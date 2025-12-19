VIDEO Atac fără precedent: Drone ucrainene au lovit un petrolier al flotei fantomă a Rusiei în Marea Mediterană (surse)

11:50

La Maranello nu este liniște înainte de Crăciun și nici nu ar avea cum să fie după un 2025 în care Ferrari nu a bifat vreo victorie și în care a terminat pe locul 4 la constructori. Cu toate acestea, Fred Vasseur, șeful Scuderiei, le transmite un mesaj fanilor în care le promite că echipa […] © G4Media.ro.