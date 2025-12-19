Premierul răspunde mesajului din Piaţa Victoriei „Bolojan, te sună România”: Grupul de lucru pentru legile justiţiei urmează să vină cu propuneri, la final de ianuarie. Vor fi analizate în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate
Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, din Piaţa Victoriei, transmis de cei care au protestat, în ultimele zile, faţă de situaţia din justiţie, şeful Executivului arătând că grupul de lucru pentru legile justiţiei ar urma să vină cu propuneri la finalul lunii ianuarie şi vor fi analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate. El a mai spus că stăzi, tot ceea ce se întâmplă în sistemul de justiţie, cu legi mai bune sau mai proaste care au reglementat acest lucru, este o consecinţă a modului în care s-a administrat justiţia.
Cupa Arabă: Jucătorii Iordaniei au refuzat să dea mâna cu selecţionerul Marocului după finală - VIDEO # News.ro
Mai mulţi jucători ai Iordaniei nu i-au strâns mâna lui Tarik Sektioui, antrenorul Marocului, în momentul urcării pe podium după triumful marocanilor în finala Cupei Arabe, joi, la Doha.
Putin va anunţa „Rezultatele anului” într-o conferinţă de amploare/ Sute de jurnalişti prezenţi/ Cetăţenii au trimis peste 2.100.000 de întrebări prin diferite canale # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin va susţine, vineri, o sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie. Evenimentul, intitulat „Rezultatele anului”, va combina din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare. Acesta va începe la ora 12:00, ora Moscovei (9:00 GMT), anunţă agenţia TASS.
Radu Miruţă: Am reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA, împinsă sub preş timp de 33 de ani de către decidenţi. Afacerea bumbacului, din anii '90, un mare tun. Unii au tras ţepe şi s-au îmbogăţit, statul român a rămas bun de plată # News.ro
Radu Miruţă, propus de USR să preia Ministerul Apărării Naţionale, afirmă că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat, în şedinţa de Guvern din această săptămână, plata unei datorii istorice pe care România o avea către Statele Unite ale Americii, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90, în valoare de 10 milioane de dolari. Miruţă arată că a făcut acest demers şi a scos „de sub preş” o datorie istorică pe care acum statul român o poate achita „corect, transparent şi cu demnitate”, considerând că este „un pas necesar” pentru „credibilitatea” ţării ca partener economic internaţional. „În 1992, s-a dat în România un mare tun: aşa-numita Afacere a bumbacului. Unii au tras ţepe şi s-au îmbogăţit, iar statul român a rămas şi bun de plată, şi cu o ruşine diplomatică pe termen lung”, explică Radu Miruţă.
Ministerul Finanţelor a început să acorde bonificaţiile de 3% pentru contribuabilii care şi-au achitat la timp impozitele # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă demararea procesului de acordare a bonificaţiilor de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii care şi-au îndeplinit la timp obligaţiile fiscale aferente anului fiscal 2024.
Bolojan: Numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50: Poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, calitatea parlamentarilor este foarte importantă / Există masă critică în coaliţie, voi face tot ce este posibil să se întâmple # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ, el precizând că poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, dar calitatea parlamentarilor este foarte importantă. Potrivit lui Bolojan, există o masă critică în coaliţie, pentru a se adopta această decizie privind reducerea numărului de parlamentari şi va face tot ce este posibil să se întâmple.
Premierul răspunde mesajului din Piaţa Victoriei „Bolojan, te sună România": Grupul de lucru pentru legile justiţiei urmează să vină cu propuneri, la final de ianuarie. Vor fi analizate în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate
ANAF a suspendat activitatea unui operator economic pentru încasări nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei/ Societatea presta servicii de cazare, alimentaţie publică, bar şi catering încasând banii în numerar/ Amendă de 20.000 de lei # News.ro
Inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat, de la un operator economic din judeţul Giurgiu, peste 2,5 milioane de lei, sumă încasată în mod sistematic, în numerar, pentru diverse bunuri livrate sau pentru servicii de cazare, alimentaţie publică, bar sau catering prestate de firma respectivă. În plus, inspectorii au suspendat activitatea societăţii şi au amendat-o cu 20.000 de lei.
Licitaţii de artă în România, Bulgaria şi Croaţia - Record de vânzări în decembrie de aproximativ 3 milioane de euro/ FOTO # News.ro
Casa de Licitaţii A10 by Artmark a înregistrat în decembrie 2025 vânzări totale record de aproximativ 3 milioane de euro la nivel de grup, dar şi numeroase recorduri personale şi naţionale de adjudecare.
Smiley va concerta la spectacolul de Revelion organizat de Primăria Constanţa / Noaptea va fi completată de spectacole de lasere şi lumini # News.ro
Smiley va concerta la spectacolul de Revelion organizat de Primăria Constanţa, în parcarea de la Sala Sporturilor, iar noaptea va fi completată de spectacole de lasere şi lumini, renunţându-se la focul de artificii care marca trecerea în noul an.
Ministerul Dezvoltării va moderniza bazinele de înot de la "Lia Manoliu". Valoarea estimată a investiţiei, aproape 100 milioane de lei / David Popovici a vorbit în repetate rânduri în ultimii ani despre problema stării bazinului de la "Lia Manoliu" # News.ro
Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu". Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la "Lia Manoliu".
Noul film al lui Tom Cruise şi Alejandro González Iñárritu, intitulat „Digger”, va avea premiera în octombrie 2026/ VIDEO # News.ro
Mult aşteptatul film al lui Alejandro González Iñárritu, cu Tom Cruise în rolul principal, va fi lansat în toamnă şi se va numi „Digger”. Primul poster şi teaser pentru filmul Warner Bros. şi Legendary Entertainment au fost dezvăluite, cu un mesaj care descrie filmul drept „o comedie de proporţii catastrofale”. Filmul va fi lansat în 2 octombrie.
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut, ca serie brută, cu 1,8%, în primele zece luni # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele zece luni, ca serie brută, cu 3,8% # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele zece luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,6%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Un an şi 8 luni în spital şi un million de euro, tratament, pentru Mathias. El şi alţi copii, salvaţi în Secţia ATI nou-născuţi de la Spitalul ”Marie Curie”. Pentru alţi 10 bebeluşi nu mai sunt locuri. Ce sumă mai e necesară pentru extinderea secţiei # News.ro
Mathias a ajuns la spital la numai 3 ore de viaţă, prin transfer de la un alt spital din ţară. Avea malformaţie digestivă şi a fost operat la Bucureşti. A stat internat în spital nu mai puţin de un an şi opt luni, iar costul tratamentelor pentru el, constând în medicamente nou intrate pe piaţă, s-a ridicat la un million de euro. Băieţelul a fost aplaudat de tot personalul secţiei de ati nou-născuţi în momentul în care a fost externat din spital.
Supercupa Italiei: Deţinătoarea trofeului, AC Milan, a fost învinsă de Napoli în semifinale # News.ro
Echipa Napoli a învins AC Milan, deţinătoarea trofeului, joi seară, la Riad, scor 2-0,, şi s-a calificat în finala Supercupei Italiei.
Constanţa: Şase persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a intrat într-un cap de pod # News.ro
Şase persoane au fost rănite, vineri dimineaţa, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un cap de pod. Toate victimele au fost transportate la spital.
Tragedie în sportul american: Pilotul Nascar Greg Biffle şi întreaga sa familie au murit într-un accident aviatic # News.ro
Pilotul Nascar Greg Biffle, în vârstă de 55 de ani, şi-a pierdut viaţa joi într-un accident aviatic la Statesville, în Carolina de Nord. Partenera sa Cristina Grossu şi cei doi copii ai săi se aflau, de asemenea, în avion şi au murit şi ei în acest accident. Toate cele şapte persoane care erau la bord au decedat.
Personalităţi care au murit în 2025 – Papa Francisc şi Ion Iliescu, pe listă alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani # News.ro
Papa Francisc şi fostul preşedinte din România Ion Iliescu se află pe lista personalităţilor care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani.
Profesorul şi analistul economic Mircea Coşea a murit joi, la vârsta de 83 de ani.
Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a anunţat joi că cel mai mare producător auto din Europa va continua politica de reducere a costurilor, pe fondul provocărilor cu care se confruntă întreaga industrie auto, transmite Reuters.
Deţinutul care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins, în cursul nopţii de joi spre vineri, în localitatea Murfatlar. Acesta ispăşea o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis. În cazul său, ar urma să îi fie schimbat regimul de executare în cel de maximă siguranţă.
Proprietarul TikTok, ByteDance, semnează acordul prin care vinde divizia americană unui consorţiu de firme locale, aducând aproape de final o poveste începută în primul mandat al lui Donald Trump.
Statul Islamic, prima reacţie după atacul de la Palmyra soldat cu moartea a trei americani – ”o lovitură” pentru forţele americane şi siriene / Organizaţia nu-şi asumă explicit responsabilitatea # News.ro
Gruparea Statul Islamic a transmis că uciderea personalului Pentagonului american în oraşul antic Palmyra din Siria a fost o ”lovitură” pentru forţele americane şi facţiunile armate siriene care se opun acesteia, într-un prim comentariu public cu privire la incident, transmite Reuters.
Comitetul Poilitic al USR se reuneşte vineri pentru a valida nominalizarea lui Radu Miruţă la Apărare şi pe cea a lui Irineu Darău la Economie / Nicuşor Dan: Sunt oameni în care am încredere / Ce a declarat Radu Miruţă # News.ro
Comitetul Poilitic al USR se reuneşte vineri pentru a valida nominalizarea lui Radu Miruţă la Ministerul Apărării şi pe cea a lui Irineu Darău la Ministerul Economiei. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că are încredere în cei doi viitori miniştri. Radu Miruşă, în prezent ministru al Economiei, care deţine şi interimatul la Apărare, după ce colegul său de partid Ionuţ Moşteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de studiile sale universitare, a declarat vineri seară că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării ”de prin 90 încoace”. Întrebat despre faptul că nu are studii pe zona militară, Miruţă a răspuns: ”Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie. Studiile pe care le am, acelea de inginerie software în comunicaţii, încadrează un profil tehnic”,
Handbal masculin: Amicale cu Italia şi Ungaria pentru naţională, în pregătirea pentru Campionatul European de luna viitoare # News.ro
Naţionala României va disputa trei meciuri amicale, unul cu Italia şi două cu Ungaria, toate în deplasare, între 6-10 ianuarie 2026, în pregătirea pentru Campionatul European de luna viitoare.
Suspectul în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown a fost găsit mort / Ar fi responsabil şi pentru uciderea unui profesor de la MIT # News.ro
Suspectul în cazul împuşcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort, joi seară, după ce s-a sinucis. Claudio Valente, un fost student al Universităţii Brown în vârstă de 48 de ani, de naţionalitate portugheză, a fost găsit într-un depozit din Salem, New Hampshire, cu o geantă, arme de foc şi dovezi care se potrivesc cu cele de la locul crimei, transmite CNN.
Meteorologi - Trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie / Cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice, începând din 5 ianuarie # News.ro
Meteorologii anunţă trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie , în toată ţara, iar începând din 5 ianuarie, timp de două săptămâni, sunt prognozate cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice.
Sheryl Sandberg: climatul corporativ este ”unul dintre cele mai rele” pe care le-a văzut vreodată # News.ro
Fosta directoare operaţională a Meta, Sheryl Sandberg, a avertizat că manifestările publice de misoginism şi retorica de tip ”tech bro” deteriorează grav cultura corporativă în unele dintre cele mai mari companii din lume.
România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur – Dan: Este foarte util pentru Europa un acord comercial cu o piaţă aşa mare ca America de Sud / Rezervele României din urmă cu 3-4 luni, depăşite după discuţii cu agricultorii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.
UPDATE - UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti / Reacţia preşedintelui Nicuşor Dan # News.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC. Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri dimineaţă, soluţia agreată de liderii europeni pentru finanţarea Ucrainei, precizând că UE ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar ţara aflată în război va rambursa banii la finalizarea conflictului. Dombânzile vor fi plătite din bugetul Uniunii, chiar dacă Ungaria, Slovacia, Cehia au exprimat rezerve cu privire la achitarea acestora, ceea ce şeful statului a catalogat mai mult ca o poziţionare politică.
De la Starbucks la Burger King: giganţii occidentali din industria alimentară vând pachete majoritare de acţiuni către fonduri chineze de private equity # News.ro
Lanţuri occidentale de renume precum Starbucks şi Burger King pariază tot mai mult pe un model de parteneriat care câştigă rapid teren în China: vânzarea unor pachete majoritare de acţiuni către fonduri locale de private equity, pe fondul unei competiţii acerbe pentru cotă de piaţă, transmite CNBC.
Nicuşor Dan, despre soluţia agreată pentru Ucraina: Va rambursa când se va termina războiul / Dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite din bugetul Uniunii / Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la dobânzi – ”o poziţionare politică” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri dimineaţă, soluţia agreată de liderii europeni pentru finanţarea Ucrainei, precizând că UE ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar ţara aflată în război va rambursa banii la finalizarea conflictului. Dombânzile vor fi plătite din bugetul Uniunii, chiar dacă Ungaria, Slovacia, Cehia au exprimat rezerve cu privire la achitarea acestora, ceea ce şeful statului a catalogat mai mult ca o poziţionare politică.
Administraţia Trump îndeamnă ”bărbaţii albi” să se plângă de eventuale discriminări la locul de muncă şi să ceară despăgubiri # News.ro
Administraţia Trump dă o turnură fără precedent politici federale a luptei împotriva discriminării, după ce preşedinta Agenţiei federale a egalităţii de şanse la locul de muncă (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) Andrea Lucas le-a cerut în mod public bărbaţilor albi care consideră că sunt discriminaţi profesional să ceară o indemnizaţie, o iniţiativă susţinută de către vicepreşedintele J. D. Vance, relatează AFP.
UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti # News.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.
Preşedintele Dan: În numirea şefului / sefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol / Este spectator # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat, vineri dimineaţă, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ”preşedintele nu are absolut niciun rol”, fiind ”spectator”.
Pastila anti-obezitate a Eli Lilly ajută pacienţii să îşi menţină scăderea în greutate după trecerea de la Wegovy şi Zepbound # News.ro
Eli Lilly a anunţat joi că pastila sa experimentală pentru obezitate a demonstrat rezultate solide în menţinerea pierderii în greutate la pacienţii care au trecut direct de la injecţiile Zepbound ale companiei şi Wegovy, produsul rival al Novo Nordisk, potrivit datelor dintr-un studiu clinic de fază avansată, citat de CNBC.
Nicuşor Dan, întrebat despre greşelile coaliţiei: Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative / Care crede şeful statului că sunt succesele înregistrate de partidele de la guvernare / Ce aşteptări are pentru anul viitor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating. El consideră că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, dar crede că şase luni de zile sunt prea puţin pentru a evalua foarte exact. Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: ”Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.
Meg O’Neill va face istorie la BP, devenind prima femeie CEO a unui mare grup petrolier global # News.ro
Veterana industriei energetice Meg O’Neill, desemnată de BP să conducă o restructurare amplă a gigantului petrolier britanic, va deveni în aprilie prima femeie care ajunge în fruntea uneia dintre cele mai mari companii petroliere din lume, marcând un moment istoric pentru sector, transmite Reuters.
Armata SUA a efectuat, joi, atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 5 persoane, potrivit Comandamentului Sud al SUA, transmite CNN.
Trump Media anunţă o fuziune de 6 miliarde de dolari cu compania de fuziune nucleară TAE Technologies; acţiunile DJT au urcat cu 33% # News.ro
Trump Media and Technology Group a anunţat joi un acord de fuziune cu TAE Technologies, o companie privată specializată în energie de fuziune, într-o tranzacţie evaluată la peste 6 miliarde de dolari, relatează CNBC.
Bursele europene au închis joi pe plus, după deciziile marilor bănci centrale privind dobânzile # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat şedinţa de joi în teritoriu pozitiv, investitorii reacţionând la un val de decizii de politică monetară ale principalelor bănci centrale din Europa, transmite CNBC.
Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova: Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova: Baiaram – E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal # News.ro
Ştefan Baiaram a declarat, joi seară, după ce echipa Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League, că pentru el este cea mai neagră seară de când s-a apucat de fotbal.
Meciul AEK Atena-Univ Craiova: Filipe Coelho – Este un rezultat nemeritat, dar trebuie să ne vedem de drumul nostru # News.ro
Filipe Coelho, antrenorul echipe Universitatea Craiova, ştie că după marea dezamăgire de la Atena, elevii săi trebuie să îşi revină şi să lupte în campionat.
Administraţia Trump dă o turnură fără precedent politici federale a luptei împotriva discriminării, după ce preşedinta Agenţiei federale a egalităţii de şanse la locul de muncă (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) Andrea Lucas le-a cerut în mod public bărbaţilor albi care consideră că sunt discriminaţi profesional să ceară o indemnizaţie, o iniţiativă susţinută de către vicepreşedintele J. D. Vance, relatează AFP.
UPDATE - Conference League: AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2, după 0-2, şi oltenii sunt eliminaţi din cupele europene / "Seară neagră", spun oltenii / Răzvan Marin - Îmi pare rău pentru ei # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-3, cu formaţia greacă AEK Atena, în etapa a şasea din Conference League. Craiova a condus cu 2-0, dar a sfârşit eliminată din cupele europene.
Conference League: Racoviţan, cu Rakow, şi Raţiu, cu Rayo, merg în optimile Conference League # News.ro
Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală.
Meciul AEK Atena-Univ Craiova: Răzvan Marin – Am ştiut poate să speculăm mai bine minutele de final şi să întoarcem rezultatul # News.ro
Răzvan Marin, mijlocaşul român de la AEK Atena, este sigur că formaţia sa a meritat victoria în meciul cu Universitatea Craiova, din Conference League, şi le urează baftă craiovenilor în campionat.
Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova: Cicâldău – Nu-mi vine să cred! Am muncit degeaba în seara asta. Am pus tot sufletul şi să pierzi calificarea în asemenea manieră... # News.ro
Alexandru Cicâldău a declarat, joi, după eliminarea Universităţii Craiova din Conference League, în urma înfrângerii din meciul cu AEK Atena, că pentru el este o seară neagră, însă este mândru de colegii săi pentru întreaga campanie.
Londra îl numeşte ambasador la Washington pe diplomatul de carieră Christian Turner, în locul Peter Mandelson, destituit din cauza unor legături cu Jeffrey Epstein # News.ro
Regatul Unit a anunţat joi că l-a numit pe diplomatul Christian Turner ambasador în Statele Unite, în locul lui Peter Mandelson, care a fost destituit din cauza legăturilor sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP.
