Şocul Craiovei de la Atena a ajuns în L’Equipe: ”A considerat că şi-a asigurat calificarea!”
Primasport.ro, 19 decembrie 2025 12:20
Şocul Craiovei de la Atena a ajuns în L’Equipe: ”A considerat că şi-a asigurat calificarea!”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
12:40
Ministerul Dezvoltării va moderniza bazinele de înot de la "Lia Manoliu". Valoarea estimată a investiţiei, aproape 100 milioane de lei.David Popovici a vorbit în repetate rânduri în ultimii ani despre problema stării bazinului # Primasport.ro
Ministerul Dezvoltării va moderniza bazinele de înot de la "Lia Manoliu". Valoarea estimată a investiţiei, aproape 100 milioane de lei.David Popovici a vorbit în repetate rânduri în ultimii ani despre problema stării bazinului
12:40
”Capul sus, leilor!”. Anunţul Craiovei, după drama cu AEK
Acum 30 minute
12:30
„Capul sus, leilor”! Prima reacţie oficială a Universităţii Craiova după eliminarea dramatică # Primasport.ro
„Capul sus, leilor”! Prima reacţie oficială a Universităţii Craiova după eliminarea dramatică
12:20
Singura veste bună pentru Craiova, după dezastrul de la Atena | EXCLUSIVA
12:20
Şocul Craiovei de la Atena a ajuns în L’Equipe: ”A considerat că şi-a asigurat calificarea!” # Primasport.ro
Şocul Craiovei de la Atena a ajuns în L’Equipe: ”A considerat că şi-a asigurat calificarea!”
Acum o oră
12:10
Singura veste bună pentru Craiova, după dezastrul de la Atena | VIDEO
Acum 2 ore
11:00
Gigi Becali, despre decizia lui Nicuşor Dan de a trimite Legea Novak la CCR: „E o discriminare pozitivă. Se va decide că e constituţională” # Primasport.ro
Gigi Becali, despre decizia lui Nicuşor Dan de a trimite Legea Novak la CCR: „E o discriminare pozitivă. Se va decide că e constituţională”
Acum 4 ore
10:00
Naţionala va juca meciuri amicale cu Italia şi Ungaria pentru pregătirea Campionatului European de luna viitoare # Primasport.ro
Naţionala va juca meciuri amicale cu Italia şi Ungaria pentru pregătirea Campionatului European de luna viitoare
10:00
Patronul lui AEK Atena, mulţumiri divinităţii după victoria cu Universitatea Craiova: „Universul a decis că vom câştiga” # Primasport.ro
Patronul lui AEK Atena, mulţumiri divinităţii după victoria cu Universitatea Craiova: „Universul a decis că vom câştiga”
09:50
AC Milan a fost învinsă de Napoli în semifinale Supercupei Italiei
09:40
„Scenariul serii a venit din Grecia”! L’Equipe, şocată de modul în care Universitatea Craiova a ratat calificarea # Primasport.ro
„Scenariul serii a venit din Grecia”! L’Equipe, şocată de modul în care Universitatea Craiova a ratat calificarea
09:10
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 6 ore
08:10
Super Tasting pe harta României – un tur naţional de degustări premium, semnat Paharnicul.ro şi Unvinpezi.ro # Primasport.ro
Super Tasting pe harta României – un tur naţional de degustări premium, semnat Paharnicul.ro şi Unvinpezi.ro
Acum 12 ore
01:10
Filipe Coelho şi-a exprimat supărarea. ” Nu cred că este corect. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat!” # Primasport.ro
Filipe Coelho şi-a exprimat supărarea. ” Nu cred că este corect. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat!”
00:50
Răzvan Marin provoacă un adevărat coşmar celor de la Craiova. ”Am ştiut poate să speculăm mai bine minutele de final” # Primasport.ro
Răzvan Marin provoacă un adevărat coşmar celor de la Craiova. ”Am ştiut poate să speculăm mai bine minutele de final”
00:50
Discurs manifest în studioul Prima Sport după înfrângerea Craiovei: "Vreau să fac plângere la UEFA!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Discurs manifest în studioul Prima Sport după înfrângerea Craiovei: "Vreau să fac plângere la UEFA!" | VIDEO EXCLUSIV
00:40
”Nu-mi vine să cred”. Alex Cicâldău, devastat după coşmarul suferit în Atena
00:40
VIDEO EXCLUSIV | A fost identificată cauza declinului pentru Craiova: "E o lege nescrisă! Nu poţi!" # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | A fost identificată cauza declinului pentru Craiova: "E o lege nescrisă! Nu poţi!"
00:20
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Oltenii suferă o adevărată dramă şi ratează calificarea # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Oltenii suferă o adevărată dramă şi ratează calificarea
00:10
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Oltenii suferă o adevărată dramă
18 decembrie 2025
23:50
Două medalii pentru România la Campionatele Mondiale FIDE de Şah Rapid U9–U17
Acum 24 ore
23:30
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii reduc diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii reduc diferenţa
23:20
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol fabulos semnat de Cicâldău # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol fabulos semnat de Cicâldău
22:40
Maroc a cucerit Cupa Arabă! Finala cu Iordania a avut nevoie de prelungiri
22:40
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram deschide scorul! # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram deschide scorul!
22:30
Decizie dură pentru clubul indian Mohun Bagan după un refuz controversat
22:30
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de olteni! # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de olteni!
22:10
Grigor Dimitrov a anunţat despărţirea de antrenorul Daniel Vallverdu
22:10
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii lovesc bara în startul partidei # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grecii lovesc bara în startul partidei
22:00
Rapid Bucureşti pierde cu Mersin şi ratează calificarea în optimile FIBA EuroCup
22:00
Craiova i-a pus gând rău lui AEK înainte de meciul direct: "La câte victorii au, nu vor da un chix?" VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Craiova i-a pus gând rău lui AEK înainte de meciul direct: "La câte victorii au, nu vor da un chix?" VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:30
Gigi Becali nu susţinere reducerea numărului de echipe! Ce propunere inedită i-a făcut preşedintelui LPF # Primasport.ro
Gigi Becali nu susţinere reducerea numărului de echipe! Ce propunere inedită i-a făcut preşedintelui LPF
21:20
FRF a anunţat câştigătorul Golului Anului 2025. Fanii naţionalei au votat timp de o săptămână # Primasport.ro
FRF a anunţat câştigătorul Golului Anului 2025. Fanii naţionalei au votat timp de o săptămână
21:20
Planul lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul de echipe a stârnit reacţii: "Este evident!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Planul lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul de echipe a stârnit reacţii: "Este evident!" | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | AEK Atena - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:10
Max Verstappen anunţă că va folosi numărul 3 în sezonul 2026 al Formulei 1
20:50
Erik Lincar a semnat! ”A preluat echipa într-un moment complicat”
20:30
Majoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO # Primasport.ro
Majoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO
20:30
Haos după o încăierare în masă la finala Cupei Columbiei
20:30
Lindon Emmerlahu a trecut cu bine de vizita medicală şi semnează în scurt timp cu noua echipă # Primasport.ro
Lindon Emmerlahu a trecut cu bine de vizita medicală şi semnează în scurt timp cu noua echipă
20:20
ajoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO # Primasport.ro
ajoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO
20:10
Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat primul său contract profesionist
20:10
Meciul pentru locul 3 din Cupa Arabă, dintre Arabia Saudită şi echipa lui Olăroiu, a fost suspendat din cauza intemperiilor # Primasport.ro
Meciul pentru locul 3 din Cupa Arabă, dintre Arabia Saudită şi echipa lui Olăroiu, a fost suspendat din cauza intemperiilor
19:50
Liviu Antal, revenire de senzaţie în fotbalul românesc, după ce a impresionat în Lituania # Primasport.ro
Liviu Antal, revenire de senzaţie în fotbalul românesc, după ce a impresionat în Lituania
19:40
CFR Cluj şi-a asigurat serviciile unui mijlocaş de mare perspectivă
19:30
Nigeria susţine că RD Congo a folosit jucători neeligibili în barajul pentru Cupa Mondială # Primasport.ro
Nigeria susţine că RD Congo a folosit jucători neeligibili în barajul pentru Cupa Mondială
19:30
A 50-a victorie pentru Odermatt în Cupa Mondială de schi alpin
19:10
George Puşcaş este aproape de un transfer în Superligă!
18:20
Situaţie critică la CFR înaintea ultimului meci din 2025! Cu ce situaţie se confruntă Daniel Pancu # Primasport.ro
Situaţie critică la CFR înaintea ultimului meci din 2025! Cu ce situaţie se confruntă Daniel Pancu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.