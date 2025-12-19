Vasile Dîncu avertizează: Algoritmii marilor platforme online influențează direct alegerile și încrederea în instituții

12:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ, el precizând că poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, dar calitatea parlamentarilor este foarte importantă. Potrivit […] Articolul Bolojan anunță că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50: „Există o masă critică în coaliţie"