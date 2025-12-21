„Eu sunt Pâinea care S-a pogorât din cer”
Ziarul Lumina, 22 decembrie 2025 01:00
Fericitul Augustin înțelegea „ieslea” ca fiind aducătoare de viață, ca simbol direct al supraviețuirii. Aici viețuitoarele vin, caută și știu că găsesc hrană. Știm că prin Pruncul care Se naște la
• • •
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante, după cum urmează: lucrător gestionar (operator de vânzări online), contabil (contabilitate de
Crăciunul în diaspora e o sărbătoare care îmbracă mai multe straturi. Primul este adus în inimi din România și retrăit în comunitățile create pe lângă bisericile românești. Al doilea strat este cel al
Praznicul Naşterii Domnului aduce bucurie în inimile fiecărui creştin, dar sufletele inocente ale copiilor simt bucuria Crăciunului mai bine decât cei maturi, indiferent de greutăţile pe care le întâmpină
În universul concentraționar românesc de la mijlocul veacului trecut, aproape trei milioane de deținuți, mulți dintre ei știuți sau neștiuți, candidați la sfințenie, au devenit adevărați magi ai dorului.
„Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema.” Este această scenă, dramatică, tot
Există între colindele românești, pe care le ascultăm cu multă plăcere în această perioadă a anului, unul care începe cu următoarele versuri: „Dacă în fiecare zi, Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi!”
Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni (I), Cap. XXIII, 5 - Cap. XXVI, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, pp. 59-60„Va veni iute și nu va zăbovi (Isaia 14, 1). Să înțelege
Nu am amintiri din copilărie despre Crăciun. M-am născut, am trăit copilăria, adolescența și prima tinerețe în comunism. Nimeni nu mi-a spus vreodată că Se naște Iisus. Nu se mergea la biserică și se
Acest sfânt ierarh, Petru Movilă (†1646), de neam român, s-a născut la Suceava în anul 1596, ca fiu al lui Simion Movilă, mai târziu domnitor în Muntenia şi Moldova. După
„În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre saduchei, care zic că nu este înviere, și L-au întrebat, zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris: «Dacă moare fratele
Fraților, Moise a fost credincios în toată casa Domnului, ca o slugă, spre mărturia celor ce erau să fie descoperite în viitor, iar Hristos a fost credincios ca Fiu peste casa Sa. Și casa Lui suntem noi, numai da
An de an, la Paraclisul Catedralei Naționale din București, se organizează un frumos concert de colinde la Altarul de vară al sfântului lăcaș, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel, în sea
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxelles-ul pentru a reintra din 2027 în programul de schimburi universitare Erasmus pe care l-a părăsit în 2020, după Brexit, scrie AFP.Reintegrarea în programul Erasmus
Într-un summit de 16 ore la Bruxelles, liderii europeni nu au reușit să ajungă la un acord prin care să fie disponibilizate către Ucraina 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate. Este un eșec major
Confruntați cu o creştere medie a preţurilor pe piața imobiliară cu 60% şi a chiriilor cu 20% în ultimii zece ani, milioane de europeni își găsesc cu greu o locuinţă pe care să şi-o permită. Criza
Nouăsprezece state membre - Danemarca, Olanda, Germania, Italia, Suedia, Austria, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta, Bulgaria, Belgia, Cehia, România, Finlanda, Cipru, Grecia şi Croaţia - cer Comisiei
Uniunea Europeană a renunţat la măsura care solicita industriei auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, informează AFP. Conform propunerii de compromis anunțate marți de Executivul comunitar, noul
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029 în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinţei generale a organizației, desfăşurată la Samarkand
La Muzeul Național al Literaturii Române din București este deschisă, până în 11 ianuarie 2026, expoziția-eveniment „Familia Pillat - în umbra timpului”. Construită în jurul dimensiunii private a acestei
În urmă cu 36 de ani, la 22 decembrie, revolta anticomunistă care izbucnise la Timișoara cu cinci zile înainte s-a extins în întreaga țară. În timpul unui uriaș miting, în cadrul căruia Ceaușescu a fost
Vremea colindelor nu este una oarecare, ci dimpotrivă, marchează o perioadă de mare intensitate, de mărturisire a venirii în lume a Mântuitorului, ca punct de cotitură în istoria umanității. Nașterea
Postul de patruzeci de zile care precedă marea sărbătoare a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o binecuvântare pentru trup și suflet. O perioadă în care ne pregătim să Îl
La pomenirea sfinților cu numele Daniel, Biserica îi aduce înaintea noastră pe Sfântul Proroc Daniel și, în chip deosebit, pe marele îndrumător al monahilor din Ținuturile Moldovei, Sfântul Cuvios Daniil
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 21 decembrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din
Biserica Ortodoxă Română i‑a pomenit sâmbătă, 20 decembrie, pe Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei, și pe Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. La
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi, 21 decembrie, la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale din
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LV, I, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 633-634„Dacă vrea cineva, să vină după Mine. Nu silesc, nu constrâng, ci las pe fiecare
Fraților, Avraam, prin credință, a locuit vremelnic în pământul făgăduinței, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac și cu Iacov, cei dimpreună moștenitori ai aceleiași făgăduințe;
Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit pe vremea împăratului Maximian (286-305) în cetatea Nicomidiei din Bitinia. Părinţii ei erau păgâni şi au logodit-o cu un tânăr păgân,
În ziua de aleasă pomenire a Cuviosului Daniil Sihastrul de la Voroneț, la Suceava, în cadrul Societății Scriitorilor Bucovineni, s‑a desfășurat tradiționala festivitate de premiere de la sfârșit de an, un m
Patru cete de colindători au vestit vineri, 19 decembrie 2025, la Reședința Patriarhală, marea bucurie a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom
Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, sala de mese a Cantinei sociale „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a devenit joi, 18 noiembrie, un spațiu al
„Zis-a Domnul: Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăția. Vindeți averile voastre și dați milostenie; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară
Fraților, nu încetez a mulțumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înțelepciunii și al descoperirii, spre deplina Lui
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia XX, V, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 23, pp. 269-270„Dacă dorești într-adevăr bogățiile, atunci mută-le acolo unde pot rămâne întregi
Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei; †) Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus # Ziarul Lumina
Sfântul Ignatie (†107) a trăit pe vremea împăratului Traian (98-117) şi a fost ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul. A fost aşezat episcop în Antiohia Siriei, cetate unde ucenicii
În cadrul unei acțiuni social‑filantropice devenite deja tradiție, Protoieria Sector 3 Capitală a oferit astăzi, 19 decembrie, pachete cu alimente de bază și produse tradiționale pentru masa de Crăciun unui
Ultima conferință din acest an a preoților din cimitirele de stat din București a avut loc joi, 18 decembrie, la Centrul cultural‑misionar „Familia” din Pantelimon, județul Ilfov.Lucrările acestei
În Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, s‑a desfășurat joi, 18 decembrie, concertul de colinde „Steaua de la Răsărit” susținut de Corul „Cantate Domino” al
Daruri pentru elevi din zone defavorizate oferite prin implicarea unor profesori ieșeni # Ziarul Lumina
Elevii unei școli din Iași au demonstrat că sărbătorile pot fi un prilej de solidaritate, pregătind daruri, articole vestimentare și dulciuri pentru copiii din două unități de învățământ din județul
Evanghelia pe care Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit‑o spre a fi citită la praznicele Sfinților Ierarhi așază înainte ochilor noștri sufletești chipul Păstorului cel bun. Prin excelență, Păstorul C
La invitația Mănăstirii „Sfântul Pavel” din Sfântul Munte Athos, cu binecuvântarea Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Sil
În seara zilei de 17 decembrie, începând cu ora 18, a avut loc, în sala de spectacole a Palatului Cultural din Reșița, județul Caraș‑Severin, spectacolul „Vin colindătorii”. Evenimentul, desfășurat cu bi
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, județul Ialomița, au fost primiți miercuri, 17 decembrie, la Centrul eparhial, de către Preasfințitul Părinte Vincențiu,
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, joi, 18 decembrie, la Clubul Studenților din municipiul Târgoviște, s‑a desfășurat
În atmosfera binecuvântată a sărbătorilor Nașterii Domnului, Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, dirijat de prof. Bogdan Mureșan, a adus lumina și bucuria colindelor la Spitalul Clinic Județean de Urg
Seria activităţilor misionare şi social‑filantropice în satele cu populaţie puţină şi cu posibilităţi materiale reduse din Eparhia Dunării de Jos, desfăşurate în perioada sărbătorii Naşterii Domnului
