Acţiunile Grup EM au intrat astăzi la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei, după ce compania a atras circa 25 mil. lei în oferta de listare. Plan de măsuri pentru creşterea free float-ului
Ziarul Financiar, 19 decembrie 2025 13:30
Andrei Văcaru, iO Partners: Investitorii instituţionali din Vest vând în Europa Centrală şi de Est, iar grupurile locale şi regionale cumpără. România, an atipic, fără nicio tranzacţie de peste 100 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din Europa Centrală şi de Est traversează o reconfigurare a fluxurilor de capital: marii investitori instituţionali occidentali sunt în mod preponderent vânzători, în timp ce grupurile locale şi regionale devin tot mai active pe partea de achiziţii.
ZF Live. Marius Barbu, NEPI Rockcastle: Investim 300 mil. euro în extindere mallului Promenada, una dintre cele mai mari extinderi din Europa. Chiar dacă acum este o perioadă mai dificlă, noi credem puternic în România # Ziarul Financiar
România şi Bulgaria sunt ţările din portofoliul NEPI Rockcastle în care clienţii petrec cel mai mult timp în centrele comerciale. „Statistica ne spune că stă cel puţin o oră, o oră şi un sfert, în medie. Şi timpul a crescut“, explică Marius Barbu, group asset management director al NEPI Rockcastle, în cadrul emisiunii ZF Live. Comportamentul de consum s-a schimbat fundamental în ultimii ani, iar fenomenul window shopping, prin care oamenii se plimbau prin mall pentru a vedea vitrinele şi a decide ce să cumpere, a dispărut aproape complet.
Bursă. Acţiunile Grup EM debutează pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti cu angajament privind free-float-ul şi opţiuni de majorare de capital. Oferta de listare derulată între 3 şi 16 octombrie a fost subscrisă în proporţie de 38%. Capitalizare anticipată de circa 600 mil. lei # Ziarul Financiar
Grup EM, grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, îşi va lista astăzi acţiunile pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, conform BVB.
Restaurantul Cambun sau cum încearcă cheful Andrei Chelaru să te reconecteze la o gastronomie aproape neglijată, exact gastronomia românească: Contribuim la comunitatea din care facem parte # Ziarul Financiar
Restaurantul Cambun s-a deschis la jumătatea lunii octombrie, iar scopul lui nu este să aducă ceva nou în Bucureşti. Nu, scopul Cambun este să ne pună faţă în faţă cu mâncarea românească, aceea de care suntem cumva toţi legaţi, dar pe care am neglijat-o.
ZF IT Generation. Ediţie specială de la Builders House. Kevin De Vadder, cofondator Chirpy: Lansăm Recefly, o platformă AI pentru automatizarea promoţiilor din retail. Ţintim venituri de până la 200.000 de euro în primul an # Ziarul Financiar
Agenţia de dezvoltare software Chirpy, activă pe piaţă din 2022, face pasul către dezvoltarea de produs propriu prin lansarea Recefly, o platformă dedicată automatizării campaniilor promoţionale din retail („consumer promo“). Noul produs, care va fi lansat oficial în luna ianuarie, îşi propune să elimine fricţiunea înscrierii bonurilor fiscale prin tehnologie OCR şi să ofere specialiştilor în marketing unelte de analiză şi predicţie bazate pe inteligenţă artificială. Pentru primul an de activitate, compania ţinteşte venituri între 100.000 şi 200.000 de euro, doar din captarea a 1% din piaţa locală.
De la distribuţia de baterii Varta şi de cosmetice, Branko Roglić, fondatorul şi preşedintele Orbico, a reuşit să creeze unul dintre cele mai mari grupuri de distribuţie din Europa, cu prezenţă şi în România. Antreprenorul şi-a lansat propria carte în care îşi poveşte parcursul. „Nu este doar o istorie corporativă aridă” # Ziarul Financiar
Construcţiile încă se ţin bine. Lucrările de construcţii au scăzut în octombrie faţă de septembrie cu 2%, dar s-au menţinut pe o creştere solidă în primele zece luni din an – un plus de 10%, an/an, graţie creşterilor solide din lunile anterioare # Ziarul Financiar
Este pentru a doua oară în acest an când construcţiile, lună/lună, scad (prima dată s-a întâmplat în februarie), dar, an/an, ele au fost mereu pe plus, graţie unor creşteri de două cifre în lunile bune.
Gabriel Dina preia conducerea subsidiarei americanilor de la Pfizer în România. El lucrează în cadrul Pfizer de 10 ani. O înlocuieşte pe Mirela Iordan, care a plecat după o carieră de 25 de ani la Pfizer # Ziarul Financiar
Gigantul american Pfizer are o nouă conducere în România după ce l-a numit pe Gabriel Dina pentru a prelua operaţiunile de pe piaţa locală, dar şi din Bulgaria. El o înlocuieşte pe Mirela Iordan, care a decis să se retragă din industria farma după o carieră de 30 de ani.
Polonia rămâne cel mai mare producător de electrocasnice din UE, dar sectorul se află la o răscruce de drumuri # Ziarul Financiar
Sute de mii de locuri de muncă, exporturi în valoare de miliarde de zloţi şi un rol cheie în balanţa comercială a ţării, acestea sunt punctele forte incontestabile ale industriei electrocasnicelor, care reprezintă unul din pilonii economiei poloneze.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Irinel Gheorghe, Sipex Company: Vrem să ne extindem în noi regiuni din ţară, luând în calcul achiziţia unui jucător. Principalele riscuri ţin de neîncasări şi blocarea proiectelor # Ziarul Financiar
Distribuitorul de materiale şi finisaje pentru construcţii Sipex Company, listat la bursă sub simbolul SPX, îşi planifică extinderea în două regiuni din ţară, fie prin preluarea unui jucător local, fie prin deschiderea unor noi puncte de operare, spune Irinel Gheorghe, CEO şi acţionar majoritar al companiei, invitat la ediţia din 18 decembrie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi.
Jorge Araya, director general al BAT România şi Director al Ariei Europa de Sud-Est: România oferă oportunităţi fantastice pentru investitori, chiar dacă 2025 a fost un an dificil. Pe termen lung, lucrurile arată foarte bine # Ziarul Financiar
Creşterea economică pe care a avut-o România în ultimii 10 ani, în fruntea clasamentului european, şi deschiderea spre dialog a guvernului au dat multă încredere acţionarilor să mizeze pe această piaţă şi să continue să investească aici, a declarat Jorge Araya, Director General, BAT România şi Director al Ariei Europa de Sud-Est, în cadrul conferinţei „Descoperiţi România. Care sunt atuurile României în competiţia pentru atragerea investiţiilor?“, o iniţiativă a Fundaţiei Deloitte.
PPC blue, divizia de mobilitate electrică a PPC, ajunge la peste 1.100 de staţii electrice în România: Continuăm dezvoltarea în 2026 # Ziarul Financiar
Reţeaua de staţii electrice a PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grecilor de la PPC, unul dintre cei mai puternici jucători din segmentul energetic local, s-a dublat anul acesta, iar pentru 2026 este vizată expansiunea pe trei direcţii strategice.
Afaceri de la Zero. Andra Cordovan a lucrat într-o florărie când era studentă la Facultatea de psihologie şi a decis apoi să îşi facă propriul business în acelaşi domeniu. Vânzările ANDRA - a floral story au crescut cu 25% în acest an # Ziarul Financiar
„Eu am absolvit Facultatea de psihologie şi eram oarecum indecisă, nu ştiam exact pe ce drum vreau să merg, dar angajându-mă ca studentă într-o florărie, mi se părea super interesant şi voiam să văd cum e. A început să îmi placă şi atunci am zis că îmbină şi un pic pe partea de psihologie. Mi se pare un domeniu stimulativ, atât din punct de vedere psihologic, cât şi creativ. Toată familia e implicată în afacerea asta, am noroc că mă sprijină şi mă ajută toată familia, dar în principal sunt doar eu cu mama mea”, a povestit Andra Cordovan.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Anca Iosif, o călătoare pe Via Transilvanica, a parcurs întreg traseul în două etape, la distanţă de patru ani şi are în plan să cuprindă într-o carte toată călătoria. „Via Transilvanica se pricepe foarte bine să îţi arate puterea simplităţii“ # Ziarul Financiar
Anca Iosif, jurnalistă de profesie, a intrat prima dată pe traseul Via Transilvanica în 2021, când proiectul nici nu era finalizat, iar drumul era abia pe jumătate marcat. A parcurs atunci 700 de kilometri, într-un moment în care comunităţile abia dacă ştiau de traseul care le străbătea satele şi cărările. Cu un ghiozdan în spate şi cu obiectivul de a documenta traseul, Anca a pornit pe Via Transilvanica.
România azi - Alianţa pentru Bunăstare. Ştefan Stavrositu, membru al UNSAR şi CEO al BCR Asigurări de Viaţă: Piaţa asigurărilor de viaţă are un ritm de creştere mai accelerat în 2025 decât cel al asigurărilor generale, ceea ce este nefiresc. Totuşi, ponderea asigurărilor de viaţă este în continuare la 18-20%, deci loc de creştere există # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor de viaţă a ajuns în anul 2025 să aibă un ritm de creştere peste cel al asigurărilor generale, în ciuda unei ponderi mai mici a volumului de prime brute subscrise în totalul pieţei de circa 18%-20%, faţă de o pondere de 81% a asigurărilor generale. Totuşi, acest lucru înseamnă că există potenţial şi loc de creştere, a spus Ştefan Stavrositu, membru UNSAR şi CEO al BCR Asigurări de Viaţă, în cadrul emisiunii România azi - Alianţa pentru BunăStare.
ZF Private Health. Florin Sângeorzan, fondatorul clinicii Santech Medical din Bistriţa, care a pariat pe AI în recuperarea medicală: Până la finalul primăverii anului viitor, vrem să ajungem la 10 clinici în sistem de franciză # Ziarul Financiar
Santech Medical din Bistriţa, care a pariat pe AI în recuperarea medicală, are în plan ca până la finalul primăverii lui 2026 să ajungă la 10 clinici în sistem de franciză pe piaţa locală.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Marius Cara, şeful Biroului BEI Group în România: Avem un pipeline consistent pentru anii care vin şi suntem aici să sprijinim dezvoltarea economică a României, nu numai prin finanţare, ci şi prin asistenţă tehnică # Ziarul Financiar
Diversificarea instrumentelor de finanţare a proiectelor care se înscriu în logica tranziţiei energetice a fost unul dintre cei mai importanţi paşi făcuţi anul acesta de Banca Europeană de Investiţii (BEI) pe plan local.
Tranzacţie între retailerii sportivi. Reţeaua de magazine cu articole sportive SportGuru cumpără Bikexpert, unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România # Ziarul Financiar
SportGuru, un business care numără şapte magazine în Bucureşti şi în ţară, specializate pe articolele sportive, a anunţat achiziţia businessului Bikexpert, unul dintre cei mai vechi retaileri de biciclete din România şi distribuitorul oficial al brandului german de biciclete CUBE, precum şi al altor branduri relevante de accesorii şi componente pentru ciclism.
Au intrat banii pentru una dintre cele mai surprinzătoare tranzacţii. Francezii de la VINCI, majorare de capital de 600 mil. lei, adică 120 mil. euro, în VINCI Energies, braţul care i-a preluat pe clujenii de la Energobit # Ziarul Financiar
Pe 10 decembrie, VINCI Energies a anunţat finalizarea achiziţiei grupului antreprenorial Energobit, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzacţii de anul acesta.
Fondul suedez OX2 a montat ultima turbină la Green Breeze, Galaţi, unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din al doilea val. Suedezii fac parte din clubul select de companii cu portofolii de peste 1 GW în România # Ziarul Financiar
Ultima turbină din cele 16 a fost montată în parcul eolian Green Breeze din Galaţi, astfel că proiectul este foarte aproape de a injecta energie în sistemul energetic naţional.
Bursă. Finanţe personale. De la 1 ianuarie 2026, CASS se va calcula diferit în funcţie de tipul intermediarului # Ziarul Financiar
Legea 239/2025, care introduce al doilea pachet de măsuri fiscale al guvernului Bolojan, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 15 decembrie şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, cu efecte directe asupra impozitării investiţiilor pe piaţa de capital, atât în România, cât şi în afara acesteia
Care au fost cele zece tranzacţii de peste 2 miliarde de euro care au mişcat piaţa de M&A din România în 2025? # Ziarul Financiar
Piaţa de M&A din România a avut un an 2025 bun, în pofida contextului economic şi a celui politic marcate de incertitudine. Investitorii au fost prudenţi în primele luni din an, cele premergătoare alegerilor prezidenţiale din primăvară şi postmergătoare celor de la final de 2024
Business sportiv. Poveştile a peste 35 de copii şi tineri sportivi, spuse într-un an. Sportul i-a ajutat să obţină rezultate pe teren, dar şi în viaţă. Disciplina – cea mai bună lecţie oferită de sport, însă nu e singura. Ce alte lecţii au învăţat tinerii sportivi în parcursul lor? # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a început în luna martie a anului 2022 proiectul editorial Business sportiv, în cadrul căruia se află şi rubrica Pariul ZF pe viitorii campioni, unde săptămână de săptămână prezentăm poveştile tinerilor şi copiilor care fac sport de performanţă.
Retrospectiva ZF 2025 - M&A. Care au fost cele mai importante tranzacţii ale anului? 10 acorduri cu o valoare cumulată de peste 2 mld. euro au mişcat piaţa de M&A în 2025 # Ziarul Financiar
În mod normal, piaţa de fuziuni şi achiziţii merge mână în mână cu economia. În 2025 însă, aceasta a luat-o înaintea economiei, mai exact investitorii au continuat să parafeze acorduri importante – unele de sute de milioane de euro ori chiar de 1 mld. euro, în pofida incertitudinii ce a planat asupra României
Schimbări în industria de IT - exporturile de volum sunt în declin, companiile se reorientează spre piaţa locală şi spre AI. Eugen Schwab-Chesaru, vicepreşedinte, PAC: „E al doilea an în care văd o mobilizare de resurse pentru aplicaţii solide de AI“ # Ziarul Financiar
Industria IT din România traversează o transformare structurală: segmentul de export de volum - dezvoltare şi testare pentru pieţe externe - este în declin, în timp ce companiile se reorientează spre piaţa locală şi spre proiecte cu valoare adăugată mai mare, în special în zona de inteligenţă artificială.
Bursă. Ce impozite vor plăti de la 1 ianuarie 2026 investitorii pentru tranzacţii cu acţiuni Nvidia, Tesla, OMV Petrom şi Banca Transilvania prin brokeri străini, ca eToro, Interactive Brokers, şi locali, ca BT CP, TradeVille, Estinvest. CASS se va calcula diferit în funcţie de tipul intermediarului, raportat la câştigul net sau brut, conform noilor prevederi fiscale # Ziarul Financiar
Ce vrea să facă Dedeman cu magazinele Carrefour din România? Ce opţiuni au fost şi sunt pe masa fraţilor Pavăl când vine vorba de cele 450 de magazine cu vânzări de peste 3 miliarde de euro # Ziarul Financiar
În vara lui 2025, când fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, cea mai puternică afacere antreprenorială românească, au început să se uite la operaţiunile locale ale Carrefour în eventualitatea unei achiziţii, ei aveau în minte un plan - să transforme hipermarketurile francezilor în magazine de bricolaj Dedeman, spun sursele ZF din piaţă. E vorba de peste 50 de astfel de spaţii de mari dimensiuni, fapt ce aproape ar fi dublat reţeaua Dedeman, care e deja liderul detaşat al sectorului de DIY.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Marius Cara, şeful Biroului BEI Group în România: Dezvoltarea infrastructurii, de la energie şi transporturi până la proiecte de dezvoltare urbană, sunt priorităţi pentru 2026, dar logica finanţării proiectelor rămâne aceeaşi: banii se duc acolo unde dincolo de calculul economic rezultă impact pe orizontală extins # Ziarul Financiar
Potrivit unui sondaj realizat de Banca Europeană de Investiţii (BEI), 78% dintre firmele din România au investit în ultimul an, un nivel în creştere faţă de ediţiile precedente, dar încă sub media Uniunii Europene, de 86%. În următorii trei ani, 44% dintre companii intenţionează să îşi extindă capacităţile de producţie – aproape dublu faţă de nivelul european –, deşi percep mediul economic, politic şi de reglementare drept mai nefavorabil decât omologii lor din UE. Acest apetit pentru investiţii reprezintă o oportunitate pentru BEI, unul dintre cei mai puternici finanţatori ai economiei locale.
Concordia, cea mai puternică confederaţie patronală, îi propune guvernului un plan în 20 de puncte pentru reluarea creşterii economice # Ziarul Financiar
Concordia a prezentat ieri un plan de relansare a economiei româneşti în anul 2026, acesta urmând 20 de puncte, precum eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), dar şi sprijinirea companiilor prin credit fiscal.
Concordia, cea mai puternică organizaţie de business din România, vine cu un mesaj către mediul politic: „Nu mai veniţi cu decizii luate de un economist într-un birou sau de un politician. Lucrurile nu arată la fel la firul ierbii“ # Ziarul Financiar
Relansarea economică a României se poate face doar în condiţiile unui parteneriat între mediul de afaceri şi stat, este de părere Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia.
18 decembrie 2025
Petrol ieftin pentru rafinăriile din SUA, afaceri pentru companiile americane, schimbare de regim, ameninţări pentru Rusia şi China: ce vrea de fapt Donald Trump de la Venezuela lui Maduro? # Ziarul Financiar
Când preşedintele SUA Donald Trump a ordonat o blocadă „totală şi completă“ asupra petrolierelor care vin sau pleacă din Venezuela, ameninţând astfel exporturile de petrol ale ţării sud-americane, preţurile ţiţeiului pe pieţele internaţionale au crescut. De acest lucru au profitat şi marii producători de petrol americani, cotaţiile acţiunile companiilor urcând la Bursă.
