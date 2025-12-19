Revista presei internaţionale, 19 decembrie

08:30

Coaliţia de guvernare a ajuns ieri la un acord privind creşterea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie anul viitor şi diminuarea impozitului pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026. Liderii celor patru formaţiuni politice au mai stabilit să închidă pachetul reformei în administraţie, prin reducerea cu 10% a […]