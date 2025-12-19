Vladimir Putin susține conferința de presă anuală: Acuză Kievul că a declanșat războiul în 2022, deși Rusia a lansat invazia în Ucraina / Sute de jurnaliști la maratonul televizat
G4Media, 19 decembrie 2025 11:50
Vladimir Putin susține, vineri, conferința de presă anuală, pe care a început-o acuzând Kievul că a declanșat războiul în 2022, deși Rusia a lansat invazia în Ucraina. Sute de jurnaliști sunt prezenți la maratonul televizat. Urmărește pe G4Media cele mai importante declarații. Ora 11.47: Rusia va revendica noi „succese" până la sfârșitul acestui an, afirmă Putin
• • •
Acum 10 minute
12:10
Consiliul Superior al Magistraturii: Instanţele din România au gestionat 3.578.860 de dosare în 2025, în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20% # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii susține că instanțele de judecată din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025, chiar dacă s-au confruntat cu un deficit substanțial de judecători. „Statistica elaborată la data de 16 decembrie 2025 arată că în anul 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304
12:10
Aproape 90 de persoane din Republica Moldova, găzduite într-o tabără în apropierea graniței cu Ucraina, după atacurile cu drone din țara vecină # G4Media
După atacurile cu drone din Ucraina, din apropierea graniței cu Moldova, 88 de persoane, inclusiv 33 de copii, au primit asistență pe timpul nopții într-o tabără mobilă instalată de IGSU, transmite MEDIAFAX. Potrivit Ministerului de Interne al Republicii Moldova, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a frontierei nu mai găzduiește
Acum 30 minute
11:50
11:50
La Maranello nu este liniște înainte de Crăciun și nici nu ar avea cum să fie după un 2025 în care Ferrari nu a bifat vreo victorie și în care a terminat pe locul 4 la constructori. Cu toate acestea, Fred Vasseur, șeful Scuderiei, le transmite un mesaj fanilor în care le promite că echipa
Acum o oră
11:40
Donald Trump lansează „Jocurile Patriotice” pe care opoziţia democrată le compară cu filmul „Jocurile Foamei” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că, în contextul în care SUA sărbătoreşte 250 de ani de existenţă în 2026, ţara va organiza „Jocurile Patriotice", o competiţie sportivă la care participă tineri din fiecare stat şi pe care opoziţia democrată s-a grăbit să o compare cu filmul „Jocurile Foamei", informează vineri agenția de știri EFE,
11:30
Agenția de evaluare financiară Fitch a înrăutăţit previziunile privind deficitul Bulgariei, dar apreciază că aderarea ţării la zona euro nu este în pericol # G4Media
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al Bulgariei la „BBB plus", cu perspectivă stabilă, dar a înrăutăţit previziunile privind deficitul şi a apreciat că aderarea ţării la zona euro nu este în pericol, informează agenția de știri Novinite, citată de Agerpres. Fitch subliniază că demisia Guvernului Bulgariei este un semn al
11:20
Medic din Buzău prins în flagrant când lua mită pentru o operație de șold / A cerut 1.000 de lei # G4Media
Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost prins în flagrant în timp ce primeau mită pentru o operație de șold, anunță Mediafax. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii și polițiștii au organizat miercuri o acțiune de prindere în flagrant a unui medic de la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
11:20
Ministrul britanic pentru comerţ Chris Bryant a declarat că sisteme informatice ale guvernului au fost piratate în octombrie, confirmând parţial informaţii publicare de ziarul The Sun, potrivit căruia un grup chinez a reuşit să intre în posesia unor date ale Foreign Office, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Cu siguranţă a existat o
Acum 2 ore
11:00
Ludovic Orban anunță că partidul său ar putea fuziona cu PNL anul viitor: „Am avut o discuție cu Ilie Bolojan” # G4Media
Partidul Forța Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor. Anunțul a fost făcut la RFI de către președintele formațiunii, Ludovic Orban, care speră că discuțiile cu liberalii vor începe în curând: „Vor fi niște negocieri care trebuie derulate à la carte, adică cum se face. Trebuie un mandat de negociere, care să fie luat
10:50
Apa e potabilă şi la Aluniş, ultima comună care mai avea restricţii după criza de la Paltinu # G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că apa este potabilă şi în comuna Aluniş, ultima în care mai erau instituite restricţii de consum ca urmare a crizei de la Paltinu care a debutat la sfârşitul lunii noiembrie, transmite Agerpres. „Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemul
10:40
EXCLUSIV Povestea motanului Portocală, „micul străjer” de pe Vârful Toaca din Ceahlău, care a cucerit inimile turiștilor. Urca și cobora cele 500 de trepte: „Ne-a uimit cât de bine a rezistat peste iernile grele afară” / Ce s-a întâmplat apoi cu pisoiul # G4Media
Mulți ani la rând, turiștii care ajungeau pe Vârful Toaca, în Masivul Ceahlău din județul Neamț, erau întâmpinați de motanul Portocală. Îndrăgit de toată lumea, pisoiul se adaptase cu brio la condițiile vitrege de pe munte, dovadă fiind și silueta dolofană. Mai mereu putea fi văzut pe cele 500 de trepte care duceau spre vârf, unde stătea
10:40
Statele Unite au suspendat Loteria vizelor, întrucât suspectul de atacul armat de la Universitatea Brown a fost un beneficiar al programului # G4Media
Ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a ordonat vineri „suspendarea" imediată a eliberării de „Diversity Imigrant Visa" (DVI) prin tragere la sorţi, aşa-numita loterie a vizelor, un program de care suspectul de atacul armat la universitatea Brown a beneficiat, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Claudio Manuel Neves Valente, autor al atacului
10:30
Peste 70 de persoane suspectate de legături cu banda venezueleană Tren de Aragua, considerată teroristă, inculpate în SUA # G4Media
Departamentul american de Justiţie a anunţat joi inculparea a peste 70 de persoane suspectate de legături cu banda de origine venezueleană Tren de Aragua, printre care şi principalul şef al organizaţiei pe care SUA o consideră teroristă, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În prezent dat în urmărire, Hector Rusthenford Guerrero Flores,
10:30
Un nou protest în Piața Victoriei din Capitală, organizat vineri seara / Proteste pentru independența justiției sunt anunțate și în alte orașe din țară # G4Media
Comunitatea Corupția ucide a anunțat că vineri seara sunt organizate proteste în Piața Victoriei din Capitală, dar și în Cluj, Iași, Oradea, Timișoara, Brașov, Sibiu, Arad. Calendarul protestelor din 19 decembrie: București – Piața Victoriei, ora 18.30 Cluj – Curtea de Apel, ora 18.30 Iași – Piața Palatul Culturii, ora 19.00 Oradea – Parcul Traian,
10:30
Proiect USR pentru ca judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție să nu mai fie privilegiați la intrarea în avocatură sau notariat # G4Media
Deputatul USR Adrian Echert a depus o propunerea legislativă pentru eliminarea unui privilegiu de care beneficiază judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție la intrarea în avocatură sau notariat: sunt scutiți de examen sau concurs. „Prin acest proiect, eliminăm un privilegiu vechi, perpetuat ani la rând prin tăcere și lipsă de curaj politic. Un mecanism
10:20
Asigurarea de sănătate trebuie să acopere tratamentele pentru chelire, cere președintele Coreei de Sud / Pierderea părului devine „o chestiune de supraviețuire” pentru tineri # G4Media
Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a îndemnat guvernul să considere extinderea asigurărilor de sănătate. Acestea ar trebui să cuprindă și tratamentele pentru căderea părului. El argumentează că pierderea părului devine „o chestiune de supraviețuire" pentru tineri, anunță Mediafax. Propunerea legislativă a fost anunțată recent în Parlamentul sud-coreean și ar extinde asigurarea publică de sănătate. Astfel,
Acum 4 ore
10:10
Grăsimile omega-3 sunt printre puținele „super-nutrienți" care chiar și-au câștigat pe merit reputația. Pentru copii, ele ajută la dezvoltarea creierului, a ochilor, a imunității și susțin un comportament alimentar și cognitiv echilibrat.
10:10
Interul lui Cristi Chivu va da vineri seara peste Bologna în semifinalele Supercupei Italiei la fotbal. Antrenorul român spune că participarea la competiția de la Riad este un cadou și că echipa pe care o pregătește vrea să câștige toate meciurile pe care le dispută. Bologna – Inter va avea loc pe „King Saud University
10:10
Patul funerar descoperit în această vară la Callatis, expus în premieră la Muzeul Național de Istorie / Astfel de paturi erau folosite la symposia, banchetele ritualice unde se consuma vin # G4Media
Expoziția permanentă „Lapidarium" a Muzeului Național de Istorie s-a îmbogățit recent cu o piesă de excepție, un artefact unic la nivel național: un pat funerar elenistic. Această descoperire monumentală provine din Movila Dulcești, cea mai mare movilă funerară antică păstrată, anunță muzeul pe pagina de Facebook. Piesa, formată din 14 blocuri masive de calcar și
09:50
Scottish Open 2025 la snooker a ajuns în sferturi, fază a competiției unde vom avea doar doi jucători din TOP 10 mondial. Jun Jiang (locul 96 mondial) este sportivul cu cel mai slab clasament prezent încă pe taboul de concurs de la Edinburgh. Mark Selby, victorie spectaculoasă la Openul Scoției: Adversarul nu a trimis vreo
09:50
Zelenski mulțumește Uniunii Europene pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro / ”Ne întărește cu adevărat rezistența” # G4Media
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că membrii Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, anunță Mediafax. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat aprobarea de către Consiliul European a unui pachet financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, care
09:40
Președintele Franței consideră că ar fi util ca europenii să discute direct cu Vladimir Putin în privința Ucrainei și nu prin negociatorii americani # G4Media
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat vineri că va fi „din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP. „Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin", a declarat
09:40
Complexul Lia Manoliu va fi modernizat / Investiții de 100 de milioane de lei / Se vor introduce tribune cu aproape 200 de locuri # G4Media
Bazinele acoperite de înot și de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu vor fi reabilitate și modernizate, în urma unor investiții de 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, relatează Mediafax. Finanțarea proiectul a fost aprobată prin ordin de ministru. Lucrările vor fi realizate pe o suprafață construită de
09:30
Poliţia din Dubai a îndemnat, joi, locuitorii să rămâne în case, cu excepţia situaţiilor de „necesitate absolută", pe fondul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, ţară deşertică în care anul trecut au fost înregistrate precipitaţii record, relatează AFP, preluată de Agerpres. Apelul a venit la câteva ore după ce ploile
09:30
Gruparea teroristă Statul Islamic califică recentul atac de la Palmira, în care au fost uciși doi militari ai SUA, drept o lovitură dată forţelor americane şi siriene # G4Media
Gruparea teroristă Statul Islamic a calificat recenta ucidere a mai multor membri ai personalului Pentagonului în oraşul antic Palmira din Siria drept o „lovitură" pentru forţele americane şi facţiunile armate siriene care se opun grupării, în primul său comentariu public asupra incidentului, informează Reuters, citată de Agerpres. Doi soldaţi ai forţelor americane şi un interpret
09:20
Bernie Collins, fostă inginer de strategie în F1, a vorbit despre ceea ce ne așteaptă în sezonul 2026 din Marele Circ, iar nord-irlandeza este de părere că Mercedes va avea un avantaj datorită motorului său. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor schimba complet cursele" Analistă pentru
09:20
Un satelit din constelaţia Starlink, aparţinând SpaceX, s-a desprins de pe orbită şi va cădea pe Pământ # G4Media
Unul dintre sateliţii de internet în bandă largă Starlink ai SpaceX a suferit o anomalie pe orbită miercuri (17 decembrie) şi se apropie acum de Pământ, transmite vineri Space.com, preluată de Agerpres. Accidentul a dus la pierderea comunicării cu satelitul Starlink, care orbita la o altitudine de 418 kilometri, potrivit companiei. „Anomalia a dus la
09:10
Virusurile deturnează celulele gazdă folosind mesaje ARN secrete, relevă un studiu științific # G4Media
Virusurile îşi pot controla pe ascuns gazdele bacteriene apelând la o armă „secretă", mici molecule de ARN, conform unui nou studiu publicat joi, care a scos la iveală astfel un aspect anterior necunoscut al războiului biologic dintre virusuri şi gazdele lor, transmite vineri agenţia Xinhua. Cercetători israelieni şi americani au cartografiat interacţiunile complexe ale ARN-ului
09:10
Decizie definitivă în cazul elevei care și-a înjunghiat pedagogul într-un liceu din Oradea: va fi internată într-un centru educativ pentru 3 ani / Pedeapsă redusă de la 5 ani # G4Media
Curtea de Apel Oradea a pronunțat, joi, verdictul în dosarul elevei care, la 17 ani, pe când învăța la Colegiul Tehnic „Traian Vuia" din Oradea, și-a înjunghiat pedagogul. Instanța a redus pedeapsa, dar şi daunele morale pentru pedagogul agresat, anunță Bihoreanul. Concret, judecătorii Curții de Apel au desființat sentința Tribunalului Bihor pe latura penală și
09:10
Polonia va fi singura ţară invitată de administraţia preşedintelui american Donald Trump la summitul liderilor din G20, care va avea loc la Miami (Statele Unite) în decembrie 2026, a anunţat joi Departament
09:00
Cine este Bart De Wever, premierul belgian care a blocat planul UE de a ajuta Ucraina cu activele rusești: O clonă a lui Viktor Orban sau un naționalist flamand devenit apărător al intereselor belgiene? # G4Media
Analiză Le Monde, via Rador: Prim-ministrul belgian Bart De Wever a anunțat că va face „totul” pentru a bloca utilizarea activelor rusești aflate la banca belgiană Euroclear pentru a ajuta Ucraina. Și a blocat joi noapte, la Consiliul European, soluția propusă de Germania. Luni, 1 decembrie, premierul a surprins din nou pe toată lumea, așa […] © G4Media.ro.
09:00
Podul peste Nistru, lovit din nou de drone / Toate autovehiculele care se deplasau spre Odesa se întorc pe teritoriul Republicii Moldova # G4Media
Tranzitarea podului Maiaki-Udobnoe peste Nistru a fost suspendată, din nou, vineri dimineața, în urma unui atac cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, relatează Mediafax. Poliția de Frontieră a anunțat că, potrivit informațiilor primite de la omologii ucraineni, la ora 4.10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou […] © G4Media.ro.
08:50
Lewis Hamilton a încheiat cel mai slab sezon din carieră în Formula 1 alături de Ferrari. Chestionat pe marginea subiectului, Max Verstappen a surprins precizând „că-l doare sufletul” să-l vadă pe rivalul său cum se chinuie în Marele Circ. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor schimba […] © G4Media.ro.
08:30
Ford recheamă în service aproape 600 de vehicule fabricate la Craiova din cauza unui risc la sistemul de frânare # G4Media
Ford a declanșat o campanie de rechemare în service care vizează 589 de vehicule Puma și Transit Courier, produse la uzina din Craiova, după ce a identificat o posibilă problemă la frânele spate, Citește articolul integral pe TechRider.ro. © G4Media.ro.
08:30
Noul premier moldovean a făcut prima vizită în Găgăuzia, regiunea autonomă pro-rusă. Primarii cer mai multe investiții # G4Media
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a efectuat prima sa vizită în Găgăuzia, regiunea autonomă condusă de o elită politică pro-rusă și cu tentații separatiste. Oficialul s-a întâlnit cu reprezentanții administrațiilor publice locale. Primarii au semnalat problemele cu care se confruntă localitățile pe care le conduc, punctând lipsa sistemelor de apeduct și canalizare, dar și drumurile neasfaltate, […] © G4Media.ro.
08:30
Narațiuni anti-UE și anti-NATO, promovate pe YouTube după alegerile parlamentare din Republica Moldova. ”Principalii vectori de propagare rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune” # G4Media
Chiar și după ce au trecut alegerile parlamentare, mai multe canale de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a Republicii Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și citat de Ziarul […] © G4Media.ro.
08:20
Suspectul în atacul armat în masă de la Universitatea Brown, găsit mort de poliție într-un depozit # G4Media
Poliţia din Statele Unite a transmis că suspectul în atacul armat în masă de la Universitatea Brown, de la sfârşitul săptămânii trecute, a fost găsit mort într-un depozit din New Hampshire, potrivit BBC. El s-a sinucis după ce ofiţerii au încercuit clădirea. Suspectul a fost identificat drept Claudio Neves Valent, fost student al universităţii. De […] © G4Media.ro.
08:20
Brașovenii ar putea scăpa de datoriile sub 25 de lei la buget / Propunere în consiliul local # G4Media
Brașovenii care au datorii de maxim 25 de lei la bugetul local vor putea fi iertați de ele, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Asta dacă în ședința de Consiliul Local va trece de votul aleșilor un proiect de hotărâre în acest sens. Cei 25 de lei sunt sub limita maximă de […] © G4Media.ro.
08:20
Crescătorii de oi protestează vineri pentru că nu și-au primit subvențiile / ”Trebuie să lucrăm la străini, că acolo e mai bine” # G4Media
Un grup de fermieri a anunțat că vineri, 19 decembrie, vor demara o acțiune de protest în fața Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru că anul acesta nu și-au primit subvențiile, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Crescătoarea de oi din Harghita, Ioana Avirvarei, a declarat pentru Radio Tg.Mureș că în […] © G4Media.ro.
08:20
Protestele ample ale fermierilor la Bruxelles, opoziția vehementă a Franței și jocul ambiguu al Italiei au dat rezultate. Semnarea tratatului UE-Mercosur se amână pentru luna ianuarie # G4Media
Pentru moment, semnarea tratatului comercial de liber schimb dintre UE și țările Mercosur din America de sud se amână, pe fondul protestului de proporții al femierilor ieri la Bruxelles în fața principalelor sedii ale instituțiilor europene și în contextul opoziției vocale a Franței față de conținutul acordului, flancată mai în surdină și de Italia, notează […] © G4Media.ro.
08:20
Comisia Dunării a creat un registru al pagubelor cauzate de agresiunea rusă în regiunea Dunării de Jos și a constatat încălcări ale Convenției de la Belgrad – a anunţat vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksi Kuleba, citat de agenția RBC, via Rador. Potrivit acestuia, la cea de-a 104-a sesiune a organizației, cele mai multe state membre […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:10
Se circulă pe podul Giurgiu – Ruse pe toată perioada sărbătorilor de iarnă / Lucrările vor fi reluate din 8 ianuarie 2026 # G4Media
Circulația pe Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, a fost redeschisă astăzi pe ambele sensuri de mers și va rămâne pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până la data de 8 ianuarie 2026 când lucrările la pod vor fi reluate și se va circula din nou pe o singură bandă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
08:10
Se construiește prima navă cargo autonomă cu vele / Clippership va avea o lungime de 24 de metri # G4Media
O navă cargo autonomă, propulsată exclusiv de vânt și fără emisii, a primit aprobarea oficială pentru construcție. Proiectul, numit Clippership, aparține unei start-up conduse de un fost inginer Mercedes F1 și Tesla și promite să schimbe transportul maritim pe rutele transatlantice, arată Mediafax, care citează La Stampa. Clippership a finalizat designul primei sale nave cargo […] © G4Media.ro.
08:00
Un comentariu antisemit postat acum 10 ani a costat-o funcția pe o membră a echipei primarului ales al New Yorkului, Zohran Mamdani # G4Media
O membră nou-angajată a staffului echipei viitorului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a demisionat, după dezvăluirea unor mesaje antisemite postate pe Twitter între 2011 şi 2014, au informat media americane, citate de AFP. „Primarul ales a precizat clar că aceste remarci sunt inacceptabile şi nu sunt în niciun fel reprezentative pentru el sau pentru […] © G4Media.ro.
07:40
UE va acorda 90 de miliarde de euro pentru Ucraina / Decizia a fost iniţial respinsă din cauza lipsei de consens # G4Media
Liderii europeni, reuniţi la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopţii de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active ruseşti, în lipsa unui acord asupra acestei soluţii fără precedent, notează AFP, transmite Agerpres. „Avem un acord. Decizia de a acorda […] © G4Media.ro.
07:30
Două surori din Sibiu au deschis o cafenea: 90% din profit îl donează mamelor minore / ”Mereu am simțit nevoia de a da ceva oamenilor” # G4Media
Alexandra și Andreea Stroia, două surori din Sibiu cu studii în domeniul medical, au deschis, în urmă cu aproximativ două săptămâni, Anima Cafe, o cafenea în care clienții lor pot degusta cafea de specialitate și, în același timp, se pot bucura de cățelușii lor: Cappuccina și Espresso, relatează Turnul Sfatului. Proiectul celor două este pet […] © G4Media.ro.
07:30
Trump susține că nu are nevoie de aprobarea Congresului pentru a lansa atacuri asupra Venezuelei / Îi e teamă de scurgerea de informații: Unii politicieni sunt ca o sită # G4Media
Președintele american Donald Trump susține că nu are nevoie de aprobarea Congresului pentru a lansa atacuri. El a fost întrebat despre criza din Venezuela. În schimb, Trump s-a declarat îngrijorat de scurgerile de informații, anunță Mediafax. Donald Trump a declarat joi că nu are nevoie de autorizația Congresului SUA pentru a lansa potențiale atacuri împotriva […] © G4Media.ro.
07:20
Nicuşor Dan: România a fost într-o poziţie vulnerabilă / Coaliţia a reuşit dacă ne uităm la nivel macro / Să-i încurajăm, că nu avem alternativă # G4Media
România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă. „Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro. Dacă mă întrebaţi acum cinci – şase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de […] © G4Media.ro.
07:20
Premierul australian anunţă un program de răscumpărare a armelor de foc / La o acțiune anterioară s-au strâns 600.000 de arme într-un singur an # G4Media
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunţat vineri un program naţional de răscumpărare a armelor pentru a limita circulaţia acestora, în urma atacului armat de pe plaja Bondi, soldat cu 15 morţi la Sydney, notează AFP, transmite Agerpres. „Evenimentele teribile de la Bondi arată că trebuie să retragem mai multe arme de pe străzile noastre”, a […] © G4Media.ro.
07:10
Mircea Coşea, profesor universitar şi analist economic, a decedat joi, la vârsta de 83 de ani, transmite Agerpres. Deputatul AUR Ioana Ramona Bruynseels a transmis condoleanţe familiei. ”Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor! Respect pentru toată contribuţia şi dăruirea, recunoştinţă pentru sfaturile pe care întotdeauna mi le-aţi dat cu căldură şi pentru încrederea […] © G4Media.ro.
