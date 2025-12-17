Alege ce citești

15:30

Cu doar câteva zile rămase până la Crăciun, românii încep deja să se pregătească pentru mesele festive și să cumpere alimentele necesare pentru prepararea fripturilor sau a sarmalelor. Și cum pentru mulți preparatele din carne de porc sunt nelipsite de pe masa de Crăciun, de pe lista de cumpărături nu lipsește acest tip de carne. […] The post Incredibil! Cât poate să coste un sfert de porc într-un supermarket din România, cu doar câteva zile rămase până la Crăciun! first appeared on Ziarul National.