intervenit, miercuri, 17 decembrie, pentru salvarea unei femei care, pe fondul unor probleme personale, se baricadase în locuinţă. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție și de […] The post Intervenție ca în filme în Capitală! Cum a fost salvată o femeie care se baricadase în locuință! – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Intră fraţii Dedeman şi pe piaţa alimentară, iar pe lângă ciocane, vor vinde şi pâine? Familia Pavăl ar fi cumpărat magazinele Carrefour # National.ro
Frații Pavăl, care sunt patronii Dedeman, ar fi decis să profite de plecarea celor de la Carrefour din România şi să cumpere magazinele pe care francezii le-au lăsat în urmă. Tranzacția este estimată la 750-900 milioane euro, potrivit surselor citate de Gazeta de Cluj. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate […] The post Intră fraţii Dedeman şi pe piaţa alimentară, iar pe lângă ciocane, vor vinde şi pâine? Familia Pavăl ar fi cumpărat magazinele Carrefour first appeared on Ziarul National.
Dominic Fritz îşi învârte oamenii din USR de la un minister la altul. Radu Miruţă rămâne cu “drepturi depline” la MApN. Cine vine în locul lui la Economie # National.ro
USR i-a găsit un înlocuitor lui Ionuț Moșteanu la vârful MapN. Provizoratul lui Radu Miruță se transformă într-un mandat “plin”. USR vrea să-l mute de tot pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Dominic Fritz, președintele USR, justifică decizia sa prin faptul […] The post Dominic Fritz îşi învârte oamenii din USR de la un minister la altul. Radu Miruţă rămâne cu “drepturi depline” la MApN. Cine vine în locul lui la Economie first appeared on Ziarul National.
„Totul este mai scump”. Cât costă masa de Crăciun în acest an. Mulți români își calculează bugetul până la ultimul leu # National.ro
Cu o săptămână rămasă până la Crăciun, mulți români au început deja să meargă la cumpărături, verificând listele făcute din timp și străduindu-se că reușească să achiziționeze cele necesare pentru a pregăti masa de Sărbători. Prețurile mari au ajuns să fie o adevărată povară pentru cei mai mulți, mai ales la capitolul mâncare, așa că […] The post „Totul este mai scump”. Cât costă masa de Crăciun în acest an. Mulți români își calculează bugetul până la ultimul leu first appeared on Ziarul National.
Pensionarii din întreaga lume care au pus un ban deoparte cât timp au muncit aleg să se retragă într-o ţară apropiată de România # National.ro
Pensia poate fi una dintre cele mai plăcute perioade ale vieţii, pentru oamenii care au pus şi un ban deoparte, fără să se bazeze doar pe indemnizaţia lunară primită de la stat. Seniorii înstăriţi din întreaga lume aleg să se retragă într-o ţară apropiată de România şi să-şi trăiască aceşti ani după bunul plac. Tot […] The post Pensionarii din întreaga lume care au pus un ban deoparte cât timp au muncit aleg să se retragă într-o ţară apropiată de România first appeared on Ziarul National.
Protest al sindicaliștilor, joi, la Cotroceni! Austeritatea scoate oamenii în stradă/Nicușor Dan e plecat din țară # National.ro
Nemulțumirile provocate de măsurile de austeritate ajung, joi, în fața Palatului Cotroceni, unde reprezentanții principalelor confederații sindicale vor ieși în stradă, pentru a protesta. Se anunță un protest de amploare, joi, 18 decembrie, în fața Palatului Cotroceni, sediul Președinției. Protest al sindicatelor, la Palatul Cotroceni Sindicaliștii au anunţat organizarea unei manifestaţii publice joi, pentru a […] The post Protest al sindicaliștilor, joi, la Cotroceni! Austeritatea scoate oamenii în stradă/Nicușor Dan e plecat din țară first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a ţinut un discurs în faţa naţiunii, la 11 luni de mandat la Casa Albă. L-a desfiinţat pe Biden, apoi a anunţat cine primeşte câte 1.776 de dolari # National.ro
Într-un discurs ţinut la 11 luni de la preluarea mandatului de preşedinte, Donald Trump a promis miercuri seara o reformă a sistemului de sănătate care să pună capăt așa-numitului program „Obamacare”, arătând că acest lucru îi va afecta pe democrați, precum și un nou program menit să faciliteze accesul la locuințe la prețuri accesibile. Într-un […] The post Donald Trump a ţinut un discurs în faţa naţiunii, la 11 luni de mandat la Casa Albă. L-a desfiinţat pe Biden, apoi a anunţat cine primeşte câte 1.776 de dolari first appeared on Ziarul National.
Bolojan îi ia la țintă și pe românii cu handicap: „E o problemă serioasă” / Ce plan are premierul cu salariul minim # National.ro
Premierul României vrea bani şi de la persoanele cu handicap, despre care spune că nu mai pot fi scutite de taxe şi impozite. Ilie Bolojan afirmă că „o problemă serioasă”, în contextul în care în România sunt înregistrate aproximativ 957.000 de persoane cu handicap, iar efectele acestor facilități se resimt direct în bugetele autorităților locale. […] The post Bolojan îi ia la țintă și pe românii cu handicap: „E o problemă serioasă” / Ce plan are premierul cu salariul minim first appeared on Ziarul National.
Accident grav în București. O mașină s-a răsturnat, trei oameni au fost transportați la spital # National.ro
Un accident în care au fost implicate două autoturisme a avut loc în Capitală, la primele ore ale zilei de joi, 18 decembrie. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat, iar trei oameni au fost răniți, fiind duși la spital, pentru a primi îngrijiri medicale. Conform primelor informații făcute publice de Brigada Rutieră a […] The post Accident grav în București. O mașină s-a răsturnat, trei oameni au fost transportați la spital first appeared on Ziarul National.
Din mila Guvernului, masa caldă primită de elevi ar urma să fie mai “consistentă” cu… 1,5 lei: “Nici măcar un ziar nu iei de banii ăștia” # National.ro
Guvernul va aloca anul viitor, pentru programul național „Masă sănătoasă”, destinat elevilor, suma totală de 1,531 miliarde lei. La un calcul simplu, suma ar fi de 16,5 lei per elev, respectiv cu 1,5 lei în plus. “A fost luat în considerare numărul total de 171 de zile de cursuri din anul 2026, precum și o […] The post Din mila Guvernului, masa caldă primită de elevi ar urma să fie mai “consistentă” cu… 1,5 lei: “Nici măcar un ziar nu iei de banii ăștia” first appeared on Ziarul National.
PSD şi PNL au “dat-o la pace” în Coaliție, pe reformă: se reduc cu 10% cheltuielile în administraţia centrală, iar salariul minim creşte de la 1 iulie. Bolojan a avut o condiţie # National.ro
Coaliţia de guvernare a căzut de acord, miercuri, să reducă cu 10% cheltuielile în administraţia centrală fără afectarea salariilor de bază şi să crească salariul minim de la 4.050 de lei la 4.325 începând cu 1 iulie 2026. Ei au convenit asupra reducerii cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi, reducerii cu […] The post PSD şi PNL au “dat-o la pace” în Coaliție, pe reformă: se reduc cu 10% cheltuielile în administraţia centrală, iar salariul minim creşte de la 1 iulie. Bolojan a avut o condiţie first appeared on Ziarul National.
BERBEC Nu vă blocați în sentimentele ce v-au cauzat pierdere, dacă vă îndreptați spre proiecte noi, veți putea recâștiga stabilitatea. O prietenie te va ajuta să găsești calmul emoțional de care ai nevoie atât de mult. TAUR Nu luați în nume personal răceala pe care o simțiți în jurul vostru. Calmul vă va ajuta să […] The post Horoscop 18 decembrie 2025 – Păstrați-vă echilibrul și respectați regulile first appeared on Ziarul National.
Ieri
Versiunea tradițională a securității colective – ilustrată cel mai bine de Liga Națiunilor fondată după Primul Război Mondial – încearca să depășească politica puterii prin angajarea statelor să-și rezolve pașnic disputele. Există însă și o altă modalitate de a defini securitatea colectivă: acorduri menite să reducă probabilitatea izbucnirii unui război. O formă limitată de acord […] The post Securitatea colectivă, în stare critică first appeared on Ziarul National.
România s-a țepuit singură. Armamentul cumpărat din banii împrumutați merge în Ucraina # National.ro
Regulamentul instrumentului SAFE, adică împrumuturi acordate statelor UE pentru înarmare, a fost invadat de amendamente ale Comisiei Europene, aceeași instituție care l-a și propus. Cel mai periculos este introducerea, cu subiect și predicat, a prevederii că țările care se împrumută trebuie să doneze Ucrainei armamentul cumpărat sau, eventual, fabricat. Așa se explică faptul că nu […] The post România s-a țepuit singură. Armamentul cumpărat din banii împrumutați merge în Ucraina first appeared on Ziarul National.
Liderii Uniunii Europene trebuie să decidă săptămâna aceasta dacă vor mobiliza 193 de miliarde de euro din activele rusești înghețate, deținute la Euroclear, cu sediul în Belgia, sub forma unui „împrumut de reparații” pentru Ucraina. Decizia, încurajată de Comisia Europeană, va fi în centrul summitului de joi și vineri de la Bruxelles. „Să nu ne […] The post Euroclear, problema UE first appeared on Ziarul National.
Sindicatul Polițiștilor Europol semnalează persistența unei anomalii legislative, care permite polițiștilor fără studii juridice, din structurile parchetelor, să întocmească dosare penale, fapt care conduce la apariția unor erori procedurale frecvente în faza urmăririi penale. În plus, datele din rapoartele IGPR și ale Ministerului Public arată situații extreme: în unele secții de poliție din marile municipii, […] The post Anomalie criminală. Dosarele penale, întocmite de polițiști fără studii juridice first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a ordonat „blocarea” tuturor petrolierelor sancționate care vin sau pleacă din Venezuela, în cadrul ultimei măsuri luate de Washington pentru a crește presiunea asupra guvernului lui Nicolas Maduro, vizând principala sa sursă de venit. Administrația a trimis mii de soldați și aproape o duzină de nave de război – inclusiv un portavion – […] The post Criza SUA-Venezuela amenință piața petrolului? first appeared on Ziarul National.
FIFA a înregistrat 6,4 milioane de solicitări de bilete în primele 24 de ore ale celei de-a treia faze de vânzare, venite din peste 200 de țări și teritorii. Surpriza vine din fruntea clasamentului: fanii columbieni au trimis 367.376 de cereri, mult peste Anglia (140.291) și Germania (138.246). Brazilia și Argentina, de obicei în top, […] The post Clasamentul cererii de bilete pentru “Mondial”. Columbia conduce detașat! first appeared on Ziarul National.
Europa, amenințată de un ciclon puternic. Cum se manifestă fenomenul și ce țări vor fi afectate # National.ro
Deși nu mai e mult până la Crăciun, iar mai toată lumea se gândește deja la sărbătorile de iarnă și așteaptă să afle ce surprize ar putea rezerva vremea, și dacă vor fi sau nu ninsori ca-n povești, în unele state europene s-a dat alerta de ploi abundente, existând îngrijorări că ar putea să apară […] The post Europa, amenințată de un ciclon puternic. Cum se manifestă fenomenul și ce țări vor fi afectate first appeared on Ziarul National.
Comisia Europeană va extinde domeniul de aplicare al taxei pe carbon la frontieră pentru a acoperi mai multe bunuri a căror producție generează emisii ridicate de CO2, cum ar fi piesele de schimb pentru automobile sau mașinile de spălat. Executivul european prevede și măsuri menite să împiedice eludarea acestei taxe – care se află în […] The post Comisia Ursulei nu renunță la năravurile climatice first appeared on Ziarul National.
Tensiune maximă înainte de barajul intercontinental pentru Cupa Mondială 2026. Nigeria a depus o contestație oficială la FIFA prin care solicită descalificarea reprezentativei RD Congo, deja calificată la play-off, acuzând încălcări grave ale regulamentului privind eligibilitatea jucătorilor. RD Congo a eliminat Nigeria pe 16 noiembrie, scor 4-3 la loviturile de departajare, însă africanii susțin acum […] The post Scandal uriaș înainte de “America”! Se cere descalificarea! first appeared on Ziarul National.
Germania continuă reînarmarea și intenționează să cheltuiască în total 650 de miliarde de euro pentru apărare până în 2030, dublu față de bugetul din ultimii cinci ani. Parlamentul va aproba achiziții militare de peste 50 de miliarde de euro, inclusiv o comandă de 21 de miliarde de euro pentru echipamente de protecție destinate soldaților, potrivit […] The post Cât costă planul de apărare al Germaniei first appeared on Ziarul National.
Ostilitatea administrației lui Donald Trump pune sub semnul întrebării stabilitatea alianței transatlantice și capacitatea Europei de a se apăra, încercând să submineze rolul UE în procesul decizional global. Problema Europei nu este lipsa ideilor, ci incapacitatea de a le pune în practică. Decalajul dintre ceea ce este necesar și ceea ce este acceptabil din punct […] The post Mai contează Europa? first appeared on Ziarul National.
USR nu se dezminte. Ministrul Economiei și-a dat acordul pentru îngroparea agriculturii # National.ro
În timp ce fermierii români, dar și absolut toți fermierii din statele UE condamnă și cer respingerea acordului Mercosur, ministrul Economiei, useristul Radu Miruță, a aprobat favorabil acest document, urmând ca și colega USR de la Externe să facă același lucru. Reprezentanții agricultorilor din România i-au cerut premierului Ilie Bolojan să se opună acestui tratat, […] The post USR nu se dezminte. Ministrul Economiei și-a dat acordul pentru îngroparea agriculturii first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, despre majorarea impozitului pe proprietate: Nu-i o fericire, dar nu este nici o catastrofă – VIDEO # National.ro
Aflat, miercuri, la Londra, președintele Nicușor Dan a făcut câteva declarații pe un subiect important pentru mulți români: majorarea impozitelor locale. Nicușor Dan a declarat miercuri, 17 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Londra, că impozitele pe proprietate, care ar urma să fie majorate de la 1 ianuarie 2026, nu au mai […] The post Nicușor Dan, despre majorarea impozitului pe proprietate: Nu-i o fericire, dar nu este nici o catastrofă – VIDEO first appeared on Ziarul National.
