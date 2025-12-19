Oldies but Goldies, sâmbătă, 20 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre derby-ul FCSB – Rapid
Fanatik, 19 decembrie 2025 15:20
O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre întâlnirile istorice dintre FCSB și Rapid.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
15:20
Oldies but Goldies, sâmbătă, 20 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre derby-ul FCSB – Rapid # Fanatik
O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre întâlnirile istorice dintre FCSB și Rapid.
15:00
Sorin Cârţu rupe tăcerea după dezastrul Universităţii Craiova la Atena: “În 52 de ani de fotbal nu am văzut aşa ceva!”. A făcut praf arbitrajul: „Haiducie şi golăneală!”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a rupt tăcerea după dezastrul trăit de Universitatea Craiova la Atena. Ce spune oficialul oltenilor despre eliminarea din UEFA Conference League.
Acum 2 ore
14:40
Directorul clubului CS Universitatea Craiova, reacţie amară după dezastrul de la Atena: “Am pus şampania la rece degeaba! Îmi venea să sparg televizorul” # Fanatik
Conducerea Universității Craiova a reacționat a doua zi după drama suferită cu AEK Atena. Ce a transmis directorul clubului după dezamăgirea din Conference League.
14:20
Andrei Vochin a făcut comparația Kopic – Gâlcă. „Mereu a dus echipa mai sus decât valoarea reală” # Fanatik
Rapid și Dinamo sunt echipele de pe primele două locuri din SuperLiga, iar influența celor doi antrenori, Constantin Gâlcă și Zeljko Kopic, este una importantă.
14:00
Oferte de Crăciun, doar pe hârtie. Experiment FANATIK: cât au crescut prețurile în supermarket înainte de sărbători # Fanatik
Coșul de cumpărături pentru Crăciun s-a scumpit în doar două săptămâni. Află cât au crescut prețurile la carne, legume, ouă și fructe înainte de sărbători.
Acum 4 ore
13:50
Marius Şumudică, şocat după eliminarea Universităţii Craiova: “Nu m-am trezit nici acum! Se întâmplă o dată la 100 de ani” Săgeţi către Coelho: “Schimbările făcute foarte prost!” # Fanatik
Marius Șumudică, siderat de eliminarea Universității Craiova din Conference League. Antrenorul român a analizat toate aspectele care au condus la seara neagră din Grecia.
13:30
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu # Fanatik
FCSB îi poate pierde pe Darius Olaru și pe Ștefan Târnovanu. Care este, de fapt, suma pentru care Gigi Becali își cedează vedetele.
13:10
Eugen Trică a găsit vinovaţii după “tragedia oltenească” de la Atena: “Trebuie să sari şi să îi omori pe toţi! Am văzut prostia lor!” A distrus arbitrajul. Exclusiv # Fanatik
Eugen Trică a numit vinovații după AEK Atena - Universitatea Craiova. Ce comparație a făcut Bănel Nicoliță între eliminarea oltenilor și celebrul Middlesbrough - Steaua.
13:00
Mitică Dragomir, reacţie fără precedent după dezastrul de la Universitatea Craiova: “Schimbări proaste, arbitru hoţ! 15 minute de groază” # Fanatik
Dumitru Dragomir, fără menajamente după ce Universitatea Craiova a ratat primăvara europeană. Fostul șef LPF a enumerat în direct cauzele care au condus la dezastrul din deplasarea cu AEK Atena.
12:50
(P) Cât costă, în realitate, un implant dentar în România? Ce contează cu adevărat nu e doar prețul # Fanatik
Te gândești serios să apelezi la un implant dentar pentru problema ta evidentă: lipsa dinților. De aceea, întrebarea cât costă un implant dentar în România e cât se poate de firească. Nu vrei să scoți […]
12:40
„Faceți loc că vine nașu’”. Refrenul cu care FCSB o amenință pe Rapid la derby. Statistică de coșmar pentru giuleșteni # Fanatik
Ascendent moral pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, meciul finalului de an în România. Asul din mânecă pe care îl au acum roș-albaștrii îi face pe giuleșteni să tremure de frică
12:10
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv # Fanatik
Cristi Coste a oferit ultimele detalii despre starea lui Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Va putea juca atacantul în meciul sfârșitului de an?
12:00
Primul român care a strigat „Jos Ceaușescu!” la Revoluție are probleme financiare imense. A fost chemat în instanță pentru că nu și-a plătit facturile la gaze # Fanatik
Timișoreanul Daniel Zăgănescu, care a fost printre primii protestatari care au ieșit în stradă la Revoluția din 1989, a fost dat în judecată pentru neplata facturilor.
Acum 6 ore
11:50
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference în minutul 90+15, dar a câștigat respectul și aprecierile fanilor! Reacțiile superbe după drama de la Atena # Fanatik
Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League în minutul 90+15, dar fanii au rămas alături de echipă. Care au fost cele mai frumoase reacții ale suporterilor după șocul de la Atena.
11:30
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League?! “Trebuia lăsat în teren!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Ce a spus Giovanni Becali despre „perla” oltenilor.
11:10
Ce a postat soția „noului Duckadam” despre fosta lui parteneră de viață după cele patru parade din PSG – Flamengo! Gluma a aprins internetul # Fanatik
Soția lui Safonov și-a ironizat „rivala” imediat după finalul partidei PSG - Flamengo, în care soțul ei a parat patru lovituri de departajare. Ce a postat superba blondă pe Instagram
11:00
Giovanni Becali pune tunurile pe Coelho după drama Universităţii Craiova la Atena: “E fricos!” Celebrul impresar a rămas stană de piatră “Peste Middlesbrough!” # Fanatik
Giovanni Becali a pus tunurile pe Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova a pierdut cu AEK Atena. Impresarul a comparat meciul oltenilor cu cel al Stelei cu Middlesbrough.
10:40
Filipe Coelho a fost distrus de o legendă a Universității Craiova după eliminarea din Conference League. Ce a greșit antrenorul portughez în partida disputată cu AEK Atena.
10:30
Sportivul milionar care a făcut o achiziție neașteptată. Pentru ce a plătit mai bine de 1 milion de euro # Fanatik
Un faimos sportiv milionar a făcut o achiziție de peste 1 milion de euro, considerată de mulți ca fiind o ”aroganță”. Pentru ce a plătit o astfel de sumă uriașă?
10:20
„Este jucătorul care desenează cel mai bine din SuperLiga”. Mircea Lucescu se poate baza pe el contra Turciei! # Fanatik
Un oficial al unui club important din fotbalul românesc s-a pronunțat cu privire la cel mai creativ număr 10 din Superliga României. Fotbalistul ar putea reprezenta o variantă și pentru echipa națională.
10:10
Juri Cisotti a mărturisit că a avut un an de vis la FCSB. Ce a spus mijlocașul italian despre transferul la campioană, dar și despre cum s-a adaptat atât de repede.
Acum 8 ore
09:50
Universitatea Craiova a oferit primul mesaj după dezastrul petrecut la Atena, în meciul cu AEK. Ce au scris oltenii și cum explică rezultatul uluitor prin care au ratat calificarea în primăvara europeană.
09:40
Ianis Hagi, presiune enormă după ce a aflat că România va juca cu Turcia la baraj: „Sunt împotriva tuturor”. Video # Fanatik
Ianis Hagi a oferit detalii despre presiunea la care este supus în vestiarul de la Alanyaspor. Cum au reacționat colegii mijlocașului când au aflat de barajul Turcia - România.
09:30
Irinel Darău, propunerea USR la Ministerul Economiei, s-a judecat cu BEC din cauza lui Nicușor Dan: ”Cenzură specifică regimurilor dictatoriale” # Fanatik
Irineu Darău, propunerea USR pentru funcția de ministru al Economiei, s-a autosuspendat din partid pentru a-l sprijini pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.
09:20
Adrian Mihalcea, în fața unei noi premiere înainte de UTA – Dinamo! Precedentul a fost cu FCSB! # Fanatik
Pentru Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA Arad, o victorie împotriva lui Dinamo ar însemna un moment extrem de important în carieră. La fel a fost situația și în ce o privește pe FCSB, pe care arădenii cu învins-o cu 3-0 la începutul acestei luni, în Cupa României.
09:10
Câți bani a pierdut Universitatea Craiova după eliminarea halucinantă din Conference League. Lovitură cruntă pentru Mihai Rotaru # Fanatik
Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după cele 6 meciuri din faza principală UEFA Conference League! Mihai Rotaru a pierdut bani serioși după ratarea calificării în primăvara europeană
08:50
Selecționerul care a dus naționala la atât la EURO cât și la Mondiale a murit din cauza unui cancer galopant la creier # Fanatik
Fotbalul Mondial este în stare de șoc după decesul selecționerului cu rezultate remarcabile, răpus fulgerător de o boală incurabilă, descoperită prea târziu
08:30
Francezii de la L'Equipe au reacționat și ei după ce Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea mai departe în Conference League după eșecul cu AEK Atena.
08:20
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League! # Fanatik
Revista FANATIK 772: interviu Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
08:10
Dueluri de foc! Cu cine vor juca fotbaliștii români care s-au calificat în optimile Conference League # Fanatik
România are trei fotbaliști de la echipa națională, care merg mai departe în Conference League, formațiile lor fiind calificate direct în optimile de finală
Acum 12 ore
07:50
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!” # Fanatik
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Gino Iorgulescu îl cunoaște bine pe „Bursuc” și a dezvăluit că nu a mai putut vorbi cu el în ultima vreme
07:20
Patronul a izbucnit după meciul AEK – Universitatea Craiova: “Voi care țineți microfonul, ajutați la curățarea fotbalului” # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut calificarea în faza următoare a Conference League, după ce a avut 2-0 la Atena, dar a fost învinsă în prelungirile meciului cu AEK
06:40
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut foarte mult coeficient UEFA în urma dramei din Grecia! Ce s-a întâmplat după ce oltenii au fost întorși de AEK Atena în ultimul minut
05:50
O decizie a ÎCCJ referitoare la activitatea DGA aruncă în aer ultimul dosar de corupție din magistratură: probe-cheie, în pericol de anulare # Fanatik
Judecătoarea Ana Maria Chirilă ar putea scăpa de probe importante din dosarul său de corupție pe baza unei decizii ÎCCJ referitoare la activitatea ofițerilor DGA (Direcția Generală Anticorupție), unitatea de elită a MAI
Acum 24 ore
01:50
Arbitrul Giorgi Kruashivili a distrus-o pe Universitatea Craiova! Deciziile scandaloase luate de „central” # Fanatik
Deciziile centralului Giorgi Kruashivili au fost în totalitate împotriva Universității Craiova, care, în ciuda unui joc excelent, a picat în „plasă“. Care au fost momentele „cheie“ în care arbitrul a făcut diferența.
01:40
„Killer-ul” Universității Craiova trebuia eliminat în minutul 4! Cum arată glezna lui Al Hamlawi. Foto exclusiv # Fanatik
Domagoj Vida a fost „killer-ul” Universității Craiova la Atena, acolo unde oltenii au pierdut cu AEK, scor 2-3, și au ratat calificarea în „primăvara” Conference League. Croatul l-a „rupt” în minutul 4 pe Al Hamlawi
01:30
SF! Un autogol în prelungiri a eliminat-o pe Craiova. Cele 4 meciuri care s-au terminat cum nu se putea mai rău pentru olteni # Fanatik
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Conference League după un scenariu ce pare demn de filmele SF de la Hollywood, unde finalul este tragic pentru olteni.
01:20
Răzvan Marin răsucește cuțitul în inima oltenilor după AEK – U Craiova: „Am fost echipa mai bună” # Fanatik
Răzvan Marin, prima reacție după coșmarul trăit de Universitatea Craiova la Atena, cu AEK: „Nu îmi aduc aminte să fi trecut prin așa ceva!”
01:10
Gică Craioveanu îl distruge pe Filipe Coelho după AEK Atena – Unviersitatea Craiova 3-2: „Niciodată nu ai voie!” # Fanatik
„Totul s-a năruit”. Gică Craioveanu, dărâmat după AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Fostul mare fotbalist român dă vina pe antrenorul oltenilor pentru eliminarea din cupele europene.
01:00
Explicațiile lui Filipe Coelho după ce a făcut praf schimbările în dezastrul Craiovei de la Atena: „Sunt foarte satisfăcut” # Fanatik
Explicațiile lui Filipe Coelho pentru dezastrul din Atena. Cum a pierdut Universitatea Craiova meciul care o putea trimite în primăvara UEFA Conference League
01:00
Cicâldău pune tunurile pe arbitraj după drama de la Atena: „Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva” # Fanatik
Alexandru Cicâldău a pus tunurile pe maniera de arbitraj de la meciul pe care Universitatea Craiova l-a pierdut cu AEK Atena, 2-3, și a ratat caificarea în primăvara europeană.
00:50
Falimentul Coelho! Schimbările de neînțeles ale tehnicianului portughez au eliminat universitatea Craiova din Europa # Fanatik
Filipe Coelho a pierdut pe mâna lui calificarea Universității Craiova în „primăvara europeană”. Schimbările lusitanului au fost falimentare la eșecurile cu Sparta Praga și cu AEK Atena
00:40
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat penalty în ultimul minut # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut calificarea în următoarea fază din Conference League într-un mod dramatic! Oltenii au primit gol din penalty la ultima fază după o neglijență în careu
00:40
Ștefan Baiaram, la pământ după ce U Craiova a fost eliminată din Conference League. „E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal” # Fanatik
Supărare mare în tabăra oltenilor după AEK - U Craiova 3-2. Ce a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului de coșmar din Atena. „Nu m-aș fi gândit vreodată”.
00:20
Oleksandr Romanchuk, războinicul Universității Craiova! Sacrificiul neștiut pentru a juca în meciul decisiv cu AEK Atena. Exclusiv # Fanatik
Oleksandr Romanchuk a devenit rapid un jucător crucial pentru Craiova! Deși nu este oltean pur-sânge, stoperul a făcut un sacrificiu fabulos pentru formația din Bănie înainte de meciul cu AEK
18 decembrie 2025
23:50
Alex Cicâldău i-a lăsat pe greci fără cuvinte! Mijlocașul Craiovei a marcat cu AEK primul său gol în Conference League # Fanatik
Alexandru Cicâldău a spart gheața în „faza ligii” Confernece League. Mijlocașul oltenilor a înscris un gol de kinogramă în meciul cu AEK Atena din etapa a 6-a
23:50
Când are loc tragerea la sorți pentru Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League și ce adversari ar putea avea. Când se joacă meciurile # Fanatik
Universitatea Craiova a obținet biletele pentru următoarea fază a Conference League după meciul excelent făcută contra celor de la AEK Atena, în Grecia.
23:30
Surpriză uriașă: Pep Guardiola, gata să plece de la Manchester City! Șeicii au pus ochii pe un rival din Premier League # Fanatik
Viitorul lui Pep Guardiola la Manchester City este pus sub semnul întrebării, iar tot mai mulți jurnaliști sunt convinși că ibericul va pleca de la gruparea engleză.
23:20
Pontul zilei de vineri, 19 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la FC Botoșani – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 19 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la FC Botoșani – CFR Cluj, partidă care contează pentru etapa a 21-a din SuperLiga.
23:10
La aproape 4 luni de când a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez face un anunț neașteptat: ”Măcar atât a făcut și el după zece ani” # Fanatik
Au trecut aproape patru luni de când Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare și a decis să o ceară în căsătorie pe partenera sa de viață, Georgina Rodriguez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.