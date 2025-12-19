Slovacia a respins finanţarea suplimentară a nevoilor militare ale Ucrainei
Bursa, 19 decembrie 2025 15:20
Slovacia respinge finanţarea suplimentară a nevoilor militare ale Ucrainei, inclusiv cu resurse slovace, întrucât nu crede într-o rezolvare militară a conflictului dintre Kiev şi Moscova, a afirmat vineri premierul slovac Robert Fico, citat de Reuters.
Acum 5 minute
15:50
Ambasada SUA la Beirut a anunţat o nouă întâlnire între oficialii civili şi militari ai Libanului şi Israelului # Bursa
Reprezentanţi civili şi militari ai Libanului şi Israelului au participat vineri la o nouă reuniune, în cadrul mecanismului de monitorizare a armistiţiului din sudul Libanului, a anunţat Ambasada SUA la Beirut, relatează AFP.
Acum 30 minute
15:30
HORIZON CITY a repornit vânzările după finalizarea preapartamentării tuturor locuinţelor şi conformarea integrală cu and #8222;Legea Nordis and #8221; # Bursa
HORIZON CITY a anunţat reluarea vânzărilor, după ce proiectul s-a conformat integral prevederilor Legii nr. 207/2025, cunoscută drept Legea and #8222;Nordis and #8221;, şi a finalizat într-un timp record toate procedurile de preapartamentare şi înscriere în Cartea Funciară, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum o oră
15:20
15:10
Reacţii virulente a stârnit gestul lui Silviu Vexler, reprezentantul comunităţii evreieşti în Parlament, care, în urmă cu două zile, a rupt pagina imprimată cu portretele unui număr de personalităţi româneşti, lipită pe pupitrul la care urma să-şi susţină proiectul de lege contra extremismului, conform relatărilor din presă. Gestul său a declanşat numeroase reacţii în rândul politicienilor şi persoanelor publice, intensificând tensiunile legate de antisemitismul încă prezent în societatea românească.
Acum 2 ore
14:50
Comisia Europeană a salutat votul final al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la propunerea Comisiei de modificări specifice ale Regulamentului UE privind defrişările (EUDR), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.
14:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
14:30
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, că pentru el, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo, lângă, cum a fost în toţi aceşti 12-13 ani
14:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că a aprobat programele pentru învăţământul liceal, cu excepţia programei pentru limba şi literatura română
14:30
Sorin Grindeanu: and #8221;Dacă ar fi să votăm în fiecare zi o moţiune împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem and #8221; # Bursa
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa şi el crede că nu mai poate continua în funcţie
14:30
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 90 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, când a împrumutat 600 milioane de lei, la o dobândă de 6,73% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduală la 55 de luni
14:20
Reciclarea deşeurilor organice devine tot mai importantă într-un context în care sustenabilitatea este o prioritate globală. Afacerile, indiferent de dimensiune sau industrie, produc zilnic cantităţi mari de resturi alimentare, reziduuri vegetale sau alte tipuri de deşeuri biodegradabile
14:20
Cristian Bichi: Fraude şi înşelătorii financiare online şi noi recomandări ale Autorităţilor Europene de Supraveghere # Bursa
Autorităţile europene de supraveghere financiară au publicat recent, pe site-urile lor web, două fişe informative pentru a sprijini consumatorii în a se proteja de fraude şi înşelătorii financiare on-line legate de criptoactive şi serviciile de plăţi, precum şi pentru a explica cum inteligenţa artificială este utilizată din ce în ce mai mult în derularea unor astfel de practici, potrivit unui articol publicat pe site-ul Opinii BNR, din partea lui Cristian Bichi.
14:20
Fostul premier social-democrat, Marcel Ciolacu, a fost învestit vineri în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, după ce a depus jurământul în faţa consilierilor judeţeni, precizând că nu mai are ambiţii politice, în schimb are ambiţii administrative, în scopul dezvoltării judeţului
14:20
Bitcoin a petrecut săptămâna sub o presiune constantă, continuând să scadă gradual în cadrul trendului descendent instalat după luna noiembrie. Cotaţiile au coborât din zona low-90.000 USD către mid-80.000 USD, iar eşecurile repetate de a recâştiga nivelul de 90.000 USD au consolidat un tipar pe termen scurt de maxime şi minime în scădere
14:20
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile
Acum 4 ore
13:00
AnimaWings, compania aeriană românească, observă un sezon de sărbători cu cerere în creştere şi cu o schimbare clară în comportamentul de rezervare: majoritatea pasagerilor îşi planifică zborurile din timp, aleg călătorii mai scurte, dar în grupuri mai mari, şi pun un accent tot mai mare pe confort şi pe serviciile incluse în biletul de bază, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
12:50
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât Ungaria într-unul, dar 'am reuşit să evităm acest lucru, ceea ce este un succes uriaş', a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban vineri dimineaţa la Bruxelles, relatează MTI.
12:40
Grup EM S.A. debutează pe Bursei de Valori Bucureşti (BVB) pe 19 decembrie, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
12:20
Pepco Group sărbătoreşte un an de transformare, cu rezultate financiare solide şi progres strategic rapid # Bursa
Pepco Group N.V. ( and #8222;Pepco Group and #8221; sau and #8222;Grupul and #8221;) a încheiat un an de transformare, caracterizat de performanţe financiare solide şi implementarea rapidă a noului său cadru strategic, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
12:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova 'nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace', informează Reuters.
Acum 6 ore
11:50
PayPoint România şi Mastercard au lansat serviciul de retragere numerar de la terminalele asistate POS PayPoint # Bursa
PayPoint România, în parteneriat cu Mastercard, anunţă implementarea unui nou serviciu dedicat consumatorilor: retragerea de numerar direct de la terminalele POS asistate PayPoint, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
11:50
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza în luna ianuarie 66 programe de formare profesională pentru 1.157 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti.
11:40
Ministerul Dezvoltării va moderniza bazinele de înot din cadrul Complexului Sportiv Naţional and #8222;Lia Manoliu and #8221; # Bursa
Ministerul Dezvoltării a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional and #8221;Lia Manoliu and #8221;, a anunţat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
11:40
Nu l-am cunoscut pe profesorul Mircea Coşea, pentru că nu am fost un student la ASE şi nici la veo facultate de economie, finanţe sau marketing
11:40
Un medic din Spitalul Judeţean Buzău a fost prins în timp ce primea mită pentru a face o operaţie. Este vorba despre un chirurg ortoped care ar fi trebuit să facă o operaţie de fractură de şold
11:40
Secretara americană a Securităţii Interne Kristi Noem a ordonat and #8221;o pauză and #8221; în acordarea and #8221;vizelor diversităţii and #8221; prin tragere la sorţi, un program de care a beneficiat presupusul autor al atacului de la Universitatea Brown
11:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că la Revoluţia din 1989 era student la Timişoara, el precizând că nu şi-a scos certificat de revoluţionar
11:30
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al Bulgariei la 'BBB plus', cu perspectivă stabilă, dar a înrăutăţit previziunile privind deficitul şi a apreciat că aderarea ţării la zona euro nu este în pericol, informează Novinite.
11:20
Brokerul Investimental, care activează în piaţa de capital, încheie anul 2025 cu peste 4.500 de clienţi activi, o comunitate de investitori în continuă dezvoltare şi cu un interes crescut pentru educaţie financiară şi pentru investiţii recurente, aşa cum arată şi cele 3.468 de module educaţionale InvestiMentor finalizate până acum, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
11:20
Preşedintele rus Vladimir Putin va susţine, vineri, o sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie
11:20
Radu Miruţă: and #8221;Am reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA and #8221; # Bursa
Radu Miruţă, propus de USR să preia Ministerul Apărării Naţionale, afirmă că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat, în şedinţa de Guvern din această săptămână, plata unei datorii istorice pe care România o avea către Statele Unite ale Americii, pentru bumbacul-fibră importat în anii and #39;90, în valoare de 10 milioane de dolari
11:20
Bolojan: and #8221;Criticile venite din interiorul coaliţiei nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a încrederii and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că aceste critici care vin din interior nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere şi este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost iar el este adeptul resetării lucrurilor
11:10
Preşedintele american Donald Trump a reclasificat joi marijuana drept o substanţă adictivă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală, fără să deschidă însă calea unei scoateri de sub incidenţă penală la nivel federal
11:10
Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen i-a informat joi pe liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), reuniţi într-un summit la Bruxelles, cu privire la o amânare - în ianuarie - a semnării unui acord comercial între UE şi statele membre ale Mercosur, potrivit unor surse diplomatice
11:10
Max Verstappen a anunţat că va concura cu numărul 3 în sezonul 2026, iar Lando Norris va prelua numărul 1 după ce l-a învins pe pilotul Red Bull în lupta pentru titlu
11:10
Radu Miruţă: and #8221;Iei salariu şi de parlamentar, şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlament şi de ministru
11:10
Baschet feminin: Rapid Bucureşti, a doua înfrângere cu Mersin şi ratează calificarea în optimile FIBA EuroCup # Bursa
Echipa de baschet feminin Rapid Bucureşti a fost învinsă şi joi, în deplasare, de formaţia turcă CIMSA CBK Mersin, scor 95-87 (48-47), în manşa din faza play-off a FIBA EuroCup
11:10
Fondatorul WikiLeaks Julian Assange a depus plângere împotriva Fundaţiei Nobel, în urma deciziei acesteia de a atribui Premiul Nobel pentru pace opozantei venezuelene Maria Corina Machado, din cauză că laureata îl susţine pe preşedintelui american Donald Trump
11:10
Administraţia Trump anunţă măsuri în vederea interzicerii accesului tinerilor transexuali la îngrijiri de tranziţie # Bursa
Secretarul Sănătăţii al lui Donald Trump Robert Kennedy Jr. a anunţat joi o serie de măsuri în vederea interzicerii de facto a accesului la tratamente de tranziţie de gen a tinerilor americani transsexuali, inclusiv în statele în care aceste îngrijiri sunt legale
11:10
Ministerul Finanţelor a început să acorde bonificaţiile de 3% pentru contribuabilii care şi-au achitat la timp impozitele # Bursa
Ministerul Finanţelor anunţă demararea procesului de acordare a bonificaţiilor de 3% pentru contribuabilii mici şi mijlocii care şi-au îndeplinit la timp obligaţiile fiscale aferente anului fiscal 2024
11:00
GymBeam a anunţat că achiziţia strategică a 100% din acţiunile importantei companii germane din industria alimentară KAJA Food, confrom unui comunicat de presă remis redacţiei. Prin această mişcare, GymBeam obţine propriile capacităţi moderne de producţie în Germania, confirmându-şi ambiţia de a deveni lider de piaţă în Europa de Vest, potrivit sursei citate.
11:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ, el precizând că poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, dar calitatea parlamentarilor este foarte importantă, transmite news.ro.
11:00
Handbal masculin: Amicale cu Italia şi Ungaria pentru naţională, în pregătirea pentru Campionatul European de luna viitoare # Bursa
Naţionala României va disputa trei meciuri amicale, unul cu Italia şi două cu Ungaria, toate în deplasare, între 6-10 ianuarie 2026, în pregătirea pentru Campionatul European de luna viitoare
11:00
Peste 5.700 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate, la nivel naţional, în săptămâna 8-14 decembrie, numărul fiind aproape dublu faţă de cel din săptămâna precedentă, fiind raportate totodată 81 de cazuri de gripă confirmată de laborator, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică
10:40
Zelenski: Ajutorul de 90 de miliarde de euro al UE and #8222;ne întăreşte cu adevărat rezilienţa and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi-a exprimat vineri satisfacţia privind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană ţării sale pentru a finanţa efortul său de război împotriva Rusiei, estimând că acest ajutor and #8222;întăreşte cu adevărat rezilienţa noastră and #8221;, relatează AFP.
10:30
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a semnalat că economia zonei euro trece printr-o schimbare structurală, determinată de investiţiile în inteligenţa artificială (AI), şi a dat asigurări că deciziile privind ratele dobânzilor se vor lua doar în funcţie de datele disponibile, pe fondul persistenţei incertitudinilor ridicate, informează Euronews.
10:30
Trump a afirmat că nu are nevoie de autorizaţia Congresului pentru a întreprinde lovituri împotriva Venezuelei # Bursa
Donald Trump a declarat joi că nu are nevoie să ceară o autorizaţie a Congresului american pentru a întreprinde eventuale lovituri împotriva Venezuelei, afirmând inclusiv că se teme de scurgeri de informaţii, informează AFP.
10:10
Gruparea Stat Islamic a catalogat atacul de la Palmira drept o lovitură împotriva forţelor americane şi siriene # Bursa
Gruparea Stat Islamic a calificat recenta ucidere a mai multor membri ai personalului Pentagonului în oraşul antic Palmira din Siria drept o and #8222;lovitură and #8221; pentru forţele americane şi facţiunile armate siriene care se opun grupării, în primul său comentariu public asupra incidentului, informează Reuters.
10:00
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în perioada ianuarie-octombrie 2025 cu 3,8% ca serie brută şi cu 3,6% ca serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:00
INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 1,8% în primele zece luni # Bursa
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în perioada ianuarie-octombrie 2025 cu 1,8% ca serie brută şi cu 2,1% ca serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
