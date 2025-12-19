Medicii care dau concedii medicale nejustificate, „vânați” de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii
PSNews.ro, 19 decembrie 2025 19:40
Medicii care vor da concedii medicale nejustificate riscă să rămână fără drept de liberă practică. Este cea mai dură măsură pe care o au în vedere, în acest moment, specialiștii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se caută, de fapt, soluţii pentru descurajarea acordarii de concedii medicale celor care nu sunt de fapt bolnavi sau […] Articolul Medicii care dau concedii medicale nejustificate, „vânați” de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
19:40
Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Economist: „Românii o să o ducă foarte greu” # PSNews.ro
Românii vor resimți din plin scumpirile anunțate pentru anul viitor, pe fondul majorării taxelor, liberalizării pieței gazelor și menținerii dezechilibrelor macroeconomice. Economistul Cristian Păun avertizează, într-o intervenție la Digi24, că inflația va continua să pună presiune pe bugetele populației și că ideea unei relaxări rapide a prețurilor este nerealistă, iar lumea „o să o ducă foarte […] Articolul Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Economist: „Românii o să o ducă foarte greu” apare prima dată în PS News.
19:40
Medicii care dau concedii medicale nejustificate, „vânați” de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii # PSNews.ro
Medicii care vor da concedii medicale nejustificate riscă să rămână fără drept de liberă practică. Este cea mai dură măsură pe care o au în vedere, în acest moment, specialiștii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se caută, de fapt, soluţii pentru descurajarea acordarii de concedii medicale celor care nu sunt de fapt bolnavi sau […] Articolul Medicii care dau concedii medicale nejustificate, „vânați” de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii apare prima dată în PS News.
19:40
Justiția a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstolița, anunță deputatul liberal Ciprian Dobre # PSNews.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre anunță pe pagina sa de socializare că ”Justiția a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstolița”, deoarece lucrările vor fi reluate, în ciuda opoziției unor ONG-uri. ”Curtea de Apel Cluj a admis recursul Hidroelectrica în procesul intentat de ONG-urile de mediu, astfel că lucrările pot fi reluate. Prin urmare, continuă proiectul deblocat de […] Articolul Justiția a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstolița, anunță deputatul liberal Ciprian Dobre apare prima dată în PS News.
19:40
Viktor Orbán: Summit-ul de la Bruxelles a fost un consiliu de război cu tema „înfrângerea Rusiei” # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a spus că summit-ul UE a fost „un consiliu de război” și a criticat planurile de sprijinire a Ucrainei. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a descris summit-ul Uniunii Europene drept „un consiliu de război”, unde tema centrală a fost „înfrângerea Rusiei”. „Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a […] Articolul Viktor Orbán: Summit-ul de la Bruxelles a fost un consiliu de război cu tema „înfrângerea Rusiei” apare prima dată în PS News.
19:40
Concedieri masive vor avea loc imediat după Sărbători în industria auto, o primă notificare prealabilă fiind deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă și trimisă unor salariați. Leoni, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața automotive, se vede nevoită să își reducă activitatea și ca atare câteva sute de arădeni vor rămâne fără un loc de […] Articolul Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători apare prima dată în PS News.
19:40
Invitat miercuri în emisiunea Puterea Ştirilor, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a declarat că România pierde oportunități importante din cauza lipsei de colaborare între mediul de afaceri și decidenții politici. „Sunt perspective, trebuie să știm să le jucăm, trebuie să știm ce punem pe masă și să fim serioși. Fac […] Articolul Daraban, CCIR: „Ascultăm doar sfaturi din străinătate, iar între noi ne scoatem ochii” apare prima dată în PS News.
19:40
Atacurile continuă în coaliție. Bolojan: E o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost # PSNews.ro
Atacurile din coaliție se întețesc după ce PSD a votat alături de AUR la moțiunea imptriva Dianei Buzoianu. Ilie Bolojan a propus o ”resetare” a raporturilor dintre partide, dar Sorin Grindeanu insistă că niciun protocol nu va împiedica PSD să voteze împotriva unui ministru pe care-l consideră incompetent. În timp ce USR decide dacă va […] Articolul Atacurile continuă în coaliție. Bolojan: E o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost apare prima dată în PS News.
19:40
Meteo ANM – Previziuni pentru următoarele 4 săptămâni. Unde ninge de Crăciun și Revelion # PSNews.ro
Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei până la începutul săptămânii viitoare. Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade Celsius. Ulterior însă, un val de aer rece va pătrunde în România începând cu data de 23 decembrie. Potrivit directorului executiv al ANM, Elena Mateescu, cele mai scăzute temperaturi se vor […] Articolul Meteo ANM – Previziuni pentru următoarele 4 săptămâni. Unde ninge de Crăciun și Revelion apare prima dată în PS News.
19:40
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanța, pentru a discuta cu mai mulți reprezentanți ai filialei județene a liberalilor, în contextul demisiilor anunțate în ultimele zile de către Bogdan Huțucă și Florin Mitroi. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat, la intrarea în sediul județean al PNL, ce se întâmplă la […] Articolul Bolojan aruncă buzduganul la Constanța: Sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:40
FOTO Ultima inspecție pe șantierul Autostrăzii Moldovei: Încă 50 de km de autostradă, deschişi înainte de Crăciun – # PSNews.ro
Ultima inspecție importantă a avut loc vineri pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud. Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost la fața locului. Sectorul se va deschide înainte de Crăciun. Inspecția la care a participat Cristian Pistol s-a desfășurat vineri. Directorul companiei de drumuri […] Articolul FOTO Ultima inspecție pe șantierul Autostrăzii Moldovei: Încă 50 de km de autostradă, deschişi înainte de Crăciun – apare prima dată în PS News.
18:40
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a ajuns în secret vineri, 19 decembrie, la Constanța, după demisiile pe bandă rulantă din Organizația de la malul mării. Premierul va participa la Biroul Politic Județean, ce va avea loc la ora 17.00, la sediul PNL, transmite Replica. Situația delicată de la vârful PNL Constanța l-a adus pe litoral pe Ilie Bolojan premierul României […] Articolul Ilie Bolojan a ajuns în secret la Constanța, după demisiile în masă din PNL! apare prima dată în PS News.
18:40
Moțiunea simplă pe Justiție, dezbătută luni, în Camera Deputaților. Radu Marinescu, invitat la ‘Ora Guvernului’ # PSNews.ro
Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției depusă de AUR va fi prezentată luni, și tot luni va avea loc votul final, a anunțat, vineri, Biroul permanent al Camerei Deputaților. Ședința va începe la ora 15:00 cu prezentarea moțiunii, apoi vor avea loc dezbaterile și votul. Guvernul va avea alocate 40 de minute, pe care le poate […] Articolul Moțiunea simplă pe Justiție, dezbătută luni, în Camera Deputaților. Radu Marinescu, invitat la ‘Ora Guvernului’ apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO. Ciprian Ciucu a depus jurământul de Primar al Capitalei. Ce a promis, din nou, bucureștenilor # PSNews.ro
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine, informează news.ro. Primarul a mai spus că va avea discuţii cu liderii partidelor. Potrivit lui […] Articolul VIDEO. Ciprian Ciucu a depus jurământul de Primar al Capitalei. Ce a promis, din nou, bucureștenilor apare prima dată în PS News.
18:40
Apele Române anunţă lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. Ce trebuie să știe oamenii # PSNews.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) anunţă, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. Potrivit sursei citate, acest bazin reprezintă o sursă de rezervă esenţială pentru tratarea apei, folosită în special în situaţiile în care apa evacuată din acumularea Paltinu înregistrează valori ridicate de turbiditate. Lucrările constau în […] Articolul Apele Române anunţă lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. Ce trebuie să știe oamenii apare prima dată în PS News.
18:40
PS News la Strasbourg/„În noua strategie, Statele Unite ale Americii vor o Europă fragmentată” – Andi Cristea # PSNews.ro
Uniunea Europeană nu susține războiul, ci dreptul Ucrainei de a exista, punctează europarlamentarul Andi Cristea, răspunzînd acuzației formulate în spațiul public la adresa blocului comunitar. În același timp, noua strategie de securitate a SUA vorbește deschis despre o Europă fragmentată, iar resentimentele lui Donald Trump față de criticile europenilor complică parteneriatul transatlantic, mai spune Cristea, […] Articolul PS News la Strasbourg/„În noua strategie, Statele Unite ale Americii vor o Europă fragmentată” – Andi Cristea apare prima dată în PS News.
18:40
STB: Tramvaiul Colindelor circulă pe linia 1, cu surprize oferite de spiriduşii lui Moş Crăciun # PSNews.ro
Tramvaiul Colindelor circulă pe traseul liniei 1, în acordurile colindelor româneşti şi ale celor din repertoriul internaţional, informează Societatea de Transport Bucureşti (STB). Conform sursei citate, luni, de la ora 11:00, călătoria cu Tramvaiul Colindelor va fi şi mai specială. Astfel, vagonul porneşte în cursă de la Depoul Dudeşti. „Spiriduşii lui Moş Crăciun, trimişi de […] Articolul STB: Tramvaiul Colindelor circulă pe linia 1, cu surprize oferite de spiriduşii lui Moş Crăciun apare prima dată în PS News.
18:40
Radu Miruţă revine asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi Ministerul Economiei # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a revenit, vineri, într-un comentariu pe Facebook, asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi de la Ministerul Economiei. Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlamentar […] Articolul Radu Miruţă revine asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi Ministerul Economiei apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:30
Tribunalul din Paris respinge cererea guvernului francez de suspendare a site-ului Shein # PSNews.ro
Spre deosebire de ceea ce și-a dorit guvernul francez, tribunalul din Paris a decis, vineri, să nu suspende platforma chineză Shein. Această decizie a fost luată deoarece gigantul ultra-fast fashion, prins asupra faptului cu vânzarea de păpuși pedopornografice, arme și medicamente, a reacționat imediat, eliminând aceste produse de pe site-ul său. Deși instanța a recunoscut existența […] Articolul Tribunalul din Paris respinge cererea guvernului francez de suspendare a site-ului Shein apare prima dată în PS News.
17:30
Orașul din România în care primarul i-a mutat biroul viceprimarului în cimitir, după ce au intrat în conflict # PSNews.ro
Un conflict politic local din Drăgășani, județul Vâlcea, a luat o turnură neobișnuită: biroul viceprimarului a fost relocat în incinta cimitirului „Eternitatea”, potrivit Digi24. Viceprimarul Ștefan Nedelcu susține că mutarea ar fi o formă de răzbunare din partea primarului, în timp ce edilul, Costinel Stoica, susține că decizia a fost determinată doar de lucrările de […] Articolul Orașul din România în care primarul i-a mutat biroul viceprimarului în cimitir, după ce au intrat în conflict apare prima dată în PS News.
17:30
O nouă ‘replică’ a cutremurului politic de la Constanța: Încă un primar liberal și-a anunțat demisia # PSNews.ro
Seria demisiilor din administrația locală a județului Constanța continuă. Primarul comunei Lipnița, Nicolae Florin Dinu, și-a anunțat oficial demisia din funcție, adăugându-se listei retragerilor recente din politică, după plecările lui Bogdan Huțucă de la conducerea PNL Constanța, Florin Mitroi de la șefia Consiliului Județean și Felix Stroe de la șefia PSD Constanța. Această succesiune rapidă […] Articolul O nouă ‘replică’ a cutremurului politic de la Constanța: Încă un primar liberal și-a anunțat demisia apare prima dată în PS News.
17:00
Bolojan, acuzat de dezinformare: serele și solarele vor fi impozitate, inclusiv cele ale persoanelor fizice # PSNews.ro
Avocatul Adrian Toni Neacșu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a indus în eroare opinia publică în privința impozitării serelor și solariilor, susținând că declarațiile acestuia contrazic modificările recente ale Codului fiscal. Într-o postare publică, Toni Neacșu afirmă că premierul a lansat „o minciună” atunci când a spus că serele și solariile aparținând persoanelor […] Articolul Bolojan, acuzat de dezinformare: serele și solarele vor fi impozitate, inclusiv cele ale persoanelor fizice apare prima dată în PS News.
17:00
Guvernul a stabilit plafonul muncitorilor străini pentru 2026. Sunt mai mulți decât se estima inițial # PSNews.ro
Potrivit proiectului de act normativ, pentru anul 2026 este stabilit un contingent de maximum 100.000 de lucrători străini care pot fi admiși pe piața muncii din România, în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor. De ce 100.000, după ce Guvernul vorbea de 90.000 Nota de fundamentare care însoțește proiectul […] Articolul Guvernul a stabilit plafonul muncitorilor străini pentru 2026. Sunt mai mulți decât se estima inițial apare prima dată în PS News.
16:40
Gheorghe Piperea acuză Guvernul: România ar urma să plătească o datorie din 1992 către SUA, „ștearsă prin lege” # PSNews.ro
Europarlamentarul Gheorghe Piperea susține că Guvernul României intenționează să achite o datorie veche de peste trei decenii către Statele Unite ale Americii, aferentă unui împrumut contractat în 1992 pentru susținerea industriei textile, în special pentru bumbac fibră. Potrivit acestuia, demersul ar urma să fie realizat printr-o lege propusă de ministrul Economiei, membru USR. Conform explicațiilor […] Articolul Gheorghe Piperea acuză Guvernul: România ar urma să plătească o datorie din 1992 către SUA, „ștearsă prin lege” apare prima dată în PS News.
16:40
Prima reacție a lui Irineu Darău, după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei # PSNews.ro
Senatorul USR Irineu Darău afirmă, după ce Comitetul Politic al USR i-a validat nominalizarea pentru Ministerul Economiei, că urmăreşte să ia decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile. ”Urmăresc să iau decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile. Sunt conştient de responsabilitatea uriaşă […] Articolul Prima reacție a lui Irineu Darău, după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei apare prima dată în PS News.
16:20
Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că partidul pe care îl conduce ar putea fuziona cu PNL în 2026, prin absorbţie. Totuşi, el a subliniat că, înainte de a începe negocierile propriu-zise, este necesar un mandat formal din partea conducerii celor două formaţiuni. Orban a menţionat că a avut o discuţie cu liderul PNL, […] Articolul Forța Dreptei ar putea fuziona cu PNL în 2026. Anunţul lui Ludovic Orban apare prima dată în PS News.
16:20
Marius Calotă, jurist cu peste 50 de ani mai tânăr decât Rodica Stănoiu, va beneficia de cea mai mare parte a averii fostului ministru al Justiției, decedat la vârsta de 86 de ani. Acesta respinge categoric informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi fost căsătorit cu Rodica Stănoiu. Rodica Stănoiu a murit pe […] Articolul Testamentul Rodicăi Stănoiu: Ce avere îi revine celui care a negat că ar fi fost iubiți apare prima dată în PS News.
16:20
Ultima sesiune plenară din 2025, Strasbourg – ce au votat eurodeputații, impact pentru toți europenii # PSNews.ro
În perioada 15-18 decembrie 2025, Parlamentul European s-a reunit în ultima sesiune plenară la Strasbourg pentru a dezbate și vota o serie de teme de interes major pentru Uniunea Europeană și partenerii săi. Sesiunea plenară este cea mai importantă etapă a procesului decizional european, în care toți europarlamentarii se reunesc pentru a discuta, modifica și […] Articolul Ultima sesiune plenară din 2025, Strasbourg – ce au votat eurodeputații, impact pentru toți europenii apare prima dată în PS News.
16:20
Ce avere are Irineu Darău. Omul USR pentru Ministerul Economiei nu stă bine cu economiile: are datorii de 110.000 lei # PSNews.ro
Irineu Darău, senator USR de Brașov și una dintre propunerile partidului pentru preluarea Ministerului Economiei, apare în declarațiile de avere drept unul dintre politicienii cu un profil financiar modest, raportat la poziția vizată. Documentele oficiale depuse la începutul anului 2025 conturează imaginea unui demnitar fără proprietăți imobiliare, cu economii limitate și cu datorii personale semnificative. […] Articolul Ce avere are Irineu Darău. Omul USR pentru Ministerul Economiei nu stă bine cu economiile: are datorii de 110.000 lei apare prima dată în PS News.
16:20
Ce solicitări au fermierii care au blocat Bruxelles și Acordul UE-Mercosur: dublă înfrângere pentru Ursula și Merz # PSNews.ro
Protestul fermierilor europeni a reușit să blocheze, momentan, Acordul UE-Mercosur negociat de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen a încercat să încheie un acord comercial cu țările din America Latină, însă nu s-a bucurat niciodată de susținerea tuturor statelor membre UE și a provocat furia fermierilor. De ce este important acordul Mercosur este o organizație […] Articolul Ce solicitări au fermierii care au blocat Bruxelles și Acordul UE-Mercosur: dublă înfrângere pentru Ursula și Merz apare prima dată în PS News.
16:20
VIDEO Zăpadă de poveste, dar nu la noi ci în Arabia Saudită! Fenomenul, extrem de rar, i-a uluit pe toți # PSNews.ro
În Arabia Saudită tocmai a nins. Fenomenul este extrem de rar în țara deșertică, aflată în zona tropicului de nord. În mai multe regiuni saudite s-a așternut zăpada, inclusiv în capitala Riad. Snow blanketed Saudi Arabia this week, transforming the usually rugged, desert-framed mountains into a winter landscape.pic.twitter.com/0lMIazJe9b — Massimo (@Rainmaker1973) December 19, 2025 Ninsorile […] Articolul VIDEO Zăpadă de poveste, dar nu la noi ci în Arabia Saudită! Fenomenul, extrem de rar, i-a uluit pe toți apare prima dată în PS News.
16:20
PS News la Strasbourg/Care sunt riscurile acordului UE–Mercosur pentru fermieri și miza siguranței alimentare # PSNews.ro
De la Strasbourg, eurodeputatul Andi Cristea explică la Puterea Știrilor de ce acordul comercial UE–Mercosur, negociat de ani de zile, a ajuns să fie privit cu teamă de fermierii europeni. Piața comună a Americii de Sud vine cu produse mai ieftine, standarde sanitare diferite și riscul de a pune în dificultate agricultura europeană, inclusiv pe […] Articolul PS News la Strasbourg/Care sunt riscurile acordului UE–Mercosur pentru fermieri și miza siguranței alimentare apare prima dată în PS News.
16:20
Dacia a anunțat că, începând cu 19 decembrie 2025, comenzile pentru noul Logan facelift sunt disponibile în România. Modelul rămâne cel mai vândut automobil pe piața locală în acest an, cu 13.100 de unități comercializate în primele 11 luni, potrivit datelor APIA. Prețurile pentru noul Logan încep de la 14.950 euro (TVA inclus) pentru versiunea […] Articolul Dacia deschide comenzile pentru noul Logan în România apare prima dată în PS News.
16:20
Ministerul Muncii explică impactul creşterii salariului minim brut pe ţară la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026 # PSNews.ro
Ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026. Potrivit sursei citate, această majorare va avea „efecte sociale pozitive” prin „stimularea” muncii şi prin […] Articolul Ministerul Muncii explică impactul creşterii salariului minim brut pe ţară la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026 apare prima dată în PS News.
16:20
La final de an, Gândul.ro a realizat un top al celor mai bogate orașe din România. Surprinzător pentru mulți, pe primul loc nu este nici Cluj-Napoca și nici Bucureștiul. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată care sunt orașele din România unde e cel mai bine să trăiești? Acestea se numără printre cele mai bogate din țară. […] Articolul TOP 10 Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Nu e cum ne-am fi așteptat apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, vineri, că România a devenit prima ţară care obţine statutul de membru asociat al Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), forul internaţional care coordonează asistenţa oficială acordată statelor în curs de dezvoltare, pentru reducerea sărăciei, diminuarea inegalităţilor şi îmbunătăţirea nivelului de trai. Ministrul de […] Articolul România a devenit primul membru asociat al Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE apare prima dată în PS News.
15:10
Ministrul Educaţiei a aprobat programele pentru învăţământul liceal, mai puțin pentru limba şi literatura română # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că a aprobat programele pentru învăţământul liceal, cu excepţia programei pentru limba şi literatura română. El a precizat că se aşteaptă ca în acest caz să fie integrate propunerile din timpul dezbaterilor şi să existe rute flexibile în cadrul unor repere fundamentale bazate pe competenţe şi autori reprezentativi. Daniel […] Articolul Ministrul Educaţiei a aprobat programele pentru învăţământul liceal, mai puțin pentru limba şi literatura română apare prima dată în PS News.
15:10
PSD insistă: Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa. Nu mai poate continua # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa şi el crede că nu mai poate continua în funcţie. El a mai spus că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie […] Articolul PSD insistă: Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa. Nu mai poate continua apare prima dată în PS News.
15:10
Radu Miruță, ministrul care și-a trecut copiii în declarația de avere ca beneficiari ai unor cadouri de 40.000 de euro # PSNews.ro
Copiii unuia dintre cei mai înstăriți membri ai actualului Guvern au beneficiat de sume consistente oferite de bunici, informație consemnată în declarația de avere a demnitarului. Este vorba despre ministrul Radu Miruță, care a menționat că cei doi copii ai săi au primit cadouri importante în bani. Potrivit declarației de avere depuse în 2025, fiecare […] Articolul Radu Miruță, ministrul care și-a trecut copiii în declarația de avere ca beneficiari ai unor cadouri de 40.000 de euro apare prima dată în PS News.
15:10
România cumpără noi echipamente pentru sistemele Patriot. Care este valoarea contractului # PSNews.ro
Raytheon a obținut un contract de 168 de milioane de dolari pentru furnizarea către România de echipamente legate de sistemul de apărare aeriană și antirachetă Patriot, potrivit Profit. Contractul de vânzare militară externă include un radar, un sistem de comandă și control, lansatoare și diverse echipamente de suport și testare, transmite compania într-un comunicat. Este […] Articolul România cumpără noi echipamente pentru sistemele Patriot. Care este valoarea contractului apare prima dată în PS News.
15:10
CFR Călători anunţă că va atașa vagoane suplimentare unor trenuri, în perioada sărbătorilor # PSNews.ro
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile. Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcţie de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în […] Articolul CFR Călători anunţă că va atașa vagoane suplimentare unor trenuri, în perioada sărbătorilor apare prima dată în PS News.
15:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că reducerea numărului de parlamentari este o decizie realistă și fezabilă, susținută de o „masă critică” în actuala coaliție de guvernare, și a promis că va face tot ce este posibil pentru ca această schimbare să fie adoptată. Potrivit șefului Guvernului, România are în prezent cu aproximativ 13% mai mulți parlamentari […] Articolul Câți parlamentari vor dispărea din 2028. Promisiunea lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
14:10
Suma colosală pe care ministrul Economiei, Radu Miruţă, o încasează de la stat: „Aşa e legea. M-a ajutat Dumnezeu” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, beneficiază de două venituri lunare, încasând atât salariul aferent funcției de ministru, cât și indemnizația de parlamentar. În total, veniturile sale ajung la aproape 23.000 de lei pe lună. Pe lângă acestea, demnitarul a confirmat că beneficiază și de decontarea cazării din partea Parlamentului. Invitat în emisiunea „România Politică” de la […] Articolul Suma colosală pe care ministrul Economiei, Radu Miruţă, o încasează de la stat: „Aşa e legea. M-a ajutat Dumnezeu” apare prima dată în PS News.
14:10
Europa își schimbă discursul de securitate: liderii avertizează deschis asupra unui posibil conflict cu Rusia # PSNews.ro
Oficialii europeni din domeniul securității transmit tot mai des un mesaj de neimaginat în urmă cu un deceniu: pregătiți-vă pentru un conflict cu Rusia. Aproape că nu trece o săptămână fără ca un guvern european, un lider militar sau un șef al serviciilor de securitate să țină un discurs sumbru, avertizând populația că se îndreaptă spre […] Articolul Europa își schimbă discursul de securitate: liderii avertizează deschis asupra unui posibil conflict cu Rusia apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Daraban, CCIR: „Paradoxal, cu Statele Unite avem chiar un excedent al balanței comerciale” # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că România ar trebui să abordeze mai pragmatic relația cu Statele Unite. Întrebat dacă mediul de afaceri resimte o răcire în relația dintre România și Statele Unite, Mihai Daraban a afirmat că, dincolo de percepțiile publice și de […] Articolul VIDEO Daraban, CCIR: „Paradoxal, cu Statele Unite avem chiar un excedent al balanței comerciale” apare prima dată în PS News.
14:10
Preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, la depunerea jurământului: Nu mai am ambiţii politice, am ambiţii administrative # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a depus vineri jurământul, el firmând că Buzăul nu mai are timp de experimente ci de rezultate. Ciolacu a mai spus că nu mai are ambiţii politice, dar are ambiţii administrative. ”Astăzi nu preiau doar un mandat, preiau o datorie şi o obligaţie faţă de oamenii locului unde m-am […] Articolul Preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, la depunerea jurământului: Nu mai am ambiţii politice, am ambiţii administrative apare prima dată în PS News.
14:10
La Bruxelles, oamenii au cules de pe marginea drumului cartofii aruncați de protestatari din tractoare # PSNews.ro
Protestul fermierilor care a străbătut joi centrul Bruxellesului a generat o serie de momente inedite pe bulevardul Louise, în momentul în care coloanele de tractoare au început să se retragă, potrivit bruxellestoday.be. Una dintre imaginile care au atras atenția a surprins o mașină rămasă imobilizată după ce protestatarii au descărcat o remorcă plină cu cartofi […] Articolul La Bruxelles, oamenii au cules de pe marginea drumului cartofii aruncați de protestatari din tractoare apare prima dată în PS News.
14:10
POT a spus DA apelului făcut de Șoșoacă pentru un pol suveranist. Nicio reacție de la AUR # PSNews.ro
Reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri (POT) au declarat, pentru Digi24.ro, că sunt deschiși unei alianțe cu S.O.S. România, în vederea formării unui pol politic al forțelor suveraniste. În schimb, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere privind o eventuală reconciliere între George Simion și Diana Șoșoacă sau participarea […] Articolul POT a spus DA apelului făcut de Șoșoacă pentru un pol suveranist. Nicio reacție de la AUR apare prima dată în PS News.
14:10
Comitetul Politic al USR a validat nominalizarea lui Miruţă la Apărare şi a lui Darău, la Economie # PSNews.ro
Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat, vineri, propunerile pentru Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Cele două nominalizări au fost aprobate de conducerea USR cu 81,22% voturi ”pentru” , 4,42% ”contra” şi 14,36% abţineri. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruţă, a fost validat ca propunere pentru funcţia de ministru […] Articolul Comitetul Politic al USR a validat nominalizarea lui Miruţă la Apărare şi a lui Darău, la Economie apare prima dată în PS News.
14:10
Pentru cei care vor să simtă atmosfera Crăciunului în timp ce fac mișcare, echipa Berceni Arena anunță că programul sesiunilor de agrement se prelungește până pe 24 decembrie. Prin urmare, indiferent dacă ești expert pe gheață sau acum înveți să faci primii pași, te invităm să te bucuri de un moment special înainte de sărbători. […] Articolul Magia sărbătorilor la Patinoarul Berceni Arena – Programul sesiunilor de agrement apare prima dată în PS News.
14:10
Grindeanu: Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, că pentru el, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo, lângă, cum a fost în toţi aceşti 12-13 ani. Liderul PSD a dat asigurări că Marcel […] Articolul Grindeanu: Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.