Rezultate Loto, 18 decembrie 2025. Report la Joker de peste 8,5 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Avatar a cucerit întreaga planetă încă de la prima parte și reușește să se mențină în topul celor mai mari încasări din istorie în materie de bilete, chiar și la 16 ani distanță de la debut. Regizorul James Cameron a dezvăluit câte părți va avea producția de fapt și a vorbit inclusiv despre cele mai recente cheltuieli.