VIDEO Atac fără precedent: Drone ucrainene au lovit un petrolier al flotei fantomă a Rusiei în Marea Mediterană (surse)
G4Media, 19 decembrie 2025 14:50
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit un petrolier al „flotei fantomă" rusești în apele neutre ale Mării Mediterane, transmite cotidianul Ukrainska Pravda, care citează surse din serviciile secrete ucrainene. Operațiunea a avut loc la peste 2.000 km de teritoriul ucrainean și este descrisă ca fiind fără precedent. Sursa citatăa declarat că, în urma […]
• • •
Acum 15 minute
15:10
Putin l-a atacat pe Mark Rutte în discursul său referitor la avertismentul secretarului general al NATO de săptămâna trecută, prin care Europa era îndemnată să se pregătească pentru un război de amploare cu Rusia — o declarație pe care Putin a calificat-o drept agresivă, potrivit Politico. „Despre ce vorbești? Chiar vreau să te întreb: ascultă, […]
Acum 30 minute
15:00
BREAKING Grindeanu, atacuri la premierul Bolojan și ministra Mediului: „Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri” / Liderul PSD vrea ca miniștrii să poată fi schimbați la cererea oricărui partid din coaliție # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, vineri, într-o conferință de presă la Buzău, noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), despre care a afirmat că este incompetentă și trebuie demisă. Sorin Grindeanu a susținut că ar trebui modificat protocolul coaliției astfel încât un ministru să poată fi demis […]
15:00
Salariul minim va fi majorat de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu data de 1 iulie 2026, arată un proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii. Astfel, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează cu 6,8%, față de luna iunie 2026. În luna iunie 2026 tariful orar este […]
Acum o oră
14:50
VIDEO Atac fără precedent: Drone ucrainene au lovit un petrolier al flotei fantomă a Rusiei în Marea Mediterană (surse) # G4Media
14:40
Nu există Crăciun românesc fără sarmale pe masă. Iar dacă sarmalele se pot face în 1001 de feluri (mari sau mici, cu carne de porc, vită, pui, curcan, gâscă sau rață, cu varză murată ori dulce, frunze de viță, ștevie, cicoare, cu orez sau leguminoase, legume, ciuperci și multe altele), cele cu carne de porc […]
14:30
O direcție locală dă bătăi de cap primarului Timișoarei, Dominic Fritz: PLMSTF nu a putut fi desființată / Șeful acesteia a câștigat în instanță dreptul de a fi director # G4Media
O direcție din cadrul Primăriei Timișoara cu o prescurtare ciudată, PLMSTF, nu a putut fi desființată, așa cum își dorea primarul Dominic Fritz din cauza lipsei majorității în consiliul local, scrie Opinia Timișoarei. În 2022, administrația Fritz a schimbat organigrama, însă nu a respectat legea, iar șeful Direcției Tehnice, Culita Chiș a deschis un proces […]
Acum 2 ore
14:10
Val de demisii la Constanța: Primarul PNL al unei comune din județ se retrage din funcție, la o zi după ce șeful Consiliului Județean și-a anunțat retragerea # G4Media
Primarul comunei Lipnița din județul Constanța, Nicolae Florin Dinu (PNL) și-a anunțat demisia din funcție, anunță Info Sud-Est. „Dragi locuitori ai comunei Lipnița. Voi trece prin toate satele comunei pentru a-mi lua rămas-bun de la dumneavoastră. În luna februarie îmi voi depune demisia", a transmis acesta într-un mesaj pe Facebook. În urmă cu o zi, Florin Mitroi […]
14:10
Ministrul Sănătății: Astăzi se va relua activitatea în cadrul Spitalului „Sfânta Maria” din Iaşi # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că activitatea Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iaşi se reia începând de vineri, după ce rezultatele probelor de apă prelevate în urmă cu două zile au indicat concentraţii de clor rezidual în limite normale, transmite Agerpres. „În această dimineaţă am avut o discuţie cu Direcţia de Sănătate Publică […]
14:10
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a fost învestit vineri în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, după ce a depus jurământul în faţa consilierilor judeţeni, precizând că nu mai are ambiţii politice, în schimb are ambiţii administrative, în scopul dezvoltării judeţului, transmite Agerpres. La ceremonia de depunere a jurământului au luat parte o […]
14:00
ABA Argeș–Vedea: Rezervele de apă din lacurile de acumulare se mențin la niveluri sigure și asigură alimentarea cu apă a municipiilor Pitești și București, în contextul golirii controlate a lacului Vidraru # G4Media
Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea (ABAAV) anunță că gestionează „cu maximă atenție" volumele de apă din lacurile de acumulare aflate în administrare, pentru a asigura rezervele necesare alimentării cu apă a municipiilor Pitești, București și a zonelor limitrofe. Măsurile sunt aplicate în contextul golirii controlate a acumulării Vidraru, aflată în administrarea Hidroelectrica. Potrivit ABA Argeș–Vedea, […]
14:00
VIDEO Locuitorii din Bruxelles profită de protestele fermierilor: Strâng cartofii aruncați de către agricultori # G4Media
În timp ce peste 7.000 de fermieri au fost joi să demonstreze în fața Parlamentului European de la Bruxelles pentru a protesta împotriva semnării acordului Mercosur, locuitorii capitalei belgiene au profitat de ocazie pentru a colecta cartofii aruncați pe străzi, relatează Mediafax. În timp ce Bruxelles-ul a fost centrul tensiunilor generate de acordul Mercosur joi, […]
13:50
Economia Germaniei ar trebui să înregistreze o redresare timidă în 2026, potrivit Bundesbank # G4Media
După trei ani de stagnare, economia germană va cunoaște o redresare timidă în 2026, înainte de a accelera datorită creșterii cheltuielilor publice, a declarat vineri Bundesbank în actualizarea semestrială a previziunilor sale economice, transmite agenția Reuters. Cea mai mare economie europeană se află în stagnare din 2023, vastul său sector industrial fiind exclus de pe […]
13:40
Fundația Conservation Carpathia: Intervențiile asupra urșilor trebuie să vizeze zonele locuite, nu pădurile / România are, din 2025, primele date științifice complete despre populația de urs brun # G4Media
Managementul populației de urs brun din România trebuie să aibă ca prioritate siguranța oamenilor care trăiesc în mediul rural și în proximitatea habitatelor urșilor, iar intervențiile ar trebui să se concentreze în apropierea localităților, nu în adâncul pădurilor, susține Fundația Conservation Carpathia, într-o poziție publică transmisă în contextul recensământului genetic realizat de Institutul Național de […]
13:40
VIDEO Simpatizanți ai lui Călin Georgescu amendați de Jandarmerie / Au organizat o adunare publică neautorizată la Federația Comunităților Evreiești din România și la Memorialul Holocaustului, după ce deputatul Silviu Vexler a rupt o foaie de hârtie cu personalități istorice ale României # G4Media
Aproximativ 15 susținători ai lui Călin Georgescu au organizat ilegal joi, 18 decembrie, o adunare publică la Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și la Memorialul Holocaustului din București. Adunarea publică neautorizată a fost organizată după modificările aduse OUG 31/2002 și Legii nr. 17/2018, cât și în urma gestului făcut de deputatul Silviu […]
13:30
Zvonurile despre plecarea lui Guardiola continuă – Maresca, în capul listei: „Nu am nimic de adăugat” # G4Media
Sursele The Athletic vorbesc despre faptul că Enzo Maresca este în capul listei pentru înlocuirea lui Pep Guardiola la Manchester City. Chestionat pe marginea acestor zvonuri, tehnicianul italian al celor de la Chelsea spune că este 100% concentrat pe munca la gruparea de pe Stamford Bridge. Guardiola are contract cu City până în iunie 2027. […]
13:30
Programele școlare pentru liceu 2026 au fost aprobate de ministrul Daniel David / Programa de Română rămâne în lucru, după dezbaterea prelungită # G4Media
Ministrul Educației a anunțat că a semnat ordinul pentru aprobarea programelor școlare la nivel liceal, fără cea de limba și literatura română, potrivit unui comunicat de presă. „A mai rămas, în faza de aprobare, programa pentru Limba și literatura română, unde mă aștept la integrarea propunerilor din timpul dezbaterilor", spune Daniel David. Pe lângă programa […]
Acum 4 ore
13:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează agențiile de știri Reuters şi Xinhua, citate de Agerpres. „Nu o exclud, nu", a declarat el pentru NBC News într-un interviu telefonic, întrebat dacă exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Trump […]
13:10
Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în perioada 2013-2025, potrivit unei analize BNR # G4Media
Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, o sumă de peste două ori mai mare decât valoarea iniţială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), susţine Cristian Popa, membru al Consiliului de administraţie al BNR, într-o analiză publicată […]
13:10
Dacia a deschis comenzile pentru noul Logan în România. Cât costă versiunea cu transmisie automată, în premieră pe acest model # G4Media
Dacia a anunțat deschiderea comenzilor pentru noul Logan pe piața din România, începând cu 19 decembrie 2025. Sedanul intră într-o nouă etapă comercială, cu motorizări actualizate, echipamente modernizate și o ofertă care rămâne concentrată pe accesibilitate și utilizare practică. Citește integral pe TechRider.ro.
13:00
Reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale vor participa, pe parcursul a trei zile (sâmbătă, duminică şi luni), la activităţi comemorative organizate la monumentele închinate Eroilor Martiri căzuţi la Revoluţia din decembrie 1989, transmite Agerpres. Conform unui comunicat al MApN, în Bucureşti, ceremoniile se vor desfăşura după următorul program: Sâmbătă, 20 decembrie: – ora 10:00 – Troiţa […]
13:00
Grindeanu, la instalarea lui Ciolacu la Consiliul Județean Buzău: Pentru mine începe o perioadă dificilă, pentru că Marcel nu va mai fi lângă mine # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, vineri, la ceremonia de preluare de către Marcel Ciolacu a președinției Consiliului Județean Buzău, că pentru el începe o perioadă dificilă, deoarece Marcel Ciolacu nu va mai fi lângă el, la București. „Pentru mine de azi începe o nouă etapă la București, una care va fi dificilă, pentru că […]
12:50
Decorul platoului de televiziune al lui Putin transmite un mesaj clar Ucrainei: Rusia nu e dispusă să renunțe la Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson # G4Media
Decorul platoului de televiziune pentru discursul lui Vladimir Putin pare să includă un mesaj destul de clar. Pe peretele din spatele său se află o hartă a Rusiei, scrie Sky News. Dacă privim cu atenție partea din stânga, vedem nu doar conturul Crimeii, ci și al tuturor celor patru regiuni din estul Ucrainei pe care […]
12:50
Catedrala Națională va fi deschisă zilnic pentru vizitare și închinare în perioada sărbătorilor # G4Media
Catedrala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor pentru cei care vor să o viziteze sau să se închine, a anunțat Patriarhia Română, informează Mediafax. Potrivit unui anunț al Patriarhiei, citat de Basilica, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate […]
12:50
Toni Nadal spune că despărțirea șocantă dintre Alcaraz și Ferrero „nu a avut legătură cu tenisul” # G4Media
Toni Nadal se declară „șocat" de despărțirea dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero, antrenorul său de lungă durată. Fostul antrenor al lui Rafa spune că separarea își are originile dincolo de tenis. Banii au distrus cea mai puternică echipă din tenis: Culisele despărțirii dintre Alcaraz și antrenorul său După un sezon fantastic reușit de […]
12:40
Programa de limba germană modernă pentru liceu a fost rescrisă după dezbaterea publică, în urma criticilor din partea profesorilor din grupul de lucru # G4Media
Profesorii de limba germană modernă implicați în elaborarea noilor programe școlare pentru liceu anunță că au refăcut proiectul de programă, după ce au acuzat public Ministerul Educației și Cercetării (MEC) că documentul pus în dezbatere publică a fost realizat fără colaborare reală în grupul de lucru și fără ședințe comune. Informația apare într-o postare publică a profesorului Sorin […]
12:40
Ucraina a primit alte 1.003 trupuri prezentate de Rusia drept ale unor soldaţi ucraineni ucişi # G4Media
Ucraina a anunţat vineri că a primit din partea Rusiei 1.003 trupuri prezentate ca fiind ale unor soldaţi ucraineni ucişi în lupte, ceea ce majorează la 16.000 numărul de rămăşiţe umane predate de Moscova de la începutul anului, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Au avut loc repatrieri, 1003 de trupuri au fost […]
12:40
Trendyol susține comercianții români dincolo de online: patru branduri locale, prezente la târgul „Crăciunul Nordului” # G4Media
În această iarnă, Trendyol sprijină patru comercianți români să participe la târgul „Crăciunul Nordului", desfășurat între 28 noiembrie și 4 ianuarie, la Romexpo, oferindu-le spațiul și căsuțele de expunere. Astfel, antreprenorii se pot concentra exclusiv pe ceea ce contează cel mai mult: produsele și interacțiunea directă cu clienții. Inițiativa face parte din strategia Trendyol de […]
12:40
Trenulețul de Crăciun e scos din uz în Pitești, după ce a lovit o femeie / Primar: „Îl scoatem. Nu putem risca situații similare” # G4Media
Trenulețul de Crăciun din centrul municipiului Pitești va fi scos din circulație, după ce zilele trecute a lovit o femeie de 70 de ani, anunță epitești. „Am decis, în urma incidentului nefericit petrecut în seara de 18 decembrie, pe pietonala Târgului de Crăciun, să retragem acordul pentru funcționarea trenulețului care circula pe această stradă. Ne […]
12:30
Vladimir Putin în conferința-maraton anuală: Acuză Kievul că a declanșat războiul în 2022, deși Rusia a lansat invazia în Ucraina / Acuză UE de „furt” în legătură cu activele rusești înghețate # G4Media
Vladimir Putin susține, vineri, conferința de presă anuală, pe care a început-o acuzând Kievul că a declanșat războiul în 2022, deși Rusia a lansat invazia în Ucraina. Sute de jurnaliști sunt prezenți la maratonul televizat. Urmărește pe G4Media cele mai importante declarații. Ora 12.07: Putin acuză statele UE că sunt „hoți" pentru că în
12:30
„Sirenele libertăţii” vor răsuna sâmbătă în Timişoara, marcând ziua declarării primului oraş liber de comunism # G4Media
În Timişoara vor răsuna sâmbătă, la ora 12:00, „sirenele libertăţii”, marcând 36 de ani de la declararea primului oraş liber de comunism din ţară, când muncitorii de pe toate platformele industriale au intrat în grevă generală şi au ocupat Piaţa Operei, pe care nu au mai părăsit-o până la fuga lui Ceauşescu. Pentru Timişoara, luna […] © G4Media.ro.
12:10
Consiliul Superior al Magistraturii: Instanţele din România au gestionat 3.578.860 de dosare în 2025, în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20% # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii susține că instanțele de judecată din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025, chiar dacă s-au confruntat cu un deficit substanțial de judecători. „Statistica elaborată la data de 16 decembrie 2025 arată că în anul 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 […] © G4Media.ro.
12:10
Aproape 90 de persoane din Republica Moldova, găzduite într-o tabără în apropierea graniței cu Ucraina, după atacurile cu drone din țara vecină # G4Media
După atacurile cu drone din Ucraina, din apropierea graniței cu Moldova, 88 de persoane, inclusiv 33 de copii, au primit asistență pe timpul nopții într-o tabără mobilă instalată de IGSU, transmite MEDIAFAX. Potrivit Ministerului de Interne al Republicii Moldova, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a frontierei nu mai găzduiește […] © G4Media.ro.
11:50
Vladimir Putin susține, vineri, conferința de presă anuală, pe care a început-o acuzând Kievul că a declanșat războiul în 2022, deși Rusia a lansat invazia în Ucraina. Sute de jurnaliști sunt prezenți la maratonul televizat. Urmărește pe G4Media cele mai importante declarații. Ora 11.47: Rusia va revendica noi „succese” până la sfârșitul acestui an, afirmă Putin […] © G4Media.ro.
11:50
La Maranello nu este liniște înainte de Crăciun și nici nu ar avea cum să fie după un 2025 în care Ferrari nu a bifat vreo victorie și în care a terminat pe locul 4 la constructori. Cu toate acestea, Fred Vasseur, șeful Scuderiei, le transmite un mesaj fanilor în care le promite că echipa […] © G4Media.ro.
11:40
Donald Trump lansează „Jocurile Patriotice” pe care opoziţia democrată le compară cu filmul „Jocurile Foamei” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că, în contextul în care SUA sărbătoreşte 250 de ani de existenţă în 2026, ţara va organiza „Jocurile Patriotice”, o competiţie sportivă la care participă tineri din fiecare stat şi pe care opoziţia democrată s-a grăbit să o compare cu filmul „Jocurile Foamei”, informează vineri agenția de știri EFE, […] © G4Media.ro.
11:30
Agenția de evaluare financiară Fitch a înrăutăţit previziunile privind deficitul Bulgariei, dar apreciază că aderarea ţării la zona euro nu este în pericol # G4Media
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al Bulgariei la „BBB plus”, cu perspectivă stabilă, dar a înrăutăţit previziunile privind deficitul şi a apreciat că aderarea ţării la zona euro nu este în pericol, informează agenția de știri Novinite, citată de Agerpres. Fitch subliniază că demisia Guvernului Bulgariei este un semn al […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:20
Medic din Buzău prins în flagrant când lua mită pentru o operație de șold / A cerut 1.000 de lei # G4Media
Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost prins în flagrant în timp ce primeau mită pentru o operație de șold, anunță Mediafax. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii și polițiștii au organizat miercuri o acțiune de prindere în flagrant a unui medic de la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău […] © G4Media.ro.
11:20
Ministrul britanic pentru comerţ Chris Bryant a declarat că sisteme informatice ale guvernului au fost piratate în octombrie, confirmând parţial informaţii publicare de ziarul The Sun, potrivit căruia un grup chinez a reuşit să intre în posesia unor date ale Foreign Office, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Cu siguranţă a existat o […] © G4Media.ro.
11:00
Ludovic Orban anunță că partidul său ar putea fuziona cu PNL anul viitor: „Am avut o discuție cu Ilie Bolojan” # G4Media
Partidul Forța Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor. Anunțul a fost făcut la RFI de către președintele formațiunii, Ludovic Orban, care speră că discuțiile cu liberalii vor începe în curând: „Vor fi niște negocieri care trebuie derulate à la carte, adică cum se face. Trebuie un mandat de negociere, care să fie luat […] © G4Media.ro.
10:50
Apa e potabilă şi la Aluniş, ultima comună care mai avea restricţii după criza de la Paltinu # G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că apa este potabilă şi în comuna Aluniş, ultima în care mai erau instituite restricţii de consum ca urmare a crizei de la Paltinu care a debutat la sfârşitul lunii noiembrie, transmite Agerpres. „Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemul […] © G4Media.ro.
10:40
EXCLUSIV Povestea motanului Portocală, „micul străjer” de pe Vârful Toaca din Ceahlău, care a cucerit inimile turiștilor. Urca și cobora cele 500 de trepte: „Ne-a uimit cât de bine a rezistat peste iernile grele afară” / Ce s-a întâmplat apoi cu pisoiul # G4Media
Mulți ani la rând, turiștii care ajungeau pe Vârful Toaca, în Masivul Ceahlău din județul Neamț, erau întâmpinați de motanul Portocală. Îndrăgit de toată lumea, pisoiul se adaptase cu brio la condițiile vitrege de pe munte, dovadă fiind și silueta dolofană. Mai mereu putea fi văzut pe cele 500 de trepte care duceau spre vârf, unde stătea […] © G4Media.ro.
10:40
Statele Unite au suspendat Loteria vizelor, întrucât suspectul de atacul armat de la Universitatea Brown a fost un beneficiar al programului # G4Media
Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a ordonat vineri „suspendarea” imediată a eliberării de „Diversity Imigrant Visa” (DVI) prin tragere la sorţi, aşa-numita loterie a vizelor, un program de care suspectul de atacul armat la universitatea Brown a beneficiat, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Claudio Manuel Neves Valente, autor al atacului […] © G4Media.ro.
10:30
Peste 70 de persoane suspectate de legături cu banda venezueleană Tren de Aragua, considerată teroristă, inculpate în SUA # G4Media
Departamentul american de Justiţie a anunţat joi inculparea a peste 70 de persoane suspectate de legături cu banda de origine venezueleană Tren de Aragua, printre care şi principalul şef al organizaţiei pe care SUA o consideră teroristă, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În prezent dat în urmărire, Hector Rusthenford Guerrero Flores, […] © G4Media.ro.
10:30
Un nou protest în Piața Victoriei din Capitală, organizat vineri seara / Proteste pentru independența justiției sunt anunțate și în alte orașe din țară # G4Media
Comunitatea Corupția ucide a anunțat că vineri seara sunt organizate proteste în Piața Victoriei din Capitală, dar și în Cluj, Iași, Oradea, Timișoara, Brașov, Sibiu, Arad. Calendarul protestelor din 19 decembrie: București – Piața Victoriei, ora 18.30 Cluj – Curtea de Apel, ora 18.30 Iași – Piața Palatul Culturii, ora 19.00 Oradea – Parcul Traian, […] © G4Media.ro.
10:30
Proiect USR pentru ca judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție să nu mai fie privilegiați la intrarea în avocatură sau notariat # G4Media
Deputatul USR Adrian Echert a depus o propunerea legislativă pentru eliminarea unui privilegiu de care beneficiază judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție la intrarea în avocatură sau notariat: sunt scutiți de examen sau concurs. „Prin acest proiect, eliminăm un privilegiu vechi, perpetuat ani la rând prin tăcere și lipsă de curaj politic. Un mecanism […] © G4Media.ro.
10:20
Asigurarea de sănătate trebuie să acopere tratamentele pentru chelire, cere președintele Coreei de Sud / Pierderea părului devine „o chestiune de supraviețuire” pentru tineri # G4Media
Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a îndemnat guvernul să considere extinderea asigurărilor de sănătate. Acestea ar trebui să cuprindă și tratamentele pentru căderea părului. El argumentează că pierderea părului devine „o chestiune de supraviețuire” pentru tineri, anunță Mediafax. Propunerea legislativă a fost anunțată recent în Parlamentul sud-coreean și ar extinde asigurarea publică de sănătate. Astfel, […] © G4Media.ro.
10:10
Grăsimile omega-3 sunt printre puținele „super-nutrienți” care chiar și-au câștigat pe merit reputația. Pentru copii, ele ajută la dezvoltarea creierului, a ochilor, a imunității și susțin un comportament alimentar și cognitiv echilibrat. © G4Media.ro.
10:10
Interul lui Cristi Chivu va da vineri seara peste Bologna în semifinalele Supercupei Italiei la fotbal. Antrenorul român spune că participarea la competiția de la Riad este un cadou și că echipa pe care o pregătește vrea să câștige toate meciurile pe care le dispută. Bologna – Inter va avea loc pe „King Saud University […] © G4Media.ro.
10:10
Patul funerar descoperit în această vară la Callatis, expus în premieră la Muzeul Național de Istorie / Astfel de paturi erau folosite la symposia, banchetele ritualice unde se consuma vin # G4Media
Expoziția permanentă „Lapidarium” a Muzeului Național de Istorie s-a îmbogățit recent cu o piesă de excepție, un artefact unic la nivel național: un pat funerar elenistic. Această descoperire monumentală provine din Movila Dulcești, cea mai mare movilă funerară antică păstrată, anunță muzeul pe pagina de Facebook. Piesa, formată din 14 blocuri masive de calcar și […] © G4Media.ro.
09:50
Scottish Open 2025 la snooker a ajuns în sferturi, fază a competiției unde vom avea doar doi jucători din TOP 10 mondial. Jun Jiang (locul 96 mondial) este sportivul cu cel mai slab clasament prezent încă pe taboul de concurs de la Edinburgh. Mark Selby, victorie spectaculoasă la Openul Scoției: Adversarul nu a trimis vreo […] © G4Media.ro.
