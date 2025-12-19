Un tânăr ierarh mărturisitor
Evanghelia pe care Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit‑o spre a fi citită la praznicele Sfinților Ierarhi așază înainte ochilor noștri sufletești chipul Păstorului cel bun. Prin excelență, Păstorul C
În Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, s‑a desfășurat joi, 18 decembrie, concertul de colinde „Steaua de la Răsărit” susținut de Corul „Cantate Domino” al
Daruri pentru elevi din zone defavorizate oferite prin implicarea unor profesori ieșeni # Ziarul Lumina
Elevii unei școli din Iași au demonstrat că sărbătorile pot fi un prilej de solidaritate, pregătind daruri, articole vestimentare și dulciuri pentru copiii din două unități de învățământ din județul
La invitația Mănăstirii „Sfântul Pavel” din Sfântul Munte Athos, cu binecuvântarea Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Sil
În seara zilei de 17 decembrie, începând cu ora 18, a avut loc, în sala de spectacole a Palatului Cultural din Reșița, județul Caraș‑Severin, spectacolul „Vin colindătorii”. Evenimentul, desfășurat cu bi
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, județul Ialomița, au fost primiți miercuri, 17 decembrie, la Centrul eparhial, de către Preasfințitul Părinte Vincențiu,
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, joi, 18 decembrie, la Clubul Studenților din municipiul Târgoviște, s‑a desfășurat
În atmosfera binecuvântată a sărbătorilor Nașterii Domnului, Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, dirijat de prof. Bogdan Mureșan, a adus lumina și bucuria colindelor la Spitalul Clinic Județean de Urg
Seria activităţilor misionare şi social‑filantropice în satele cu populaţie puţină şi cu posibilităţi materiale reduse din Eparhia Dunării de Jos, desfăşurate în perioada sărbătorii Naşterii Domnului
Corul cântăreților bisericești din judeţul Braşov, Corul Parohiei Cristian I din judeţul Braşov, Corul studenților Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și Corul „Sfânta
În Protoieria Panciu a fost organizată miercuri, 17 decembrie, o amplă acțiune social‑filantropică, prin implicarea parohiilor din municipiul Adjud, județul Vrancea.Beneficiarii principali au fost pacienții
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Locuinței Maxim Protejate „Sfânta Elena” din localitatea Pianu de Jos, mai multe parohii s‑au mobilizat pentru a asigura hrana necesară. Parohiile Săliștea - pr.
Cete de colindători au sosit miercuri, 17 decembrie, la reşedinţa mitropolitană din Sibiu pentru a vesti Naşterea Domnului şi pentru a primi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu,
Reședința episcopală din Oradea a devenit, joi, 18 decembrie, loc de întâlnire al bucuriei Nașterii Domnului, prin glasurile colindătorilor veniți din întreg cuprinsul Eparhiei Oradiei.Au venit grupuri de
Parohia Brândușa din Craiova a donat joi, 18 decembrie, Departamentului de Oncopediatrie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova aparatură medicală necesară tratamentului pacienților. Donația constă
Televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române anunță lansarea oficială a platformei TRINITAS FILM, un serviciu digital de streaming dedicat filmelor documentare și producțiilor audiovizuale cu profil
Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026 # Ziarul Lumina
Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2
Sfânta Evanghelie rânduită de Părinții Bisericii spre a fi citită în ziua cinstirii marelui Ierarh Spiridon ne așază înainte, cu adâncă înțelepciune, chipul lucrării sale sfinţitoare și al slujirii sale
Sunt un ascultător foarte talentat. Nu om ascultător, ci om care se pricepe să asculte. Nu orice. Mă sperie țipetele. Chiar și atunci când sunt rostite în șoaptă.Din tot ce există pe lume, îmi place să
Oricine poate constata faptul că societatea nu te îndeamnă la rugăciune, nici măcar nu încurajează vorbirea despre Dumnezeu şi mai ales vorbirea cu Dumnezeu. Sintagma `eu mă rog de acasă” poate reprezenta
Tradiția străveche a colindatului, prin care se vestește Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, continuă și anul acesta pe Colina Bucuriei. Primele cete de colindători au sosit la Reședința Patriarhală din
Se apropie sărbătoarea Nașterii Domnului, pe care poporul român a învățat să o trăiască într-un chip cu totul aparte, pregătindu-se prin post, spovedanie și împărtășanie, dar și prin alaiul
Biserica „Sfântul Daniil Sihastrul” din cartierul Berceni, Bucureşti:
În amfiteatrul Muzeului „Ion Creangă” din Iași va avea loc marţi, 23 decembrie, în intervalul orar 10:00-11:30, concertul tradițional intitulat „Colindătorii la Bojdeucă”. Evenimentul propune publicului
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, o poziție oficială prin care România să se alăture Franţei, Poloniei, Ungariei în demersurile de a
Eurodeputaţii au adoptat acum trei zile noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii Agricole Comune (PAC), informează Parlamentul European. Acordul
Ministerul Agriculturii a deschis ieri Târgul de Crăciun, eveniment dedicat promovării produselor agroalimentare româneşti, organizat în curtea instituției cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud
Comisia Europeană va aloca 205 milioane de euro în 2026 pentru a cofinanţa promovarea produselor agroalimentare de înaltă calitate în UE şi la nivel mondial, cea mai mare alocare dedicată până acum în acest sc
Fermierii şi organizaţiile din sectorul agricol din România solicită amânarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) la îngrăşăminte, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie
Fiule Tit, toate sunt curate pentru cei curați; iar pentru cei întinați și necredincioși nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul I, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 370-371„Fericit este, dar, cel care a dobândit lucrurile vrednice de luat în se
„În vremea aceea arhiereii și cărturarii căutau să pună mâna pe Iisus chiar în ceasul acela, dar s-au temut de popor, căci înțeleseseră că despre ei era vorba în pilda rostită de Iisus. Și pândindu-L,
Sfântul Bonifatie (†307) a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi era robul unei femei de neam mare, Aglaia, fiica proconsulului Romei. Bonifatie trăia în păcate trupeşti cu stăpâna lui şi
Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi a sărbătorit în această săptămână 170 de ani de existenţă a celei mai vechi şcoli de învăţători din Principatele Române. Evenimentul aniversar s-a
Ministerul Educației și Cercetării a anunţat aprobarea, de către Comisia Europeană, a finanțării suplimentare solicitate în cuantum de 60 de milioane de euro prin Programul Educație și Ocupare (PEO). Suma va
Preşcolarii şi elevii din învățământul preuniversitar intră, din 20 decembrie, în vacanța de iarnă, care se va întinde pe o perioadă de aproape trei săptămâni. Vacanţa prilejuită de sărbătoarea
În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se vor înfiinţa centre de testare a abilităţilor elevilor în vederea orientării educaţionale. La aceste centre a făcut referire şi premierul Ilie Bolojan într-o emisiune tel
Parohia Bărcănești, categoria a 3-a, Protoieria Urziceni, cu sediul în comuna Bărcănești, str. Mihai Viteazul nr. 213, județul Ialomița, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de
În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, joi, 18 decembrie 2025, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu prilejul zilei
În atmosfera de bucurie duhovnicească a sărbătorilor de iarnă, Grupul psaltic „Evloghia” invită credincioșii bucureșteni la un concert de colinde, ce va avea loc duminică, 21 decembrie 2025, la Biserica
Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, a găzduit miercuri, 17 decembrie, cea de‑a 16‑a ediție a concertului de colinde „Hristos Se naște, slăviți‑L!”,
La gospodăria‑anexă a Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Şendreni, judeţul Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a
În preajma sărbătorilor de iarnă, Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:00, la Centrul de îngrijire pentru
În spiritul iubirii creștine și al solidarității față de aproapele aflat în suferință, Parohia Măgurele, județul Ilfov, a desfășurat, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, o acțiune
Pentru al nouălea an consecutiv, Universitatea din București a celebrat excelența academică, cercetarea de vârf și implicarea civică, în cadrul Galei de decernare a Premiilor Senatului Universității din
Miercuri, 17 decembrie, când Timișoara s‑a așezat sub semnul durerii și al reculegerii, la Catedrala Mitropolitană a fost săvârșit parastasul pentru eroii căzuți în Revoluția din anul 1989. Slujba a fost of
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, elevi de la Colegiul Național „Spiru Haret” și Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitală, dimpreună cu profesorii lor, au organizat, pe data de 16 decembrie,
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sectorul social-filantropic al acestei eparhii a oferit 130 de pachete cu produse neperisabile persoanelor singure și familiilor
