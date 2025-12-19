Rezultate Loto, 18 decembrie 2025. Report la Joker de peste 8,5 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică
Antena1, 19 decembrie 2025 02:00
Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 21 decembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.
• • •
Acum 2 ore
02:00
Acum 4 ore
23:40
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 decembrie 2025. Alexandru, împușcat de Tudor. Basty și Damian primesc o lovitură grea # Antena1
În episoadele trecute din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lucrurile s-au complicat semnificativ în viața Anei și a lui Tudor. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 16 din 18 decembrie 2025 al serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2.
Acum 12 ore
17:20
Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6 luni după naștere # Antena1
Jador i-a pus la punct pe cei care au criticat-o pe soția lui pentru aspectul ei fizic. Artistul le-a transmis un mesaj foarte clar.
17:10
Campioana uitată a României. Povestea incredibilă a Lilianei Petrișor care a ajuns să trăiască în Gara de Nord | VIDEO # Antena1
Liliana Petrișor ducea România pe culmi înalte la campionatele de biliard, însă viața i-a dat o lovitură grea. Iată prin ce situații incredibile a trecut de-a lungul timpului.
16:40
Oana Gherman a dezvăluit recent într-un video pe rețelele de socializare că ea și soțul ei nu vor împodobi bradul ce Crăciun în acest an.
16:20
Mireasa, sezon 12. Fetele au defilat în rochii de mireasă. Imagini emoționante cu Denisa, Lavinia, Emily și Florina # Antena1
Denisa, Lavinia, Emily și Florina au probat rochiile de mireasă în fața celor dragi. Fetele au defilat și au strălucit.
16:20
Anamaria Prodan, gest copleșitor de ziua sa, în memoria Ionelei Prodan. De ce a lipsit Ronald Gavril de la petrecere # Antena1
Anamaria Prodan a făcut un gest uluitor de ziua ei, în memoria Ionelei Prodan. Aceasta a decis să-i îndeplinească o dorință regretatei sale mame. Iată ce a putut să facă.
16:10
Pentru mulți români, vizita într-o farmacie de încredere, în apropiere de ei, unde pot primi sfaturi utile de la un farmacist, poate reprezenta primul pas în conștientizarea riscurilor asociate cu problemele sistemului digestiv, implicit cele legate de problemele ficatului sau de colesterolul crescut.
15:50
Bianca Drăgușanu a provocat un accident rutier! Ce a enervat-o peste măsură și ce a decis păgubitul # Antena1
Bianca Drăgușanu a povestit totul în mediul online fără să mai țină cont de nimic. Un martor i-a atras atenția, iar șoferul păgubit a luat o decizie total neașteptată.
15:50
Ramona Olaru s-a întâlnit cu admiratorul ei secret. Imaginile cu Rareș au făcut înconjurul internetului # Antena1
Ramona Olaru, una dintre cele mai sexy prezentatoare meteo, reușește mereu să atragă atenția multor admiratori.
15:50
Donald Trump interzice accesul fanilor la meciurile din Cupa Mondială 2026. Ce țări sunt vizate # Antena1
Donald Trump dorește să le interzică anumitor fani intrarea în Statele Unite ale Americii pe durata desfășurării meciurilor din Cupa Mondială 2026. Iată cine se află pe lista liderului de la Casa Albă.
15:30
Mireasa, sezon 12. Băieții au defilat în costume de mire în fața familiilor. Imagini emoționante cu Adin, Cristian, Alex și Liviu # Antena1
După ce s-au cununat civil cu alesele lor, Adin, Cristian, Alex și Liviu au probat costumele pe care le vor purta în Finala Mireasa. Pe 18 decembrie, băieții au defilat în fața celor dragi.
15:20
Nidia Moculescu, confesiuni emoționante la o lună de la moartea tatălui ei. Cum i-a apărut Horia Moculescu în vis # Antena1
Nidia Moculescu a făcut dezvăluiri emoționante la o lună de la moartea tatălui ei. Se pare că Horia Moculescu i-a apărut în vis fiicei sale.
15:20
Al 13-lea salariu este unul dintre cele mai așteptate beneficii ale angajaților. Iată cine poate fi recompensat astfel.
14:50
Mireasa, sezon 12. Ce cupluri s-au căsătorit civil pe 18 decembrie 2025. Simona Gherghe a anunțat ce familii s-au format # Antena1
Pe 18 decembrie 2025, 4 cupluri formate în cadrul sezonului 12 Mireasa au spus DA în fața primarului.
14:50
Gestionarea transporturilor care implică bunuri cu risc fiscal ridicat impune o atenție sporită la legislația fiscală.
14:40
Când va avea loc botezul gemenilor Roxanei Nemeș. Ce a dezvăluit recent despre experiența de mămică # Antena1
Roxana Nemeș a devenit mămică de gemeni în urmă cu aproximativ 3 luni.
14:40
Atunci când ții dietă, unul dintre cele mai mari obstacole nu este neapărat foamea, ci lipsa gustului. Mâncărurile hipocalorice pot părea uneori fade, iar tentația de a adăuga sosuri sau grăsimi suplimentare crește rapid. De aceea, condimentele devin arma secretă pentru a obține mese pline de savoare, fără să adaugi calorii inutile.
14:30
Alexia Eram a provocat un val de furie pe internet după ce și-a pozat bradul. Ce nu le-a plăcut deloc privitorilor # Antena1
Alexia Eram a fost pusă la zid după ce internauții au văzut bradul ei de Crăciun. Decorațiunile alese nu au fost singurele care au fost criticate.
14:20
Gina Chirilă a ajuns pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Bogdan Vlădău: „Sănătatea nu e ceva ce poți amâna” # Antena1
Gina Chirilă și-a îngrijorat fanii cu o postarea de pe patul de spital. Se pare că fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de îngrijiri medicale. Iată care ar fi motivul.
14:20
Sărbătorile românilor, pline de nostalgie. Cât au plătit pentru o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun # Antena1
Se apropie Crăciunul, iar perioada sărbătorilor vine întotdeauna cu nostalgiile timpurilor trecute. Iată cât au plătit românii pentru o delicatesă din comunism.
Acum 24 ore
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 18 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 18 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
Horoscop zilnic 19 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de vineri, 19 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
13:40
4 obiceiuri simple care îți întineresc creierul cu 8 ani. Ce recomandă experții să faci în fiecare zi # Antena1
Experții au dezvăluit 4 obiceiuri simple care îți întineresc creierul cu 8 ani și care pot fi făcute zilnic.
13:40
Un nou scandal în lumea modei. Ce gest a făcut-o pe Miss Finlanda să-și piardă coroana. Cum se apără tânăra # Antena1
Concursurile de frumusețe sunt și pline de controverse și drame. Iată ce gest a dus la retragerea titlului de Miss Finlanda.
13:20
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie detașată pentru echipa lui Chef Richard în battle-ul opt și record de punctaje maxime # Antena1
Ieri seară, echipa condusă de Chef Richard Abou Zaki a obținut o frumoasă victorie la cel de-al optulea battle, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider de audiență atât la nivel comercial, cât și urban.
13:10
Culiță Sterp și Daniela Iliescu, surpriză uriașă pentru fiul lor. Unde l-au dus pe Milan: „E vârsta la care se poate bucura real” # Antena1
Daniela Iliescu și Culiță Sterp i-au făcut o surpriză uriașă fiului lor chiar înainte de Crăciun. Cei doi l-au dus pe Milan într-o vacanță de vis, unde orice copil își dorește să ajungă.
12:30
De ce nu-l vom mai vedea pe George Clooney în rolurile romantice care l-au consacrat. Decizia luată după o discuție cu soția sa # Antena1
Actorul care le-a furat inimile milioanelor de fane a luat o decizie radicală în privința carierei sale. Iată ce a declarat George Clooney despre filmele în care va mai juca de acum încolo.
11:50
(P) Piața auto se schimbă: Plus Auto deschide drumul către un marketplace 100% liber și sigur # Antena1
Piața auto din România a ajuns într-un punct în care filtrele clasice nu mai ajută, ci încurcă. Când cauți o mașină în leasing sau în credit auto, nu te interesează doar anul din talon ori cifra de pe bord, ci cât de corect a fost întreținută, ce istoric are și cât de predictibile sunt costurile lunare.
11:20
Emilian lansează Ultimul Crăciun. Penultimele episoade din acest sezon „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se văd pe Antena 1 # Antena1
Emilian se lasă purtat de magia sărbătorilor și prezintă o nouă piesă care ne poartă pe drumul nostalgiei, oferindu-ne parfumul celei mai frumoase perioade din an, chiar înainte de difuzarea penultimelor episoade din acest sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, diseară, de la 20.30, la Antena 1.
11:10
Melek, reacție dură la vestea că cel care i-a ucis soțul se află în libertate. Ce spune despre Mario Iorgulescu: „Nu se poate” # Antena1
Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit în mediul online la vestea că cel care i-a ucis soțul se află în libertate. În urmă cu șase ani, Mario Iorgulesc a produs un accident tragic în care și-a pierdut viața un om. Acesta a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copii.
11:10
Rezultate Loto azi, 18 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 18 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
11:00
(P) FCSB si-a jucat sansa de calificare in play-offul Europa League, cu Feyenoord! Și a avut victorie! # Antena1
Europa League a ajuns la etapa a sasea a grupei unice.
10:40
Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase # Antena1
Printre aperitivele tradiționale sărbătorii de Crăciun, alături de piftie, tobă, caltaboș, slănină afumată, lebăr sau cârnaţi afumaţi se numără și jumările. Acestea se mănâncă adesea împreună cu ceapă, pâine cu coajă crocantă, ţuică fiartă şi un vin sec.
10:20
Premierul Ilie Bolojan a clarificat speculațiile privind presupusa nuntă secretă cu partenera lui, Ioana.
09:30
Președintele Nicușor Dan, vizită la Palatul Buckingham. Ipostaza în care a fost surprins alături de Regele Charles # Antena1
Ieri președintele Nicușor Dan a fost în prima sa vizită oficială la Londra acolo unde l-a întâlnit pe Regele Charles la Palatul Buckingham.
Ieri
00:30
Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din bucătăria show-ului culinar. Cu ce punctaj a plecat acasă # Antena1
În ediția 19 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 17 decembrie 2025, un concurent a părăsit competiția show-ului culinar. De data aceasta, Irina Fodor a anunțat pe toată lumea că se pleacă acasă cu nota 8.
17 decembrie 2025
23:20
Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul opt. Banda a adus un verdict neașteptat: „Doamne, nu cred!” # Antena1
Jurații și concurenții au avut parte de o surpriză în battle-ul opt din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025. Aceștia au fost puși într-o situație dificilă din cauza amuletelor. Iată cine a reușit să câștige confruntarea.
22:30
18:40
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste # Antena1
Mircea și Neli Lucescu au atras toate privirile la un eveniment la care au participat recent. Selecționerul României a vorbit deschis despre începutul poveștii lor de iubire.
18:10
Mireasa, sezon 11. Roxana a venit cu o veste frumoasă la Capricii: „Sunt extrem de fericită” # Antena1
În ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 16 decembrie, Roxana, una dintre cele mai iubite concurente din sezonul 11 Mireasa, a venit cu o veste frumoasă.
17:30
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez” # Antena1
Mira a făcut furori pe internet cu noua ei mașină. Fotografiile postate i-au impresionat pe fani.
17:30
Locurile în care bradul de Crăciun nu trebuie pus niciodată. Poate atrage ghinionul în casă # Antena1
Există șapte locuri din casă în care bradul de Crăciun nu are ce să caute. Se spune că poate atrage ghinionul dacă este poziționat în aceste zone ale locuinței.
17:10
Gabi Tamaș a încheiat colaborarea cu clubul sportiv Concordia Chiajna. Iată ce mesaj a transmis clubul.
17:00
Mireasa, sezon 12. Cum au arătat „campaniile electorale”. Ce cupluri au decis concurenții nelogodiți să susțină în Finală # Antena1
Cuplurile logodite, care luptă în finala Mireasa sezon 12 pentru marele premiu, și-au făcut așa numita „campanie electorală”. Cei care nu luptă pentru premiu au decis pe cine susțin.
16:30
Rețeta lui Nicolai Tand pentru mâncărică de cartofi tradițională și pui la cuptor. Ce dă gustul autentic în bucătăria Super Neatza # Antena1
Înainte de sărbătorile de iarnă, Chef Nicolai Tand vine cu o idee de preparat delicios. Iată cum a pregătit mâncărica de cartofi tradițională.
16:20
Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl avem pe Georgios acum...” # Antena1
Ianis Hagi a făcut dezvăluiri despre noua ipostază de tătic, dar și despre cea de bunic în care se regăsește acum tatăl lui, Gică Hagi. „Prințul” și „Regele” trec printr-o perioadă extrem de fericită de mai bine de patru luni.
16:20
Mireasa sezonul 12. Dezvăluiri surprinzătoare în live, despre mesaje în afara casei și șoapte fără lavaliere # Antena1
Spiritele s-au încins în emisia live de pe 17 decembrie 2025. Cele două tabere au spus lucruri una despre cealaltă.
16:00
Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis # Antena1
Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 9, Teo Costache, i-a transmis un mesaj Nabei Salem după ce a aflat că aceasta va fi concurentă la Survivor 2026.
14:50
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România # Antena1
Avatar a cucerit întreaga planetă încă de la prima parte și reușește să se mențină în topul celor mai mari încasări din istorie în materie de bilete, chiar și la 16 ani distanță de la debut. Regizorul James Cameron a dezvăluit câte părți va avea producția de fapt și a vorbit inclusiv despre cele mai recente cheltuieli.
