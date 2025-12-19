Premierul răspunde mesajului din Piaţa Victoriei „Bolojan, te sună România”: Grupul de lucru pentru legile justiţiei urmează să vină cu propuneri, la final de ianuarie. Vor fi analizate în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate

08:20

Comitetul Poilitic al USR se reuneşte vineri pentru a valida nominalizarea lui Radu Miruţă la Ministerul Apărării şi pe cea a lui Irineu Darău la Ministerul Economiei. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că are încredere în cei doi viitori miniştri. Radu Miruşă, în prezent ministru al Economiei, care deţine şi interimatul la Apărare, după ce colegul său de partid Ionuţ Moşteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de studiile sale universitare, a declarat vineri seară că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării ”de prin 90 încoace”. Întrebat despre faptul că nu are studii pe zona militară, Miruţă a răspuns: ”Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie. Studiile pe care le am, acelea de inginerie software în comunicaţii, încadrează un profil tehnic”,