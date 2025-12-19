Fotbalist în conflict cu Emeric Ienei: vocabular murdar și naționala pierdută

07:10

Descoperă cum poți vizualiza ce muzică ai ascultat cel mai mult în 2025 prin Spotify Wrapped. Află care sunt funcționalitățile noi, de la clasamente personalizate la experiențe interactive cu prietenii. Indiferent dacă ești utilizator Free sau Premium, îți va oferi o experiență captivantă. Spotify Wrapped 2025 oferă un rezumat personalizat pentru utilizatori care au ascultat