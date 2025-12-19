VIDEO. Elevii Liceului „Nikolaus Lenau” au adus spiritul Crăciunului în centrul Timișoarei
Timis Online, 19 decembrie 2025 01:50
Copiii de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara au urcat pe scena amplasată în Piața Victoriei, în fața Operei, unde au oferit publicului un moment deosebit, dedicat sărbătorilor de iarnă. Elevii, cunoscuți și ca „Die Lustige Lenauschüler”, au colindat atât în limba germană, cât și în limba engleză, alături de cadrele didactice.
• • •
Acum 2 ore
01:50
Acum 4 ore
00:20
Vineri, 19 decembrie, puteți merge la film, la teatru, la expoziții sau la petreceri. Târgurile de Crăciun din centrul orașului și de la Muzeul Satului Bănățean sunt deschise.
Acum 12 ore
18:10
Proiectul insulelor ecologice digitalizate, finalizat la Timișoara după mai multe provocări. Autoritățile se declară mulțumite # Timis Online
Primăria Municipiului Timișoara a organizat joi, 18 decembrie, la Cinema Studio, conferința de presă de închidere a proiectului „Insule Ecologice Digitalizate – Runda I”, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C3 – Managementul Deșeurilor. Chiar dacă au întâmpinat probleme, reprezentanții Primăriei Timișoara și cei de la RETIM se declară mulțumiți de implementarea proiectului.
17:50
Ruben Lațcău: „Timișoara atrage fonduri europene record, peste 663 de milioane de lei contractați într-un singur an" # Timis Online
Timișoara a atins un record istoric în atragerea de fonduri europene, contractând într-un singur an 663 de milioane de lei, sumă fără precedent în ultimii 35 de ani, potrivit viceprimarului Ruben Lațcău.
16:30
Ilie Vlaicu, directorul Aquatim: „Timișoara este ferită de o criză a apei precum cea din Prahova, datorită investițiilor și prevenirii" # Timis Online
Criza apei din județul Prahova, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă la finalul lunii noiembrie, ridică semne de întrebare privind siguranța alimentării cu apă în România. La Timișoara, un astfel de scenariu poate fi evitat, susține directorul general al Aquatim, Ilie Vlaicu, care pune situația din Prahova pe seama unui management deficitar al resurselor.
15:20
Transparență decizională la Consiliul Județean Timiș. Cetățenii pot trimite propuneri pentru reorganizarea DGASPC # Timis Online
Consiliul Județean Timiș (CJT) a demarat procedura de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre care vizează aprobarea noii structuri organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003.
15:10
ADVERTORIAL. În 1997, Municipiul Timișoara a fost printre primele orașe cu acces la telefonie mobilă din țară, oferit de ceea ce era atunci MobilRom. Inovația a rămas o constantă, astfel că timișorenii au fost printre primii care care s-au putut bucura de tehnologia 5G prin serviciile Orange. Și începând de anul acesta beneficiază de acoperire 5G/5G+ integral în oraș și în câteva dintre localitățile din împrejurimi.
14:50
FOTO. Crăciunul, un timp al comunității: bucurie dăruită copiilor din Pesac și Berliște # Timis Online
Inițiativa „Dăruiește Bucuria Crăciunului", organizată de Atu Advertising, a oferit în 2025 aproape 80 de cadouri copiilor din medii vulnerabile din Banat. Campania s-a desfășurat cu sprijinul mediului de afaceri din zona Timișoarei, în parteneriat cu Asociația Casa Buna Mică și Asociația Bardeau.
Acum 24 ore
13:30
ADVERTORIAL. Sănătatea este cel mai important cadou pe care ți-l poți oferi, așa că bifează la final de an sau cel mai târziu la începutului noului an analizele medicale pe care nu ai apucat să le faci. MedLife vine cu o promoție specială de 20% reducere la toate analizele medicale, valabilă la nivel național, în anumite perioade din decembrie 2025 și ianuarie 2026. Află când și cum poți profita de reduceri.
13:00
Dominic Fritz depune jurământul de credință pentru cetățenia română: „Trăiască România, trăiască Europa!” # Timis Online
Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, va depune joi jurământul de credință față de România, ultimul pas necesar pentru dobândirea cetățeniei române. Ceremonia este programată la ora 14, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, alături de alți 23 de solicitanți.
12:50
Investiții de aproape 11 milioane de lei în Giroc și Chișoda. Mai multe străzi vor fi modernizate # Timis Online
Comuna Giroc încheie anul cu vești importante pentru locuitori. Primarul Dan Vîrtosu a anunțat obținerea unei finanțări consistente pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere, printr-un parteneriat cu Consiliul Județean Timiș. Proiectul vizează creșterea conectivității rutiere cu DJ 595 și va fi implementat începând cu anul 2026.
12:40
Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Piața 700 din Timișoara s-a transformat într-un adevărat punct de atracție pentru cei aflați în căutarea bradului perfect. Comercianții au scos la vânzare brazi naturali de diferite dimensiuni și specii, iar prețurile variază între 50 și 300 de lei, în funcție de înălțime și aspect.
12:20
Descoperire spectaculoasă în Timișoara. Peste 300 de colete cu materiale pirotehnice confiscate în urma unui control # Timis Online
Peste 300 de colete cu materiale pirotehnice au fost descoperite de polițiștii din Timișoara, în urma unui control de rutină în trafic.
11:20
Program special de sărbători la Iulius Town: Cinema City va fi deschis în Ajunul Crăciunului și în prima zi a anului. # Timis Online
De sărbători, ne petrecem timpul alături de cei dragi și savurăm momentele magice în familie. Iulius Town Timișoara te așteaptă cu un program special de sărbători, perfect pentru ultimele cumpărături sau pentru experiențe de neuitat. În prima zi de Crăciun și pe 1 ianuarie 2026, Cinema City și patinoarul din Iulius Gardens vor fi deschise pentru vizitatori.
11:00
Joi, 18 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
10:30
Ce țară va taxa prezervativele pentru a stimula natalitatea. Îngrijorări în rândul femeilor vulnerabile # Timis Online
China va introduce TVA de 13% pe prezervative și contraceptive pentru a stimula natalitatea, în paralel cu subvenții pentru copii, însă rata natalității rămâne scăzută, iar efectele negative vor afecta în special femeile vulnerabile.
10:20
USR va vota propunerile pentru Apărare și Economie: Radu Miruță este nominalizat ministru al Apărării și vicepremier, iar Irineu Darău este propus ministru al Economiei.
09:30
Centrul Multiplexity se extinde. Primăria Timișoara cere bani pentru transformarea halei de tramvaie într-un nou hub cultural # Timis Online
Municipalitatea va depune spre finanțare europeană un proiect în valoare de șapte milioane de euro, care vizează reabilitarea halei mari de tramvaie de pe Bulevardul Take Ionescu și transformarea acesteia într-un spațiu cultural multifuncțional, parte a Centrului Multiplexity. Proiectul își propune să ofere timișorenilor o nouă atracție urbană dedicată culturii, educației și petrecerii timpului liber, adresată atât familiilor și tinerilor, cât și comunității creative locale.
09:30
„Teatrul Viitorului”, un spectacol despre anxietatea generației tinere, în premieră la Timișoara # Timis Online
H.O.T. Collective (Hands on Theatre Collective), grup independent de creație care investighează societatea contemporană prin teatru și arte conexe, anunță premiera spectacolului Teatrul Viitorului, programată pentru 19 decembrie, de la ora 19, la Teatrul Auăleu din Timișoara. Accesul publicului este gratuit, pe bază de rezervare online.
09:20
Ieri
00:20
Lansare de carte, spectacol de dans contemporan, ateliere, concerte, spectacole de teatru, expoziții - sunt câteva dintre evenimentele la care puteți lua parte joi, 18 decembrie.
17 decembrie 2025
23:30
18:00
FOTO. Grădiniță modernă pentru 360 de copii, construită cu fonduri europene la Moșnița Nouă # Timis Online
O nouă grădiniță modernă, cu o capacitate de 360 de locuri, va fi construită în localitatea Moșnița Nouă, prin Programul Regional Vest 2021–2027. Contractul de finanțare a fost semnat marți, 17 decembrie, de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Primăria Comunei Moșnița Nouă.
17:20
Accident la Belinț. Pasager rănit după ce mașina în care se afla s-a izbit de un copac # Timis Online
Accident rutier pe DN 6, în localitatea Belinț, miercuri după-masă. Un șofer de 76 de ani a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un copac. În urma impactului, un pasager de 75 de ani a fost rănit și transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.
17:10
Festivalul de Datini și Colinde transformă Giarmata într-o scenă a folclorului autentic # Timis Online
Giarmata se pregătește să găzduiască, sâmbătă, 20 decembrie, cea de-a XV-a ediție a Festivalului de Datini, Colinde și Obiceiuri de Iarnă, la Casa de Cultură, începând cu ora 18. Evenimentul promite să aducă împreună muzică tradițională, dansuri populare și colinde din diferite regiuni ale țării.
16:10
Pișchia celebrează identitatea bănățeană la prima ediție a Festivalului de Cultură „Ionel Iacob-Bencei” # Timis Online
Comuna Pișchia găzduiește vineri, 19 decembrie, începând cu ora 16, prima ediție a Festivalului de Cultură Bănățeană „Ionel Iacob-Bencei”, un eveniment dedicat valorilor locale și memoriei unuia dintre cei mai importanți creatori ai Banatului.
16:00
Controale extinse la azilele de bătrâni din Timiș după neregulile descoperite la Cenad # Timis Online
Autoritățile județene transmit că au demarat o amplă acțiune de verificare a tuturor centrelor rezidențiale pentru vârstnici din Timiș, după ce, în urma unor controale recente, au fost descoperite nereguli grave la două locații, din Lenauheim și Cenad.
15:40
Rata șomajului din Timiș rămâne scăzută, în ciuda a aproximativ 600 de concedieri anunțate # Timis Online
Rata șomajului în județul Timiș este de 1,06%, ceea ce înseamnă 3.554 de șomeri înregistrați, cei mai mulți fiind luați în evidență de Agenția Locală Timișoara. Dintre aceștia, 1.854 beneficiază de indemnizație de șomaj.
15:10
Șoferiță de 16 ani, rănită după ce a trecut pe roșu și a intrat într-o altă mașină, la Timișoara # Timis Online
O tânără de 16 ani a pătruns pe roșu la semafor pe bulevardul Regele Ferdinand și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un tânăr de 18 ani. În urma impactului, minora a fost rănită și dusă la spital. Poliția a deschis un dosar penal.
14:50
13:50
Ginecologia oncologică, o luptă contra timpului. Prof. Marius Craina: „Femeile ajung la noi prea târziu, dar asta se poate schimba” # Timis Online
ADVERTORIAL. Cancerul de col uterin, cancerul ovarian și cancerul endometrial rămân printre cele mai frecvente afecțiuni oncologice la femei în România. Programele de screening progresează lent, iar întârzierea diagnosticului continuă să fie o problemă majoră.
13:10
Transportul dintre Giroc și Timișoara ar putea fi reorganizat. Până acum, a fost prezentată o variantă din partea SMTT, asociația Primăriei Timișoara, care organizează curse prin autobuzele STPT. A expus câteva dintre avantajele colaborării viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău. Iată ce ne-a spus și primarul Girocului Dan Vîrtosu.
13:00
Un tânăr de 18 ani a fost reținut în Bucovăț, după ce a sustras un telefon mobil în valoare de 1.500 de lei. Polițiștii au recuperat bunul în totalitate.
12:50
ADR Vest deschide consultarea publică pentru un apel dedicat startupurilor din mobilitatea urbană # Timis Online
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021–2027, a deschis consultarea publică pentru Ghidul solicitantului aferent Intervenției Regionale 1.1.D – „Consolidarea cooperării pentru inovare cu parteneri interni sau externi – EIT Mobilitate urbană”. Alocarea totală a apelului este de 800.000 de euro, la nivelul Regiunii Vest.
12:00
Intervenție oftalmologică rară la Spitalul CFR Timișoara: tehnică modernă care redă claritatea vederii pacienților cu pterigion # Timis Online
La Spitalul CFR Timișoara a fost realizată o intervenție chirurgicală oftalmologică mai rar întâlnită, și anume chirurgia pterigionului cu autogrefă conjunctivală. Este vorba despre o tehnică modernă, recomandată în special în formele avansate sau recidivante ale afecțiunii, care oferă pacienților șanse mai mari de vindecare și de menținere a acuității vizuale.
11:40
FOTO. Polițiștii locali, lecții de siguranță rutieră pentru elevii din Timișoara, în cadrul „Săptămânii Altfel” # Timis Online
Polițiștii locali au fost primiți cu interes și entuziasm de elevii de la Liceul „Grigore Moisil” și Școala Gimnazială nr. 24 din Timișoara, în cadrul activităților desfășurate cu ocazia „Săptămânii Altfel”, organizată în ultima săptămână de cursuri înaintea vacanței de iarnă.
11:10
Modernizări importante pentru comunitate. Continuă lucrările la pistele de biciclete din Giarmata și Cerneteaz # Timis Online
Primăria Comunei Giarmata anunță că lucrările la noile piste de biciclete sunt în plină desfășurare, proiectul vizând modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.
11:10
Rock pentru Revoluție, la Timișoara. Muzica devine omagiu adus eroilor din Decembrie ’89 # Timis Online
Data de 16 decembrie rămâne un reper fundamental în istoria României, fiind ziua în care, la Timișoara, frica a fost înfrântă de curaj, iar libertatea a început să prindă contur pe străzile orașului.
10:30
Pasajul Solventul se deschide parțial pentru șoferi. Astfel, traficul se va face în regim de șantier de săptămâna viitoare. Pasajul Solventul face legătura între Calea Bogdăneștilor și Strada Gării și va avea șosea cu două benzi pe sens, linie dublă de tramvai, trotuare și piste de biciclete.
10:20
Nicușor Dan, la Bruxelles: decizii-cheie despre Ucraina, extinderea UE și securitatea Europei # Timis Online
Președintele Nicușor Dan va participa, de miercuri până vineri, la Bruxelles, la Summitul UE – Balcanii de Vest și la Consiliul European. Liderii europeni vor reafirma sprijinul pentru extinderea UE în Balcanii de Vest și vor discuta teme majore precum situația din Ucraina, bugetul multianual al UE, apărarea, migrația și contextul geopolitic actual, relatează Agerpres.
10:10
Profesorul Corneliu Gaşpar, cadru didactic la USV Iaşi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol de către o studentă. Incidentul ar fi avut loc după un examen, iar în urma anchetei interne, universitatea i-a desfăcut contractul de muncă.
10:00
Programul cu publicul, suspendat temporar la Impozite și Taxe – Primăria Giroc. Informații pentru contribuabili # Timis Online
Primăria Comunei Giroc anunță modificări importante în programul de lucru cu publicul, valabile la finalul anului 2025 și începutul anului 2026. Astfel, în perioada 22 decembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, Compartimentul Impozite și Taxe va sista programul cu publicul.
09:40
A omorât o femeie pe trecere: un bărbat de 74 de ani a lovit mortal o femeie de 58 de ani, care traversa regulamentar strada # Timis Online
Un bărbat de 74 de ani a accidentat mortal o femeie de 58 de ani, pe trecerea de pietoni, pe strada Petöfy Șandor din Dumbrăvița.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Miercuri, 17 decembrie, puteți merge la ateliere, concerte, la teatru sau la film. Mai puteți vizita Târgurile de Crăciun din centru și de la Muzeul Satului Bănățean.
16 decembrie 2025
23:10
Excelență, internaționalizare și parteneriate strategice. CCIA Timiș, un an de referință pentru mediul de afaceri # Timis Online
CCIA Timiș a încheiat un an dinamic, marcat de Gala Excelenței în Afaceri 2025, întâlniri internaționale și proiecte cu impact economic și social, consolidându-și rolul în susținerea mediului de afaceri și promovarea județului Timiș.
20:50
VIDEO. Timișorenii au comemorat eroii Revoluției de acum 36 de ani prin Marșul Eroilor # Timis Online
Pentru a comemora viețile pierdute în timpul Revoluției de acum 36 de ani, sute de persoane au participat marți, 16 decembrie, la Marșul Eroilor, organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria.
19:10
„Când lumea se frânge”. Mituri ale sfârșitului reinterpretate de tinerii artiști la Muzeul Național de Artă Timișoara # Timis Online
Muzeul Național de Artă Timișoara, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, propune publicului o nouă expoziție din cadrul programului „Sezon de Grafică la MNArT”, intitulată „Când Lumea Se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas / When the World Breaks. Drawings of Last-Hour Myths”.
18:00
Pompierii au intervenit, marți după-masă, pe strada Filaret Barbu din Lugoj, în urma unor scăpări de gaz. Mai multe persoane s-au autoevacuat, iar autoritățile evacuează clădirile din zonă pe o rază de 100 de metri.
17:10
VIDEO. Spiritul Crăciunului pe două roți. Motocicliștii din Timiș marchează 20 de ani de fapte bune printr-o paradă caritabilă # Timis Online
Sâmbătă, 20 decembrie, comunitatea motocicliștilor din Timiș organizează a 20-a ediție a evenimentului „Moș Crăciun pe motocicletă”, o acțiune cu caracter umanitar desfășurată anual, care marchează apropierea sărbătorilor de iarnă.
