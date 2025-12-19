Orange, Digi și Vodafone împart piața în România. Câți români au astăzi internet, telefonie și TV - Date oficiale
Profit.ro, 19 decembrie 2025 16:50
Potrivit ANCOM, în România erau 6,9 milioane de conexiuni de internet fix în prima jumătate din acest an, în creștere ușoară (1%) față de sfârșitul anului trecut, iar dintre acestea peste 2,5 milioane de conexiuni permiteau viteze de peste 1 Gigabit.
• • •
Acum 15 minute
17:10
Președintele rus se declară pregătit și anunță, în conferința sa anuală de presă, că vrea să pună capăt Războiului din Ucraina ”prin mijloace pașnice”, relatează AFP.
17:10
Umbrărescu forțează și este la un pas: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă FOTO&VIDEO # Profit.ro
Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud, anunță autoritățile.
17:10
Vladimir Putin, care a divorțat în anul 2013 de soția sa, Liudmila, a spus azi că e îndrăgostit.
Acum 30 minute
17:00
Începând cu anul 2026, Primăria Municipiului București vrea sa instituie o taxă pentru promovarea turistică a Capitalei, arată un proiect.
Acum o oră
16:50
ITM Arad confirmă că Leoni vrea să concedieze un total de 465 de salariați din cei 1.596 care lucrează la fabrica de la Arad.
16:50
16:40
Rețeaua de magazine Mega Image anunță în România programul special de Sărbători.
16:40
ULTIMA ORĂ Orban, prima declarație directă privind un exit din UE: Ungaria nu are rost să stea în Uniunea Europeană fără drept de veto! # Profit.ro
Viktor Orban a afirmat că dreptul de veto este "o putere validă și utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană".
16:40
Vladimir Putin a declarat că economia Rusiei va crește cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina.
16:40
Atenție, șoferi - Crește punctul de amendă. Guvernul explică efectele majorării salariului minim # Profit.ro
Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul privind creșterea salariului minim brut pe țară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.
16:30
START la primul drum de mare viteză spre Bulgaria. Concept din 1970, în premieră FOTO&VIDEO # Profit.ro
Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform Ordinului de începere pe care Compania Națională de Investiții Rutiere l-a emis astăzi.
Acum 2 ore
15:50
Renault Group a transmis noi mesaje referitoare la parteneriatul cu Ford, prin care semnalează, fără niciun dubiu, că viitoarele modele electrice cu "Ovalul albastru" pe grilă care vor fi produse în uzina din Franța sunt derivate din Renault 5 și Renault 4.
15:50
Locuitorii din Bruxelles strâng de pe jos cartofii aruncați la protestul agricultorilor VIDEO # Profit.ro
Locuitorii capitalei belgiene au profitat de faptul că fermierii au aruncat cu carfofi pe străzi, în timpul protestelor împotriva semnării acordului Mercosur.
15:30
Un grup de fermieri a anunțat că va demara o acțiune de protest în fața Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Acum 4 ore
15:10
Marcel Ciolacu a fost învestit în funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, după ce a depus jurământul în fața consilierilor județeni
15:00
Viktor Orban, la putere de 15 ani, pare a fi fragilizat de scandalurile repetate legate de protecția copiilor, scandaluri ce se adaugă performanțelor economice modeste ale țării, cu patru luni înainte de alegerile legislative.
15:00
Ministerul Dezvoltării va moderniza baza de înot de la Lia Manoliu. Anterior, David Popovici a vorbit despre starea deplorabilă a bazinului # Profit.ro
Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a bazinelor acoperite de înot și de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu".
14:50
VIDEO Ucraina a lovit pentru prima oară un petrolier din ”flota fantomă” rusă ”în ape neutre” la Marea Mediterană # Profit.ro
O sursă din cadrul Serviciilor ucrainene de securitate a anunțat că Ucraina a lovit pentru prima oară un petrolier din ”flota fantomă” rusă ”în ape neutre” la Marea Mediterană.
14:40
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) propune revizuirea criteriilor de selecție pentru accesarea Schemei de ajutor de minimis destinată participării întreprinderilor din domeniul turismului la manifestările expoziționale internaționale, în vederea unei reprezentări mai relevante și mai competitive a României pe piețele externe.
14:40
Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri la Tragerile Speciale Loto de Crăciun de duminică # Profit.ro
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto de Crăciun.
14:30
O nouă locomotivă ecologică, construite la CFR SCRL Brașov, a fost pusă acum pe șine, fiind prezentate și imagini.
14:30
Retailerul german Lidl anunță în România programul de Sărbători.
14:20
România cumpără noi echipamente pentru sistemele Patriot, contract de 168 milioane dolari # Profit.ro
Raytheon a obținut un contract de 168 de milioane de dolari pentru furnizarea către România de echipamente legate de sistemul de apărare aeriană și antirachetă Patriot
14:10
ULTIMA ORĂ Cel mai mare grup de turism din lume, în România. Și-a deschis propria sucursală CONFIRMARE # Profit.ro
Agenția de turism TUI Polonia, parte din grupul german cu același nume, cel mai mare grup de turism din lume, a intrat în România, prin deschiderea unei sucursale proprii, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:10
Date BNR: Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în perioada 2013-2025 # Profit.ro
În perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, românii din afara țării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro.
14:00
Investiție românească în Ungaria. Gruia Stoica construiește o fabrică de vagoane de marfă, cu o companie din China - Undă verde de la Bruxelles # Profit.ro
Înțelegerea dintre Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, și compania chineză CRRC Shandong a fost avizată de Comisia Europeană.
14:00
Donald Trump a declarat că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în cadrul unui interviu pentru NBC News.
13:50
Progrese vizibile pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, anunță autoritățile.
13:50
Echipele antreprenorului Umbrărescu și ale partenerului asociat Euro Asfalt, de pe șantierul A1 Margina – Holdea, cu "tunelurile pentru urși", vor avea liber strict în zilele de sărbători legale. Pe șantier se va lucra inclusiv în 31 decembrie, precum și în zilele de 2 și 3 ianuarie, urmând ca activitatea să se reia cu program normal începând cu 8 ianuarie 2026.
13:50
În condițiile în care astăzi avem cu 13% mai mulți parlamentari față de populația care este dată la recensământ, premierul Ilie Bolojan anunță că umărul de parlamentari poate fi redus cu aproximativ 50 de persoane.
13:40
Meta Estate Trust inaugurează un parc de retail în Ciolpani cumpărat de la familia Dobra # Profit.ro
Meta Estate Trust, companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca un portal între piața imobiliară și piața de capital, anunță că Retail Park Ciolpani, proiectul de retail dezvoltat pe DN1 (București–Ploiești), este deschis și operațional.
13:40
Autoritățile accelerează lucrările de modernizare a drumului național din Mogoșoaia
13:30
ULTIMA ORĂ Concedieri masive în România. Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, prezentat că începe restructurări # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, este prezentat ca anunțând cei aproape 4.000 de angajați dintr-una dintre unitățile sale din România că anul viitor vor fi făcute restructurări importante.
Acum 6 ore
13:20
Oliver Blume, Directorul general al Volkswagen, a anunțat că cel mai mare producător auto din Europa va continua politica de reducere a costurilor, pe fondul provocărilor cu care se confruntă întreaga industrie auto, transmite Reuters.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0896 lei, de la 5,0911 lei, curs înregistrat joi.
13:00
Groupama câștigă premiul pentru „Cel mai bun Produs de Asigurări Generale” la Gala UNSICAR 2025, confirmând rolul său de inovator pe piața asigurărilor # Profit.ro
Groupama continuă să modeleze direcțiile strategice ale pieței locale de asigurări prin soluții care pun pe primul loc comportamentul preventiv și experiența reală a clientului.
12:40
Apple a anunțat că magazinul său aplicații va afișa mai multe reclame începând de anul viitor, „pentru a crește oportunitățile” dezvoltatorilor de aplicații.
12:10
Vladimir Putin susține conferință anuală în care face bilanțul pentru 2025 și răspunde la întrebări puse de jurnaliști și cetățeni.
12:10
Ca parte a unui efort de implementare a măsurilor de protecție pentru copii, companiile de AI încep să integreze soluții prin care încearcă să intuiască vârsta interlocutorului.
11:40
Electrica cumpără, de la filiala sa Electrica Furnizare, toate părțile sociale, deținute în procent de 100%, în societatea Electrica Furnizare Grup SRL – Chișinău.
11:40
Tradiție de sărbători, oprită de Bolojan. Nu veți mai avea zile-punte în vacanța de început de an # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan nu acceptă ca data de 5 ianuarie 2026 să fie declarată zi liberă.
11:30
Pepco a ajuns să aibă în România a doua cea mai mare piață, loc de testare a produselor înainte să fie extinse regional # Profit.ro
Pepco Group, unul dintre principalii retaileri de tip discount din Europa, are în România a doua cea mai mare piață, prezentată ca un adevărat motor de creștere în Europa Centrală și de Est și un reper pentru testarea noilor concepte și experiențe dedicate clienților, înainte ca acestea să fie extinse la nivel regional.
11:30
CCC, fondat de “Regele Pantofilor”, vine în România cu un nou mare brand. Primul magazin, deschis deja în Moldova FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul polonez de încălțăminte CCC Group, proprietar al lanțului de magazine CCC din România, confirmă că a adus în România și brandul Worldbox, furnizor de încălțăminte și haine de stradă.
Acum 8 ore
11:20
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:20
ULTIMA ORĂ Noul Logan al României, cel mai puternic de până acum. Comenzi deschise astăzi LISTA DE PREȚURI # Profit.ro
Dacia a introdus un nou model în configuratorul mărcii, din seria prezentată în toamna acestui an. Este vorba despre Logan, cel mai vândut autoturism din România, dar și singurul model care nu se vinde în Europa de Vest.
11:20
Din cauza ploilor abundente, poliția din Dubai a cerut locuitorilor să rămâne în case, cu excepția cazurilor de "necesitate absolută".
11:20
Proprietarul TikTok, ByteDance, semnează acordul prin care vinde divizia americană unui consorțiu de firme locale, aducând aproape de final o poveste începută în primul mandat al lui Donald Trump.
11:10
Guvernul Cehiei analizează câteva opțiuni pentru preluarea companiei de utilități CEZ, ceea ce ar putea fi cea mai mare remodelare din sectorul energetic al țării.
11:10
Lanțul britanic de restaurante de Fish & Chips Harry Ramsden’s, pe piață din 1928, intră în România.
11:00
O fabrică destinată susținerii lucrărilor de infrastructură de pe Autostrada Sibiu – Pitești a fost ridicată de asocierea de constructori turci Mapa – Cengiz, la Sibiu.
