Negocieri trilaterale privind un acord de pace în Ucraina
Bursa, 19 decembrie 2025 20:50
Delegaţiile ucraineană şi europeană vor începe mâine în SUA, cu reprezentanţii Administraţiei Trump o nouă rundă de and #8222;consultări and #8221; privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina, a anunţat, potrivit site-ului francez TF1info, Roustem Oumerov, ministrul ucrainean al Apărării.
Acum 5 minute
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan ar urma să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, în prima parte a anului 2026, potrivit declaraţiei ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unei emisiuni la postul tv Antena 3.
21:30
Donald Trump, mai bogat cu 500 milioane dolari după anunţarea unei afaceri în domeniul nuclear # Bursa
Explozie bursieră la Wall Street, care l-a făcut pe preşedintele american Donald Trump mai bogat cu 500 milioane dolari, după ce a anunţat că firma pe care a înfiinţat-o tocmai a încheiat o afacere în domeniul energiei nucleare, se arată într-o analiză publicată de site-ul de ştiri Tagesschau, ce aparţine televiziunii germane ARD.
Acum 30 minute
21:00
Decizia Germaniei de a livra Ucrainei rachete AIM-9 Sidewinder marchează un moment cu greutate strategică majoră în războiul declanşat de Rusia, fiind percepută ca un semnal politic şi militar puternic venit din partea cancelarului german, Friedrich Merz, care a ales să ofere Kievului o armă cu adevărat semnificativă, se arată într0un articol publicat de site-ul francez TF1info.
Acum o oră
20:50
20:40
Franţa a devenit în 2024 al doilea stat din lume ca număr de cazuri pozitive de dopaj, potrivit raportului anual publicat pe 16 decembrie de Agenţia Mondială Antidoping (AMA), o poziţie care ridică semne de întrebare la prima vedere, dar care, analizată în profunzime, spune mai degrabă povestea unui sistem de control extrem de activ şi agresiv decât a unui sport mai and #8222;murdar and #8221;, se arată într-un articol publicat de site-ul francez TF1info.
Acum 2 ore
20:30
Papa Leon al XIV-lea l-a numit pe episcopul Richard Moth în funcţia de arhiepiscop de Westminster, liderul Bisericii Catolice din Londra, informează Reuters.
20:10
Banca Centrală a Rusiei a redus, astăzi, rata dobânzii de referinţă cu 50 de puncte de bază, până la 16%, în conformitate cu aşteptările analiştilor, pe fondul încetinirii inflaţiei şi al dificultăţilor în ceea ce priveşte creşterea economică survenite pe fondul acţiunilor militare din Ucraina, informează Reuters, conform Hotnews.
20:00
O dronă a fost găsită astăzi prăbuşită în nord-vestul Turciei, după cum a relatat presa locală, conform Hotnews, care citează AFP. Evenimentul s-a petrecut la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă ce intrase în spaţiul aerian turc, potrivit surselor de presă.
20:00
Consiliul Uniunii Europene a stabilit astăzi poziţia sa de negociere pentru două iniţiative-cheie care vizează consolidarea euro - introducerea monedei euro digitale şi întărirea statutului de mijloc legal de plată al numerarului, potrivit unui comunicat de presă emis de instituţia de la Bruxelles. Sursa citată arată că, prin aceste măsuri, Uniunea Europeană urmăreşte explicit creşterea autonomiei strategice, a securităţii economice şi a rezilienţei sistemului financiar, într-un context geopolitic şi tehnologic tot mai volatil.
Acum 4 ore
19:30
Viktor Orban: and #8222;Întâlnirea de la Bruxelles - un consiliu de război, cu subiect principal înfrângerea Rusiei and #8221; # Bursa
Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a catalogat summit-ul UE ca fiind and #8222;un consiliu de război and #8221;, care a avut ca subiect principal and #8222;înfrângerea Rusiei and #8221;, potrivit Hirado.hu.
19:10
AFP: Administraţia Trump urmează să publice and #8222;sute de mii de documente and #8221; din dosarul Epstein # Bursa
Administraţia preşedintelui Donald Trump urmează să publice, astăzi, and #8222;câteva sute de mii de documente and #8221; din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein, conform agenţiei de ştiri AFP.
19:10
ANPC a controlat peste 1600 de operatori economici, săptămâna aceasta; Ce sancţiuni a aplicat autoritatea # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, în perioada 15-19 decembrie, controale la peste 1.600 de operatori economici din întreaga ţară, conform unui comunicat de presă transmis de autoritate.
18:50
Vladimir Putin: and #8222;Zelenski refuză să discute despre concesionarea teritoriilor din Ucraina and #8221; # Bursa
Volodimir Zelenski refuză să discute despre concesionarea teritoriilor din Ucraina, după cum a declarat Vladimir Putin, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri de la finalul conferinţei anuale din Moscova, potrivit Al-Jazeera.
18:10
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.600 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi de aproximativ şapte milioane de lei
17:50
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine
Acum 6 ore
17:30
ANCOM: Veniturile din sectorul telecom au înregistrat o uşoară scădere în prima jumătate a anului # Bursa
Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o uşoară scădere (-1%) în prima jumătate a anului, atingând o valoare de 7,9 miliarde lei (aproape 1,6 miliarde euro), evoluţia fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă, anunţă Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
17:10
Primăria Generală vrea să introducă o taxă pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti # Bursa
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist
16:30
Electrica anunţă că, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie desfăşurate la 18 decembrie 2025, a fost avizată preluarea de către companie a participaţiei deţinute de filiala sa Electrica Furnizare S.A. (EFSA) în Republica Moldova
16:20
Cseke Attila: Am achitat toate facturile depuse la minister pentru lucrări finanţate prin Programul and #8222;Anghel Saligny and #8221; # Bursa
Cseke Attila, Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei din ţara noastră, a transmis că a achitat toate facturile depuse la minister pentru lucrări finanţate prin programul and #8222;Anghel Saligny and #8221;, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:10
EY România: Acordul de preţ în avans devine esenţial în contextul noilor limite de deductibilitate # Bursa
Ţara noastră introduce, începând cu anul fiscal 2026, un regim fiscal special care limitează deductibilitatea anumitor cheltuieli cu entităţi afiliate nerezidente, conform opiniilor lui Adrian Rus, Partener, liderul departamentului Preţuri de transfer, EY România şi Georgiana Bizdrigheanu, Senior Manager, Preţuri de transfer, EY România.
15:50
Ambasada SUA la Beirut a anunţat o nouă întâlnire între oficialii civili şi militari ai Libanului şi Israelului # Bursa
Reprezentanţi civili şi militari ai Libanului şi Israelului au participat vineri la o nouă reuniune, în cadrul mecanismului de monitorizare a armistiţiului din sudul Libanului, a anunţat Ambasada SUA la Beirut, relatează AFP.
Acum 8 ore
15:30
HORIZON CITY a repornit vânzările după finalizarea preapartamentării tuturor locuinţelor şi conformarea integrală cu and #8222;Legea Nordis and #8221; # Bursa
HORIZON CITY a anunţat reluarea vânzărilor, după ce proiectul s-a conformat integral prevederilor Legii nr. 207/2025, cunoscută drept Legea and #8222;Nordis and #8221;, şi a finalizat într-un timp record toate procedurile de preapartamentare şi înscriere în Cartea Funciară, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:20
Slovacia respinge finanţarea suplimentară a nevoilor militare ale Ucrainei, inclusiv cu resurse slovace, întrucât nu crede într-o rezolvare militară a conflictului dintre Kiev şi Moscova, a afirmat vineri premierul slovac Robert Fico, citat de Reuters.
15:10
Reacţii virulente a stârnit gestul lui Silviu Vexler, reprezentantul comunităţii evreieşti în Parlament, care, în urmă cu două zile, a rupt pagina imprimată cu portretele unui număr de personalităţi româneşti, lipită pe pupitrul la care urma să-şi susţină proiectul de lege contra extremismului, conform relatărilor din presă. Gestul său a declanşat numeroase reacţii în rândul politicienilor şi persoanelor publice, intensificând tensiunile legate de antisemitismul încă prezent în societatea românească.
14:50
Comisia Europeană a salutat votul final al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la propunerea Comisiei de modificări specifice ale Regulamentului UE privind defrişările (EUDR), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.
14:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
14:30
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, că pentru el, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo, lângă, cum a fost în toţi aceşti 12-13 ani
14:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că a aprobat programele pentru învăţământul liceal, cu excepţia programei pentru limba şi literatura română
14:30
Sorin Grindeanu: and #8221;Dacă ar fi să votăm în fiecare zi o moţiune împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem and #8221; # Bursa
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa şi el crede că nu mai poate continua în funcţie
14:30
Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 90 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, când a împrumutat 600 milioane de lei, la o dobândă de 6,73% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduală la 55 de luni
14:20
Reciclarea deşeurilor organice devine tot mai importantă într-un context în care sustenabilitatea este o prioritate globală. Afacerile, indiferent de dimensiune sau industrie, produc zilnic cantităţi mari de resturi alimentare, reziduuri vegetale sau alte tipuri de deşeuri biodegradabile
14:20
Cristian Bichi: Fraude şi înşelătorii financiare online şi noi recomandări ale Autorităţilor Europene de Supraveghere # Bursa
Autorităţile europene de supraveghere financiară au publicat recent, pe site-urile lor web, două fişe informative pentru a sprijini consumatorii în a se proteja de fraude şi înşelătorii financiare on-line legate de criptoactive şi serviciile de plăţi, precum şi pentru a explica cum inteligenţa artificială este utilizată din ce în ce mai mult în derularea unor astfel de practici, potrivit unui articol publicat pe site-ul Opinii BNR, din partea lui Cristian Bichi.
14:20
Fostul premier social-democrat, Marcel Ciolacu, a fost învestit vineri în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, după ce a depus jurământul în faţa consilierilor judeţeni, precizând că nu mai are ambiţii politice, în schimb are ambiţii administrative, în scopul dezvoltării judeţului
14:20
Bitcoin a petrecut săptămâna sub o presiune constantă, continuând să scadă gradual în cadrul trendului descendent instalat după luna noiembrie. Cotaţiile au coborât din zona low-90.000 USD către mid-80.000 USD, iar eşecurile repetate de a recâştiga nivelul de 90.000 USD au consolidat un tipar pe termen scurt de maxime şi minime în scădere
14:20
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile
Acum 12 ore
13:00
AnimaWings, compania aeriană românească, observă un sezon de sărbători cu cerere în creştere şi cu o schimbare clară în comportamentul de rezervare: majoritatea pasagerilor îşi planifică zborurile din timp, aleg călătorii mai scurte, dar în grupuri mai mari, şi pun un accent tot mai mare pe confort şi pe serviciile incluse în biletul de bază, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
12:50
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât Ungaria într-unul, dar 'am reuşit să evităm acest lucru, ceea ce este un succes uriaş', a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban vineri dimineaţa la Bruxelles, relatează MTI.
12:40
Grup EM S.A. debutează pe Bursei de Valori Bucureşti (BVB) pe 19 decembrie, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
12:20
Pepco Group sărbătoreşte un an de transformare, cu rezultate financiare solide şi progres strategic rapid # Bursa
Pepco Group N.V. ( and #8222;Pepco Group and #8221; sau and #8222;Grupul and #8221;) a încheiat un an de transformare, caracterizat de performanţe financiare solide şi implementarea rapidă a noului său cadru strategic, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
12:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova 'nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace', informează Reuters.
11:50
PayPoint România şi Mastercard au lansat serviciul de retragere numerar de la terminalele asistate POS PayPoint # Bursa
PayPoint România, în parteneriat cu Mastercard, anunţă implementarea unui nou serviciu dedicat consumatorilor: retragerea de numerar direct de la terminalele POS asistate PayPoint, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
11:50
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza în luna ianuarie 66 programe de formare profesională pentru 1.157 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti.
11:40
Ministerul Dezvoltării va moderniza bazinele de înot din cadrul Complexului Sportiv Naţional and #8222;Lia Manoliu and #8221; # Bursa
Ministerul Dezvoltării a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional and #8221;Lia Manoliu and #8221;, a anunţat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
11:40
Nu l-am cunoscut pe profesorul Mircea Coşea, pentru că nu am fost un student la ASE şi nici la veo facultate de economie, finanţe sau marketing
11:40
Un medic din Spitalul Judeţean Buzău a fost prins în timp ce primea mită pentru a face o operaţie. Este vorba despre un chirurg ortoped care ar fi trebuit să facă o operaţie de fractură de şold
11:40
Secretara americană a Securităţii Interne Kristi Noem a ordonat and #8221;o pauză and #8221; în acordarea and #8221;vizelor diversităţii and #8221; prin tragere la sorţi, un program de care a beneficiat presupusul autor al atacului de la Universitatea Brown
11:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că la Revoluţia din 1989 era student la Timişoara, el precizând că nu şi-a scos certificat de revoluţionar
11:30
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al Bulgariei la 'BBB plus', cu perspectivă stabilă, dar a înrăutăţit previziunile privind deficitul şi a apreciat că aderarea ţării la zona euro nu este în pericol, informează Novinite.
11:20
Brokerul Investimental, care activează în piaţa de capital, încheie anul 2025 cu peste 4.500 de clienţi activi, o comunitate de investitori în continuă dezvoltare şi cu un interes crescut pentru educaţie financiară şi pentru investiţii recurente, aşa cum arată şi cele 3.468 de module educaţionale InvestiMentor finalizate până acum, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
11:20
Preşedintele rus Vladimir Putin va susţine, vineri, o sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie
