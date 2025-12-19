Slovacia a respins finanţarea suplimentară a nevoilor militare ale Ucrainei

14:20

Autorităţile europene de supraveghere financiară au publicat recent, pe site-urile lor web, două fişe informative pentru a sprijini consumatorii în a se proteja de fraude şi înşelătorii financiare on-line legate de criptoactive şi serviciile de plăţi, precum şi pentru a explica cum inteligenţa artificială este utilizată din ce în ce mai mult în derularea unor astfel de practici, potrivit unui articol publicat pe site-ul Opinii BNR, din partea lui Cristian Bichi.