Sheryl Sandberg: climatul corporativ este ”unul dintre cele mai rele” pe care le-a văzut vreodată
News.ro, 19 decembrie 2025 07:50
Fosta directoare operaţională a Meta, Sheryl Sandberg, a avertizat că manifestările publice de misoginism şi retorica de tip ”tech bro” deteriorează grav cultura corporativă în unele dintre cele mai mari companii din lume.
• • •
Acum 15 minute
08:00
Suspectul în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown a fost găsit mort / Ar fi responsabil şi pentru uciderea unui profesor de la MIT # News.ro
Suspectul în cazul împuşcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort, joi seară, după ce s-a sinucis. Claudio Valente, un fost student al Universităţii Brown în vârstă de 48 de ani, de naţionalitate portugheză, a fost găsit într-un depozit din Salem, New Hampshire, cu o geantă, arme de foc şi dovezi care se potrivesc cu cele de la locul crimei, transmite CNN.
08:00
Meteorologi - Trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie / Cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice, începând din 5 ianuarie # News.ro
Meteorologii anunţă trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie , în toată ţara, iar începând din 5 ianuarie, timp de două săptămâni, sunt prognozate cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur – Dan: Este foarte util pentru Europa un acord comercial cu o piaţă aşa mare ca America de Sud / Rezervele României din urmă cu 3-4 luni, depăşite după discuţii cu agricultorii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.
07:20
07:20
De la Starbucks la Burger King: giganţii occidentali din industria alimentară vând pachete majoritare de acţiuni către fonduri chineze de private equity # News.ro
Lanţuri occidentale de renume precum Starbucks şi Burger King pariază tot mai mult pe un model de parteneriat care câştigă rapid teren în China: vânzarea unor pachete majoritare de acţiuni către fonduri locale de private equity, pe fondul unei competiţii acerbe pentru cotă de piaţă, transmite CNBC.
07:20
Nicuşor Dan, despre soluţia agreată pentru Ucraina: Va rambursa când se va termina războiul / Dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite din bugetul Uniunii / Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la dobânzi – ”o poziţionare politică” # News.ro
Acum 2 ore
07:00
Administraţia Trump îndeamnă ”bărbaţii albi” să se plângă de eventuale discriminări la locul de muncă şi să ceară despăgubiri # News.ro
07:00
06:50
Preşedintele Dan: În numirea şefului / sefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol / Este spectator # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat, vineri dimineaţă, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ”preşedintele nu are absolut niciun rol”, fiind ”spectator”.
06:40
Pastila anti-obezitate a Eli Lilly ajută pacienţii să îşi menţină scăderea în greutate după trecerea de la Wegovy şi Zepbound # News.ro
Eli Lilly a anunţat joi că pastila sa experimentală pentru obezitate a demonstrat rezultate solide în menţinerea pierderii în greutate la pacienţii care au trecut direct de la injecţiile Zepbound ale companiei şi Wegovy, produsul rival al Novo Nordisk, potrivit datelor dintr-un studiu clinic de fază avansată, citat de CNBC.
06:30
Nicuşor Dan, întrebat despre greşelile coaliţiei: Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative / Care crede şeful statului că sunt succesele înregistrate de partidele de la guvernare / Ce aşteptări are pentru anul viitor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating. El consideră că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, dar crede că şase luni de zile sunt prea puţin pentru a evalua foarte exact. Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: ”Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.
Acum 4 ore
06:10
Meg O’Neill va face istorie la BP, devenind prima femeie CEO a unui mare grup petrolier global # News.ro
Veterana industriei energetice Meg O’Neill, desemnată de BP să conducă o restructurare amplă a gigantului petrolier britanic, va deveni în aprilie prima femeie care ajunge în fruntea uneia dintre cele mai mari companii petroliere din lume, marcând un moment istoric pentru sector, transmite Reuters.
05:50
05:40
05:40
Trump Media anunţă o fuziune de 6 miliarde de dolari cu compania de fuziune nucleară TAE Technologies; acţiunile DJT au urcat cu 33% # News.ro
Trump Media and Technology Group a anunţat joi un acord de fuziune cu TAE Technologies, o companie privată specializată în energie de fuziune, într-o tranzacţie evaluată la peste 6 miliarde de dolari, relatează CNBC.
05:10
Bursele europene au închis joi pe plus, după deciziile marilor bănci centrale privind dobânzile # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat şedinţa de joi în teritoriu pozitiv, investitorii reacţionând la un val de decizii de politică monetară ale principalelor bănci centrale din Europa, transmite CNBC.
Acum 8 ore
01:00
Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova: Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova: Baiaram – E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal # News.ro
Ştefan Baiaram a declarat, joi seară, după ce echipa Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League, că pentru el este cea mai neagră seară de când s-a apucat de fotbal.
01:00
Meciul AEK Atena-Univ Craiova: Filipe Coelho – Este un rezultat nemeritat, dar trebuie să ne vedem de drumul nostru # News.ro
Filipe Coelho, antrenorul echipe Universitatea Craiova, ştie că după marea dezamăgire de la Atena, elevii săi trebuie să îşi revină şi să lupte în campionat.
01:00
00:50
UPDATE - Conference League: AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2, după 0-2, şi oltenii sunt eliminaţi din cupele europene / "Seară neagră", spun oltenii / Răzvan Marin - Îmi pare rău pentru ei # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-3, cu formaţia greacă AEK Atena, în etapa a şasea din Conference League. Craiova a condus cu 2-0, dar a sfârşit eliminată din cupele europene.
00:50
Conference League: Racoviţan, cu Rakow, şi Raţiu, cu Rayo, merg în optimile Conference League # News.ro
Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală.
00:50
Meciul AEK Atena-Univ Craiova: Răzvan Marin – Am ştiut poate să speculăm mai bine minutele de final şi să întoarcem rezultatul # News.ro
Răzvan Marin, mijlocaşul român de la AEK Atena, este sigur că formaţia sa a meritat victoria în meciul cu Universitatea Craiova, din Conference League, şi le urează baftă craiovenilor în campionat.
00:40
Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova: Cicâldău – Nu-mi vine să cred! Am muncit degeaba în seara asta. Am pus tot sufletul şi să pierzi calificarea în asemenea manieră... # News.ro
Alexandru Cicâldău a declarat, joi, după eliminarea Universităţii Craiova din Conference League, în urma înfrângerii din meciul cu AEK Atena, că pentru el este o seară neagră, însă este mândru de colegii săi pentru întreaga campanie.
00:30
Londra îl numeşte ambasador la Washington pe diplomatul de carieră Christian Turner, în locul Peter Mandelson, destituit din cauza unor legături cu Jeffrey Epstein # News.ro
Regatul Unit a anunţat joi că l-a numit pe diplomatul Christian Turner ambasador în Statele Unite, în locul lui Peter Mandelson, care a fost destituit din cauza legăturilor sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP.
00:20
Acum 12 ore
00:00
Trump cere Ucrainei ”să se mişte rapid” în negocierile privind încheierea războiului, înaintea unei noi runde de negocieri americano-ruse în weekend, la Miami # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a cerut joi Ucrainei ”să se mişte repede” în negocierile cu privire la un plan de pace în vederea opririi conflictului cu Rusia, relatează AFP.
00:00
A murit fostul selecţioner al Norvegiei şi Danemarcei, Age Hareide. Tehnicianul avea 72 de ani # News.ro
Fostul antrenor şi fundaş norvegian Age Hareide a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani, a anunţat joi familia sa, potrivit Reuters.
00:00
Incendiu într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din Braşov/ Un bărbat, transportat la spital cu arsuri pe faţă şi pe membre - VIDEO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, joi seară, într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din municipiul Braşov, pompierii intervenind cu mai multe autospecial pentru stingerea flăcărilor. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri pe faţă şi pe membre.
18 decembrie 2025
23:40
Sportivii români au obţinut două medalii la Campionatele Mondiale FIDE de Şah Rapid U9–U17, desfăşurate în Antalya, Turcia.
23:40
INSP: Peste 5.700 de cazuri de gripă clinică, înregistrate în săptămâna 8-14 decembrie, număr aproape dublu faţă de săptămâna precedentă/ Cele mai multe îmbolnăviri, raportate în Bucureşti şi în judeţele Botoşani, Iaşi, Suceava # News.ro
Peste 5.700 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate, la nivel naţional, în săptămâna 8-14 decembrie, numărul fiind aproape dublu faţă de cel din săptămâna precedentă, fiind raportate totodată 81 de cazuri de gripă confirmată de laborator, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în Bucureşti şi în judeţele Botoşani, Iaşi, Suceava. ”Incidenţa infecţiilor respiratorii a depăşit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, cu intensificarea activităţii gripale şi extinderea răspândirii geografice a circulaţiei virusurilor gripale”, afirmă specialiştii.
23:10
Semnarea acordului de liber-schimb UE-Mercosur, amânată în ianuarie, i-a anunţat Ursula von der Leyen pe liderii Celor 27 reuniţi într-un summit la Bruxelles # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen i-a informat joi pe liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), reuniţi într-un summit la Bruxelles, cu privire la o amânare - în ianuarie - a semnării unui acord comercial între UE şi statele membre ale Mercosur, potrivit unor surse diplomatice, relatează AFP.
22:30
22:30
Medicul Diana Nemeş: Identificând care arii din creier nu au activitate electrică în parametrii optimi, putem face şi aplica ulterior un protocol de antrenamente cerebrale totalmente personalizat # News.ro
Noţiunea de ”brain-map” – în esenţă realizarea unei ”hărţi” a creierului, care să arate care arii din acesta nu sunt funcţionale la parametrii optimi - câştigă tot mai mult teren şi în România. Unii dintre ”candidaţii” perfecţi pentru terapia de optimizare a funcţiei cerebrale sunt antreprenorii care caută să împace performanţa în mediul de business cu viaţa personală. Fondatorii Institutului BrainMap, psihologul Alina Robu şi medicul Alina Diana Nemeş, detaliază cum se pot realiza obiective precum antrenarea performanţei profesionale, dezvoltarea profesională şi reconectarea autentică cu sinele cu ajutorul neuroştiinţei.
22:20
22:10
Alina Robu, psiholog: Facem neuroplasticitate şi neurogeneză şi naştem noi neuroni în fiecare zi # News.ro
Descoperirile din ultimii ani făcute în urma cercetărilor care au în centru modul în care funcţionează creierul contrazic teoriile din urmă cu două decenii, conform cărora creierul pierde neuroni fără a reface alţii, afirmă psihologul Alina Robu. ”Facem neuroplasticitate şi neurogeneză şi naştem noi neuroni în fiecare zi”, spune ea, explicând că, pentru a putea folosi celulele noi produse, creierul trebuie ”antrenat”.
22:10
Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a anunţat joi seara că s-a despărţit de antrenorul venezuelean Daniel Vallverdu, tehnicianul care l-a pregătit timp de mai bine de opt ani.
21:30
Aleşi democraţi din Congres publică 68 de noi fotografii, cu o zi înaintea datei limită a publicării întregului ”dosar Epstein” de către Guvernul Trump # News.ro
Aleşi democraţi din Congresul american au publicat joi 68 de noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înaintea datei limită a publicării de către Guvernul lui Donald Trump a documentelor pe care le deţine despre infractorul sexual mort în detenţie, relatează AFP.
21:20
Echipa naţională a Marocului a câştigat joi seara Cupa Arabă, la Doha, după ce a învins în finală, scor 3-2, după prelungiri, echipa naţională a Iordaniei.
21:10
Max Verstappen a anunţat că va concura cu numărul 3 în sezonul 2026, iar Lando Norris va prelua numărul 1 după ce l-a învins pe pilotul Red Bull în lupta pentru titlu.
21:10
Reprezentanţii CT Bus au anunţat că, de vineri dimineaţă, circulaţia mijloacelor de transport în comun va reveni la normal, după ce timp de trei zile acestea nu au mai ieşit pe trasee.
21:00
Radu Miruţă: Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie. Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament / Cazarea o plăteşte Parlamentul # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlament şi de ministru. El a mai spus că Parlament îi plăteşte cazarea.
20:50
Maramureş: Intervenţii ale Salvamont pentru găsirea unui bărbat dispărut de acasă şi pentru recuperarea unor turişti care au întâlnit, pe un traseu, doi urşi # News.ro
Salvamontiştii maramureşeni au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru recuperarea unui bărbat plecat de acasă, care a fost găsit, cu ajutorul unui câine de urmă, dormind într-o şură, pe munte. O a doua intervenţie a fost în sprijinul unor turişti care au întâlnit doi urşi pe un traseu din Munţii Maramureşului.
20:50
Robert Kennedy Jr. anunţă măsuri în vederea interzicerii accesului tinerilor transexuali la îngrijiri de tranziţie, inclusiv în state în care acestea sunt legale. El invocă ”pagube fizice şi psihologice durabile” # News.ro
Secretarul Sănătăţii al lui Donald Trump Robert Kennedy Jr. a anunţat joi o serie de măsuri în vederea interzicerii de facto a accesului la tratamente de tranziţie de gen a tinerilor americani transsexuali, inclusiv în statele în care aceste îngrijiri sunt legale, relatează AFP.
20:40
Radu Miruţă: Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât / La cum arată mişcările astea prin Parlament, şi dacă n-ar fi PSD, sunt şanse să se găsească o majoritate # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că nu se teme că USR va fi scos de la guvernare, el afirmând că vor sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât. El a mai afirmat că, la cum arată mişcările prin Parlament, el crede că, şi dacă n-ar fi PSD, sunt şanse în anumite ipoteze să se găsească o majoritate care să susţină un nou guvern.
20:20
Percheziţii într-o anchetă de corupţie la domiciliile ministrului francez al Culturii Rachida Dati şi la sediile ministerului şi Primăriei Arondismentului al VII-lea al Parisului, al cărei primar este # News.ro
Percheziţii erau în curs joi seara la domiciliile lui Rachida Dati, la Ministerul francez al Culturii şi la Primăria Arondismentului al VII-lea din Paris, pe care-l conduce, în cadrul unei anchete cu privire la corupţie, anunţă Parchetul Naţional Financiar (PNF), relatează AFP.
20:20
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă după ce s-a prezentat la cabinetul medical şi apoi a sărit gardul/ El are o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis # News.ro
Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi s-a îndreptat spre câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis.
20:20
Radu Miruţă: Am trimis destul de multe nereguli de la Ministerul Economiei, pentru care oficial Parchetul va decide care sunt următorii paşi / Sunt 15 sau 20 de sesizări, nu le mai ţin sirul, vizează contracte şi fraudări de concursuri # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi că în perioada asta a trimis destul de multe nereguli de la Ministerul Economiei, pentru care oficial Parchetul va decide care sunt următorii paşi, el arătând că sunt 15 sau 20 de sesizări care vizează contracte şi fraudări de concursuri.
20:00
Fotbal: Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat, cu AC Milan, primul său contract profesionist # News.ro
Vincent Ibrahimovic, fiul de 17 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat joi primul să contract de jucător profesionist, cu AC Milan.
20:00
Radu Miruţă, după ce a fost propus la Ministerul Apărării: Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce a fost propus să preia portofoliul ministerului Apărării, că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi studiile sale şi fiecare poate să facă o comparaţie.
