Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei: reforme necesare pentru situația financiară

23:20

Atac cu cuțitul la metroul din Taipei, soldat cu trei morți și cinci răniți. Suspectul, un bărbat de 27 de ani, a murit aparent prin sinucidere. Motivul atacului rămâne necunoscut, iar autoritățile au intensificat măsurile de securitate. O tragedie rară în Taiwan, care amintește de un incident similar din 2014. Atac cu cuțitul în metroul … Articolul Atac mortal cu cuțitul la metroul din Taipei: trei morți și cinci răniți apare prima dată în Main News.