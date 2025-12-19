Ministerul Muncii explică impactul creşterii salariului minim brut pe ţară la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026
PSNews.ro, 19 decembrie 2025 16:20
Ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026. Potrivit sursei citate, această majorare va avea „efecte sociale pozitive" prin „stimularea" muncii şi prin
Gheorghe Piperea acuză Guvernul: România ar urma să plătească o datorie din 1992 către SUA, „ștearsă prin lege” # PSNews.ro
Europarlamentarul Gheorghe Piperea susține că Guvernul României intenționează să achite o datorie veche de peste trei decenii către Statele Unite ale Americii, aferentă unui împrumut contractat în 1992 pentru susținerea industriei textile, în special pentru bumbac fibră. Potrivit acestuia, demersul ar urma să fie realizat printr-o lege propusă de ministrul Economiei, membru USR. Conform explicațiilor
Prima reacție a lui Irineu Darău, după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei # PSNews.ro
Senatorul USR Irineu Darău afirmă, după ce Comitetul Politic al USR i-a validat nominalizarea pentru Ministerul Economiei, că urmăreşte să ia decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile. "Urmăresc să iau decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile. Sunt conştient de responsabilitatea uriaşă
Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că partidul pe care îl conduce ar putea fuziona cu PNL în 2026, prin absorbţie. Totuşi, el a subliniat că, înainte de a începe negocierile propriu-zise, este necesar un mandat formal din partea conducerii celor două formaţiuni. Orban a menţionat că a avut o discuţie cu liderul PNL,
Marius Calotă, jurist cu peste 50 de ani mai tânăr decât Rodica Stănoiu, va beneficia de cea mai mare parte a averii fostului ministru al Justiției, decedat la vârsta de 86 de ani. Acesta respinge categoric informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi fost căsătorit cu Rodica Stănoiu. Rodica Stănoiu a murit pe
Ultima sesiune plenară din 2025, Strasbourg – ce au votat eurodeputații, impact pentru toți europenii # PSNews.ro
În perioada 15-18 decembrie 2025, Parlamentul European s-a reunit în ultima sesiune plenară la Strasbourg pentru a dezbate și vota o serie de teme de interes major pentru Uniunea Europeană și partenerii săi. Sesiunea plenară este cea mai importantă etapă a procesului decizional european, în care toți europarlamentarii se reunesc pentru a discuta, modifica și
Ce avere are Irineu Darău. Omul USR pentru Ministerul Economiei nu stă bine cu economiile: are datorii de 110.000 lei # PSNews.ro
Irineu Darău, senator USR de Brașov și una dintre propunerile partidului pentru preluarea Ministerului Economiei, apare în declarațiile de avere drept unul dintre politicienii cu un profil financiar modest, raportat la poziția vizată. Documentele oficiale depuse la începutul anului 2025 conturează imaginea unui demnitar fără proprietăți imobiliare, cu economii limitate și cu datorii personale semnificative.
Ce solicitări au fermierii care au blocat Bruxelles și Acordul UE-Mercosur: dublă înfrângere pentru Ursula și Merz # PSNews.ro
Protestul fermierilor europeni a reușit să blocheze, momentan, Acordul UE-Mercosur negociat de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen a încercat să încheie un acord comercial cu țările din America Latină, însă nu s-a bucurat niciodată de susținerea tuturor statelor membre UE și a provocat furia fermierilor. De ce este important acordul Mercosur este o organizație
VIDEO Zăpadă de poveste, dar nu la noi ci în Arabia Saudită! Fenomenul, extrem de rar, i-a uluit pe toți # PSNews.ro
În Arabia Saudită tocmai a nins. Fenomenul este extrem de rar în țara deșertică, aflată în zona tropicului de nord. În mai multe regiuni saudite s-a așternut zăpada, inclusiv în capitala Riad. Snow blanketed Saudi Arabia this week, transforming the usually rugged, desert-framed mountains into a winter landscape.pic.twitter.com/0lMIazJe9b — Massimo (@Rainmaker1973) December 19, 2025 Ninsorile
PS News la Strasbourg/Care sunt riscurile acordului UE–Mercosur pentru fermieri și miza siguranței alimentare # PSNews.ro
De la Strasbourg, eurodeputatul Andi Cristea explică la Puterea Știrilor de ce acordul comercial UE–Mercosur, negociat de ani de zile, a ajuns să fie privit cu teamă de fermierii europeni. Piața comună a Americii de Sud vine cu produse mai ieftine, standarde sanitare diferite și riscul de a pune în dificultate agricultura europeană, inclusiv pe
Dacia a anunțat că, începând cu 19 decembrie 2025, comenzile pentru noul Logan facelift sunt disponibile în România. Modelul rămâne cel mai vândut automobil pe piața locală în acest an, cu 13.100 de unități comercializate în primele 11 luni, potrivit datelor APIA. Prețurile pentru noul Logan încep de la 14.950 euro (TVA inclus) pentru versiunea
Ministerul Muncii explică impactul creşterii salariului minim brut pe ţară la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026 # PSNews.ro
Ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026. Potrivit sursei citate, această majorare va avea „efecte sociale pozitive" prin „stimularea" muncii şi prin
La final de an, Gândul.ro a realizat un top al celor mai bogate orașe din România. Surprinzător pentru mulți, pe primul loc nu este nici Cluj-Napoca și nici Bucureștiul. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată care sunt orașele din România unde e cel mai bine să trăiești? Acestea se numără printre cele mai bogate din țară.
România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, vineri, că România a devenit prima ţară care obţine statutul de membru asociat al Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), forul internaţional care coordonează asistenţa oficială acordată statelor în curs de dezvoltare, pentru reducerea sărăciei, diminuarea inegalităţilor şi îmbunătăţirea nivelului de trai. Ministrul de
Ministrul Educaţiei a aprobat programele pentru învăţământul liceal, mai puțin pentru limba şi literatura română # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că a aprobat programele pentru învăţământul liceal, cu excepţia programei pentru limba şi literatura română. El a precizat că se aşteaptă ca în acest caz să fie integrate propunerile din timpul dezbaterilor şi să existe rute flexibile în cadrul unor repere fundamentale bazate pe competenţe şi autori reprezentativi. Daniel
PSD insistă: Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa. Nu mai poate continua # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa şi el crede că nu mai poate continua în funcţie. El a mai spus că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie
Radu Miruță, ministrul care și-a trecut copiii în declarația de avere ca beneficiari ai unor cadouri de 40.000 de euro # PSNews.ro
Copiii unuia dintre cei mai înstăriți membri ai actualului Guvern au beneficiat de sume consistente oferite de bunici, informație consemnată în declarația de avere a demnitarului. Este vorba despre ministrul Radu Miruță, care a menționat că cei doi copii ai săi au primit cadouri importante în bani. Potrivit declarației de avere depuse în 2025, fiecare
România cumpără noi echipamente pentru sistemele Patriot. Care este valoarea contractului # PSNews.ro
Raytheon a obținut un contract de 168 de milioane de dolari pentru furnizarea către România de echipamente legate de sistemul de apărare aeriană și antirachetă Patriot, potrivit Profit. Contractul de vânzare militară externă include un radar, un sistem de comandă și control, lansatoare și diverse echipamente de suport și testare, transmite compania într-un comunicat. Este
CFR Călători anunţă că va atașa vagoane suplimentare unor trenuri, în perioada sărbătorilor # PSNews.ro
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile. Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcţie de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că reducerea numărului de parlamentari este o decizie realistă și fezabilă, susținută de o „masă critică" în actuala coaliție de guvernare, și a promis că va face tot ce este posibil pentru ca această schimbare să fie adoptată. Potrivit șefului Guvernului, România are în prezent cu aproximativ 13% mai mulți parlamentari
Suma colosală pe care ministrul Economiei, Radu Miruţă, o încasează de la stat: „Aşa e legea. M-a ajutat Dumnezeu” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, beneficiază de două venituri lunare, încasând atât salariul aferent funcției de ministru, cât și indemnizația de parlamentar. În total, veniturile sale ajung la aproape 23.000 de lei pe lună. Pe lângă acestea, demnitarul a confirmat că beneficiază și de decontarea cazării din partea Parlamentului. Invitat în emisiunea „România Politică" de la
Europa își schimbă discursul de securitate: liderii avertizează deschis asupra unui posibil conflict cu Rusia # PSNews.ro
Oficialii europeni din domeniul securității transmit tot mai des un mesaj de neimaginat în urmă cu un deceniu: pregătiți-vă pentru un conflict cu Rusia. Aproape că nu trece o săptămână fără ca un guvern european, un lider militar sau un șef al serviciilor de securitate să țină un discurs sumbru, avertizând populația că se îndreaptă spre
VIDEO Daraban, CCIR: „Paradoxal, cu Statele Unite avem chiar un excedent al balanței comerciale” # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor", că România ar trebui să abordeze mai pragmatic relația cu Statele Unite. Întrebat dacă mediul de afaceri resimte o răcire în relația dintre România și Statele Unite, Mihai Daraban a afirmat că, dincolo de percepțiile publice și de
Preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, la depunerea jurământului: Nu mai am ambiţii politice, am ambiţii administrative # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a depus vineri jurământul, el firmând că Buzăul nu mai are timp de experimente ci de rezultate. Ciolacu a mai spus că nu mai are ambiţii politice, dar are ambiţii administrative. "Astăzi nu preiau doar un mandat, preiau o datorie şi o obligaţie faţă de oamenii locului unde m-am
La Bruxelles, oamenii au cules de pe marginea drumului cartofii aruncați de protestatari din tractoare # PSNews.ro
Protestul fermierilor care a străbătut joi centrul Bruxellesului a generat o serie de momente inedite pe bulevardul Louise, în momentul în care coloanele de tractoare au început să se retragă, potrivit bruxellestoday.be. Una dintre imaginile care au atras atenția a surprins o mașină rămasă imobilizată după ce protestatarii au descărcat o rem
POT a spus DA apelului făcut de Șoșoacă pentru un pol suveranist. Nicio reacție de la AUR # PSNews.ro
Reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri (POT) au declarat, pentru Digi24.ro, că sunt deschiși unei alianțe cu S.O.S. România, în vederea formării unui pol politic al forțelor suveraniste. În schimb, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere privind o eventuală reconciliere între George Simion și Diana Șoșoacă sau participarea […] Articolul POT a spus DA apelului făcut de Șoșoacă pentru un pol suveranist. Nicio reacție de la AUR apare prima dată în PS News.
Comitetul Politic al USR a validat nominalizarea lui Miruţă la Apărare şi a lui Darău, la Economie # PSNews.ro
Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat, vineri, propunerile pentru Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Cele două nominalizări au fost aprobate de conducerea USR cu 81,22% voturi ”pentru” , 4,42% ”contra” şi 14,36% abţineri. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruţă, a fost validat ca propunere pentru funcţia de ministru […] Articolul Comitetul Politic al USR a validat nominalizarea lui Miruţă la Apărare şi a lui Darău, la Economie apare prima dată în PS News.
Pentru cei care vor să simtă atmosfera Crăciunului în timp ce fac mișcare, echipa Berceni Arena anunță că programul sesiunilor de agrement se prelungește până pe 24 decembrie. Prin urmare, indiferent dacă ești expert pe gheață sau acum înveți să faci primii pași, te invităm să te bucuri de un moment special înainte de sărbători. […] Articolul Magia sărbătorilor la Patinoarul Berceni Arena – Programul sesiunilor de agrement apare prima dată în PS News.
Grindeanu: Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, că pentru el, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo, lângă, cum a fost în toţi aceşti 12-13 ani. Liderul PSD a dat asigurări că Marcel […] Articolul Grindeanu: Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo apare prima dată în PS News.
Donald Trump anunță reclasificarea marijuanei ca drog mai puțin periculos, dar fără dezincriminare la nivel federal # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că va reclasifica marijuana drept substanţă care creează dependenţă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală fără a deschide imediat calea pentru dezincriminare la nivel federal, potrivit AFP. „Oamenii m-au implorat” să iau această decizie, a afirmat Trump, menţionându-i în special pe cei care suferă de dureri cronice, […] Articolul Donald Trump anunță reclasificarea marijuanei ca drog mai puțin periculos, dar fără dezincriminare la nivel federal apare prima dată în PS News.
Câți bani pierd partidele după ce coaliția a decis tăierea subvențiilor cu 10%, iar în vară Guvernul le-a redus cu 40% # PSNews.ro
Liderii Coaliției de guvernare au anunțat o nouă diminuare a subvențiilor acordate partidelor politice, de această dată cu 10%. Decizia a fost făcută publică la câteva luni după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe un proiect ce prevedea o reducere mult mai consistentă, de 40%, începând din anul 2026. Până în prezent, nu este clar […] Articolul Câți bani pierd partidele după ce coaliția a decis tăierea subvențiilor cu 10%, iar în vară Guvernul le-a redus cu 40% apare prima dată în PS News.
Eliminare dramatică pentru Univ. Craiova: înfrângere 2-3 cu AEK Atena după două goluri în prelungiri # PSNews.ro
Univ. Craiova a pierdut în mod dramatic partida cu AEK Atena disputată joi seara. Oltenii au condus cu 2-0, dar au pierdut, scor 2-3, după ce au primit două goluri în prelungirile meciului. Craiovenii au ratat calificarea în faza superioară a competiției. Partida de la Atena a fost dramatică. Fotbaliștii de la Univ. Craiova au […] Articolul Eliminare dramatică pentru Univ. Craiova: înfrângere 2-3 cu AEK Atena după două goluri în prelungiri apare prima dată în PS News.
Primarul municipiului Piatra Neamț, revoltat de măsurile fiscale impuse de Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, reacționează dur după adoptarea Legii nr. 239/2025, publicată în Monitorul Oficial în data de 15 decembrie, act normativ care modifică semnificativ sistemul de impozitare locală. Edilul avertizează că noile prevederi vor avea efecte directe și greu de suportat asupra cetățenilor, categoriilor vulnerabile și mediului de afaceri local. Într-un mesaj public transmis […] Articolul Primarul municipiului Piatra Neamț, revoltat de măsurile fiscale impuse de Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
Ungaria ia în calcul retragerea rezervelor din Belgia, pe fondul planului UE privind activele rusești # PSNews.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a dat instrucțiuni ministrului său de Finanțe și guvernatorului Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri pentru retragerea rezervelor valutare ale Ungariei din Belgia în cazul în care activele rusești înghețate vor fi confiscate, a raportat miercuri Bloomberg, conform Digi24. „Dacă este posibil să fie retrase rezervele rusești, ce s-ar întâmpla […] Articolul Ungaria ia în calcul retragerea rezervelor din Belgia, pe fondul planului UE privind activele rusești apare prima dată în PS News.
FOTO Accident rutier în care sunt implicate 18 persoane, pe centura de vest a Ploieştiului # PSNews.ro
Un accident rutier în care sunt implicate 18 persoane, dintre care şapte minori, s-a produs vineri pe centura de vest a municipiului Ploieşti. La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, inclusiv una de transport victime multiple. Evenimentul rutier s-a produs cu puţin înainte de ora 12:00. „Din informaţiile primite până în acest moment, […] Articolul FOTO Accident rutier în care sunt implicate 18 persoane, pe centura de vest a Ploieştiului apare prima dată în PS News.
Biroul Parlamentului European în România avertizează: Europa are nevoie de un răspuns comun la amenințările cibernetice # PSNews.ro
Biroul Parlamentului European în România atrage atenția asupra creșterii accelerate a amenințărilor din spațiul cibernetic și subliniază necesitatea unui răspuns coordonat la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurilor critice. „Un viitor digital mai sigur începe cu un răspuns comun”, transmite instituția, subliniind că atacurile cibernetice devin tot mai frecvente și mai grave. […] Articolul Biroul Parlamentului European în România avertizează: Europa are nevoie de un răspuns comun la amenințările cibernetice apare prima dată în PS News.
Vasile Dîncu avertizează: Algoritmii marilor platforme online influențează direct alegerile și încrederea în instituții # PSNews.ro
Europarlamentarul Vasile Dîncu a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra rolului major pe care marile platforme online și algoritmii acestora îl joacă în amplificarea ingerințelor externe în procesele democratice. Intervenția a avut loc în cadrul unei dezbateri dedicate activității Comisiei speciale pentru „Scutul democrației europene”. „Marile platforme online și algoritmii acestora joacă un rol […] Articolul Vasile Dîncu avertizează: Algoritmii marilor platforme online influențează direct alegerile și încrederea în instituții apare prima dată în PS News.
UE renunță la electrificarea totală până în 2035. Ce înseamnă această decizie pentru fabricile din România # PSNews.ro
Vestea venită marți de la Bruxelles, prin care Comisia Europeană a renunțat la măsura prin care producătorii de autoturisme ar fi fost obligați să treacă complet la vehicule electrice până în 2035, în favoarea unui prag de 90%, a generat un val de reacții, potrivit Adevărul. Dincolo de titlurile de presă care anunță salvarea motorului […] Articolul UE renunță la electrificarea totală până în 2035. Ce înseamnă această decizie pentru fabricile din România apare prima dată în PS News.
Bolojan anunță că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50: „Există o masă critică în coaliţie” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ, el precizând că poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, dar calitatea parlamentarilor este foarte importantă. Potrivit […] Articolul Bolojan anunță că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50: „Există o masă critică în coaliţie” apare prima dată în PS News.
Negrescu, desemnat coordonatorul grupului de lucru interinstituțional PES privind viitorul cadru financiar multianual # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a fost desemnat coordonator al grupului de lucru interinstituțional PES privind viitorul cadru financiar multianual. „Ședința liderilor social-democrați europeni, în marja Consiliului European, a fost o bună ocazie să fac apel la un buget european pe termen lung ambițios și care să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor, […] Articolul Negrescu, desemnat coordonatorul grupului de lucru interinstituțional PES privind viitorul cadru financiar multianual apare prima dată în PS News.
Bolojan, după scandalurile din Coaliţie: Preludiul unei ruperi, o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost # PSNews.ro
Şeful Executivului a precizat că faptul că au stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri. Premierul Ilie Bolojan a declarat despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că aceste critici care vin din interior nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni […] Articolul Bolojan, după scandalurile din Coaliţie: Preludiul unei ruperi, o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, spune că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, el arătând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru. Bolojan a mai afirmat că nu a discutat niciodată cu ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, despre o înscriere în […] Articolul PNL vrea să „absoarbă” partidul înființat de Ludovic Orban apare prima dată în PS News.
Acordul Mercosur, trădarea fermierilor europeni. Standarde dure pentru noi, piață liberă pentru alții – Gheorghe Cârciu # PSNews.ro
Comisia Europeană trebuie să se trezească, scrie Gheorghe Cârciu, pe pagina sa de Facebook, referindu-se la acordul Mercosur și la recentele proteste ale fermierilor. Potrivit acestuia, acordul reprezintă o lovitură frontală pentru fermierii europeni. „Le cerem standarde tot mai stricte, costuri tot mai mari și reguli tot mai dure, iar în același timp deschidem piața […] Articolul Acordul Mercosur, trădarea fermierilor europeni. Standarde dure pentru noi, piață liberă pentru alții – Gheorghe Cârciu apare prima dată în PS News.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că acordul comercial Mercosur nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până în luna viitoare, au declarat doi diplomați UE pentru POLITICO. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat […] Articolul Comisia Europeană face un pas în spate: a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur apare prima dată în PS News.
Compania sud-coreeană Hanwha, care a vândut României obuzierele autopropulsate K9 Tunet şi care este interesată şi de programul de înzestrare cu maşini de luptă a infanteriei, a transmis faptul că lucrările de construcţie pentru fabrica din Dâmboviţa vor începe în prima lună a anului viitor. „Fabrica din Petreşti intră în faza de execuţie conform calendarului […] Articolul Lucrările de construcţie pentru fabrica Hanwha din Dâmboviţa vor începe în ianuarie apare prima dată în PS News.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating. El consideră că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, dar crede că […] Articolul Nicușor Dan vede „un succes al coaliției”. Ce perspective sunt pentru 2026 apare prima dată în PS News.
Grindeanu, despre propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori să nu-și facă specializarea la locul de muncă” # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Grindeanu a spus că și-ar dori ca cei propuși pentru ministere „să nu-și facă specializarea la locul de muncă” și a dat drept exemplu situația de la Ministerul Mediului. Sorin Grindeanu a lansat un nou atac asupra USR, […] Articolul Grindeanu, despre propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori să nu-și facă specializarea la locul de muncă” apare prima dată în PS News.
Victor Ponta: Tot ce înseamnă USR e impus din afară. Se blochează investițiile în Romania, se falimentează firmele # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a comentat propunerile USR pentru Ministerul Apărării şi Ministerul Economiei, taxându-l dur pe Radu Miruţă, care ar urma să treacă de la un minister la celălalt. „Si la demisii e la fel, ei ies in strada cand e vorba sa demisioneze Ponta, dar cand se voteaza in Parlament o motiune impotriva […] Articolul Victor Ponta: Tot ce înseamnă USR e impus din afară. Se blochează investițiile în Romania, se falimentează firmele apare prima dată în PS News.
PS News la Strasbourg/Andi Cristea: Ucraina vrea garanții de securitate, UE propune un împrumut din activele rusești # PSNews.ro
Negocierile de la Berlin privind viitorul Ucrainei aduc la aceeași masă SUA, UE și Kievul. Andi Cristea explică la Puterea Știrilor cum se pune problema renunțării la NATO în schimbul garanțiilor de securitate și de ce Parlamentul European a votat un împrumut pentru Ucraina bazat pe profiturile generate de activele rusești înghețate în Belgia. Pace […] Articolul PS News la Strasbourg/Andi Cristea: Ucraina vrea garanții de securitate, UE propune un împrumut din activele rusești apare prima dată în PS News.
Dacă ultimii ani au fost despre supraviețuire în trafic, 2026 marchează maturizarea digitală a Bucureștiului prin conceptul de Smart Commuting. Transportul public devine o infrastructură invizibilă și hiper-conectată, transformând deplasarea dintr-un simplu traseu într-o integrare perfectă între date, energie verde și utilizator. Orașul ca Sistem de Operare: Mobilitatea Fără Fricțiuni Viziunea pentru 2026 elimină barierele […] Articolul Smart Commuting 2026: Tehnologia care va rescrie harta Bucureștiului apare prima dată în PS News.
PS News la Strasbourg/Negrescu cere transparență pentru a evita dezinformarea privind planul SAFE # PSNews.ro
În timp ce state precum Germania și Polonia transformă apărarea într-un motor economic, România își menține planul de investiții SAFE sub secretul CSAT. Victor Negrescu avertizează că lipsa de transparență privind aceste fonduri riscă să alimenteze panica și dezinformarea în rândul populației. De ce investițiile în apărare pot fi un motor economic, nu doar o […] Articolul PS News la Strasbourg/Negrescu cere transparență pentru a evita dezinformarea privind planul SAFE apare prima dată în PS News.
