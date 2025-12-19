Negocieri trilaterale privind un acord de pace în Ucraina

11:20

Brokerul Investimental, care activează în piaţa de capital, încheie anul 2025 cu peste 4.500 de clienţi activi, o comunitate de investitori în continuă dezvoltare şi cu un interes crescut pentru educaţie financiară şi pentru investiţii recurente, aşa cum arată şi cele 3.468 de module educaţionale InvestiMentor finalizate până acum, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.