Văduva victimei lui Mario Iorgulescu acuză: „N-a plătit pentru crimă!”
MainNews.ro, 20 decembrie 2025 09:50
Mario Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani și 8 luni pentru ucidere din culpă, însă nu a petrecut nicio zi în închisoare. Văduva bărbatului ucis critică decizia instanței și evidențiază incongruențele legate de permisul de conducere și faptul că, în ciuda gravității faptei, nu a suferit consecințe. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, a … Articolul Văduva victimei lui Mario Iorgulescu acuză: „N-a plătit pentru crimă!” apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
09:50
Mario Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani și 8 luni pentru ucidere din culpă, însă nu a petrecut nicio zi în închisoare. Văduva bărbatului ucis critică decizia instanței și evidențiază incongruențele legate de permisul de conducere și faptul că, în ciuda gravității faptei, nu a suferit consecințe. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, a … Articolul Văduva victimei lui Mario Iorgulescu acuză: „N-a plătit pentru crimă!” apare prima dată în Main News.
09:50
Mihai Barbu, fotojurnalist și coautor al jurnalului de călătorie DUSÎNTORS, documentează mascaroanele din București, simboluri ale arhitecturii vechi. Proiectul său „Faces of Bucharest” îmbină fotografia cu explorarea urbană, invitând oamenii să observe detaliile ascunse ale orașului, majoritatea fiind în centrul său. Mihai Barbu, fotojurnalist freelance și co-autor al jurnalului de călătorie DUSÎNTORS, locuiește în București … Articolul Centrul orașului: Majoritatea locuitorilor aleg să locuiască aici apare prima dată în Main News.
Acum o oră
09:40
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București, înlocuindu-l pe Hubert Thuma, cu scopul de a îmbunătăți activitatea organizațiilor liberale de sector. PNL a decis să reducă cheltuielile administrației publice și subvențiile partidelor, pregătind reforme majore pentru 2026, inclusiv creșterea salariului minim. Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București, înlocuindu-l pe Hubert Thuma Decizia a fost aprobată în … Articolul Ciprian Ciucu preia conducerea PNL București, decizii importate luate în ședință apare prima dată în Main News.
09:40
Dezvăluiri în cazul Epstein includ nume celebre precum Bill Clinton, Trump, Mick Jagger și Michael Jackson. Documentele recente arată imagini vechi, dar simpla lor prezență nu implică ilegalitate. Investigarea continuă, iar victimele sunt protejate. Află detalii despre conexiunile controversate din lumea vedetelor. Documente recente dezvăluie implicarea unor VIP-uri, inclusiv Bill Clinton și Donald Trump, în … Articolul Bill Clinton, Mick Jagger și Michael Jackson: VIP-uri celebre în centrul atenției apare prima dată în Main News.
09:40
Economia României se confruntă cu o creștere modestă de 0,9% în 2024, alimentată de consum, dar cu investiții în scădere. Familiile economisesc masiv, dar statul rămâne cel mai mare consumator de resurse. Descoperă cum interacționează cei mai influenți actori economici și provocările viitoare. România a înregistrat o creștere economică modestă de 0,9% în 2024, bazată … Articolul Economia României: surplusuri și datorii – impactul financiar explicat apare prima dată în Main News.
09:40
Atac rusesc asupra Odesei: 7 morți și 15 răniți. Forțele ruse au lovit infrastructura portuară din regiune, provocând distrugeri semnificative. Portul Pivdennyi, esențial pentru exporturile Ucrainei, a fost vizat, iar intensitatea atacurilor a crescut, afectând electricitatea și transportul. Autoritățile caută rute alternative. Atac rusesc asupra Odesei, în noaptea de vineri spre sâmbătă Șapte morți și … Articolul Atac mortal la infrastructura portuară: 7 decese și 15 răniți apare prima dată în Main News.
09:40
Armele cerebrale care pot modifica gândirea umană nu mai sunt ficțiune. Cercetătorii Michael Crowley și Malcolm Dando avertizează asupra riscurilor utilizării neuroștiinței ca armă. E nevoie de reglementări internaționale pentru a preveni manipularea minții și a asigura integritatea științifică. Progresele în neuroștiință pot transforma creierul într-un câmp de luptă Cercetătorii avertizează despre riscul utilizării tehnologiilor … Articolul Armele cerebrale: Creierul, noul câmp de luptă al minții umane apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
08:50
Gigi Becali primește o pensie de 5.700 lei lunar de la statul român, provenind din mandatul său de europarlamentar. Pe lângă aceasta, încală aproximativ 11.000 lei ca parlamentar, sumă pe care o consideră excesivă. Averea sa estimată este de aproximativ 100 de milioane de euro. Gigi Becali primește o pensie lunară de aproape 5.700 de … Articolul Pensia lui Gigi Becali de la stat: Cât câștigă și ce părere are? apare prima dată în Main News.
08:50
Scumpirile la gaze sunt iminente după 1 aprilie 2026, când liberalizarea pieței va determina prețuri stabilite de furnizori. Ofertele post-plafonare indică creșteri între 6,5% și 35%. Romgaz va intra pe piață, iar asociațiile estimează majorări de până la 5% în funcție de evoluția pieței. Liberalizarea pieței gazelor pentru populație va avea loc pe 1 aprilie … Articolul Scumpiri gaze după 1 aprilie 2026: oferte post-plafonare și creșteri facturi apare prima dată în Main News.
08:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că propunerile pentru modificarea legilor justiției vor fi gata până la finalul lunii ianuarie. Grupul de lucru, creat după documentarul Recorder, va include reprezentanți ai diverselor instituții și organizații. Modificările legislative necesită susținerea majorității parlamentare. Ilie Bolojan anunță că grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției va prezenta propunerile până … Articolul Ilie Bolojan: Propunerile pentru modificarea legilor justiției, în lucru apare prima dată în Main News.
08:30
Donald Trump a anunțat organizarea „Jocurilor Patriotice”, un eveniment sportiv de patru zile dedicat tinerilor sportivi din toate statele americane, în cadrul sărbătoririi a 250 de ani de independență a SUA. Criticii au comparat competiția cu „Jocurile Foamei”, evidențiind asemănări legate de puterea și patriotismul autoritar. Donald Trump a anunțat organizarea „Jocurilor Patriotice”, un eveniment … Articolul Trump propune „Jocurile Patriotice” la Casa Albă, asemănate cu „Jocurile Foamei” apare prima dată în Main News.
08:30
Artmark a înregistrat un decembrie record în 2025, cu vânzări de aproximativ 3 milioane de euro în România, Bulgaria și Croația. Licitațiile au demonstrat un interes crescut pentru artă, incluzând opere semnificative de la artiști precum Nicolae Grigorescu și Vlaho Bukovac, consolidându-și poziția de lider în Europa de Sud-Est. Casa de Licitații A10 by Artmark … Articolul Recorduri în licitațiile de artă: 3 milioane euro în România, Bulgaria și Croația! apare prima dată în Main News.
08:30
Distrugerea celulelor zombi din vasele de sânge ar putea revoluționa tratamentul diabetului și altor boli metabolice. Un studiu recent sugerează că eliminarea celulelor senescente îmbunătățește metabolismul și reduce riscurile asociate cu vârsta, deschizând noi direcții terapeutice promițătoare în combaterea îmbătrânirii. Celulele zombi din vasele de sânge sunt asociate cu bolile metabolice, inclusiv diabetul, odată cu … Articolul Distrugerea celulelor zombi din vasele de sânge, soluție pentru diabet apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
07:50
FC Botoșani a suferit primul eșec acasă în acest sezon, pierzând cu 0-1 în fața CFR Cluj. Antrenorul Daniel Pancu a anunțat schimbări în echipă pentru iarnă, subliniind necesitatea de noi jucători pentru a îmbunătăți performanțele. Detalii despre lineup-uri și absenți disponibile în articol. FC Botoșani suferă primul eșec al sezonului pe teren propriu, pierzând … Articolul FC Botoșani, învinsă acasă de CFR Cluj: primul eșec al sezonului apare prima dată în Main News.
07:50
20 decembrie 1989: Revoluția de la Timișoara și puterea mulțimii împotriva comunismului # MainNews.ro
Pe 20 decembrie 1989, Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism. Zeci de mii de protestatari au ieșit în stradă, determinând armata să se alăture acțiunilor de revoltă. Lideri neoficiali, precum Ioan Savu, au mobilizat mulțimea pentru a cere libertate și democrație, înfruntând un regim represiv. 20 decembrie 1989 a marcat o zi crucială … Articolul 20 decembrie 1989: Revoluția de la Timișoara și puterea mulțimii împotriva comunismului apare prima dată în Main News.
07:30
Primăria Sectorului 3 a alocat 30 milioane lei pentru Hala Laminor, transformând-o într-un mall cu bani publici. Opoziția consideră că investiția este o cheltuială excesivă, evidențiind costurile anterioare de peste 100 milioane euro. Consilierii locali subliniază risipa de fonduri în acest proiect controversat. Consiliul Local Sector 3 a aprobat alocarea a 30 de milioane de … Articolul Primăria Sector 3 investește bani publici în mall-ul din Hala Laminor apare prima dată în Main News.
07:30
În Bad Dürkheim, Germania, copii au surprins șoferii de TIR cu fursecuri de casă în perioada sărbătorilor. Voluntarii au pregătit peste 200 de pachete pentru a aduce bucurie celor care transportă mărfuri. Alex, un șofer român, a fost primul beneficiat, apreciind gestul ca o schimbare plăcută în rutina sa. Voluntarii din Bad Dürkheim, Germania, au … Articolul Fursecuri de casă delicioase primite în parcarea popasului apare prima dată în Main News.
07:30
Românii au 6,9 milioane de conexiuni de internet fix, cu Digi lider pe acest segment. Internetul mobil atinge 21,8 milioane de conexiuni, Orange fiind lider. Traficul de voce scade, iar TV prin satelit pierde teren în fața cablului. Veniturile telecom au scăzut la 1,6 miliarde euro în 2025. România are 6,9 milioane de conexiuni de … Articolul Abonamente internet, telefonie și TV: Piața românească Orange, Digi, Vodafone apare prima dată în Main News.
07:30
Kremlinul salută decizia statelor UE de a nu utiliza activele rusești pentru finanțarea Ucrainei, considerând-o o victorie a legii și bunului-simț. Între timp, UE va acorda unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, destinat nevoilor economice și militare, fără a escalada tensiunile cu Rusia. Kirill Dmitriev a salutat decizia Uniunii Europene de a … Articolul Bucurie la Kremlin: UE nu a convenit folosirea activelor rusești pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
07:30
Curtea Supremă a restabilit pachetul de compensație al lui Elon Musk, evaluat la aproximativ 140 de miliarde de dolari, anulând decizia Curții de Cancelarie din Delaware. Această hotărâre pune capăt unei dispute legale lungi și îi confirmă lui Musk rolul de lider în Tesla, consolidându-i poziția pe piață. Curtea Supremă a reinstaurat pachetul de compensație … Articolul Curtea Supremă revine asupra compensației imense pentru Elon Musk de la Tesla apare prima dată în Main News.
06:40
CFR Cluj a obținut o victorie crucială în fața Botoșani, grație golului marcat de Adrian Păun. Echipa se află într-o situație grea, dar victoria le aduce moral. Păun subliniază importanța celor trei puncte și schimbarea de situație față de meciurile anterioare. Detalii despre meci și impactul asupra echipei. CFR Cluj a învins Botoșani cu 1-0, … Articolul CFR Cluj, modești după victoria de la Botoșani: Situație grea în continuare apare prima dată în Main News.
06:40
Un alpinist român de 57 de ani a murit pe vulcanul Ojos del Salado, având o altitudine de 6.893 m, cel mai înalt vulcan activ din lume. Grupul său, format din patru membri, a avut autorizație pentru ascensiune. Trupele speciale din Chile au intervenit pentru recuperarea corpului. Această tragedie subliniază riscurile alpinismului de înaltă altitudine. … Articolul Tragedie pe vulcanul Nevado Ojos del Salado: alpinist român decedat aproape de vârf apare prima dată în Main News.
06:30
Ciprian Ciucu a fost învestit primar general al Bucureștiului, subliniind necesitatea unor reforme pentru a îmbunătăți situația financiară a primăriei. În primul său discurs, el a exprimat dorința de a crea o majoritate în Consiliul General și a promis că Bucureștiul va deveni o Capitală europeană. Ciprian Ciucu a preluat oficial funcția de primar general … Articolul Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei: reforme necesare pentru situația financiară apare prima dată în Main News.
06:30
O româncă studentă în China a arătat ce mănânci de la McDonald’s cu doar 27 de lei. Ea a comandat două sandviciuri cu pui, cartofi, nuggets și multe altele. Comanda ei costă aproape 27 de lei, în comparație cu peste 100 de lei în România. Descoperă cum prețurile diferă între cele două țări! O româncă … Articolul Ce poți savura la McDonald’s în China cu doar 27 de lei apare prima dată în Main News.
06:30
Comisia Europeană a numit un român în board-ul Consiliului European pentru Inovare (EIC), care dispune de un buget de 10 miliarde EUR pentru finanțarea startup-urilor tehnologice și organizațiilor inovatoare în perioada 2021-2027. În 2026, sunt planificate investiții de 1,4 miliarde EUR. Un român a fost numit membru în board-ul Consiliului European pentru Inovare (EIC) EIC … Articolul Român în board-ul EIC: 10 miliarde EUR pentru startup-uri inovatoare apare prima dată în Main News.
06:30
Inginerii din domeniul inteligenței artificiale avertizează despre riscurile folosirii acestei tehnologii, îndemnând familiile să evite AI-ul. Incidentul unei lucrătoare a scos la iveală erorile grave pe care le pot comite sistemele, ridicând întrebări esențiale despre etica și siguranța acestei industrii în creștere rapidă. Angajați din domeniul inteligenței artificiale îi sfătuiesc pe apropiați să evite utilizarea … Articolul Inginerii inteligenței artificiale avertizează: riscurile cresc rapid! apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
05:40
FC Botoșani a suferit al treilea meci consecutiv fără victorie, pierzând pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-1. Antrenorul Leo Grozavu a comentat: Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru. Echipa nu a reușit să valorifice ocaziile, iar golul lui Adrian Păun a decis soarta partidei în etapa 21 din Liga 1. FC … Articolul Leo Grozavu, dezamăgit după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în joc” apare prima dată în Main News.
05:40
Recorder acționează în judecată România TV pentru criticile aduse filmului „Justiție capturată” # MainNews.ro
Recorder dă în judecată România TV după ce a fost acuzat că Florian Coldea finanțează publicația. Jurnaliștii subliniază că nu au primit bani de la partide și acuză redacții patronate de oameni cu probleme legale. Documentarul „Justiție capturată” scoate la iveală corupția din sistemul judiciar românesc. Recorder dă în judecată România TV pentru afirmații false … Articolul Recorder acționează în judecată România TV pentru criticile aduse filmului „Justiție capturată” apare prima dată în Main News.
05:30
Organizația Roma for Democracy critică declarația lui Radu Miruță, ministrul Economiei, considerând-o o normalizare a discriminării. Aceasta afirmă că folosirea expresiei „nu mă mut ca țiganul cu cortul” este jignitoare și reproduce stereotipuri rasiste, subliniind că un ministru nu poate avea o viziune rasistă. Organizația Roma for Democracy contestă numirea lui Radu Miruță ca ministru … Articolul Reacția Roma for Democracy: Radu Miruță normalizează discriminarea oficială apare prima dată în Main News.
05:30
Un Dachshund adorabil a devenit viral după ce a furat o pungă de chipsuri dintr-un supermarket din America. Videoclipul a surprins momentul în care câinele „cârnăcior” intră în magazin, prinde punga și fuge rapid, provocând râsete cu vocea din fundal care îl admonestează. Descoperă detaliile amuzante ale acestei isprăvi! Un câine Dachshund a devenit viral … Articolul Câine „cârnăcior” fură chipsuri din magazin: moment amuzant și neașteptat apare prima dată în Main News.
05:30
Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie 2026. Impact pentru angajatori și angajați # MainNews.ro
Salariul minim brut va crește la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, conform unui proiect al Ministerului Muncii. Această modificare afectează toate firmele private, iar angajatorii vor suporta costuri suplimentare. Află detalii despre impactul financiar și câți bani vor rămâne angajaților în mână. Salariul minim brut va crește de la 4.050 lei la 4.325 … Articolul Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie 2026. Impact pentru angajatori și angajați apare prima dată în Main News.
05:30
Din ce în ce mai mulți tineri europeni devin vegani AI, renunțând la inteligența artificială generativă din motive etice și de mediu. Aceștia subliniază impactul negativ asupra sănătății mintale și creativității, iar mișcarea câștigă amploare rapid. Descoperă motivele și provocările acestei decizii radicale. Tinerii europeni refuză inteligența artificială generativă, formând mișcarea „veganii AI” Motivele includ … Articolul Veganii AI: Impactul furtului de date de către inteligența artificială apare prima dată în Main News.
04:40
CFR Cluj a obținut o victorie importantă în deplasare, 1-0, contra FC Botoșani, în etapa 21 din Liga 1. Alexandru Păun a marcat rapid, iar moldovenii nu au reușit să egaleze. Clujenii, cu 26 de puncte, se află pe locul 11, iar Botoșani rămâne pe 3, cu 38 de puncte. Descoperă detalii despre meci și … Articolul Pancu anunță revoluția la CFR Cluj după victoria cu Botoșani apare prima dată în Main News.
04:40
Prețul benzinei în România rămâne ridicat, deși petrolul se ieftinește global. Taxele statului, inclusiv creșterea accizelor în 2025, afectează prețurile la pompă. Cererea constantă și scăderea sezonieră a producției contribuie la menținerea costurilor ridicate. Consumatorii se confruntă cu provocări financiare continue. Prețurile la benzină din România rămân ridicate, deși petrolul se ieftinește la nivel global … Articolul De ce prețul benzinei în România rămâne ridicat, deși petrolul scade global? apare prima dată în Main News.
04:30
Controverse în Marea Britanie după dispariția gâștelor din parcuri, suspectate a fi furate de migranți pentru a fi consumate de Crăciun. Localnicii se tem de furturile de păsări și sunt alarmați de sacrificarea acestora, în special în contextul sărbătorilor. Autoritățile investighează aceste dispariții alarmante. Dispariția mai multor gâște din parcul Black Ash din Newport a … Articolul Gâștele dispărute din parcurile din Marea Britanie, furate pentru mesele de Crăciun apare prima dată în Main News.
04:30
Concedieri masive în România: Leoni, unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, anunță restructurări importante. Aproape 4.000 de angajați din fabrica din Arad vor fi afectați în 2026, după achiziția de către Luxshare. Descoperă detalii despre impactul acestor schimbări asupra industriei auto. Compania germană Leoni va începe restructurări în România Prima … Articolul Concedieri masive în România: restructurări la furnizorul de cabluri auto apare prima dată în Main News.
04:30
Un bărbat a stârnit uimire pe internet filmând interiorul mașinii de spălat vase, unde apa a apărut maro în timpul funcționării. Clipul a generat discuții despre igienă și utilizarea corectă a aparatelor. Un expert a subliniat că pre-clătirea vaselor nu este necesară, detergenții moderni fiind suficient de eficienți. Un bărbat a filmat interiorul mașinii de … Articolul Bărbat filmează mașina de spălat vase conectată la fosa septică | VIDEO apare prima dată în Main News.
04:20
Ministrul Economiei Radu Miruță și-a cerut scuze pentru expresia jignitoare „nu mă mut ca țiganul cu cortul” folosită într-o intervenție televizată. Criticat de sociologi și ONG-uri, el a recunoscut impactul ofensivei limbajului asupra comunității rome și a subliniat importanța conștientizării prejudecăților. Ministrul Economiei Radu Miruță și-a cerut scuze pentru folosirea expresiei discriminatorii „ca țiganul cu … Articolul Ministrul Miruță se scuză pentru expresia jignitoare cu țiganii apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
03:40
Cristi Chivu și echipa sa, Inter, au fost eliminați dramatic din Supercupa Italiei, pierzând la penalty-uri în fața formației Bologna. Meciul s-a încheiat 1-1 după 90 de minute, iar loviturile de departajare au decis soarta trofeului. Inter, vicecampioană, ratase toate trofeele în sezonul precedent. Cristi Chivu și Inter au fost eliminați din Supercupa Italiei la … Articolul Cristi Chivu și Inter, eliminați dramatic din Supercupa Italiei la penalty-uri! apare prima dată în Main News.
03:40
Creșterea salariului minim brut în România, de la 1 iulie 2026, are un impact semnificativ asupra economiei. Majorarea de 6,8% va afecta peste 1,7 milioane de angajați, cu efecte pozitive precum stimularea ocupării, creșterea puterii de cumpărare și reducerea muncii la negru. Aceasta va influența și sectoare precum comerțul și transporturile. Creșterea salariului minim brut … Articolul Sectoarele impactate de majorarea veniturilor: efecte cheie analizate apare prima dată în Main News.
03:30
Donald Trump acuză Venezuela că a confiscat ilegal petrolul american, ordonând sancțiuni stricte împotriva petrolierelor care acostează în țară. Administrația sa avertizează despre noi confiscări, subliniind naționalizarea din 1976 ca fiind un „furt” al proprietății americane. Chevron continuă operațiunile sub protecția unei licențe speciale. Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război în Venezuela în contextul … Articolul Vrem înapoi petrolul nostru furat! apare prima dată în Main News.
03:30
Proprietarul Daily Mail, DMGT, a semnat un acord pentru achiziția The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline. Această tranzacție ar putea remodela peisajul media din Regatul Unit, consolidând o voce de dreapta. Detalii despre vânzare și implicațiile sale sunt analizate de autoritățile britanice. DMGT a semnat un acord pentru achiziţionarea The Telegraph pentru … Articolul Daily Mail intenționează să achiziționeze The Telegraph pentru 500 milioane £ apare prima dată în Main News.
03:30
Un „erou” al Rusiei, Andrei Kostrikin, a fost găsit mort în închisoare după ce a comis o crimă brutală, inclusiv violul soției victimei. FSIN a declarat că a fost o sinucidere, fără semne de moarte violentă. Soldații ruși întorși de pe front comit frecvent crime, inclusiv împotriva membrilor familiei. Un erou de război rus, Andrei … Articolul Eroul rus care a ucis și a violat: soarta sa în închisoare apare prima dată în Main News.
03:30
Facebook este acuzată că suspendă traficanții de persoane doar după 17 raportări, iar Meta a fost acuzată că a ignorat dovezile despre efectele negative asupra sănătății mintale. Documentele arată că a proiectat funcțiile de siguranță pentru adolescenți în mod intenționat ineficiente, amplificând riscurile pentru utilizatori. Facebook este acuzată că suspendă conturile traficanților de persoane doar … Articolul Suspendarea traficanților de persoane doar după 17 rapoarte? apare prima dată în Main News.
03:20
Ludovic Orban a discutat cu Ilie Bolojan despre o posibilă revenire în PNL, subliniind deschiderea de a relua dialogul între cele două părți. Anunțul a fost făcut după ce Ciprian Ciucu a câștigat Primăria București, conform exit-poll-urilor, cu un scor de 32,7%. Detalii despre evoluțiile politice recente. Ludovic Orban a discutat cu Ilie Bolojan despre … Articolul Ludovic Orban și Ilie Bolojan: „Suntem deschiși” la revenirea în PNL apare prima dată în Main News.
02:40
Cristi Chivu, criticat de italienii după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” # MainNews.ro
Cristi Chivu a suferit o eliminare dezamăgitoare din Supercupa Italiei, interîntrecut de Bologna la penalty-uri. Deși Inter a deschis scorul rapid, jucătorii români au fost criticați pentru deciziile tactice, iar Chivu a primit o notă de 5,5 de la presa italiană. Echipa va căuta să revină mai puternică. Inter, antrenată de Cristi Chivu, a fost … Articolul Cristi Chivu, criticat de italienii după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” apare prima dată în Main News.
02:40
Milioane de pensionari cu pensii mici vor primi ajutoare financiare în 2026. Guvernul a decis acordarea unui sprijin one-off de 800 de lei, împărțit în două tranșe, destinat celor care au pensii sub 2.574 de lei.Această măsură vine ca răspuns la creșterea prețurilor, oferind ajutor celor nevoiași. Milioane de pensionari cu pensii mici vor primi … Articolul Pensionarii cu pensii mici vor primi ajutoare unice în 2026 apare prima dată în Main News.
02:30
Google Gemini 3 depășește ChatGPT în viteză și capacități multimodale, generând entuziasm printre antreprenori. Marc Benioff, CEO Salesforce, a declarat că saltul în raționament și eficiență este „nebunesc”. Modelul, dezvoltat de Google DeepMind, oferă funcții avansate pentru utilizatori și integrare cu aplicațiile Google. Google Gemini 3 a fost lansat în competiție acerbă cu ChatGPT 4.5 … Articolul Google Gemini 3 depășește ChatGPT: Viteză, imagini și video analizate apare prima dată în Main News.
02:20
George Simion critică lipsa unității între suveraniști, afirmând că aceasta i-ar fi putut aduce primul loc în alegeri. Anca Alexandrescu se arată dezamăgită de prezența mică la vot și subliniază importanța votului. Ciprian Ciucu câștigă Primăria Capitalei cu peste 36% din voturi. George Simion a criticat lipsa unității suveraniștilor, sugerând că ar fi putut obține … Articolul Am fi fost pe primul loc în clasament, cu strategii eficiente de succes apare prima dată în Main News.
02:20
O familie britanică a încercat să transporte corpul unei femei moarte la bordul unui zbor EasyJet din Malaga spre Londra, susținând că aceasta este „doar obosită”. Incidentul a stârnit controverse, iar avionul a fost oprit înainte de decolare. EasyJet afirmă că femeia avea certificat medical pentru zbor. O familie britanică a încercat să transporte corpul … Articolul Calificată pentru zbor: Atestat de aptitudine completă apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.