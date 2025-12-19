Tot mai mulți fermieri renunță la arat!

12:50

Se apropie sărbătorile, și mulți români se întreabă care va fi prognoza meteo pentru zilele de vacanță. Ei bine, se pare că anul acesta vom avea un Crăciun ceva mai cald și lipsit, în multe zone din țară, de zăpadă. În schimb, de Anul Nou, șansele pentru o mica bătaie cu bulgări ar putea crește, […]