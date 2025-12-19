Acțiunile Grup EM intră la tranzacționare pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, deși nu întrunește criteriul de free-float necesar; Compania a anunțat un plan de măsuri pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%
Financial Intelligence, 19 decembrie 2025 13:50
Grup EM a debutat pe Piața AeRO a Bursei de Valori București pe 19 decembrie. Acțiunile companiei se […]
• • •
Acum 5 minute
14:20
Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse în Mediterana, cu drone # Financial Intelligence
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al "flotei fantomă" ruse "în apele neutre" ale Mediteranei, a […]
Acum 30 minute
14:00
Orban: Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor; alături de mine se află mulţi anti-PSD # Financial Intelligence
Partidul Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor, acest aspect fiind discutat cu liderul liberalilor, premierul […]
Acum o oră
13:50
Acțiunile Grup EM intră la tranzacționare pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, deși nu întrunește criteriul de free-float necesar; Compania a anunțat un plan de măsuri pentru atingerea pragului minim de free-float de 10% # Financial Intelligence
Grup EM a debutat pe Piața AeRO a Bursei de Valori București pe 19 decembrie. Acțiunile companiei se […]
13:30
Comisia Europeană autorizează crearea unei întreprinderi comune de către Shandong Wind Power Company şi Grampet # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, crearea unei întreprinderi comune de către CRRC […]
13:30
Piaţa creditelor în România va intra în 2026 într-o fază de prudenţă; refinanţările vor fi în continuare un motor important (analiză) # Financial Intelligence
Piaţa creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudenţă, după doi ani marcaţi […]
Acum 2 ore
13:10
Brokerul Investimental, care activează în piața de capital, încheie anul 2025 cu peste 4.500 de clienți activi, o […]
12:50
Italia: O comisie parlamentară italiană aprobă amendamentul referitor la rezervele de aur deţinute de banca centrală a ţării # Financial Intelligence
O comisie parlamentară italiană a aprobat un amendament la bugetul pe 2026 în care se afirmă că rezervele […]
12:50
Vladimir Putin: Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova "nu crede […]
12:40
Ministerul Finanțelor a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor anunță demararea procesului de acordare a bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii mici și mijlocii care și-au […]
12:40
Orban: Ungaria a evitat atragerea în război prin recurgerea la activele ruseşti şi nu finanţează un împrumut pe care Ucraina nu îl va putea rambursa # Financial Intelligence
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât […]
12:30
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate # Financial Intelligence
Evoluția prețurilor benzinei influențează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale și, implicit, prețurile alimentelor. În perioada […]
12:30
Fraude și înșelătorii financiare online: noi recomandări ale Autorităților Europene de Supraveghere (Cristian Bichi) # Financial Intelligence
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Autoritățile europene de supraveghere financiară au publicat recent, pe site-urile lor web, două […]
Acum 4 ore
11:00
Profesorul Vasile Pușcaș: România a fost singura țară care nu avea niciun plan de schimbare după 1989 și, din păcate, această lipsă de viziune strategică se regăsește și astăzi # Financial Intelligence
Puşcaş: "Războiul din Ucraina rămâne deschis ca posibilitate de escaladare, pentru că marile puteri discută redesenarea ordinii internaționale, […]
Acum 6 ore
09:50
Electrica cumpără de la Electrica Furnizare toate părțile sociale din Electrica Furnizare Grup SRL Chișinău # Financial Intelligence
Electrica informează că în data de 18 decembrie 2025, în ședința Consiliului de Administrație al Electrică, a fost […]
09:40
Prime Batteries Technology și Monsson accelerează implementarea sistemelor de stocare a energiei în depozite dedicate, începând cu primul proiect pentru Veroniki Wind # Financial Intelligence
Prime Batteries Technology, producător european de baterii Li-ion, și Monsson, lider în dezvoltarea și implementarea proiectelor de energie […]
09:40
Mihai Precup – numit membru în Consiliul de Administrație al companiei Oil Terminal # Financial Intelligence
Mihai Precup a fost numit membru în Consiliul de Administrație al companiei Oil Terminal. Acesta a anunţat: "Am […]
09:20
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă din 2026 – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președintele AEI Șoferii din România vor resimți din nou scumpiri la pompă, cu 1 ianuarie 2026, […]
09:10
Valentin Ionescu (ISF): România în pas cu finanțele, peste 30.000 de participanți la programe și sute de cursuri derulate în 2025 arată că Institutul de Studii Financiare face pași concreți pentru o Românie mai responsabilă financiar # Financial Intelligence
Anul 2025 a reprezentat pentru Institutul de Studii Financiare (ISF) o perioadă de consolidare și maturizare, marcând pași […]
09:10
TD SYNNEX accelerează adoptarea AI în România prin platforme integrate și parteneriate strategice # Financial Intelligence
TD SYNNEX, unul dintre cei mai mari distribuitori globali de soluții IT, își consolidează poziția pe piața din […]
09:10
ANAF Antifraudă intensifică activitățile de monitorizare a conformării fiscale: Încasări nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei și activitate suspendată la un operator economic din Giurgiu # Financial Intelligence
Noi verificări efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) […]
09:10
Autor: Cristian I. Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR După ce multele ore muncite devin salariu, […]
09:10
Ungaria este „absolut pregătită” să găzduiască summitul Rusia-SUA (Szijjarto) # Financial Intelligence
Ungaria a menținut o poziție pro-pace încă de la începutul conflictului, a remarcat Peter Szijjarto, în ciuda a […]
Acum 8 ore
08:20
CONAF și Banca Națională a României au semnat un parteneriat pentru educația economico-financiară # Financial Intelligence
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Banca Națională a României (BNR) au încheiat un Acord de parteneriat […]
08:10
Piața investițiilor intră în 2026 sub influența unui set de dinamici aparent contradictorii: un aur tot mai puternic, […]
08:10
Nicuşor Dan: România a fost într-o poziţie vulnerabilă; coaliţia a reuşit dacă ne uităm la nivel macro # Financial Intelligence
România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, […]
08:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi "din nou util" pentru el şi pentru europeni […]
07:20
Trump Media anunţă o fuziune de 6 miliarde de dolari cu compania de fuziune nucleară TAE Technologies; acţiunile DJT au urcat cu 33% # Financial Intelligence
Trump Media and Technology Group a anunţat joi un acord de fuziune cu TAE Technologies, o companie privată […]
07:20
UE găseşte 90 de miliarde de euro pentru #Ucraina, dar fără a recurge la active ruseşti # Financial Intelligence
Liderii europeni, reuniţi la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopţii de joi spre vineri să […]
07:20
TikTok semnează un acord pentru crearea unei noi societăți mixte în SUA, potrivit unui memorandum # Financial Intelligence
Operațiunile TikTok din SUA vor fi găzduite într-o nouă societate mixtă, potrivit unui memorandum trimis angajaților de către […]
06:50
Goldman prevede că prețul aurului va ajunge la 4.900 de dolari până în decembrie 2026 și prognozează o scădere a prețului petrolului; cuprul rămâne metalul industrial preferat; Gaz natural – pentru 2026 un preț TTF de 29 EUR/MWh și 20 EUR/MWh în 2027 # Financial Intelligence
Goldman prevede scăderea prețurilor petrolului până în 2026 Cuprul rămâne preferat datorită cererii puternice și constrângerilor de aprovizionare […]
06:40
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea […]
06:40
Mircea Coșea, profesor universitar și analist economic, a decedat joi, la vârsta de 83 de ani. Deputatul AUR […]
06:40
OUG care clarifică regimul juridic al fibrei optice integrate în liniile electrice de înaltă tensiune, aprobată # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. […]
06:40
Guvernul a aprobat Strategia Naţională pentru Conduita Responsabilă în Afaceri pentru perioada 2026 – 2030 # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, Strategia Naţională pentru Conduita Responsabilă în Afaceri pentru perioada 2026 – 2030, care prevede […]
06:40
Guvernul a aprobat în şedinţa de joi un proiect de lege care vizează ratificarea de către România a […]
06:40
Comisia Europeană prezintă orientări cu privire la normele simplificate de raportare privind taxonomia UE # Financial Intelligence
Comisia Europeană a emis joi orientări pentru a ajuta părţile interesate să se pregătească pentru normele simplificate de […]
Acum 24 ore
21:40
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni închisoare cu executare pentru consum de droguri la ‘Beach, Please!’ # Financial Intelligence
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanța la o pedeapsă de […]
21:40
AAC: Noile reglementări ale Comisiei Europene distrug suveranitatea alimentară europeană # Financial Intelligence
Noile reglementări ale Comisiei Europene distrug suveranitatea alimentară europeană, reduc producția internă, fac Europa dependentă de țările străine […]
21:20
Agenţia Fitch a confirmat ratingul IDR acordat Nuclearelectrica la ‘BBB-, cu perspectivă negativă # Financial Intelligence
Agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul IDR (Long-Term Issuer Default Rating) la 'BBB-, cu perspectivă negativă, acordat […]
20:20
Brazilia: Preşedintele Lula propune să fie mediator pentru “evitarea unui conflict armat” între SUA şi Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat joi că este dispus să medieze o "soluţie paşnică" […]
20:20
Franţa: Anchetă pentru corupţie şi percheziţii la ministrul Culturii, Rachida Dati # Financial Intelligence
Percheziţii au fost efectuate joi la domiciliul ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, precum şi la primăria districtului […]
20:20
Kremlinul se îndoieşte că liderii europeni au contribuit cu ceva pozitiv la planul de pace american pentru Ucraina # Financial Intelligence
Kremlinul şi-a exprimat joi îndoieli cu privire la contribuţia liderilor europeni la planul Statelor Unite privind soluţionarea războiului […]
19:10
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanţii de securitate puternice pentru Kiev # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, […]
18:50
Banca Angliei a redus dobânda la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape patru ani # Financial Intelligence
Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, […]
18:30
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat joi că se aşteaptă ca economia zonei euro să accelereze mai puternic […]
18:20
ANRE aplică amenzi de 54,5 milioane de lei pentru 3 producători de gaze offshore care nu au vândut gazul la prețul reglementat # Financial Intelligence
ANRE aplică amenzi de 54,5 milioane de lei pentru 3 producători de gaze offshore care nu au vândut […]
18:20
Titlurile de stat Fidelis emise în decembrie de Ministerul Finanțelor, în valoare de aproape 1,5 miliarde lei, au debutat la tranzacționare la Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor (MF) a atras, în decembrie, 464,6 milioane lei și, respectiv, 201,5 milioane euro (valori însumând aproape […]
16:30
Volker Raffel (AHK): România are nevoie de un cadru fiscal stabil, coerent şi aliniat practicilor europene # Financial Intelligence
România are nevoie de un cadru fiscal stabil, coerent şi aliniat practicilor europene, care să încurajeze investiţiile şi […]
16:20
Guvern: Fondul de garantare a depozitelor bancare inclus în categoria entităţilor acceptate ca beneficiar şi furnizor de garanţii financiare # Financial Intelligence
Executivul a aprobat joi un proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de […]
16:20
Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER, au aprobat cu unanimitate de […]
