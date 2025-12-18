RETROSPECTIVĂ: Personalităţi din România care ne-au părăsit în 2025
Rador, 19 decembrie 2025 01:10
■ 5 ianuarie – Pictorul SASSU-DUCŞOARĂ OCTAVIAN-EUGEN a murit la vârsta de 81 de ani ■ 8 ianuarie – Pictorul NECULAI IORGA a murit la vârsta de 91 de ani ■ 18 ianuarie – Interpretul de muzică populară MĂRIN CORNEA a murit la vârsta de 77 de ani […]
Egiptul anunță că acordul privind furnizarea de gaze naturale convenit cu Israel este „strict comercial”, fără dimensiuni politice # Rador
Egiptul a declarat joi că un acord privind gazele naturale cu Israelul este un aranjament „strict comercial”, fără dimensiuni politice, adăugând că a fost încheiat de companii private de energie în conformitate cu regulile pieței, fără intervenție directă a guvernului. Miercuri, Israelul a aprobat un acord de export semnat în august cu Chevron și partenerii […]
19:40
Statele membre UE au aprobat joi amânarea cu un an a legislației antidefrișări, până în decembrie 2026 # Rador
Țările Uniunii Europene au aprobat joi un acord UE privind amânarea cu un an a legislației antidefrișări, până în decembrie 2026, a anunțat Consiliul UE într-un comunicat de presă, depășind astfel ultimul obstacol juridic pentru ca amânarea să poată fi transformată în lege./cstoica/lalexandrescu REUTERS – 18 decembrie
Acum 8 ore
19:30
Dmitri Peskov afirmă că Vladimir Putin a fost și va rămâne unul dintre cei mai respectați politicieni din lume # Rador
Rusia a jucat și va continua să joace un rol important în politica internațională, iar președintele său, Vladimir Putin, a fost și rămâne unul dintre cei mai înțelepţi și respectaţi politicieni din lume, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat postului de televiziune „Rossia-24”, răspunzând la întrebarea legată de […]
19:30
Ministerul de Finanțe a împrumutat de la bănci 600 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat pe termen mediu și lung # Rador
Ministerul de Finanțe a împrumutat de la bănci 600 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat pe termen mediu și lung. Scadența este la 4 ani și 7 luni, iar dobânda de 6,73% pe an potrivit datelor publicate de Banca Națională. Mâine este programată o licitație suplimentară, prin care statul vrea să […]
19:00
În acest moment, în judeţul Prahova, nu mai există nicio localitate care să nu aibă acces la apă potabilă. Doar în localitatea Aluniş, apa este furnizată cu restricţii, dar acestea ar putea fi eliminate chiar mâine, dacă rezultatele analizelor de laborator o vor permite – precizează Administraţia Naţională Apele Române. Compania dă asigurări că apa […]
19:00
Președintele Braziliei, Lula da Silva, a declarat joi că este dispus să medieze între SUA și Venezuela # Rador
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat joi că le-a transmis liderilor Venezuelei și Statelor Unite că țara sa este dispusă să ajute la prevenirea unei confruntări armate în America Latină. Tensiunile se acumulează în Caraibe după ce Statele Unite au început în ultimele săptămâni să intensifice presiunile asupra guvernului președintelui Venezuelei, Nicolas […]
19:00
Întrebat despre NATO, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu ar trebui să-și modifice Constituția # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că nu vede nevoia de a schimba Constituția Ucrainei, care consacră obiectivul acesteia de a deveni stat membru NATO, la câteva zile după ce a oferit să renunțe la această ambiție în schimbul unor garanții stricte de securitate. Blocarea aderării Ucrainei la alianța militară a fost în mod […]
18:50
Peste 2 miliarde de lei au fost transferaţi de Guvern pentru stingerea unor datorii acumulate în zone prioritare pentru România # Rador
Peste 2 miliarde de lei au fost transferaţi azi de Guvern pentru stingerea unor datorii acumulate în zone prioritare pentru România, informează ministrul Finanţelor. Cea mai mare parte a acestei sume, aproape 2 miliarde de lei merg către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru plata medicamentelor şi a serviciilor medicale din spitale scadente în […]
Acum 12 ore
17:20
La Bucureşti, Ministerul de Externe a lansat oficial, azi, aplicaţia „Călătoreşte informat”, o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri şi alte informaţii relevante pentru cetăţenii care călătoresc în străinătate. Aplicaţia constituie un instrument nou, îmbunătăţit faţă de vechea aplicaţie „Călătoreşte în siguranţă”, este deja disponibilă pe Google Play şi […]
17:00
Parlamentul European ar putea vota în ianuarie împrumutul pentru Ucraina garantat cu activele ruseşti îngheţate # Rador
Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, spune că, în cazul în care va fi luată o decizie, legislativul comunitar ar putea aproba împrumutul garantat cu activele ruseşti îngheţate în sesiunea de luna viitoare, din ianuarie. Roberta Metsola: Odată ce se ia o decizie, problema poate fi abordată chiar în următoarea sesiune plenară. Avem exemplul de săptămâna […]
16:50
Neocolonialismul electoral occidental reprezintă o amenințare pentru statele majorităţii mondiale (Serghei Lavrov) # Rador
Neocolonialismul electoral al ţărilor occidentale, împreună cu interferența acestora în afacerile interne ale altor state, reprezintă o amenințare pentru majoritatea mondială, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la o reuniune a Comisiei Consiliului General pentru cooperare internațională a partidului „Rusia Unită”. „Până în prezent, ceea ce avem tot dreptul să numim „neocolonialism electoral” […]
16:20
Toate posturile Radio România au pregătit, pentru sărbătorile de iarnă, programe speciale – emisiuni şi transmisiuni în direct, multă muzică, producţii ale Teatrului Naţional Radiofonic, concerte live, ştiri, reportaje, producţii independente – cadouri pregătite cu drag pentru ascultătorii noştri. Programele Radio Romania Actualităţi ale acestui sfârşit de an sunt produse sub genericul “Sărbătorile ne aduc împreună. Oameni și datini”. În zilele […]
16:00
Zara a devenit cel mai recent retailer de fast-fashion care folosește inteligența artificială pentru a crea noi imagini cu modele reale în diferite vestimentații, accelerând procesul de producție, ca parte a unei schimbări industriale care ar putea avea un impact major asupra fotografiei de modă. Experimentările Zara cu inteligența artificială (AI) urmează exemplul rivalului suedez […]
15:40
Dominic Fritz a devenit cetăţean român. Într-o postare pe internet el anunţă că a depus azi jurământul de credinţă şi mulţumeşte României pentru braţele deschise, potenţialul de inspiraţie şi energia debordantă, iar Timişoarei pentru că este „acasă”. Dominic Fritz a venit în România ca cetăţean german în urmă cu mai bine de 20 de ani, […]
15:20
Banca Centrală a Rusiei a amenințat că va solicita daune băncilor europene, în cazul în care vor fi folosite activele rusești înghețate. Într-o nouă declarație, Banca Centrală a Rusiei a anunțat că va solicita într-o instanță de arbitraj rusă daune de la băncile europene, din cauza „tentativelor continue ale autorităților Uniunii Europene de a confisca/utiliza […]
15:00
Preşedintele Franţei este convins că liderii UE vor găsi o soluție de compromis cu privire la sprijinul financiar pentru Ucraina # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, este convins că liderii UE vor găsi o soluție de compromis privind sprijinul financiar pentru Ucraina, în pofida unor divergenţe de ordin tehnic între anumite state membre. „Vom găsi o soluție tehnică, așa că nu trebuie să ne divizăm din cauza unor divergenţe tehnice. Este necesar ca fiecare să fie respectat […]
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs joi la 18 km de orașul Hualien, în estul Taiwanului, a anunțat administrația meteorologică a insulei, fără a emite rapoarte imediate de pagube. Seismul, cu o adâncime de 31,6 km, a zguduit pentru scurt timp clădirile din capitala Taipei. Taiwanul se află la intersecția a două plăci tectonice […]
14:40
Peste două milioane de cetăţeni ruși i-au trimis întrebări lui Putin, înaintea de „Retrospectiva anului, cu Vladimir Putin” # Rador
Peste două milioane de cetăţeni ruși i-au trimis deja întrebări preşedintelui rus, Vladimir Putin, înaintea de ”Retrospectiva anului”, evenimentul fiind programat pentru vineri, 19 decembrie. „Au fost primite deja peste două milioane de întrebări din partea cetățenilor adresate președintele rus, înainte de ‘Retrospectiva anului’, cu Vladimir Putin”. „Evenimentul este programat pentru 19 decembrie și va […]
14:40
Zelenski încearcă să deblocheze în folosul Ucrainei banii din activele ruseşti îngheţate în Europa # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a sosit, joi, la Bruxelles, pentru a convinge liderii europeni să adopte o decizie politică privind transferul către Ucraina a activelor rusești înghețate. Este vorba despre circa 200 de miliarde de euro, care sunt critic necesare Kievului pentru apărare și pentru viitoarea reconstrucție. Potrivit președintelui, destinația fondurilor va depinde de situația de […]
14:10
Republicanii şi democraţii se înfruntă din nou pe Obamacare: un subiect cheie pentru alegerile din 2026 Washington, DC: La sfârșitul lui 2025, tensiunile politice din Statele Unite s-au accentuat într-o dispută privind viitorul Affordable Care Act („Obamacare”), creând o confruntare ce riscă să influențeze profund alegerile legislative din 2026. Disputa reflectă atât diferențe ideologice puternice […]
13:50
18 decembrie 1973 Ziua limbii arabe. Povestea unei limbi care a traversat deșerturi, imperii și secole # Rador
Introducere La 18 decembrie 1973, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite adopta o decizie cu profunde implicații culturale și geopolitice: limba arabă devenea limbă oficială a ONU, alături de engleză, franceză, spaniolă, rusă și chineză. Prin aceeași hotărâre, data de 18 decembrie a fost consacrată drept Ziua limbii arabe, o recunoaștere simbolică a unei limbi […]
13:50
Introducere Bazilica Sfântu Petru de la Vatican este una dintre cele mai emblematice edificii ale creștinătății occidentale și ale istoriei arhitecturii. Consolidată de generații de artiști, arhitecți, papi și patroni, Sfântul Petru este atât catedrala spirituală a catolicismului, cât și o capodoperă a Renașterii și Barocului. Context istoric Construcția noii Bazilici Sfântul Petru a fost […]
13:10
Kremlinul a comentat situaţia cu privire la agravarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela (Dmitri Peskov, briefing) # Rador
În cadrul unui briefing, joi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a comentat situaţia cu privire la agravarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că Rusia solicită să se dea dovada de calm în situația creată între SUA şi Venezuela. […]
13:10
UE va ridica sancțiunile împotriva Kosovo și va debloca ajutorul financiar, anunță Ursula von der Leyen # Rador
Uniunea Europeană va ridica sancțiunile impuse Kosovo în 2023 din cauza tensiunilor din nordul țării și va debloca asistența financiară, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țările UE au introdus măsuri punitive împotriva Kosovo, majoritar albanez, după ce guvernul premierului Albin Kurti nu a răspuns apelurilor UE și SUA de a calma […]
13:10
Putin și Erdoğan nu au examinat la Așhabad problema restituirii sistemelor ruse S-400, declară Dmitri Peskov # Rador
În cadrul briefingului susţinut joi, la Kremlin, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că în cadrul întrevederii bilaterale de la Așhabad, capitala Republicii Turkmenistan, preşedintele rus, Vladimir Putin, și liderul turc, Recep Tayyip Erdoğan, nu au examinat problema restituirii sistemelor ruse de apărare antiaeriană S-400. Putin și Erdoğan nu […]
Acum 24 ore
12:30
Emmanuel Macron a spus că Europa va găsi o poziție comună la summitul UE privind finanțarea Ucrainei # Rador
Europa va ajunge la o poziție comună la summitul UE din această săptămână privind modul de finanțare a efortului de război al Ucrainei, a declarat joi președintele francez Emmanuel Macron. „Comisia Europeană a prezentat mai multe opțiuni și au fost inițiate discuții importante despre cum să fie folosite aceste active deținute de ruși. Ceea ce […]
12:10
Ucraina analizează posibilitatea de a implementa votul electronic pentru alegerile prezidenţiale – potrivit liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski. Preşedintele a precizat că discuțiile în acest sens se referă doar la alegerile prezidențiale. Deocamdată, desfășurarea alegerilor parlamentare sau locale nu este luată în considerare. Întrebat despre eventualele progrese în elaborarea legii privind organizarea alegerilor pe […]
12:10
Aleksandr Lukașenko va transmite un mesaj poporului și Parlamentului belarus, în Adunarea Populară Belarusă # Rador
Cea de-a doua sesiune a celei de-a 7-a Adunări Populare Belaruse va debuta joi, la Minsk, cu un mesaj al președintelui belarus, Aleksandr Lukașenko, adresat poporului și Parlamentului. Adunarea Populară din Belarus aprobă principalele direcții de politică internă și externă, doctrina militară și conceptul de securitate națională. Cea de-a doua sesiune debutează joi, 18 decembrie. […]
11:30
Zelenski este de părere că viitorul războiului din Ucraina depinde de sancțiuni și de presiunea internațională # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că sancțiunile împotriva Rusiei și acțiunile coordonate ale aliaților pot împiedica regimul de la Kremlin să continue războiul în același ritm în anul care urmează. „Nu cred că economia lui Putin este capabilă să susțină acest război la aceeaşi intensitate ca înainte. Dacă sancțiunile vor funcționa cu adevărat şi […]
11:20
Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, și-a dat demisia din funcție, potrivit unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook. El a precizat că demisionează din motive personale și că nu știe cine va fi posibilul său înlocuitor. Fost parlamentar PSD, Bogdan Matei a fost instalat în funcție la începutul acestui an. El a […]
11:20
La microfon, Elvira Chilaru
11:10
Liderii europeni nu vor părăsi summitul UE fără o decizie finală privind nevoile financiare ale Ucrainei # Rador
Liderii europeni nu vor părăsi summitul Uniunii Europene din această săptămână fără o decizie finală care să asigure nevoile financiare ale Ucrainei pentru perioada 2026–2027, a declarat joi Antonio Costa, președintele Consiliului European. „Nu vom părăsi niciodată Consiliul fără o decizie finală care să garanteze nevoile financiare ale Ucrainei”, a spus acesta jurnaliștilor joi. (REUTERS […]
11:00
Gigantul energetic BP și-a numit prima femeie director general din istoria sa de 116 ani. Meg O’Neill va prelua conducerea companiei din aprilie, înlocuindu-l pe Murray Auchincloss, care a plecat după mai puțin de doi ani. O’Neill, de origine americană, vine de la conducerea Woodside Energy și a lucrat anterior peste 20 de ani la […]
10:50
Cambodgia a acuzat Thailanda de bombardarea orașului Poipet, escaladând tensiunile la graniță # Rador
Autoritățile din Cambodgia spun că forțele thailandeze au bombardat orașul Poipet. Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că avioane de vânătoare thailandeze F-16 au aruncat două bombe. Atacul marchează o escaladare a confruntărilor în curs dintre Cambodgia și Thailanda. Poipet este cunoscut pentru cazinourile sale aflate aproape de graniță. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 18 decembrie)/aspanily/dsirbu […]
10:40
Comitetul Politic al USR a fost convocat pe 19 decembrie, pentru nominalizarea miniştrilor de la apărare şi economie # Rador
Comitetul Politic al USR a fost convocat pentru mâine, la ora 12.00, pentru nominalizarea miniştrilor de la apărare şi economie, a anunţat preşedintele formaţiunii, Dominic Fritz. Astfel, actualul ministru al economiei, Radu Miruţă, este propus pentru funcţia de ministru al apărării, urmând să ocupe şi poziţia de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei este desemnat senatorul […]
10:40
Patru confederaţii sindicale protestează astăzi, în faţa Palatului Cotroceni, începând cu ora 11:00, pentru a cere implicarea preşedintelui în medierea conflictului social dintre sindicate şi guvern. Solicitarea este făcută în contextul în care manifestanţii reclamă degradarea accelerată a condiţiilor de muncă şi de trai. Revendicările vizează creşterea salariului minim garantat în plată, conform cu standardele […]
10:30
InfoCons Protecția Consumatorilor te informează – Hrana uscată pentru câini cu până la 31.5 % proteină brută ! Știi ce mănâncă real prietenul tău cel mai bun , câinele ? InfoCons Protecția Consumatorilor te informează – Hrana uscată pentru câini cu 31.5 % proteină brută InfoCons a realizat un studiu pe baza informațiilor ce se […]
09:20
INEDIT. Proiecție de film la Radio România Cultural. Filmul „Tinerețea unui dictator” va fi proiectat, în regim de cinema, pe site-ul Radio România Cultural # Rador
Astăzi, de la ora 20:00, Radio România Cultural va proiecta, pe site-ul propriu, în regim de cinema, filmul Tinerețea unui dictator, în regia lui Andy Lupu. Pelicula spune povestea tânărului Nicolae, care vine la București unde ajunge ucenic în cizmărie. În scurt timp, este trimis la închisoare, unde îi atrage atenția lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful […]
09:10
Corespondentul de război american Peter Arnett a murit la vârsta de 91 de ani. Născut în Noua Zeelandă, a câștigat Premiul Pulitzer în 1966 pentru relatările sale din războiul din Vietnam. În 1991 a fost unul dintre puținii corespondenți occidentali care au rămas la Bagdad în timpul primului război din Golf. Relatările sale în direct […]
09:10
Comisia Dunării a creat un registru al pagubelor cauzate de agresiunea rusă în regiunea Dunării de Jos și a constatat încălcări ale Convenției de la Belgrad – a anunţat vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksi Kuleba. Potrivit acestuia, la cea de-a 104-a sesiune a organizației, cele mai multe state membre au susținut decizia inițiată de Ucraina […]
08:40
România sărbătoreşte, astăzi, Ziua Minorităţilor Naţionale. Manifestările dedicate acesteia au început încă de ieri, în Parlamentul României, cu expoziţia „Comunitate. Multiculturalitate. Dezvoltare”. Expoziţia poate fi admirată şi astăzi, la Muzeul Satului, unde este programat, de la ora 10:00, evenimentul „România multiculturală în sărbătoare – obiceiuri, dansuri şi colinde din toate colţurile ţării, într-un spectacol al […]
08:30
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord privind creşterea salariului minim brut la 4.325 de lei # Rador
Coaliţia de guvernare a ajuns ieri la un acord privind creşterea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie anul viitor şi diminuarea impozitului pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026. Liderii celor patru formaţiuni politice au mai stabilit să închidă pachetul reformei în administraţie, prin reducerea cu 10% a […]
08:20
Chestiunea activelor rusești înghețate nu va fi pe ordinea de zi la summitul UE (Viktor Orbán) # Rador
Premierul Viktor Orbán a declarat că Ungaria a obținut o victorie în negocierile dinaintea summitului UE: președintele Comisiei Europene a anunțat că problema activelor rusești înghețate nu va fi pe ordinea de zi. Sosind miercuri la reuniunea de la Bruxelles a conducerii Partidului Patrioți pentru Europa, premierul a precizat că negocierile preliminare au dus la […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Regatul Belgiei: Președintele Nicuşor Dan se află, în perioada 17 – 18 decembrie, într-o vizită la Bruxelles, unde, de la ora 11:00 (ora României), participă la reuniunea Consiliului European – la Consiliul European, Clădirea Europa – Senat * Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) ora 11:00 – […]
07:50
Liderii UE vor discuta la Bruxelles folosirea activelor rusești înghețate pentru un împrumut către Ucraina # Rador
Liderii Uniunii Europene urmează să se întâlnească la Bruxelles pentru a discuta planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut destinat Ucrainei. Belgia, unde se află cea mai mare parte a fondurilor, este supusă presiunilor de a renunța la opoziția sa. Mai mulți lideri au subliniat că atât credibilitatea Uniunii Europene, cât […]
07:30
Moneda naţională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,0923 de lei. Valoarea leului a scăzut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3442 de lei. Gramul de aur s-a scumpit cu 7 lei, până la valoarea de 602 lei. Și Bursa de […]
05:40
Casa Albă a instalat plăci de-a lungul „Aleii celebrităților prezidențiale” a președintelui Donald Trump, oferind descrieri ale predecesorilor săi, adesea scrise în stilul postărilor sale de pe rețelele sociale – inclusiv cu insulte, afirmații nefondate și majuscule aleatorii. O placă amplasată în fața expoziției, care se întinde de-a lungul aleii din fața aripii vestice a […]
04:30
Presa internațională continuă să urmărească atent punctele cele mai fierbinți ale globului: războiul din Ucraina și situația de securitate din Europa, consecințele conflictului din Orientul Mijlociu, dar și tensiunile mai noi din Caraibe. Armata ucraineană a anunțat miercuri că Rusia a concentrat aproximativ 710.000 de militari pentru a porni o operațiune ofensivă strategică împotriva Ucrainei, […]
