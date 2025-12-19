Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
Fanatik, 19 decembrie 2025 07:50
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Gino Iorgulescu îl cunoaște bine pe „Bursuc” și a dezvăluit că nu a mai putut vorbi cu el în ultima vreme
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
08:10
Dueluri de foc! Cu cine vor juca fotbaliștii români care s-au calificat în optimile Conference League # Fanatik
România are trei fotbaliști de la echipa națională, care merg mai departe în Conference League, formațiile lor fiind calificate direct în optimile de finală
Acum 30 minute
07:50
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!” # Fanatik
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Gino Iorgulescu îl cunoaște bine pe „Bursuc” și a dezvăluit că nu a mai putut vorbi cu el în ultima vreme
Acum o oră
07:20
Patronul a izbucnit după meciul AEK – Universitatea Craiova: “Voi care țineți microfonul, ajutați la curățarea fotbalului” # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut calificarea în faza următoare a Conference League, după ce a avut 2-0 la Atena, dar a fost învinsă în prelungirile meciului cu AEK
Acum 2 ore
06:40
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut foarte mult coeficient UEFA în urma dramei din Grecia! Ce s-a întâmplat după ce oltenii au fost întorși de AEK Atena în ultimul minut
Acum 4 ore
05:50
O decizie a ÎCCJ referitoare la activitatea DGA aruncă în aer ultimul dosar de corupție din magistratură: probe-cheie, în pericol de anulare # Fanatik
Judecătoarea Ana Maria Chirilă ar putea scăpa de probe importante din dosarul său de corupție pe baza unei decizii ÎCCJ referitoare la activitatea ofițerilor DGA (Direcția Generală Anticorupție), unitatea de elită a MAI
Acum 8 ore
01:50
Arbitrul Giorgi Kruashivili a distrus-o pe Universitatea Craiova! Deciziile scandaloase luate de „central” # Fanatik
Deciziile centralului Giorgi Kruashivili au fost în totalitate împotriva Universității Craiova, care, în ciuda unui joc excelent, a picat în „plasă“. Care au fost momentele „cheie“ în care arbitrul a făcut diferența.
01:40
„Killer-ul” Universității Craiova trebuia eliminat în minutul 4! Cum arată glezna lui Al Hamlawi. Foto exclusiv # Fanatik
Domagoj Vida a fost „killer-ul” Universității Craiova la Atena, acolo unde oltenii au pierdut cu AEK, scor 2-3, și au ratat calificarea în „primăvara” Conference League. Croatul l-a „rupt” în minutul 4 pe Al Hamlawi
01:30
SF! Un autogol în prelungiri a eliminat-o pe Craiova. Cele 4 meciuri care s-au terminat cum nu se putea mai rău pentru olteni # Fanatik
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Conference League după un scenariu ce pare demn de filmele SF de la Hollywood, unde finalul este tragic pentru olteni.
01:20
Răzvan Marin răsucește cuțitul în inima oltenilor după AEK – U Craiova: „Am fost echipa mai bună” # Fanatik
Răzvan Marin, prima reacție după coșmarul trăit de Universitatea Craiova la Atena, cu AEK: „Nu îmi aduc aminte să fi trecut prin așa ceva!”
01:10
Gică Craioveanu îl distruge pe Filipe Coelho după AEK Atena – Unviersitatea Craiova 3-2: „Niciodată nu ai voie!” # Fanatik
„Totul s-a năruit”. Gică Craioveanu, dărâmat după AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Fostul mare fotbalist român dă vina pe antrenorul oltenilor pentru eliminarea din cupele europene.
01:00
Explicațiile lui Filipe Coelho după ce a făcut praf schimbările în dezastrul Craiovei de la Atena: „Sunt foarte satisfăcut” # Fanatik
Explicațiile lui Filipe Coelho pentru dezastrul din Atena. Cum a pierdut Universitatea Craiova meciul care o putea trimite în primăvara UEFA Conference League
01:00
Cicâldău pune tunurile pe arbitraj după drama de la Atena: „Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva” # Fanatik
Alexandru Cicâldău a pus tunurile pe maniera de arbitraj de la meciul pe care Universitatea Craiova l-a pierdut cu AEK Atena, 2-3, și a ratat caificarea în primăvara europeană.
00:50
Falimentul Coelho! Schimbările de neînțeles ale tehnicianului portughez au eliminat universitatea Craiova din Europa # Fanatik
Filipe Coelho a pierdut pe mâna lui calificarea Universității Craiova în „primăvara europeană”. Schimbările lusitanului au fost falimentare la eșecurile cu Sparta Praga și cu AEK Atena
00:40
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat penalty în ultimul minut # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut calificarea în următoarea fază din Conference League într-un mod dramatic! Oltenii au primit gol din penalty la ultima fază după o neglijență în careu
00:40
Ștefan Baiaram, la pământ după ce U Craiova a fost eliminată din Conference League. „E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal” # Fanatik
Supărare mare în tabăra oltenilor după AEK - U Craiova 3-2. Ce a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului de coșmar din Atena. „Nu m-aș fi gândit vreodată”.
00:20
Oleksandr Romanchuk, războinicul Universității Craiova! Sacrificiul neștiut pentru a juca în meciul decisiv cu AEK Atena. Exclusiv # Fanatik
Oleksandr Romanchuk a devenit rapid un jucător crucial pentru Craiova! Deși nu este oltean pur-sânge, stoperul a făcut un sacrificiu fabulos pentru formația din Bănie înainte de meciul cu AEK
Acum 12 ore
23:50
Alex Cicâldău i-a lăsat pe greci fără cuvinte! Mijlocașul Craiovei a marcat cu AEK primul său gol în Conference League # Fanatik
Alexandru Cicâldău a spart gheața în „faza ligii” Confernece League. Mijlocașul oltenilor a înscris un gol de kinogramă în meciul cu AEK Atena din etapa a 6-a
23:50
Când are loc tragerea la sorți pentru Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League și ce adversari ar putea avea. Când se joacă meciurile # Fanatik
Universitatea Craiova a obținet biletele pentru următoarea fază a Conference League după meciul excelent făcută contra celor de la AEK Atena, în Grecia.
23:30
Surpriză uriașă: Pep Guardiola, gata să plece de la Manchester City! Șeicii au pus ochii pe un rival din Premier League # Fanatik
Viitorul lui Pep Guardiola la Manchester City este pus sub semnul întrebării, iar tot mai mulți jurnaliști sunt convinși că ibericul va pleca de la gruparea engleză.
23:20
Pontul zilei de vineri, 19 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la FC Botoșani – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 19 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la FC Botoșani – CFR Cluj, partidă care contează pentru etapa a 21-a din SuperLiga.
23:10
La aproape 4 luni de când a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez face un anunț neașteptat: ”Măcar atât a făcut și el după zece ani” # Fanatik
Au trecut aproape patru luni de când Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare și a decis să o ceară în căsătorie pe partenera sa de viață, Georgina Rodriguez.
22:50
S-a ales cel mai frumos gol al anului la echipele naționale: ”Nimic nu bate emoția unei reușite în ultima secundă” # Fanatik
FRF a deschis o anchetă în care s-a votat cel mai frumos gol al anului la echipele naționale. Învingător a ieșit un fundaș care a aprins speranțele fanilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 19 decembrie 2025. Câștig de 307 lei cu meciuri de fotbal # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 19 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 307 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și SuperLiga
22:30
Un gigant din Germania l-a vrut pe jucătorul dorit de Dinamo! Motivul pentru care a picat transferul # Fanatik
Dinamo caută întăriri pentru perioada de mercato din iarnă, iar unul dintre fotbaliștii aflați pe lista echipei se pare că a atras interesul chiar și al unei grupări mari din Germania.
22:10
Gigi Becali a luat foc după anunțul lui Gino Iorgulescu: „Să tacă! Să-și vadă de treaba lui!” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat după ce Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat că numărul de echipe din Superliga s-ar putea reduce.
22:00
Fotografie de colecție cu frații Ioan și Victor Becali. Cum arătau celebrii impresari în urmă cu aproape 50 de ani # Fanatik
La Giovanni Show, Ioan Becali a prezentat o fotografie de colecție în care apare alături de fratele său Victor, în urmă cu aproape o jumătate de secol.
21:40
Juniorii de la FCSB, certați de Lixandru la petrecerea de Crăciun a Academiei: „Lăsați asta și luați mingea!” # Fanatik
Campionii de la FCSB au fost ajutoarele lui Moș Crăciun la petrecerea juniorilor din Academie. Mihai Lixandru și Alexandru Pantea au făcut spectacol mai ceva ca la meciul cu Slobozia
21:10
Mihalcea nu-și uită trecutul! Mesajul transmis înainte de UTA – Dinamo: „Lucruri total diferite” # Fanatik
Adrian Mihalcea a avut cuvinte de laudă pentru Dinamo înainte de meciul pe care UTA urmează să-l dispute contra echipei bucureștene, în runda cu numărul 21 a SuperLigii.
21:10
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile angajaților și unde au fost majorate # Fanatik
Ce se întâmplă la companiile cu profituri de miliarde de lei. Ce prime au angajații marilor companii de stat și unde s-au tăiat bonusurile de sărbători
20:50
Președintele LPF confirmă „bomba” detonată la Fanatik SuperLiga: „Să accepte campionat cu 12 echipe!” # Fanatik
Gino Iorgulescu pregătește o revoluție în fotbalul românesc: un campionat cu mai puține echipe. Președintele LPF a confirmat „bomba” care s-a detonat în exclusivitate la Fanatik SuperLiga
20:30
Dan Șucu a vorbit într-o manieră cât se poate de deschisă despre anomaliile pe care le-a observat de-a lungul timpului în domeniul HoReCa. Care sunt acestea?
20:00
Fanatik SuperLiga, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după AEK – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste îi va avea în platou pe Sorin Cârțu, Eugen Trică, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită.
19:50
Toate calculele înainte de meciul decisiv AEK Atena - Universitatea Craiova. Oltenii se califică în primăvara europeană dacă câștigă meciul din Grecia. Cu cine ar putea juca la baraj.
19:30
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da marea lovitură # Fanatik
Gică Popescu vrea să dea o mega lovitură cu o afacere fabuloasă. A investit mai bine de 70 de milioane de euro în acest proiect și nu este singurul implicat.
Acum 24 ore
19:10
Motivarea instanței în cazul Wiz Khalifa: ”Trebuie să conștientizeze”. Rapperul american condamnat la Constanța pentru că a refuzat munca în folosul comunității # Fanatik
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru că a fumat marijuana pe scena de la Beach, Please!, iar acest lucru nu a fost ”o greșeală de moment”.
19:10
Probleme pentru suporterii Universității Craiova! Riscă să nu ajungă la meciul cu AEK Atena. Exclusiv # Fanatik
Veste rea pentru Universitatea Craiova înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League. Suporterii olteni riscă să nu ajungă la meciul de pe OPAP Arena
18:50
Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională împușcat mortal în plină stradă # Fanatik
Ecuador este una dintre țările cu cea mai mare rată a criminalității. Un jucător care a reprezentat și echipa națională a fost împușcat mortal pe stradă de persoane necunoscute.
18:30
George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo ar putea fi bomba perioadei de transferuri din această iarnă. Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru internaționalul român
17:50
Conducerea Universității Craiova, mesaj în presa din Grecia înaintea duelului cu AEK Atena: „Suntem obligați!” # Fanatik
Universitatea Craiova va afla la finalul serii de joi, 18 decembrie, dacă va merge mai departe în UEFA Conference League. Oltenii joacă în ultima etapă cu AEK Atena, iar conducerea a transmis un mesaj clar grecilor
17:40
Giovanni Show, vineri, 19 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, unu la unu cu Ioan Becali după AEK Atena – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid # Fanatik
Vineri, 19 decembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
17:30
București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către […]
17:20
Haos la Bruxelles. Mesajul de alertă primit de europarlamentarii români în timpul protestelor violente ale fermierilor: „Au dat foc” # Fanatik
Haos la Bruxelles. Protestele fermierilor îndreptate împotriva autorităților din cauza unui acord pe agricultură au degenerat, la un moment dat. Ce mesaj au primit europarlamentarii români?
17:20
Conference League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet al rundei decisive # Fanatik
Conference League, rezultatele din etapa 6. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet după runda finală a competiției.
17:20
(P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare! # Fanatik
O nouă zi mare pentru fotbalul românesc, un nou Super Drop marca Superbet! Joi, Universitatea Craiova luptă cu șanse mari la obținerea primei calificări din istorie din grupele unei competiții europene, iar Superbet marchează momentul […]
17:10
PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este deturnare de fonduri” # Fanatik
E degringoladă totală în coaliția de guvernare, iar PSD și PNL sunt ținuți în șah de colegii de la USR cu privire la moțiunile împotriva miniștrilor cărora li se cere demisia în stradă.
16:50
Revoluție la CFR Cluj! Daniel Pancu îi cere transferuri lui Neluțu Varga: “Avem nevoie și de sânge proaspăt”. Câți jucători noi își dorește # Fanatik
Daniel Pancu a făcut anunțul! Antrenorul celor de la CFR Cluj a declarat că se așteaptă ca mai mulți jucători să părăsească echipa. Tehnicianul spera ca oficialii clubului să aducă întăriri.
16:30
Conducerea Rapidului, avertisment pentru Gâlcă și jucători înaintea derby-ului cu FCSB: „Nu-mi place cum arătăm. Trebuie să ne asumăm” # Fanatik
Conducerea Rapidului nu este deloc încântată de ultimele rezultate ale echipei. Ce mesaj a transmis înaintea derby-ului cu FCSB. Constantin Gâlcă și jucătorii, direct vizați.
16:10
Blocaj pe piața imobiliară: românii amână tot mai mult achizițiile de locuințe. Vor scădea prețurile în 2026? Ce spun specialiștii # Fanatik
Tranzacțiile imobiliare au scăzut în 2025, în comparație cu anul precedent. La ce trebuie să se aștepte românii în 2026 și ce spun experții cu privire la prețurile imobilelor
15:40
Adrian Șut, mesaj războinic înainte de FCSB – Rapid: “Vrem să terminăm pe primul loc!”. Ce promisiune a făcut Mihai Lixandru. Video # Fanatik
Jucătorii FCSB au intrat în febra derby-ului cu Rapid și sunt gata să-și reconfirme supremația în SuperLiga. Ce au declarat Adrian Șut și Mihai Lixandru înaintea partidei cu liderul campionatului.
15:30
Un an de când Dan Șucu a preluat Genoa! Afaceristul român trebuie să bage adânc mâna în buzunar: „30-40 de milioane de euro” # Fanatik
S-a împlinit un an de când Dan Șucu a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa. Suma de bani pe care afaceristul român trebuie să o scoată din buzunar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.