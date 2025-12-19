Tot mai mulți fermieri renunță la arat!
Agro-TV.ro, 19 decembrie 2025 11:50
Agricultura românească traversează una dintre cele mai importante perioade de transformare din ultimele decenii. Creșterea costurilor, lipsa forței de muncă și schimbările climatice îi determină pe fermieri să caute soluții mai eficiente, mai rapide și mai prietenoase cu solul. În acest context, tot mai multe exploatații agricole aleg să renunțe la lucrările clasice de pregătire […]
Acum 30 minute
11:50
Acum 2 ore
10:40
Dacă săptămâna trecută meteorologii estimau un Cărciun cu temperaturi mai ridicate dect normalul acestei perioade în toată țara, iată că între timp lucrurile s-au mai schimbat, potrivitultimelor estimări pentru următoarele patru săptămâni publicae vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 22-29 decembrie 2025, meteorologii estimează că valorile termice se vor situa în […]
Acum 6 ore
07:40
Fermierii români care au participat la protestul din 18 decembrie 2025 de la Bruxelles transmit un mesaj ferm de delimitare față de orice formă de violență și subliniază că revendicările lor au fost exprimate într-un cadru organizat, pașnic și instituțional. Declarația vine în contextul în care, în capitala belgiană, au avut loc simultan două proteste […]
06:30
România se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește efectivele de ovine, însă această poziție nu se reflectă și în performanța economică a sectorului. Deși numărul de animale este ridicat, țara noastră nu nu performează în materie de livrări de carne de oaie pe piața comunitară. Situația este una paradoxală, iar cauzele sunt […]
Acum 24 ore
18:50
Aflați printre fermierii români prezenți astăzi la protestul de la Bruxelles, reprezentanii Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) au transmis Comisiei Europene și celorlalți factori de decizie de la nivelul Uniunii Europene un mesaj răspicat prin care le cer acestora să nu pună în pericol agricultura și securitarea alimentară a Europei: „Dragi Fermieri, Reprezentanti de […]
17:30
Guvernul a aprobat în ședința de joi, 18 decembrie, noile niveluri ale bugetului și cuantumurilor ajutorului de stat acordat fermierilor pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2025. Astfel, Hotărârea pentru modificarea HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură introduce unele modificări ce […]
16:20
Florin Barbu în vizită la Abatorul Periș: „Din 2026 vom creiona noi programe pentru susținerea procesării în România” # Agro-TV.ro
Cu investiții de peste 15 milioane de euro și un rol strategic în lanțul agroalimentar românesc, Abatorul Periș a fost gazda unei vizite oficiale a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, axată pe dezvoltarea procesării locale și sprijinirea fermelor autohtone. La vizită a participat și directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița (DSVSA), Sandu Tolea. Vizita […]
16:10
E-Acumulatori.ro, unul dintre principalii furnizori de soluții pentru energie regenerabilă și instalator de sisteme fotovoltaice din România, anunță o creștere de 30% a cifrei de afaceri în primele 10 luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Compania estimează că va depăși pragul de 10 milioane de euro până la finalul anului 2025, […]
15:00
Fermierii români protestează la Bruxelles! S-au adunat mii de oameni din toată Europa! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Fermierii români protestează la Bruxelles, alături de alți 10.000 de colegi de breaslă veniți joi, 18 decembrie, din toată Europa, pentru a-și arăta nemulțumirea față de noua Politică Agricolă Comună (PAC) și de acordul UE-Mercosur, așa cum au fost promovate de Comisia Europeană. Principalele revendicări ale fermierilor europeni fac referire la adoptarea unei Politici Agricole […]
13:20
O nouă Ordonanță de urgență ce îi vizează pe crescătorii de porci și pe cei de păsări primește undă verde din partea Guvernului, în ședința de joi, 18 decembrie. Este vorba despre Ordonanța de Urgență pentru modificarea art. 16 alin.(1) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de […]
Ieri
12:10
Pentru fermierii care au mizat pe grâu, veștile sunt din ce în ce mai proaste. Recoltele bune de anul acesta au făcut ca prețurile pe burse să intre în cădere liberă. La bursa de Chicago, cea care dă tonul pe plan mondial, cotațiile futures pe grâu au scăzut miercuri, pentru a patra ședință consecutivă, după […]
08:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) continuă să primească proiecte pentru linia de finanțare DR-23 – „Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole”, în cadrul sesiunii deschise în data de 15 decembrie 2025, pe portalul oficial de depunere proiecte. Schema de ajutor DR-23 face parte din Planul Strategic al PAC 2023-2027 și vizează sprijinirea investițiilor […]
07:40
Piața semințelor de floarea-soarelui traversează o perioadă de stabilitate, fără mișcări bruște de preț și fără semnale de presiune, atât în Portul Constanța, cât și în alte zone, potrivit analizei realizate de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole. La nivel regional, atât în bazinul Mării Negre, cât și în nordul Europei, situația este […]
06:30
Codul Rural Românesc – Ce vrea să facă Parlamentul cu arenda și vânzarea terenurilor agricole # Agro-TV.ro
Parlamentul României lucrează la un pachet legislativ amplu care ar putea schimba fundamental modul în care sunt reglementate terenurile agricole, de la vânzare, până la arendare și comasare. Deputatul George Scarlat a declarat că există, în acest moment, un consens politic larg pentru adoptarea unei legi a arendei, însă aceasta nu poate fi separată de […]
17 decembrie 2025
20:20
Pe 17 decembrie, Prima TV împlinește 28 de ani de viată – 28 de ani în care televiziunea a fost mai mult decât un simplu post media: a fost un laborator de idei, o rampă de lansare pentru formate curajoase și o voce distinctă într-un peisaj media aflat într-o continuă transformare. De la primele proiecte […]
19:40
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat o nouă listă de dosare aprobate în cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, în urma ședinței Comitetului de Avizare desfășurate în data de 16 decembrie 2025. Programul se adresează persoanelor fizice din România, care pot accesa o finanțare cu ajutorul căreia să își protejeze gospodăriile și […]
18:30
Caz revoltător la Iași! Un medic veterinar, bașca profesor universitar la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științele Vieții din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de viol. Corneliu Gașpar, în vârstă de 57 de ani, era șef de lucrări în cadrul Universității Științelor Vieții (USV) Iași, fiind totdată […]
14:30
Piața care dă o lovitură în plex crescătorilor de porci: Taxe de până la 20%, începând de azi! # Agro-TV.ro
Cu puțin înaintea sfârșitului de an, crescătorii de porci din Uniunea Europeană (UE) primesc o adevărată lovitură în plex: Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat că va impune taxe vamale între 4,9% și 19,8% la importurile de carne de porc din UE, timp de cinci ani, începând din 17 decembrie 2025. Anunțul făcut marți […]
13:10
Babicul de Buzău este cel mai apreciat produs alimentar românesc, mai popular decât celebrul Salam de Sibiu! Este rezultatul clasamentului TasteAtlas, platforma internațională dedicată mâncărilor tradiționale din întreaga lume, potrivit căruia produsul tradițional cu gust picant din Buzău a fost declarat cel mai bun produs din carne din România, depășind astfel Salamul de Sibiu. Aprecierile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Mâine, fermierii ies la protest! Ce i-au scris organizațiile de agricultori premierului Ilie Bolojan # Agro-TV.ro
Fermierii ies la protest! Peste 10.000 de agricultori din toată Europa sunt așteptați joi, 18 decembrie, la Bruxelles, pentru a protesta în principal față adoptarea acordului UE-Mercosur în actuala formă, dar și pentru a atrage atenția asupra riscurilor noii reforme a Politicii Agricole Comune (PAC), odată cu viitorul cadru financiar multianual 2028-2034. În acest context, […]
08:40
Prețul rapiței revine la cote normale! Când trebuie semnate contractele pentru recolta nouă # Agro-TV.ro
Prețul rapiței traversează o perioadă de stabilitate, după estimările recente privind producțiile și stocurile din Canada și Australia. Deși raportul Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) indică un surplus global de aproximativ 3 milioane de tone, ceea ce a generat o scădere temporară pe burse, prețurile au revenit la cote normale în scurt timp, […]
07:30
Micii fermieri cer majorarea ajutorului pentru sere și solarii: ”Fără cei 1.500 de euro, eram în faliment” # Agro-TV.ro
Ajutorul de minimis acordat legumicultorilor români pentru culturile din sere și solarii a fost esențial pentru supraviețuirea multor exploatații agricole, spun producătorii. În lipsa sprijinului de 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați, o parte semnificativă a sectorului ar fi intrat în colaps financiar, susțin aceștia, încă nici această sumă nu mai este […]
06:30
Impozit pe sere, solarii, silozuri și depozite, de la 1 ianuarie! Impact devastator pentru fermieri # Agro-TV.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea nr. 239/2025, actul normativ fiscal-bugetar care introduce noi impozite inclusiv pentru unele structuri agricole, cum ar fi serele, solariile, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje și depozitele de cereale. Legea a fost publicată și în Monitorul Oficial nr. 1160 din 15 decembrie 2025, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie […]
02:50
Copa del Rey este pe PrimaPlay.ro! Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid, în direct pe platforma Clever Group # Agro-TV.ro
Primaplay.ro, platforma de streaming din portofoliul Grupului Clever, își consolidează poziția pe piața media sportivă din România și anunță difuzarea meciurilor din Copa del Rey. Fanii fotbalului iberic vor putea urmări, în direct, confruntări spectaculoase, cu unele dintre cele mai titrate cluburi din lume. Cupa Spaniei debutează în forță pe PrimaPlay.ro, cu un program extrem […]
16 decembrie 2025
18:10
Agricultorii români vor putea beneficia de la 1 ianuarie de o nouă serie de măsuri, printre care și un sprijin pentru micii fermieri majorat cu 25.000 de euro, a transmis marți europarlamentarul Dan Motreanu. „Fermierii care lucrează pământul și ne asigură hrana au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru […]
16:30
Fermierii și producătorii români nu dau înapoi nici de Crăciun: Toată floarea cea vestită se adună la MADR! # Agro-TV.ro
Pentru fermierii și producătorii români, Crăciunul și toate celelalte sărbători de peste an reprezintă în bună parte doar niște repere. În rest, ei știu una și bună: să producă și să ofere celorlalți roadele muncii lor – hrana cea de zi cu zi, cât mai bună și cât mai sănătoasă. Tocmai de aceea, în perioada […]
15:20
Tehnologia No-Till câștigă teren rapid în România, iar fermierii care au făcut deja trecerea spun că diferența este uriașă: sol mai sănătos, costuri reduse și o productivitate mai mare chiar și în anii tot mai secetoși. Tocmai de aceea, DELTATEH oferă spre vânzare semănători No-Till SIVA AGRO, considerate printre cele mai performante modele de pe […]
14:20
Un cioban în vârstă de 50 de ani a avut parte de un sfârșit tragic, după ce a ars de viu în timp ce dormea într-o rulotă aflată lângă o stână din satul Grădiștea, comuna Comana, informeză Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu. „La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Colibași, care au sosit […]
12:30
Șapte persoane din județul Buzău sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciune, după ce ar pus la cale un tun dat unei societăți din Tulcea, de la care au achiziționat fasole fără să o mai plătească. Potrivit unui comunicat al Ploției Române remis presei marți, la data de 15 decembrie a.c., polițiștii […]
08:40
Ce se întâmplă cu prețurile cerealelor – Cotații pentru grâu și porumb în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Prețurile cerealelor din România se mențin, în această perioadă, într-un interval relativ stabil, în ciuda unor evoluții importante pe piețele internaționale. Deși cel mai recent raport USDA indică o creștere importantă în producția de grâu la nivel global, situația din bazinul Mării Negre oferă un avantaj pentru România, astfel că prețul din Portul Constanța nu […]
07:30
Programul „Prima Seră”, unul dintre proiectele legislative așteptate de legumicultori, a fost retras temporar din dezbaterile parlamentare, pentru a fi reanalizat și îmbunătățit. Anunțul a fost făcut de George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, care a explicat că decizia vine în contextul existenței unei măsuri dedicate sectorului legumicol finanțate prin fonduri […]
06:30
Schimbare MAJORĂ pentru crescătorii de animale! Cine NU mai primește subvenție din 2026 # Agro-TV.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, regulile privind închirierea pajiștilor și pășunilor se schimbă fundamental, iar principalii beneficiari vor fi crescătorii de animale care pot face dovada încărcăturii de animale pe suprafețele utilizate. Modificarea legislativă, anunțată de George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, vine să tranșeze o dispută veche din sectorul agricol, […]
15 decembrie 2025
19:20
Ciobanii fac bilanțul pagubelor din această vară care cresc de la un sezon la altul. „Am pierdut aproximativ 250 de animale din cauza urșilor. Chiar dacă avem câini buni de pază, nu este suficient”, spune unul dintre ciobani. Un coleg de-al său a încercat să salveze o oaie din ghearele ursului, însă riscul a fost […]
17:30
Fermierii români vor avea la dispoziție 25 de milioane de euro pentru finanțare suplimentară, grație unui împrumut din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) către Agricover Credit. „Fermierii români vor fi eligibili pentru finanțare suplimentară în urma împrumutului de 25 milioane euro pe care Agricover Credit IFN SA îl primește din partea Băncii Europene de […]
15:30
ANSVSA, controale severe pentru prevenirea comerțului ilegal cu carne de porc! Amenzi de peste 3,6 milioane de lei! # Agro-TV.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) desfășoară zilele acestea o amplă campanie de control în unitățile de procesare și comercializare a produselor alimentare, punând un accent deosebit pe comerțului ilegal cu carne de porc. Potrivit unui comunicat remis luni redaciei AgroTV, într-o primă etapă a acțiunilor de control specifice perioadei sărbătorilor de iarnă, […]
11:00
Terenurile agricole administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS) vor putea avea de acum înainte și altă utilizare, în anumite condiții, strict reglementate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, (MADR) a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, în secțiunea „Transparență decizională”, un proiect de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea […]
08:40
Tensiunile din sectorul ovin ating un nou nivel, după ce tot mai mulți crescători reclamă întârzieri majore la plata mieilor livrați către centrele de colectare pentru export. Potrivit Constanței Ștefan, președinte al Asociației Țara Loviștei și vicepreședinte al Federației Naționale Pro Agro, sunt ferme care au de recuperat datorii cuprinse între 5.000 și 80.000 de […]
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) dă startul, astăzi, 15 decembrie, de la ora 9.00, unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR 23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, finanțată din Planul Strategic PAC 2023–2027. Noua linie de finanțare se adresează procesatorilor din industria alimentară și vizează obținerea […]
06:30
Plățile derulate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în actuala campanie au ajuns la un nivel de peste 1,2 miliarde de euro, potrivit situației centralizate a transferurilor efectuate până la acest moment. Datele arată că peste 652.000 de fermieri au primit banii în campania de plăți în avans, iar aproximativ 585.000 de […]
13 decembrie 2025
19:10
Căpșunile românești proaspete culese direct din câmp vor ajunge anul acesta pe mesele de Crăciun. Consumatorii plătesc până la 40 de lei pentru un kilogram, iar cererea este în creștere. Inițiativa aparține fermierului Florin Chiuțu din județul Argeș, care a început să cultive soiul de căpșuni remonante în urmă cu un an. Investiția inițială s-a […]
17:10
Un nou model de afaceri în agricultură a luat amploare în rândul consumatorilor de produse naturale. Oricine poate deveni proprietarul unei vaci chiar și de la sute de kilometri distanță în schimbul produselor. Afacerea a luat amploare în regiunea Lipețk, Rusia, un investitor contribuie financiar la achiziționarea unei vaci, iar în schimb primește lapte, brânzeturi, […]
14:00
Rețelele sociale au devenit în ultimii ani „piața” preferată a românilor. Tot mai mulți producători își promovează marfa online, folosind fotografii atractive și anunțuri atractive, iar consumatorii reacționează imediat. Comentează, se interesează de prețuri și chiar se târguiesc direct cu fermierii. Un exemplu este anunțul postat de un producător: „Bună tuturor! Vând urgent varză. Preț: […]
11:10
O exploatație non profesională din a fost sancționată de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) după ce a vândut porci fără documentele obligatorii prevăzute de lege. Proprietarul din localitatea Tiream a primit o amendă de 1.200 de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 5–12 decembrie 2025. O altă exploatație din Micula […]
08:00
După ani în care populația de urși a crescut constant și a stârnit tot mai multe discuții, Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat la Brașov, câți urși are oficial România. Potrivit acesteia, analizele genetice realizate pe aproximativ 24.000 de probe strânse din toată România arată că populația de urși se situează aproximativ între 10.657 și […]
12 decembrie 2025
16:40
Un bărbat de 37 de ani, din comuna Lipovu, a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, de polițiștii din Bârca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, după ce ar fi incendiat o mașină în care obișnuiau să doarmă niște ciobani, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. „În fapt, în cursul zilei de 11 […]
12:50
Se apropie sărbătorile, și mulți români se întreabă care va fi prognoza meteo pentru zilele de vacanță. Ei bine, se pare că anul acesta vom avea un Crăciun ceva mai cald și lipsit, în multe zone din țară, de zăpadă. În schimb, de Anul Nou, șansele pentru o mica bătaie cu bulgări ar putea crește, […]
11:20
O nouă finanțare AFIR va fi la dispoziția beneficiarilor începând de luni, 15 decembrie, ora 9.00, atunci când Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va da startul sesiunii de depunere a cererilor pentru prin intervenția DR 23 Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele […]
07:40
Noua finanțare de 200.000 EURO/fermă în 2026 – Sprijin 100% nerambursabil din fonduri europene # Agro-TV.ro
AFIR va deschide pe 9 februarie 2026 apelul pentru DR-19 – Investiții neproductive la nivelul fermei, una dintre cele mai așteptate linii de finanțare din noul PNS. Măsura este dedicată fermierilor care vor să își crească reziliența exploatațiilor în fața fenomenelor climatice extreme, prin înființarea de perdele naturale de protecție. Este pentru prima dată când […]
06:30
România trece printr-o schimbare majoră în structura culturilor agricole, pe fondul secetei repetate și al pierderilor economice din ultimii ani. Tot mai mulți fermieri renunță la porumb, considerat cândva cultura-rege în fermele neirigate, și se orientează către alternative neobișnuite, dar mult mai rezistente și mai profitabile. În zone precum Vrancea, unde porumbul ocupa odinioară peste […]
11 decembrie 2025
19:50
România își menține poziția de lider în cadrul Uniunii Europene la exportul de cereale, conform celor mai recente date publicate de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG-AGRI) din cadrul Comisiei Europene. Cifrele valabile pentru perioada 1 iulie – 9 decembrie 2025 confirmă faptul că țara noastră continuă să fie principalul furnizor european de […]
